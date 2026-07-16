পুৰীৰ ৰথযাত্ৰাত অভূতপূৰ্ব জনস্ৰোত : দুগৰাকীৰ মৃত্যু, বহুকেইগৰাকী আহত
ৰথযাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰা প্ৰায় তিনিশ গৰাকী লোকক স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় কাৰণত চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে ৷
Published : July 16, 2026 at 11:38 PM IST
পুৰী(ওড়িশা): এইবাৰ জগন্নাথ মহাপ্ৰভুৰ ৰথযাত্ৰাত ওড়িশাই ভক্তৰ অভিলেখ সৃষ্টি কৰিছে ৷ যাৰ বাবে অতিমাত্ৰা ভিৰ হৈছিল ৷ একাংশ লোক অজ্ঞান হোৱাৰ বিপৰীতে কেইবাজনো আহত হৈ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হয় ।
অৱশ্যে পুৰীৰ পবিত্ৰ ৰথযাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ অহা দুজন লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে ৷ তেওঁলোক প্ৰথমে ভিৰৰ মাজত অচেতন হৈ পৰে ৷ ততাতৈয়াকৈ তেওঁলোকক পুৰী জিলাৰ সদৰ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় যদিও চিকিৎসকে মৃত ঘোষণা কৰে । অৱশ্যে দুয়োগৰাকী ব্যক্তিৰ কি কাৰণে মৃত্যু ঘটিল, তাৰ সঠিক কাৰণ এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই ।
নিহত ভক্তসকলৰ মাজৰ এজনক কটকৰ ছিৰালোগ্ৰাম নিবাসী অনিল দাস(৩৫) বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে । আনগৰাকীৰ পৰিচয় এতিয়াও পোৱা নাই ৷ স্থানীয় আৰক্ষীয়ে বিষয়টোৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ৷
ৰাজ্যখনৰ আইন মন্ত্ৰী পৃথ্বীৰাজ হৰিচন্দনে কয় যে মুখ্যমন্ত্ৰী মোহন চৰণ মাঝিয়ে পুৰীত ৰথযাত্ৰাত হোৱা অভূতপূৰ্ব ভিৰৰ বাবেই ভক্ত দুগৰাকীৰ মৃত্যু ঘটা বুলি অনুমান কৰিছে ৷ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই মৃত্যুৰ আঁৰৰ সঠিক কাৰণ পোহৰলৈ অনাৰ বাবে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী মুকেশ মহলিঙক নিৰ্দেশ দিছে ।
ৰথযাত্ৰাৰ সময়ত সংঘটিত এই শোকাবহ ঘটনাক লৈ ওড়িশাৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী নবীন পাটনায়কে শোকপ্ৰকাশ কৰে । সামাজিক মাধ্যম এক্সত প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে শোক ব্যক্ত কৰি এনেদৰে লিখে, ‘‘ৰথযাত্ৰাৰ সময়ত হোৱা ব্যাপক জনসমাগমৰ মাজতে ভক্তৰ মৃত্যুৰ খবৰ লাভ কৰাত মই গভীৰ শোকপ্ৰকাশ কৰিছো । মৃতকৰ পৰিয়াললৈ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে আহত শতাধিক ভক্তৰ আশু আৰোগ্য কামনা কৰিছো । শোকৰ এই সময়ত বিজু জনতা দলৰ প্ৰতিগৰাকী কৰ্মকৰ্তাই সম্ভৱপৰ সকলো সহায় আগবঢ়াব ৷ আশা কৰোঁ ৰাজ্য চৰকাৰে সঠিকভাৱে ভিৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ আৰু ভক্তসকলৰ সুবিধা আৰু সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰিবলৈ সক্ষম হ’ব ।’’
ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡର ଭିଡ଼ରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପ୍ରାଣହାନୀ ହୋଇଥିବା ଖବର ପାଇ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ। ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦଗତି ସହ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଶତାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ଆଶୁଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରୁଛି। ଏପରି ଦୁଃଖଦ ସମୟରେ ସଭିଙ୍କ ସହାୟତା ପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସମସ୍ତ କର୍ମୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ମୁଁ…— Naveen Patnaik (@Naveen_Odisha) July 16, 2026
উল্লেখ্য যে, বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়ালৈকে ৰথযাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰা প্ৰায় ৩০০ লোকক স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় বিভিন্ন সমস্যাৰ বাবে পুৰীৰ জিলা সদৰ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল । দিনৰ প্ৰায় ২ বজাৰ আশে-পাশে এক ভয়াবহ পৰিস্থিতিৰো সৃষ্টি হৈছিল বুলি এক সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰিছে ।
ৰথযাত্ৰাৰ এই পবিত্ৰ ক্ষণত সমগ্ৰ তীৰ্থনগৰীখন উৎসৱমুখৰ হৈ পৰা দেখা গৈছে ৷ নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ মাজতো ধৰ্মীয় পৰম্পৰা অনুসৰি মহাপ্ৰভু জগন্নাথ, সুভদ্ৰা আৰু বলভদ্ৰৰ মূৰ্তিসমূহ মন্দিৰৰ বাহিৰলৈ অনাৰ লগে লগে ভক্তৰ এক বৃহৎ ভিৰ হোৱা দেখা যায় ৷ ভক্তি আৰু শ্ৰদ্ধাৰ অপৰূপ মিলনৰ মাজতে বহুলোক আহত হয় ৷ অৱশ্যে পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ভগৱানৰ ৰথ টনা কাৰ্যসূচী আজিৰ বাবে স্থগিত ৰখা হৈছে ৷
লগতে পঢ়ক: ভাৰতীয় ৰে'লৱেত ৰচিত হ'ব নতুন অধ্যায়; শুকুৰবাৰে প্ৰথমখন হাইড্ৰ'জেনচালিত ৰে’ল উদ্বোধন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে