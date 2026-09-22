ETV Bharat / bharat

বুধবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হ’ব কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পৰিষদৰ দুদিনীয়া চিন্তন শিবিৰ, বিকশিত ভাৰত ২০৪৭ ৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ

অহা ২৩ আৰু ২৪ ছেপ্টেম্বৰত ‘বিকশিত ভাৰত ২০৪৭’ সম্পৰ্কে পৰ্যালোচনাৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পৰিষদৰ চিন্তন শিবিৰ অনুষ্ঠিত হ’ব বুলি চৰকাৰী সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰিছে ।

Two-day Chintan Shivir of Union Council of Ministers
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী (ANI)
author img

By ANI

Published : September 22, 2026 at 10:43 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী: প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বত অহা ২৩ আৰু ২৪ ছেপ্টেম্বৰত ‘বিকশিত ভাৰত ২০৪৭’ সম্পৰ্কে পৰ্যালোচনাৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পৰিষদৰ চিন্তন শিবিৰ অনুষ্ঠিত হ’ব বুলি চৰকাৰী সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰিছে ।

মন্ত্ৰী পৰিষদৰ আনুষ্ঠানিক বৈঠকত ষ্টকটেকিংৰ লগতে সমগ্ৰ চৰকাৰত চলি থকা কামৰ ভৱিষ্যৎ পৰিকল্পনা আৰু পৰ্যালোচনা আৰু বিকশিত ভাৰত ২০৪৭ৰ প্ৰতি পৰৱৰ্তী ধাৰণা, সংস্কাৰ আৰু অগ্ৰাধিকাৰৰ গোট চিনাক্তকৰণৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হ’ব বুলি সূত্ৰসমূহে প্ৰকাশ কৰে । বিজেপি চৰকাৰৰ উদ্যোগত ২০২১ চনৰ পৰাই বিকশিত ভাৰত ২০৪৭ৰ অনুশীলন চলি আছে ।

ভিজন ২০৪৭ প্ৰস্তুত কৰিবলৈ দহটা খণ্ডগত সচিব গোট গঠন কৰা হৈছিল আৰু এই কচৰতৰ বাবে ইয়াৰ হ্ৰস্বম্যাদী আৰু দীৰ্ঘম্যাদী ৰোডমেপ আৰু বিস্তৃত অংশীদাৰসকলক পৰামৰ্শও প্ৰদান কৰা হৈছিল বুলি সূত্ৰসমূহে জনায় ।

তেতিয়াৰ পৰাই বিকশিত ভাৰত ২০৪৭ ৰ বিভিন্ন দিশৰ ওপৰত মন্ত্ৰী পৰিষদৰ সন্মুখত আঠটাকৈ উপস্থাপন বা আলোচনা হৈছে । চিন্তন শিবিৰে এই প্ৰক্ৰিয়াক আগুৱাই লৈ যাব । ইয়াত সংস্কাৰ, জীৱন-যাপনৰ সৰলতা, অনুসৰণ হ্ৰাস আৰু অন্যান্য শাসন অগ্ৰাধিকাৰকে ধৰি সচিব গোট, মন্ত্ৰণালয় আৰু বিভাগ, কেবিনেট সচিবালয় আৰু নিটি আয়োগে কৰি থকা কামসমূহ একত্ৰিত কৰা হৈছে ।

সূত্ৰই জনোৱা মতে, এয়া কোনো বিচ্ছিন্ন চিন্তা শিবিৰ নহয় আৰু অহা দিনত ২৩ আৰু ২৪ ছেপ্টেম্বৰত দুটা পৰ্যায়ৰ আলোচনাৰ অন্তত আৰু অধিক পৰ্যাৰ আলোচনা অনুষ্ঠিত কৰা হ’ব ৷

২০৪৭ চনৰ ভিতৰত ভাৰতক উন্নত দেশ হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ প্ৰচেষ্টাত বাৰে বাৰে গুৰুত্ব আৰোপ কৰি আহিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে । লক্ষ্যত উপনীত হোৱাৰ প্ৰচেষ্টাক শক্তিশালী কৰিবলৈ বিভিন্ন মন্ত্ৰীয়ে চিন্তান শিবিৰৰো আয়োজন কৰিছে ।

বিকশিত ভাৰত ২০৪৭ কি ?

ভাৰতৰ স্বাধীনতাৰ ১০০ বছৰীয়া জয়ন্তী উপলক্ষে চৰকাৰে ২০৪৭ চনৰ ভিতৰত দেশখনক সম্পূৰ্ণ উন্নত ৰাষ্ট্ৰলৈ ৰূপান্তৰিত কৰাৰ দীৰ্ঘম্যাদী দৃষ্টিভংগীৰ পৰিকল্পনা হৈছে বিকশিত ভাৰত ২০৪৭ ।

মূল দৃষ্টিভংগী আৰু লক্ষ্য

অৰ্থনৈতিক বিকাশ: ২০৪৭ চনৰ ভিতৰত ভাৰতক ৩০ ট্ৰিলিয়ন ডলাৰৰ পৰা ৪০ ট্ৰিলিয়ন ডলাৰৰ অৰ্থনীতিলৈ উন্নীত কৰাৰ লক্ষ্যৰে জনমূৰি আয় যথেষ্ট বৃদ্ধি কৰা ।

চাৰিটা মূল স্তম্ভ: যুৱ, দৰিদ্ৰ, মহিলা আৰু কৃষক সবলীকৰণৰ ওপৰত অধিক গুৰুত্ব আৰোপ কৰা ।

বহুমুখী উন্নয়ন: অৰ্থনৈতিক সমৃদ্ধি, সামাজিক প্ৰগতি, পৰিৱেশ বহনক্ষমতা আৰু ফলপ্ৰসূ শাসন নিশ্চিত কৰা ।

আধুনিক আন্তঃগাঁথনি: উন্নত ডিজিটেল ৰাজহুৱা আন্তঃগাঁথনি (ডিপিআই)ৰ সমান্তৰালভাৱে ঘাইপথ, ৰে’লৱে, বন্দৰ, বিমানবন্দৰ আৰু স্মাৰ্ট চহৰকে ধৰি বিশ্বমানৰ আন্তঃগাঁথনি সম্প্ৰসাৰণ কৰা ।

মূল পদক্ষেপসমূহ

বিকশিত ভাৰত ২০৪৭: যুৱ কণ্ঠ: ৰাষ্ট্ৰীয় উন্নয়নৰ অগ্ৰাধিকাৰ প্ৰণয়নত যুৱ নাগৰিক আৰু শিক্ষানুষ্ঠানসমূহক সক্ৰিয়ভাৱে জড়িত কৰিবলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মুকলি কৰা এক দেশব্যাপী মঞ্চ ।

শাসন ​​আৰু পৰিকল্পনা: সংস্কাৰ নিৰীক্ষণ আৰু জীৱন-যাপনৰ সহজতা বৃদ্ধিৰ বাবে নিটি আয়োগৰ জৰিয়তে সমন্বয় কৰা নিৰন্তৰ নীতিগত ৰোডমেপ, সচিব গোট আৰু উচ্চ পৰ্যায়ৰ কৌশলী অধিৱেশন যেনে মন্ত্ৰী চিন্তন শিবিৰ জড়িত ।

লগতে পঢ়ক: লক্ষ্য ড্ৰাগছ মুক্ত ভাৰত গঢ়া; 'মিছন মুড'ত একেলগে কাম কৰিব লাগে : অমিত শ্বাহ

TAGGED:

বিকশিত ভাৰত ২০৪৭
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী
মন্ত্ৰী পৰিষদৰ চিন্তন শিবিৰ
VIKSIT BHARAT 2047
CHINTAN SHIVIR

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.