কাৰুৰকাণ্ডৰ বিস্ফোৰক তথ্য়: চি বি আইৰ এজাহাৰত টিভিকেৰ শীৰ্ষ নেতাৰ নাম

কাৰুৰকাণ্ডৰ বিস্ফোৰক তথ্য়: চি বি আইৰ এজাহাৰত টিভিকেৰ শীৰ্ষ নেতাৰ নাম
২৭ ছেপ্টেম্বৰত টিভিকে নেতা বিজয়ে প্ৰচাৰ চলাই থকাৰ সময়তে সংঘটিত হৈছিল পদপিষ্টৰ ঘটনা ৷ এই ঘটনাত মহিলা আৰু শিশুসহ ৪১ জন লোকৰ মৃত্যু হৈছিল ।
Published : October 26, 2025 at 2:01 PM IST
কাৰুৰ : কাৰুৰকাণ্ডৰ সন্দৰ্ভত চি বি আইয়ে আদালতত দাখিল কৰা এজাহাৰত ৰাজনৈতিক দল টিভিকেৰ এজন নেতাৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাটোৱে গোচৰটোক নতুন ৰূপ দিছে ।
বিগত ২৭ ছেপ্টেম্বৰত কাৰুৰ জিলাৰ ভেলুচামীপুৰমত টিভিকে নেতা বিজয়ে প্ৰচাৰ চলাই থকাৰ সময়তে সংঘটিত হৈছিল পদপিষ্টৰ ঘটনা ৷ এই ঘটনাত মহিলা আৰু শিশুসহ ৪১ জন লোকৰ মৃত্যু হৈছিল । আহত হৈছিল এশৰো অধিক লোক ৷
ঘটনাৰ সৈতে জড়িত গোচৰৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰি থকা উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ১৩ অক্টোবৰত চি বি আই তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিয়ে । ইয়াৰোপৰি চি বি আইৰ তদন্ত নিৰীক্ষণ কৰিবলৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত ন্যায়াধীশ অজয় ৰাষ্টোগীৰ নেতৃত্বত গঠন কৰে তিনিজনীয়া এখন সমিতি ৷
উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশমৰ্মে চি বি আইৰ এ এছ পি মুকেশ কুমাৰৰ নেতৃত্বত ৫ গৰাকীকৈ চি বি আইৰ বিষয়াই ১৬ অক্টোবৰৰ নিশাৰ পৰা আৰম্ভ কৰে তদন্ত । উচ্চ ন্যায়ালয়ে নিযুক্তি দিয়া আই জি আছৰা গাৰ্গক বিশেষ তদন্তকাৰী দলে তেওঁলোকৰ হাতত থকা কাৰুৰ কাণ্ড সম্পৰ্কীয় সকলো নথি-পত্ৰ প্ৰদান কৰে ।
প্ৰথম পৰ্যায়ত ২৩ অক্টোবৰত চি বি আইয়ে কাৰুৰ চি জে এম-১ আদালতলৈ গৈ নথি-পত্ৰ থকা ছীল কৰা খাম জমা দিছিল । কিন্তু চি জে এম-১ আদালতৰ ন্যায়াধীশ এছ পি ভাৰতকুমাৰ তিনিদিনীয়া ছুটীত থকাৰ বাবে চি বি আইৰ বিষয়াসকলে চি জে এম-২ আদালতৰ ন্যায়াধীশ চাৰ্লছ এলবাৰ্টৰ ওচৰত এজাহাৰ দাখিল কৰে ।
চি বি আইয়ে দাখিল কৰা এজাহাৰৰ সবিশেষ
কাৰুৰৰ পদপিষ্টৰ ঘটনাৰ গোচৰত দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি চি বি আইয়ে ১৮ অক্টোবৰত এজাহাৰৰ ভিত্তিত গোচৰ ৰুজু কৰিছে । তথ্য অনুসৰি, টিভিকে নামৰ ৰাজনৈতিক দলটোৰ পশ্চিম কাৰুৰ জিলাৰ সম্পাদক মথিয়াঝগন, টিভিকেৰ সাধাৰণ সম্পাদক বাছি আনন্দ, ৰাজ্যিক যুটীয়া সম্পাদক নিৰ্মল কুমাৰকে ধৰি দলটোৰ কেইবাজনো নেতাৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে । এই গোচৰৰ তদন্ত কৰিব চি বি আইৰ এ এছ পি নিৰ্মল কুমাৰে ।
শনিবাৰে কাৰুৰ চি জে এম-১ আদালতৰ ন্যায়াধীশ ভৰত কুমাৰে ছুটী সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পিছত এই গোচৰৰ কাম হাতত লৈছিল । সেই সময়ত টিভিকেৰ অধিবক্তাৰ হৈ কাৰুৰ গোচৰত চি বি আইয়ে দাখিল কৰা প্ৰথম তথ্য প্ৰতিবেদনৰ প্ৰতিলিপি বিচাৰি দাখিল কৰা হৈছিল এজাহাৰ ।
পূৰ্বে ২৭ ছেপ্টেম্বৰৰ সন্ধিয়া কাৰুৰ থানাত পঞ্জীয়ন হোৱা প্ৰাৰম্ভিক গোচৰত টিভিকেৰ বিষয়া মথিয়াঝগন, বাছি আনন্দ, পৌনৰাজ আৰু নিৰ্মল কুমাৰৰ নাম অভিযুক্ত হিচাপে উল্লেখ কৰা হৈছিল ৷ কিন্তু ঘটনাৰ বাবে অনুষ্ঠানৰ আয়োজকসকল দায়ী বুলি যুক্তি দিয়াত কাৰুৰ নগৰ আৰক্ষীয়ে মথিয়াঝগন আৰু পৌনৰাজক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি আদালতত হাজিৰ কৰি পৰৱৰ্তী সময়ত জেললৈ প্ৰেৰণ কৰে ।
ইয়াৰ ভিত্তিত বিশেষ তদন্তকাৰী দলে দুয়োকে জেৰাৰ বাবে ন্যায়িক জিম্মাত বিচাৰি আবেদন দাখিল কৰে আৰু কেৱল মথিয়াঝগনক জিম্মাত লৈ জেৰা চলায় ৷ এনে পৰিস্থিতিত চি বি আইৰ এজাহাৰত অভিযুক্ত হিচাপে টিভিকেৰ শীৰ্ষ বিষয়াৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাটোৱে ঘটনাৰ দিশ সলনি কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷
