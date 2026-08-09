৩০০ ফুট তললৈ নামিল এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ বিমান; পাইলটক নিলম্বন
এনে পৰিস্থিতিৰ ফলত কমেও ১৩ গৰাকী যাত্ৰী আৰু চাৰিজন ক্ৰু মেম্বাৰ আহত হৈছিল । বিমানখনত ১৩৭ জন যাত্ৰী আছিল ৷
Published : August 9, 2026 at 8:55 PM IST
নতুন দিল্লী: ফুকেটৰ পৰা দিল্লী অভিমুখী এখন এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ বিমানত এক অঘটন সংঘটিত হৈছিল ৷ ৪ আগষ্টত উৰা মৰা বিমানখনে উৰণৰ কিছু সময়ৰ পিছতে আকস্মিকভাৱে প্ৰায় ৩০০ ফুট তললৈ নামি আহিছিল ৷ এই ঘটনাৰ পাছতে শেহতীয়াকৈ অসামৰিক বিমান পৰিবহণ সঞ্চালকালয়ে এআই ২৩৭৯(ভিটি-এক্সঅ’) নম্বৰৰ বিমানখনৰ পাইলট দুজনক তাৎক্ষণিকভাৱে অপসাৰণ কৰে ৷
এই আকস্মিক কাণ্ডৰ পিছত দুয়োজন বিমানৰ ক্ৰু সদস্যই ষ্টেণ্ডাৰ্ড অপাৰেটিং প্ৰচিডিউৰ(এছঅ’পি) অনুসৰি বিমানত থকা নিৰ্ধাৰিত চাইক’এক্টিভ পদাৰ্থৰ স্ক্ৰীনিং পৰীক্ষা সম্পন্ন কৰে । ‘‘পাইলট-ইন-কমাণ্ড(পিআইচি)ৰ বাবে স্ক্ৰীনিং পৰীক্ষাৰ ফলাফলে এই পৰীক্ষাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ইংগিত দিছিল । সেয়েহে নিশ্চিতকৰণ বিশ্লেষণৰ বাবে সংগৃহীত নমুনা এক নিৰ্দিষ্ট পৰীক্ষাগাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আৰু চূড়ান্ত প্ৰতিবেদনৰ বাবে অপেক্ষা কৰা হৈছে’’ - বুলি এক বিবৃতিত উল্লেখ কৰা হৈছে ৷
অসামৰিক বিমান পৰিবহণ সঞ্চালকালয়ে এই কাণ্ডক অতি গুৰুত্ব সহকাৰে গ্ৰহণ কৰিছে ৷ তদুপৰি বিমান দুৰ্ঘটনা তদন্ত ব্যুৰোৱে(এএআইবি) সমগ্ৰ ঘটনাটোৰ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে ৷ বিমান নিয়ন্ত্ৰকগৰাকীয়ে কয়, ‘‘তদন্ত আৰু যথাযথ প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ অপেক্ষাত ডিজিচিএই দুয়োজন বিমান ক্ৰু সদস্যক দায়িত্বৰ পৰা নিলম্বন কৰিছে ৷ তদন্তৰ তথ্য আৰু নিশ্চিতকৰণ পৰীক্ষাৰ ফলাফলৰ ভিত্তিত দুয়োগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে সঠিক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব ।’’
উল্লেখ্য যে, ফুকেটৰ পৰা দিল্লী অভিমুখী এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ বিমানখনৰ যাত্ৰাকালত হোৱা এনে পৰিস্থিতিৰ ফলত কমেও ১৩ গৰাকী যাত্ৰী আৰু চাৰিজন ক্ৰু মেম্বাৰ আহত হৈছিল । ১৩৭ জন যাত্ৰী কঢ়িয়াই অনা এই বিমানখনে হঠাতে আকাশমাৰ্গৰ পৰা তললৈ নামি আহিছিল ৷ অৱশ্যে এই ঘটনাৰ পিছত ৪ আগষ্টৰ পুৱা ১১ বজাত নতুন দিল্লীৰ ইন্দিৰা গান্ধী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰত বিমানখনে নিৰাপদে অৱতৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল ।
প্ৰথমাৱস্থাত এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ এগৰাকী মুখপাত্ৰই কৈছিল, ‘‘বিমান যাত্ৰাৰ সময়ত দেখা দিয়া কিছু বিসংগতিৰ বাবে এনেধৰণৰ পৰিৱৰ্তন ঘটিছিল ।’’ বিমান সংস্থাটোৱে প্ৰথমে কয়, ‘‘বিমানখনে দিল্লীত নিৰাপদে অৱতৰণ কৰে আৰু সকলো যাত্ৰী আৰু ক্ৰু নিৰাপদে আছে । এতিয়ালৈকে কোনো যাত্ৰী গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱাৰ খবৰ পোৱা নাই । সামান্য পৰিমাণে আঘাতপ্ৰাপ্ত আৰু চিকিৎসাৰ প্ৰয়োজন হোৱা কেইজনমান যাত্ৰী আৰু ক্ৰু সদস্যক বিমানবন্দৰত থকা এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ দল আৰু চিকিৎসা কৰ্মীয়ে স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ বাবে বিমানবন্দৰস্থিত চিকিৎসা কেন্দ্ৰলৈ লৈ যায় ।’’
লগতে পঢ়ক: ফুকেট-দিল্লী এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ বিমানত ভয়ংকৰ টাৰ্বুলেন্স: ক্ৰুসহ আহত কেবাজনো যাত্ৰী
লগতে পঢ়ক: ভাৱনা কান্থলৈ বায়ুসেনাৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা ‘টপ গান’ৰ স্বীকৃতি