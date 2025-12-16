নেশ্যনেল হেৰাল্ড গোচৰ : ছোনিয়াৰ পিছত এইবাৰ আদালতৰ পৰা সকাহ পালে ৰাহুলেও
কংগ্ৰেছে ক'লে- সত্যই জয়লাভ কৰিছে । আমি ভয় নকৰো – কাৰণ আমি সত্যৰ বাবে যুঁজ দিওঁ ।
Published : December 16, 2025 at 6:16 PM IST
নতুন দিল্লী : নেশ্যনেল হেৰাল্ডৰ ধন সৰবৰাহৰ প্ৰসংগত বলবৎকাৰী সঞ্চালকালয়ৰ (ED)ৰ অভিযোগ মঙলবাৰে দিল্লীৰ আদালতে গুৰুত্ব দিবলৈ অস্বীকাৰ কৰাৰ পিছত কংগ্ৰেছে কয় যে বিজেপি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনৰ সকলো দিশ উন্মোচিত হৈছে আৰু “সত্যই জয়লাভ কৰিছে” ।
কংগ্ৰেছে এক্সত এটা পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰি কয়, "সত্যই প্ৰাধান্য লাভ কৰিছে । মোদী চৰকাৰৰ কু-অভিপ্ৰায় আৰু অবৈধ কাৰ্যকলাপ সম্পূৰ্ণৰূপে উদঙাই দিয়া হৈছে । ইয়ং ইণ্ডিয়ান গোচৰত (Young Indian case) কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্ব -ছোনিয়া গান্ধী আৰু ৰাহুল গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে ই ডিৰ ব্যৱস্থা সম্পূৰ্ণ অবৈধ আৰু বেআইনী বুলি সন্মানীয় আদালতে প্ৰমাণ কৰিছে ।"
Satyamev Jayate 🇮🇳 pic.twitter.com/fLkPJfRBsI— Congress (@INCIndia) December 16, 2025
পোষ্টটোত লগতে উল্লেখ কৰা হৈছে, "কংগ্ৰেছ দল আৰু আমাৰ নেতৃত্বই সত্যৰ বাবে আৰু প্ৰতিজন ভাৰতীয়ৰ অধিকাৰৰ বাবে যুঁজিবলৈ প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ - আমি ভয় নকৰো – কাৰণ আমি সত্যৰ বাবে যুঁজ দিওঁ ।"
Through this judgment, the court has exposed the illegal and mala fide political targeting by the Narendra Modi government.— Congress (@INCIndia) December 16, 2025
From day one, the opposition—especially Sonia Gandhi and Rahul Gandhi—has been targeted without any legal basis or wrongdoing. This judgment clearly… pic.twitter.com/EQx64dZwvz
কংগ্ৰেছ সংসদীয় দলৰ অধ্যক্ষ ছোনিয়া গান্ধী আৰু লোকসভাৰ বিৰোধী দলপতি ৰাহুল গান্ধীক এক বৃহৎ সকাহ দি ৰাউজ এভিনিউ আদালতৰ বিশেষ ন্যায়াধীশ বিশাল গগনে কয় যে ই ডিয়ে ধন সৰবৰাহৰ প্ৰতিৰোধ আইন (PMLA)ৰ অধীনত দাখিল কৰা অভিযোগ ৰক্ষণাবেক্ষণযোগ্য নহয় ।
Truth has prevailed— Congress (@INCIndia) December 16, 2025
The malafide and illegality of the Modi govt stands fully exposed. Proceedings of ED against the Congress leadership - Smt Sonia Gandhi Ji and Shri Rahul Gandhi Ji, in the Young Indian case have been found completely illegal and malafide by the Honourable…
ছোনিয়া আৰু ৰাহুলৰ উপৰিও ফেডাৰেল এণ্টি মানি লণ্ডাৰিং এজেন্সীয়ে কংগ্ৰেছ অভাৰচিজৰ মুৰব্বী ছেম পিট্ৰ’ডা, সুমন ডুবে, সুনীল ভাণ্ডাৰী, ইয়ং ইণ্ডিয়ান আৰু ডটেক্স মাৰ্চেণ্ডাইজ প্ৰাইভেট লিমিটেড আৰু গোচৰটোৰ প্ৰস্তাৱিত অভিযুক্তক সামৰি লৈছিল ।
দলটোৱে কয় যে ধন সৰবৰাহৰ কোনো গোচৰ নাই, অপৰাধৰ পৰা পোৱা ধন আৰু সম্পত্তিৰ কোনো গোচৰ নাই ৷ এই অভিযোগক পৰাস্ত হোৱা ৰাজনৈতিক প্ৰতিশোধ, অপপ্ৰচাৰ, নিন্দা আৰু প্ৰচাৰৰ অংশ আছিল বুলি কংগ্ৰেছে অভিহিত কৰে ।
কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক কে চি বেণুগোপালে কয়, "এই ৰায়দানৰ জৰিয়তে আদালতে নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰৰ অবৈধ আৰু অসন্তুষ্ট ৰাজনৈতিক টাৰ্গেটিঙৰ কথা উদঙাই দিছে । প্ৰথম দিনাৰ পৰাই বিৰোধীক—বিশেষকৈ ছোনিয়া গান্ধী আৰু ৰাহুল গান্ধীক—কোনো আইনী ভিত্তি বা অন্যায় অবিহনে লক্ষ্য কৰি লোৱা হৈছে । এই ৰায়দানে আমাৰ স্থিতিৰ সত্যতা স্পষ্টভাৱে প্ৰমাণ কৰিছে ।"
When I started arguing the case, after that, in the arguments, I had told the court that this is a very weird case where there is not a millimetre movement of money or of immovable property. All the properties remain with AJL—yet they say there is money laundering!— Congress (@INCIndia) December 16, 2025
AJL is now… pic.twitter.com/DWrPoaPkUa
কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতা অভিষেক এম সিংভীয়ে কয়, "এই সিদ্ধান্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ, কাৰণ কোনো বিষয়ৰ সৈতে মোকাবিলা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত জ্ঞান লোৱাটোৱেই আটাইতকৈ নিম্ন ৰূপ । এটা বিষয়ৰ প্ৰতি সচেতনতা লোৱাটো অতি সহজ । ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল বিষয়টো সচেতন হোৱাৰ যোগ্য নহয় আৰু ইয়াত আপুনি দেখিব পাৰিব যে বিজেপিয়ে বিষয়টোক অতিৰঞ্জিত কৰিবলৈ কিমান হুলস্থূলৰ সৃষ্টি কৰিছে ।"