ETV Bharat / bharat

নেশ্যনেল হেৰাল্ড গোচৰ : ছোনিয়াৰ পিছত এইবাৰ আদালতৰ পৰা সকাহ পালে ৰাহুলেও

কংগ্ৰেছে ক'লে- সত্যই জয়লাভ কৰিছে । আমি ভয় নকৰো – কাৰণ আমি সত্যৰ বাবে যুঁজ দিওঁ ।

Truth Has Prevailed
কংগ্ৰেছৰ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খৰ্গেৰ সৈতে ৰাহুল গান্ধী আৰু ছোনিয়া গান্ধী (file photo - IANS)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : December 16, 2025 at 6:16 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী : নেশ্যনেল হেৰাল্ডৰ ধন সৰবৰাহৰ প্ৰসংগত বলবৎকাৰী সঞ্চালকালয়ৰ (ED)ৰ অভিযোগ মঙলবাৰে দিল্লীৰ আদালতে গুৰুত্ব দিবলৈ অস্বীকাৰ কৰাৰ পিছত কংগ্ৰেছে কয় যে বিজেপি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনৰ সকলো দিশ উন্মোচিত হৈছে আৰু “সত্যই জয়লাভ কৰিছে” ।

কংগ্ৰেছে এক্সত এটা পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰি কয়, "সত্যই প্ৰাধান্য লাভ কৰিছে । মোদী চৰকাৰৰ কু-অভিপ্ৰায় আৰু অবৈধ কাৰ্যকলাপ সম্পূৰ্ণৰূপে উদঙাই দিয়া হৈছে । ইয়ং ইণ্ডিয়ান গোচৰত (Young Indian case) কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্ব -ছোনিয়া গান্ধী আৰু ৰাহুল গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে ই ডিৰ ব্যৱস্থা সম্পূৰ্ণ অবৈধ আৰু বেআইনী বুলি সন্মানীয় আদালতে প্ৰমাণ কৰিছে ।"

পোষ্টটোত লগতে উল্লেখ কৰা হৈছে, "কংগ্ৰেছ দল আৰু আমাৰ নেতৃত্বই সত্যৰ বাবে আৰু প্ৰতিজন ভাৰতীয়ৰ অধিকাৰৰ বাবে যুঁজিবলৈ প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ - আমি ভয় নকৰো – কাৰণ আমি সত্যৰ বাবে যুঁজ দিওঁ ।"

কংগ্ৰেছ সংসদীয় দলৰ অধ্যক্ষ ছোনিয়া গান্ধী আৰু লোকসভাৰ বিৰোধী দলপতি ৰাহুল গান্ধীক এক বৃহৎ সকাহ দি ৰাউজ এভিনিউ আদালতৰ বিশেষ ন্যায়াধীশ বিশাল গগনে কয় যে ই ডিয়ে ধন সৰবৰাহৰ প্ৰতিৰোধ আইন (PMLA)ৰ অধীনত দাখিল কৰা অভিযোগ ৰক্ষণাবেক্ষণযোগ্য নহয় ।

ছোনিয়া আৰু ৰাহুলৰ উপৰিও ফেডাৰেল এণ্টি মানি লণ্ডাৰিং এজেন্সীয়ে কংগ্ৰেছ অভাৰচিজৰ মুৰব্বী ছেম পিট্ৰ’ডা, সুমন ডুবে, সুনীল ভাণ্ডাৰী, ইয়ং ইণ্ডিয়ান আৰু ডটেক্স মাৰ্চেণ্ডাইজ প্ৰাইভেট লিমিটেড আৰু গোচৰটোৰ প্ৰস্তাৱিত অভিযুক্তক সামৰি লৈছিল ।

দলটোৱে কয় যে ধন সৰবৰাহৰ কোনো গোচৰ নাই, অপৰাধৰ পৰা পোৱা ধন আৰু সম্পত্তিৰ কোনো গোচৰ নাই ৷ এই অভিযোগক পৰাস্ত হোৱা ৰাজনৈতিক প্ৰতিশোধ, অপপ্ৰচাৰ, নিন্দা আৰু প্ৰচাৰৰ অংশ আছিল বুলি কংগ্ৰেছে অভিহিত কৰে ।

কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক কে চি বেণুগোপালে কয়, "এই ৰায়দানৰ জৰিয়তে আদালতে নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰৰ অবৈধ আৰু অসন্তুষ্ট ৰাজনৈতিক টাৰ্গেটিঙৰ কথা উদঙাই দিছে । প্ৰথম দিনাৰ পৰাই বিৰোধীক—বিশেষকৈ ছোনিয়া গান্ধী আৰু ৰাহুল গান্ধীক—কোনো আইনী ভিত্তি বা অন্যায় অবিহনে লক্ষ্য কৰি লোৱা হৈছে । এই ৰায়দানে আমাৰ স্থিতিৰ সত্যতা স্পষ্টভাৱে প্ৰমাণ কৰিছে ।"

কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতা অভিষেক এম সিংভীয়ে কয়, "এই সিদ্ধান্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ, কাৰণ কোনো বিষয়ৰ সৈতে মোকাবিলা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত জ্ঞান লোৱাটোৱেই আটাইতকৈ নিম্ন ৰূপ । এটা বিষয়ৰ প্ৰতি সচেতনতা লোৱাটো অতি সহজ । ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল বিষয়টো সচেতন হোৱাৰ যোগ্য নহয় আৰু ইয়াত আপুনি দেখিব পাৰিব যে বিজেপিয়ে বিষয়টোক অতিৰঞ্জিত কৰিবলৈ কিমান হুলস্থূলৰ সৃষ্টি কৰিছে ।"

লগতে পঢ়ক : নাগৰিকত্ব পোৱাৰ পূৰ্বেই ভোটাৰ তালিকাত নাম কেনেকৈ সোমাল ? ছোনিয়া গান্ধীলৈ আদালতৰ জাননী

লগতে পঢ়ক : জৱাহৰলাল নেহৰুক বদনাম কৰাৰ অভিযোগ তুলি বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ হ’ল ছোনিয়া গান্ধী

লগতে পঢ়ক : ছোনিয়া আৰু ৰাহুলৰ বিৰুদ্ধে আন এক গোচৰ ৰুজু, ইডিয়ে কৰিছিল অভিযোগ

লগতে পঢ়ক : নেচনেল হেৰাল্ড গোচৰ: ছোনিয়া-ৰাহুলৰ বিৰুদ্ধে ইডিৰ অভিযোগনামা গ্ৰহণত নিজৰ নিৰ্দেশ সংৰক্ষণ আদালতৰ

TAGGED:

ENFORCEMENT DIRECTORATE
ROUSE AVENUE COURT
MONEY LAUNDERING
RAHUL GANDHI
TRUTH HAS PREVAILED

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.