যাত্ৰীবাহী বাছৰ ওপৰত শিলভৰ্তি ট্ৰাক বাগৰি শিশুসহ ২১ জন নিহত; প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ এককালীন সাহাৰ্য ঘোষণা
তেলেংগানাৰ ৰঙ্গাৰেড্ডী জিলাত কমেও ৭০ জন যাত্ৰী কঢ়িয়াই অনা এখন বাছত শিলগুটি ভৰ্তি এখন টিপাৰ ট্ৰাকে খুন্দা মাৰে ।
Published : November 3, 2025 at 11:47 AM IST
হায়দৰাবাদ : সোমবাৰে তেলেংগানাৰ ৰঙ্গাৰেড্ডী জিলাত তাণ্ডুৰ ডিপোৰ এখন আৰ টি চি বাছৰ সৈতে শিলগুটি ভৰ্তি টিপাৰ ট্ৰাক সংঘৰ্ষত ২১ জন লোক নিহত হোৱাৰ বিপৰীতে কেইবাজনো লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হয় ৷ নিহতসকলৰ ১০ জন পুৰুষ, ৯ গৰাকী মহিলা আৰু এটি শিশু ৷ মৃতকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ আশংকা কৰা হৈছে ৷
তাণ্ডুৰৰ পৰা হায়দৰাবাদ অভিমুখে গৈ থকা আৰ টি চি বাছখন ৰঙ্গাৰেড্ডীজিলাচেভেলা সংমণ্ডলৰ মিৰ্জাগুডাৰ সমীপত দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় ৷ বাছখনত প্ৰায় ৭০ জন যাত্ৰী আছিল, ইয়াৰে অধিকাংশই ছাত্ৰ আৰু কৰ্মচাৰী আছিল ৷ জানিব পৰা মতে, হায়দৰাবাদৰ কেইবাখনো মহাবিদ্যালয়ত অধ্যয়নৰত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে দেওবাৰৰ দিনটো ঘৰত অতিবাহিত কৰাৰ পাছত সোমবাৰে পুৱা পুনৰ হায়দৰাবাদলৈ উভতি আহিছিল ৷
তেলেংগানাৰ মুখ্যমন্ত্রী ৰেৱন্ত ৰেড্ডীয়ে ৰঙ্গাৰেড্ডীৰ ভয়াবহ পথ দুৰ্ঘটনাক লৈ গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰে ৷ তেওঁ বিষয়াসকলক তৎকালীনভাৱে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ প্ৰয়োজনীয় সাহায্য ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে ৷
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান আৰু মুখ্য সচিবৰ সৈতে ফোনত বাৰ্তালাপ কৰি যুদ্ধৰ ভিত্তিত চলি থকা সাহায্য অভিযান অব্যাহত ৰাখিবলৈ আৰু সকলো বিভাগক নিয়োগ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে ৷
Hyderabad, Telangana | CMO- " cm revanth reddy expressed grief over the road accident that took place in chevella mandal of rangareddy district. the cm instructed the officials to immediately reach the spot and take necessary relief measures. the cm ordered that the complete… https://t.co/u2dg9LkjKF— ANI (@ANI) November 3, 2025
বাছ দুৰ্ঘটনাত আহত হোৱা সকলোকে তৎক্ষণাত হায়দৰাবাদলৈ লৈ যোৱাৰ লগতে তেওঁলোকক যথোপযুক্ত চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈও তেওঁ নিৰ্দেশ দিয়ে ৷ তেওঁ উদ্ধাৰ অভিযানৰ বাবে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ এম্বুলেন্স আৰু চিকিৎসা কৰ্মী নিয়োগ কৰাৰ নিৰ্দেশ দিয়ে ৷ লগতে উপলব্ধ মন্ত্ৰীসকলক ততাতৈয়াকৈ দুৰ্ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হ’বলৈ কয় ৷
বাছখনৰ ওপৰত শিলগুটি বাগৰি পৰাত কেইবাজনো যাত্ৰী ভিতৰত আবদ্ধ হৈ পৰে ৷ ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ জে চি বিৰ সহায়ত উদ্ধাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰে ৷ শিলগুটিত আবদ্ধ হৈ থকা সকলক উলিয়াই অনা হয় ৷ প্ৰাথমিক চিকিৎসাৰ অন্তত বহুকেইজনক যাবলৈ দিয়া হয় ৷ কেইবাজনো আহতক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে ৷
ইফালে এই দুৰ্ঘটনাৰ ফলত হায়দৰাবাদ-বিজাপুৰ ঘাইপথত ব্যাপক যান-জঁটৰ সৃষ্টি হয় ৷ চেভেলা-বিকাৰবাদ পথত বহু সংখ্যক বাহন ৰখাই থোৱা হয় ৷ আৰক্ষী আৰু প্ৰশাসনৰ লোকে সাহায্য আৰু উদ্ধাৰ অভিযানত নিয়োজিত হৈ আছে ৷
১৫ জন যাত্ৰীক উদ্ধাৰ কৰে আৰক্ষীয়ে
ঘটনাস্থলীত উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত আছে ৷ এই পৰ্যন্ত আৰক্ষীয়ে বাছ কণ্ডাক্টৰ ৰাধাকে ধৰি ১৫জন যাত্ৰীক উদ্ধাৰ কৰিছে ৷ উদ্ধাৰ অভিযানৰ সময়ত চেভেলা আৰক্ষী আয়ুক্ত ভূপাল শ্ৰীধৰৰ বাওঁ ভৰিত আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় ৷ এখন জে চি বিয়ে তেওঁৰ ভৰিৰ ওপৰেদি পাৰ হৈ যায় ৷ তেওঁক চেভেলা হাস্পতাললৈ লৈ যোৱা হয় ৷
ইফালে ভাৰত ৰাষ্ট্ৰ সমিতিৰ অধ্যক্ষ কেচিআৰেও ৰঙ্গাৰেড্ডী জিলাৰ চেভেলা মণ্ডলৰ মিৰ্জাগুডাৰ সমীপত সংঘটিত হোৱা শোকাৱহ দুৰ্ঘটনাটোক লৈ গভীৰ দুখ আৰু শোক প্ৰকাশ কৰে ৷ তেওঁ দুৰ্ঘটনাত প্ৰাণ হেৰুৱা লোকৰ আত্মাৰ সদগতি কামনা কৰাৰ লগতে শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালবৰ্গলৈ আন্তৰিক সমবেদনা জ্ঞাপন কৰে । কেচিআৰে মৃত যাত্ৰীসকলৰ পৰিয়ালক আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদান কৰাৰ লগতে আহত যাত্ৰীসকলৰ সৰ্বোত্তম চিকিৎসা সুনিশ্চিত কৰিবলৈ চৰকাৰক আহ্বান জনায় ।
BRS PRO says, " brs chief kcr expressed deep shock and grief over the tragic accident near mirjaguda in chevella mandal of ranga reddy district, where 17 people lost their lives after an rtc bus collided with a tipper. he condoled the loss of lives and extended his heartfelt… https://t.co/u2dg9LkjKF— ANI (@ANI) November 3, 2025
এককালীন সাহাৰ্য প্ৰদানৰ ঘোষণা প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মোদীৰ
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ৰঙ্গাৰেড্ডী জিলাৰ চেভেলা মণ্ডলৰ মিৰ্জাগুডাৰ সমীপত সংঘটিত পথ দুৰ্ঘটনাত নিহত পৰিয়াললৈ গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰে ।
The loss of lives due to a mishap in the Rangareddy district of Telangana is deeply saddening. My thoughts are with the affected people and their families during this difficult time. Praying for the speedy recovery of the injured.— PMO India (@PMOIndia) November 3, 2025
An ex-gratia of Rs. 2 lakh from PMNRF would be…
তেওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সাহায্য পুঁজিৰ পৰা প্ৰতিজন মৃতকৰ পৰিয়াললৈ ২ লাখ টকাৰ এককালীন সাহাৰ্য ঘোষণা কৰে । তেওঁ লগতে আহতসকলক ৫০ হাজাৰ টকাৰ ধনৰাশি প্ৰদানৰ আশ্বাস দিয়ে ।