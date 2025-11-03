ETV Bharat / bharat

যাত্ৰীবাহী বাছৰ ওপৰত শিলভৰ্তি ট্ৰাক বাগৰি শিশুসহ ২১ জন নিহত; প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ এককালীন সাহাৰ্য ঘোষণা

তেলেংগানাৰ ৰঙ্গাৰেড্ডী জিলাত কমেও ৭০ জন যাত্ৰী কঢ়িয়াই অনা এখন বাছত শিলগুটি ভৰ্তি এখন টিপাৰ ট্ৰাকে খুন্দা মাৰে ।

ROAD ACCIDENT IN TELANGANA
যাত্ৰীবাহী বাছৰ ওপৰত শিলভৰ্তি ট্ৰাক বাগৰি শিশুসহ ২১ জন নিহত (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 3, 2025 at 11:47 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : সোমবাৰে তেলেংগানাৰ ৰঙ্গাৰেড্ডী জিলাত তাণ্ডুৰ ডিপোৰ এখন আৰ টি চি বাছৰ সৈতে শিলগুটি ভৰ্তি টিপাৰ ট্ৰাক সংঘৰ্ষত ২১ জন লোক নিহত হোৱাৰ বিপৰীতে কেইবাজনো লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হয় ৷ নিহতসকলৰ ১০ জন পুৰুষ, ৯ গৰাকী মহিলা আৰু এটি শিশু ৷ মৃতকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ আশংকা কৰা হৈছে ৷

তাণ্ডুৰৰ পৰা হায়দৰাবাদ অভিমুখে গৈ থকা আৰ টি চি বাছখন ৰঙ্গাৰেড্ডীজিলাচেভেলা সংমণ্ডলৰ মিৰ্জাগুডাৰ সমীপত দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় ৷ বাছখনত প্ৰায় ৭০ জন যাত্ৰী আছিল, ইয়াৰে অধিকাংশই ছাত্ৰ আৰু কৰ্মচাৰী আছিল ৷ জানিব পৰা মতে, হায়দৰাবাদৰ কেইবাখনো মহাবিদ্যালয়ত অধ্যয়নৰত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে দেওবাৰৰ দিনটো ঘৰত অতিবাহিত কৰাৰ পাছত সোমবাৰে পুৱা পুনৰ হায়দৰাবাদলৈ উভতি আহিছিল ৷

ROAD ACCIDENT IN TELANGANA
যাত্ৰীবাহী বাছৰ ওপৰত শিলভৰ্তি ট্ৰাক বাগৰি শিশুসহ ২১ জন নিহত (ETV Bharat)

তেলেংগানাৰ মুখ্যমন্ত্রী ৰেৱন্ত ৰেড্ডীয়ে ৰঙ্গাৰেড্ডীৰ ভয়াবহ পথ দুৰ্ঘটনাক লৈ গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰে ৷ তেওঁ বিষয়াসকলক তৎকালীনভাৱে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ প্ৰয়োজনীয় সাহায্য ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে ৷

মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান আৰু মুখ্য সচিবৰ সৈতে ফোনত বাৰ্তালাপ কৰি যুদ্ধৰ ভিত্তিত চলি থকা সাহায্য অভিযান অব্যাহত ৰাখিবলৈ আৰু সকলো বিভাগক নিয়োগ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে ৷

বাছ দুৰ্ঘটনাত আহত হোৱা সকলোকে তৎক্ষণাত হায়দৰাবাদলৈ লৈ যোৱাৰ লগতে তেওঁলোকক যথোপযুক্ত চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈও তেওঁ নিৰ্দেশ দিয়ে ৷ তেওঁ উদ্ধাৰ অভিযানৰ বাবে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ এম্বুলেন্স আৰু চিকিৎসা কৰ্মী নিয়োগ কৰাৰ নিৰ্দেশ দিয়ে ৷ লগতে উপলব্ধ মন্ত্ৰীসকলক ততাতৈয়াকৈ দুৰ্ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হ’বলৈ কয় ৷

ROAD ACCIDENT IN TELANGANA
যাত্ৰীবাহী বাছৰ ওপৰত শিলভৰ্তি ট্ৰাক বাগৰি শিশুসহ ২১ জন নিহত (ETV Bharat)

বাছখনৰ ওপৰত শিলগুটি বাগৰি পৰাত কেইবাজনো যাত্ৰী ভিতৰত আবদ্ধ হৈ পৰে ৷ ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ জে চি বিৰ সহায়ত উদ্ধাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰে ৷ শিলগুটিত আবদ্ধ হৈ থকা সকলক উলিয়াই অনা হয় ৷ প্ৰাথমিক চিকিৎসাৰ অন্তত বহুকেইজনক যাবলৈ দিয়া হয় ৷ কেইবাজনো আহতক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে ৷

ROAD ACCIDENT IN TELANGANA
যাত্ৰীবাহী বাছৰ ওপৰত শিলভৰ্তি ট্ৰাক বাগৰি শিশুসহ ২১ জন নিহত (ETV Bharat)

ইফালে এই দুৰ্ঘটনাৰ ফলত হায়দৰাবাদ-বিজাপুৰ ঘাইপথত ব্যাপক যান-জঁটৰ সৃষ্টি হয় ৷ চেভেলা-বিকাৰবাদ পথত বহু সংখ্যক বাহন ৰখাই থোৱা হয় ৷ আৰক্ষী আৰু প্ৰশাসনৰ লোকে সাহায্য আৰু উদ্ধাৰ অভিযানত নিয়োজিত হৈ আছে ৷

১৫ জন যাত্ৰীক উদ্ধাৰ কৰে আৰক্ষীয়ে

ঘটনাস্থলীত উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত আছে ৷ এই পৰ্যন্ত আৰক্ষীয়ে বাছ কণ্ডাক্টৰ ৰাধাকে ধৰি ১৫জন যাত্ৰীক উদ্ধাৰ কৰিছে ৷ উদ্ধাৰ অভিযানৰ সময়ত চেভেলা আৰক্ষী আয়ুক্ত ভূপাল শ্ৰীধৰৰ বাওঁ ভৰিত আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় ৷ এখন জে চি বিয়ে তেওঁৰ ভৰিৰ ওপৰেদি পাৰ হৈ যায় ৷ তেওঁক চেভেলা হাস্পতাললৈ লৈ যোৱা হয় ৷

ROAD ACCIDENT IN TELANGANA
যাত্ৰীবাহী বাছৰ ওপৰত শিলভৰ্তি ট্ৰাক বাগৰি শিশুসহ ২১ জন নিহত (ETV Bharat)

ইফালে ভাৰত ৰাষ্ট্ৰ সমিতিৰ অধ্যক্ষ কেচিআৰেও ৰঙ্গাৰেড্ডী জিলাৰ চেভেলা মণ্ডলৰ মিৰ্জাগুডাৰ সমীপত সংঘটিত হোৱা শোকাৱহ দুৰ্ঘটনাটোক লৈ গভীৰ দুখ আৰু শোক প্ৰকাশ কৰে ৷ তেওঁ দুৰ্ঘটনাত প্ৰাণ হেৰুৱা লোকৰ আত্মাৰ সদগতি কামনা কৰাৰ লগতে শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালবৰ্গলৈ আন্তৰিক সমবেদনা জ্ঞাপন কৰে । কেচিআৰে মৃত যাত্ৰীসকলৰ পৰিয়ালক আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদান কৰাৰ লগতে আহত যাত্ৰীসকলৰ সৰ্বোত্তম চিকিৎসা সুনিশ্চিত কৰিবলৈ চৰকাৰক আহ্বান জনায় ।

এককালীন সাহাৰ্য প্ৰদানৰ ঘোষণা প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মোদীৰ

প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ৰঙ্গাৰেড্ডী জিলাৰ চেভেলা মণ্ডলৰ মিৰ্জাগুডাৰ সমীপত সংঘটিত পথ দুৰ্ঘটনাত নিহত পৰিয়াললৈ গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰে ।

তেওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সাহায্য পুঁজিৰ পৰা প্ৰতিজন মৃতকৰ পৰিয়াললৈ ২ লাখ টকাৰ এককালীন সাহাৰ্য ঘোষণা কৰে । তেওঁ লগতে আহতসকলক ৫০ হাজাৰ টকাৰ ধনৰাশি প্ৰদানৰ আশ্বাস দিয়ে ।

লগতে পঢ়ক : শ্ৰমিক কঢ়িয়াই অনা পিক আপ ভানত তীব্ৰবেগী ডাম্পাৰৰ খুন্দা, নিহত ৪ আহত ৯

যাত্ৰীবাহী বাছৰ দুৰ্ঘটনাৰ ৰহস্য ফাদিল; আৰক্ষীৰ তদন্তত পোহৰলৈ আহিল প্ৰকৃত কাৰণ

যাত্ৰীবাহী বাছত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডত ১৯ জনৰ মৃত্যু, ট্ৰেভেল এজেন্সীৰ বিৰুদ্ধে নিয়ম উলংঘাৰ অভিযোগ

TAGGED:

ROAD ACCIDENT IN TELANGANA
ইটিভি ভাৰত অসম
TELANGANA TRUCK HIT A BUS
HYDERABAD BIJAPUR HIGHWAY ACCIDENT
KILLED IN ROAD ACCIDENT

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

এইবাৰ মা দুৰ্গা ধৰালৈ কিহত আহিব তথা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?

অসমত কেতিয়া পালিত হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.