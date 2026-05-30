মণিপুৰৰ ৰাজপথত আৱদ্ধ শ শ ট্ৰাক-টেংকাৰ, নিৰাপত্তা বিচাৰি প্ৰতিবাদ ট্ৰাক চালকৰ

৩৭ নং ইম্ফল–জিৰিবাম সংযোগী ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত অবৰোধ ট্ৰাক চালকৰ ৷ ট্ৰাক চালকৰ হত্যাকাণ্ডক লৈ উত্তপ্ত মণিপুৰ ৷

নিৰাপত্তা বিচাৰি প্ৰতিবাদ ট্ৰাক চালকৰ
By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 30, 2026 at 5:51 PM IST

তেজপুৰ : শুকুৰবাৰে মণিপুৰত এজন ট্ৰাক চালকক দুৰ্বৃত্তই হত্যা কৰা ঘটনাক লৈ উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে ৷ উল্লেখ্য যে, শুক্ৰবাৰে মণিপুৰত এজন ট্ৰাক চালকক হত্যা কৰাৰ পিছতে শনিবাৰে শতাধিক ট্ৰাক চালকে ব্যাপক প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি মণিপুৰৰ ৩৭ নং ইম্ফল–জিৰিবাম সংযোগী ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অবৰোধ কৰে ৷ ফলত পথচোৱাত স্তব্ধ হৈ পৰিছে যানবাহনৰ চলাচল ৷

স্থানীয় লোকে জনোৱা মতে, ট্ৰাক চালকসকলে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰাত এলপিজি, তেল টেংকাৰ আৰু অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীভৰ্তি ট্ৰাকসহ প্ৰায় ৫০০ৰো অধিক বাহন ৰাজপথত আৱদ্ধ হৈ আছে ৷ আৰক্ষীৰ সূত্ৰই জনোৱা অনুসৰি, সমগ্ৰ মনিপুৰত ট্ৰাক চালকসকলে ৰাজপথত ট্ৰাকসমূহ ৰখাই ন্যায়ৰ দাবীত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে ৷

মণিপুৰৰ ৰাজপথত ট্ৰাক চালকৰ প্ৰতিবাদ

ইফালে চালক সংগঠনসমূহে ঘোষণা কৰিছে যে, ট্ৰাক চালকসকলৰ নিৰাপত্তা নিশ্চিত নোহোৱা পৰ্যন্ত ইম্ফল–ডিমাপুৰ সংযোগী ১০২ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ট্ৰাক চলাচল বন্ধ থাকিব ৷ ইফালে নিহত ট্ৰাক চালকজনক পশ্চিমবংগৰ হুগলী জিলাৰ বাসিন্দা নীতিশ কুমাৰ (৫৭) বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে । উল্লেখ্য যে, নীতিশে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী কঢ়িওৱা বাহন লৈ শুকুৰবাৰে যেতিয়া মণিপুৰৰ টিএম কাছম অঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰিছিল তেতিয়াই দুৰ্বৃত্তই আক্ৰমণ চলাই ট্ৰাক ড্ৰাইভাৰৰ নীতিশৰ ওপৰত আৰু থিতাতে নিহত হৈছিল ট্ৰাকচালকজন ৷

মণিপুৰ আৰক্ষীয়ে শনিবাৰে প্ৰকাশ কৰা তথ্য অনুসৰি, ২৯ মে’ত মণিপুৰ আৰক্ষী, চিআৰপিএফ, বিএছএফ আৰু আৰএএফে য়াইংগাংপকপিৰ পৰা উখৰুল অভিমুখে গৈ থকা অত্যাৱশকীয় সামগ্ৰী ভৰ্তি ট্ৰাক, এলপিজি আৰু তেলৰ টেংকাৰসমূহক নিৰাপত্তা প্ৰদান কৰা হৈছে ৷ কিন্তু টিএম কাছম গাঁৱৰ সমীপত পাটলেইজাং পাহাৰত লুকাই থকা কুকি উগ্ৰপন্থীয়ে কনভয়ৰ ওপৰত অতৰ্কিতে গুলীবৰ্ষণ কৰিছিল ৷ এই গুলীয়াগুলীত ট্ৰাক চালক নীতিশ কুমাৰ নিহত হোৱাৰ উপৰি লিটান আৰক্ষী থানাৰ এজন আৰক্ষীও গুলীবিদ্ধ হয় বুলি আৰক্ষীয়ে জানিবলৈ দিছে ৷

ট্ৰাক চালকৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত মণিপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী

ঘটনাৰ পিছতে নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে অঞ্চলটোত ব্যাপক অভিযান চলাইছে । শেহতীয়া হিংসাত্মক পৰিস্থিতিৰ পাছতে মণিপুৰত অসামৰিক পৰিবহণ আৰু অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী কঢ়িওৱা বাহনৰ সুৰক্ষাক লৈ গভীৰ উদ্বেগৰ সৃষ্টি হৈছে । সেয়ে চালক সংগঠনসমূহে স্পষ্টভাৱে জনাইছে যে, নিৰ্ভৰযোগ্য নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা নথকা পৰ্যন্ত ৰাজ্যখনৰ ঘাইপথসমূহেৰে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী কঢ়িওৱা বাহনৰ চলাচল ব্যাহত থাকিব ৷ আনহাতে মণিপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শনিবাৰে অল মণিপুৰ ৰোড ট্ৰান্সপ’ৰ্ট ড্ৰাইভাৰ্ছ এণ্ড মটৰ ৱৰ্কাৰ্ছ ইউনিয়নৰ প্ৰতিনিধিৰ দলে সৈতে সাক্ষাৎ কৰে।

