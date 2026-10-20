বিজয় দশমী উপলক্ষে ৰাষ্ট্ৰপতি মুৰ্মু, প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ শুভেচ্ছা
ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মু আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে বিজয়দশমী উপলক্ষে দেশ-বিদেশত বসবাস কৰা সকলো ভাৰতীয়লৈ শুভেচ্ছা জনায় ।
Published : October 20, 2026 at 11:56 AM IST
হায়দৰাবাদ : আজি বিজয়া দশমী ৷ অৱশ্যে অসমসহ বিভিন্ন ঠাইত বুধবাৰেহে বিজয়া দশমী পালন কৰা হ'ব যদিও দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ষষ্ঠীৰ বেদীত প্ৰতিষ্ঠা কৰা দশভূজা দেৱী দুৰ্গাৰ প্ৰতিমাক আজি বিসৰ্জন দিয়া হ’ব । দশভুজাৰ বিদায়ৰ পূৰ্বে আজি মহিলাসকলে পৰম্পৰাগত সেন্দুৰ খেল খেলি পৰস্পৰে পৰস্পৰক দশমীৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে ।
সকলোৱে নাচ-গান কৰি আনন্দত মতলীয়া হৈ পৰে যদিও দেৱী দুৰ্গাৰ মণ্ডপৰ পৰা নিয়াৰ কথা ভাবি সকলো আৱেগিক হৈ পৰে ।
On the auspicious occasion of Vijayadashami, I extend my heartfelt greetings to all Indians living in the country and abroad. https://t.co/9hBzqbkxnm— President of India (@rashtrapatibhvn) October 20, 2026
বিজয়া দশমী হ'ল অসত্যৰ ওপৰত সত্যৰ আৰু অধৰ্মৰ ওপৰত ধৰ্মৰ জয়ৰ প্ৰতীক । ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মু আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে বিজয়া দশমী উপলক্ষে দেশ-বিদেশত বসবাস কৰা সকলো ভাৰতীয়লৈ শুভেচ্ছা জনায় ।
ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে তেওঁৰ বাৰ্তাত বিজয়া দশমীৰ ‘বিশেষ তাৎপৰ্য’ৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে ৷ ৰাষ্ট্ৰপতি মুৰ্মুৱে এক্সত কৰা পোষ্টত কয়, "এই উৎসৱ ৰাৱণৰ ওপৰত ভগৱান শ্ৰীৰামৰ বিজয়ৰ প্ৰতীক ৷ ভগৱান শ্ৰীৰামক ধৰ্ম আৰু নৈতিক আচৰণৰ প্ৰতীক হিচাপে গণ্য কৰা হয় ৷ এই উৎসৱত ধৰ্মৰ জয় আৰু অধৰ্মৰ ওপৰত ন্যায় আৰু অন্যায়ৰ উদযাপন কৰা হয় ৷"
ভাৰতীয় সংস্কৃতি নৈতিকতা আৰু কৰ্তব্যৰ আদৰ্শৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ ভাৰতীয় সাংস্কৃতিক পৰম্পৰাৰ অন্তৰ্নিহিত নৈতিক মূল্যবোধ আৰু কৰ্তব্যবোধক ৰক্ষা কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিবলৈ সকলোকে আহ্বান জনায় ৷
आप सभी को विजयादशमी की अनंत शुभकामनाएं। उल्लास और विश्वास का यह विजय पर्व हर किसी के संकल्प को नई शक्ति प्रदान करे। सभी का जीवन सुख-सौभाग्य और सफलता से समृद्ध हो, यही कामना है।— Narendra Modi (@narendramodi) October 20, 2026
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এক্সত দেশবাসীক বিজয়দশমীৰ শুভেচ্ছা জনায় । তেওঁ আশা কৰে যে আনন্দ আৰু বিশ্বাসেৰে ভৰা এই উৎসৱে মানুহৰ সংকল্পক পুনৰ সজীৱ কৰি তুলিব আৰু সকলোৰে জীৱন সুখ, সমৃদ্ধি, সফলতাৰে ভৰি পৰিব ।
धर्मो रक्षित रक्षितः आप सब को विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएँ। https://t.co/mLL1EIb8jZ— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) October 20, 2026
অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাইও সামাজিক মাধ্যম এক্সত পোষ্ট কৰি সকলোকে বিজয়া দশমীৰ শুভেচ্ছা জনায় ৷