'চাইনিজ'-'চিংকি' বুলি দিল্লীত আকৌ ঠাট্টা-ইতিকিং উত্তৰ-পূবৰ যুৱকক
ত্ৰিপুৰাৰ এজন যুৱকক কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েটৰ এজনে দিল্লীত ৰাজহুৱাভাৱে অপমান কৰিছে । আৰক্ষীৰ গোচৰ ৰুজু । দোষীক কঠোৰ শাস্তিৰ আশ্বাস মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৰ ৷
Published : October 22, 2026 at 1:30 PM IST
নতুন দিল্লী : বহিঃৰাজ্যত পুনৰ উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ লোক বৰ্ণবৈষম্যৰ চিকাৰ হৈছে । ৰাজধানী দিল্লীত উত্তৰ-পূবৰ এজন যুৱকৰ সৈতে সংঘটিত ঘটনাই দেশজুৰি তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে ।
সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হোৱা এটা ভিডিঅ'ই ৰাজনৈতিক মহলতো প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে । একেদৰে অভিযোগ পোৱাৰ লগে লগে দিল্লী আৰক্ষীৰ উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ বিশেষ ইউনিটে (SPUNER) বিষয়টো গুৰুত্ব সহকাৰে লৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ।
অভিযোগ অনুসৰি ছ'চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্ম ইনষ্টাগ্ৰামত প্ৰচাৰিত এটা ভিডিঅ'ত ত্ৰিপুৰাৰ এজন যুৱকক কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েটৰৰ দ্বাৰা যৌন নিৰ্যাতন, হাৰাশাস্তি আৰু তেওঁক উদ্দেশ্যে অপমানসূচক মন্তব্য কৰা দেখা গৈছে ।
ছাত্ৰ সংগঠন ত্ৰিপুৰা ষ্টুডেণ্টছ ফ'ৰাম দিল্লীয়ে সামাজিক মাধ্যমৰ একাউণ্টটো আমিৰ শ্ব'কিন নামৰ এজন লোকৰ সৈতে জড়িত বুলি চিনাক্ত কৰিছে । ছাত্ৰ সংগঠনটোৱে অভিযোগ কৰে যে প্ৰচাৰিত ভিডিঅ' ক্লিপটোত বৰ্ণবাদী অপমানজনক অভিব্যক্তি আছে, য'ত ভুক্তভোগীজনৰ জাতিগত আৰু আঞ্চলিক পৰিচয়ক হেয়জ্ঞান কৰিবলৈ 'চিংকি' আৰু 'চাইনিজ'ৰ দৰে শব্দ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে ।
ছাত্ৰ সংগঠনটোৱে দাবী কৰা মতে ভিডিঅ'টোত কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েটৰজনে ত্ৰিপুৰাৰ প্ৰতি অপমানজনক মন্তব্য কৰিছে । সংগঠনটোৱে কয়, "ত্ৰিপুৰাক হেয়জ্ঞান কৰি এই কথিত আচৰণে ত্ৰিপুৰাৰ লোকসকলৰ মাজত ক্ষোভৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু ইয়াক আমাৰ ৰাজ্যৰ সন্মানীয় নাম, মৰ্যাদা, সুনাম আৰু প্ৰতিপত্তিৰ প্ৰতি অপমান কৰা বুলি ধৰা হৈছে ।"
ছাত্ৰ সংগঠনটোৱে এই বিষয়টোত আৰক্ষীক গোচৰ ৰুজু কৰি সামাজিক মাধ্যমৰ একাউণ্টৰ গৰাকীৰ বিৰুদ্ধে বিহিত ব্যৱস্থা ল'বলৈ দাবী জনাইছে । এই ঘটনাত জড়িত আন আন লোকৰো পৰিচয় আৰু তেওঁলোকৰ ভূমিকা পৰীক্ষাৰ বাবে সংগঠনটোৱে আৰক্ষীক দাবী জনাইছে ।
ইফালে দিল্লী আৰক্ষীৰ উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ বিশেষ ইউনিট (SPUNER)ৰ তথ্য অনুসৰি বুধবাৰে সন্ধিয়া বিষয়টো সন্দৰ্ভত তেওঁলোকে তথ্য লাভ কৰে । দিল্লী আৰক্ষীৰ আইএফএছঅ' ইউনিটে ভাইৰেল ভিডিঅ'টোৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ।
ত্ৰিপুৰাৰ আৰক্ষী মহাপৰিদৰ্শক (আইন-শৃংখলা) মনচক ইপাৰে জনোৱা মতে ৰাজ্যখনৰ আৰক্ষীয়েও এই বিষয়ত কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব । এই সন্দৰ্ভত গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে আৰু ত্ৰিপুৰা আৰক্ষীয়ে দিল্লী আৰক্ষীৰ সৈতে সমন্বয় ৰক্ষা কৰি আছে বুলি তেওঁ জনাইছে ।
This evil man will be punished. There was delay in lodging the official complaint but Delhi Police and Tripura Police will teach him a hard lesson. People who tolerate such wicked behavior in the society are also responsible for the spread of hatred. https://t.co/EnmaPFCE3x— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) October 21, 2026
এই বিষয়টোক লৈ কেন্দ্ৰীয় সংসদীয় পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৱেও গভীৰ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে । এইক্ষেত্ৰত অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ তেওঁ আশ্বাস দিছে ।
এক্সৰ এটা পোষ্টত তেওঁ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি উদ্বেগেৰ লিখিছে, "এই দুষ্ট প্ৰকৃতিৰ মানুহজনক শাস্তি দিয়া হ'ব । অভিযোগ দাখিল কৰাত পলম হৈছে যদিও দিল্লী আৰক্ষী আৰু ত্ৰিপুৰা আৰক্ষীয়ে তেওঁক কঠোৰ শাস্তি দিব । সমাজত এনে অসৎ আচৰণ সহ্য কৰা লোকসকলো ঘৃণা বিয়পোৱাৰ বাবে দায়ী ।"
ঘটনাটোক লৈ দেশজুৰি চলা চৰ্চাৰ মাজতে অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে আন এক তথ্য পোহৰলৈ আহিছে । অভিযুক্ত আমিৰ শ্ব'কিনৰ বিৰুদ্ধে পূৰ্বেও বহু গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছিল । লোকজন ধনদাবীকে ধৰি বিভিন্ন অপৰাধৰ সৈতে জড়িত ।
#WATCH | Delhi | Amir Shokeen's brother, Mohammed Wasim Raja, says, "Amir Shokeen is a miscreant who has many cases filed against him. Sometimes he goes around with people from the Aam Aadmi Party or others, or Imran. He also does extortion and illegally occupies properties. He had illegally acquired my property too. We cut all ties with him 12-14 years ago. We are four brothers in total."— ANI (@ANI) October 22, 2026
আমিৰৰ নিজৰ ভাতৃয়ে এই কথা সংবাদ মাধ্যমৰ আগত স্বীকাৰ কৰিছে । অভিযুক্ত আমিৰ শ্ব'কিনৰ ভাতৃ মহম্মদ ৱাছিম ৰাজাই কয়, "আমিৰ দুষ্ট প্ৰকৃতিৰ লোক । তেওঁৰ বিৰুদ্ধে বহু গোচৰ আছে । কেতিয়াবা তেওঁ আম আদমি পাৰ্টী বা আন দলৰ মানুহৰ লগতো ঘূৰি ফুৰে । তেওঁ ধন দাবী কৰে আৰু অবৈধভাৱে সম্পত্তি দখল কৰে । মোৰ সম্পত্তিও তেওঁ অবৈধভাৱে দখল কৰিছিল । ১২-১৪ বছৰ ধৰি তেওঁৰ সৈতে আমাৰ সকলো সম্পৰ্ক ছেদ কৰিছো । আমি মুঠ চাৰিজন ভাই ।" অৱশ্যে ভাতৃৰ এই দাবীসমূহৰ সত্যতা নিশ্চিত হোৱা নাই ।
গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল যে উত্তৰ-পূবৰ লোকৰ বিৰুদ্ধে জাতিগত বিদ্বেষমূলক মন্তব্য আৰু বৈষম্যমূলক আচৰণ এয়া প্ৰথম নহয় । পূৰ্বেও এনে বহু ঘটনা সংঘটিত হৈছে । পূৰ্বেও বহু লোক গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে ।
কিন্তু উত্তৰ-পূবৰ প্ৰতি বহিঃৰাজ্যৰ বহু লোকৰ মানসিকতা এতিয়াও সলনি হোৱা নাই । উত্তৰ-পূবৰ লোকক কেতিয়াবা যদি 'চিংকি' বুলি ঠাট্টা কৰে, কেতিয়াবা আকৌ 'চাইনিজ' বুলি উপহাস কৰে ।
ত্ৰিপুৰাৰ যুৱকজনৰ সৈতেও পুনৰ অনুৰূপ ঘটনা সংঘটিত হ'ল । অৱশ্যে ত্ৰিপুৰাৰ ছাত্ৰ সংগঠনকে ধৰি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বিভিন্ন দল-সংগঠনে এই ঘটনাৰে জড়িতক শীঘ্ৰে কৰায়ত্ত কৰি কঠোৰ শাস্তি প্ৰদানৰ দাবী জনাইছে ।
লগতে পঢ়ক :
সন্ত্ৰাসবাদবিৰোধী প্ৰতিবেদনত পক্ষপাতিত্ব, ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ প্ৰতিবেদকক ভাৰতৰ সমালোচনা