ETV Bharat / bharat

ত্ৰিপুৰাৰ ছাত্ৰক হত্যা: ডেৰাডুনৰ বিষয়ালৈ জাননী জাৰি মানৱ অধিকাৰ আয়োগৰ

৯ ডিচেম্বৰত একাংশ যুৱকে দা আৰু ব্ৰেচলেটেৰে আক্ৰমণ কৰাৰ অভিযোগ । ২৬ ডিচেম্বৰত মৃত্যু হয় এঞ্জেল চাকমাৰ (২৪) ।

ANGEL CHAKMA CASE
ত্ৰিপুৰাৰ ছাত্ৰ এঞ্জেল চাকমাক আক্ৰমণ আৰু মৃত্যুৰ প্ৰতিবাদত ডেৰাডুনৰ গান্ধী পাৰ্কত ছাত্ৰ সংগঠন আৰু স্থানীয় লোকৰ প্ৰতিবাদ (PTI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : December 30, 2025 at 3:23 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী : উত্তৰাখণ্ডৰ ৰাজধানীত ত্ৰিপুৰাৰ এগৰাকী ছাত্ৰক হত্যা কৰাৰ অভিযোগত মঙলবাৰে ৰাষ্ট্ৰীয় মানৱ অধিকাৰ আয়োগে ডেৰাডুন জিলাৰ দণ্ডাধীশ আৰু এছ এছ পিলৈ জাননী প্ৰেৰণ কৰিছে । ৰাষ্ট্ৰীয় মানৱ অধিকাৰ আয়োগে এই অভিযোগৰ তদন্তৰ বাবে ডেৰাডুন কৰ্তৃপক্ষক নিৰ্দেশ দি ৭ দিনৰ ভিতৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ প্ৰতিবেদন বিচাৰিছে ।

আয়োগে গোচৰৰ কাৰ্যবিধিৰ প্ৰতিলিপি উত্তৰাখণ্ডৰ মুখ্য সচিব আৰু আৰক্ষী সঞ্চালকপ্ৰধানলৈ প্ৰেৰণ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছে । লগতে কোৱা হৈছে যে ইয়াৰ উপৰি সমগ্ৰ ৰাজ্যখনৰ উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰিবলৈ কৰ্তৃপক্ষক নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে ।

উল্লেখ্য যে ডেৰাডুনৰ এখন ব্যক্তিগত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এম বি এৰ চূড়ান্ত বৰ্ষৰ ছাত্ৰ এঞ্জেল চাকমাক (২৪) যোৱা ৯ ডিচেম্বৰত একাংশ যুৱকে দা আৰু ব্ৰেচলেটেৰে আক্ৰমণ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল । ইয়াৰ পিছত ১৭ দিন চিকিৎসালয়ত থকাৰ অন্তত ২৬ ডিচেম্বৰত তেওঁৰ মৃত্যু হয় ।

বৰ্তমান মণিপুৰৰ টাংজেঙত কৰ্মৰত তেওঁৰ বি এছ এফৰ জোৱান পিতৃয়ে অভিযোগ কৰে যে আক্ৰমণকাৰীয়ে 'চীনা' বুলি অভিহিত কৰা ভাতৃক ৰক্ষা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰাৰ সময়তে তেওঁৰ পুত্ৰক 'নিষ্ঠুৰভাৱে আক্ৰমণ' কৰে ।

গোচৰৰ কাৰ্যবিধিৰ মতে, ৰাষ্ট্ৰীয় মানৱ অধিকাৰ আয়োগৰ সদস্য প্ৰিয়ংক কানুংগোৰ সভাপতিত্বত থকা এখন বিচাৰপীঠে ১৯৯৩ চনৰ মানৱ অধিকাৰ সুৰক্ষা আইনৰ ১২ নং ধাৰাত বিষয়টো গ্ৰহণ কৰিছে ।

অভিযোগকাৰীয়ে অভিযোগ কৰিছে যে ত্ৰিপুৰাৰ ছাত্ৰজনক ডেৰাডুনত নৃশংসভাৱে আক্ৰমণ কৰি হত্যা কৰা হৈছিল, যিটো এটা 'বৰ্ণবাদী কাণ্ড' । এই ঘটনাটো গৃহৰাজ্যৰ বাহিৰত অধ্যয়ন কৰি থকাৰ সময়তে সংঘটিত হৈছিল । অভিযোগ অনুসৰি, ব্যক্তিজনক "ভাৰতীয় নাগৰিক হিচাপে নিজৰ পৰিচয় প্ৰকাশ কৰাৰ পিছতো বৰ্ণবাদী গালি-গালাজেৰে লক্ষ্য কৰি লৈ আক্ৰমণ কৰা হৈছিল" বুলি কাৰ্যবিধিত উল্লেখ কৰা হৈছে ।

ইয়াত লগতে কোৱা হৈছে যে এই কাণ্ডই দেশজুৰি ক্ষোভৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু উত্তৰ-পূবৰ লোকসকলৰ বিৰুদ্ধে গভীৰভাৱে শিপাই থকা বৰ্ণ-বৈষম্য, হিংসা প্ৰতিৰোধ কৰাত স্থানীয় কৰ্তৃপক্ষই ব্যৰ্থ হোৱা আৰু পৰ্যাপ্ত সুৰক্ষা ব্যৱস্থাৰ অভাৱ প্ৰতিফলিত হোৱা বুলি কোৱা হৈছে । অভিযোগকাৰীয়ে অভিযোগ কৰে যে এই কাণ্ড ভুক্তভোগীৰ জীৱন, মৰ্যাদা আৰু সমতাৰ অধিকাৰৰ 'গুৰুতৰ উলংঘা'ৰ সমান ।

অভিযোগকাৰীয়ে এই বিষয়ত ৰাষ্ট্ৰীয় মানৱ অধিকাৰ আয়োগৰ হস্তক্ষেপ বিচাৰে আৰু এনে ঘৃণাভিত্তিক অপৰাধ ৰোধৰ বাবে জৰুৰী হস্তক্ষেপ, জবাবদিহিতা আৰু আইনগত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ অনুৰোধ জনায় বুলি কাৰ্যবিধিত কোৱা হৈছে । অভিযোগত উত্থাপিত অভিযোগসমূহ ভুক্তভোগীৰ মানৱ অধিকাৰ খৰ্ব কৰা যেন লাগে বুলি মানৱ অধিকাৰ আয়োগে কয় ।

ইয়াত কোৱা হৈছে, “পঞ্জীয়কক নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে যে ডি এম আৰু এছ এছ পি, ডেৰাডুন, উত্তৰাখণ্ডলৈ জাননী জাৰি কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে যে তদন্ত কৰা অভিযোগত উত্থাপিত অভিযোগসমূহ প্ৰদান কৰিব লাগে আৰু সাত দিনৰ ভিতৰত আয়োগে পৰীক্ষা কৰিবৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিব লাগে ।”

ইয়াৰ পূৰ্বে সোমবাৰে তদন্তৰ নেতৃত্ব দিয়া ডেৰাডুনৰ জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষক অজয় ​​সিঙে কয় যে এই বিবাদ কোনো বৰ্ণবাদী মন্তব্যৰ পৰা উদ্ভৱ হোৱা নাই । সিঙে কয়, "এতিয়ালৈকে তদন্তত দেখা গৈছে যে আক্ৰমণকাৰীৰ এজন আৰু ভুক্তভোগী দুয়োজনেই উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ । গতিকে বৰ্ণবাদী গালি-গালাজৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন নহয় ।"

সোমবাৰে উত্তৰাখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পুষ্কৰ সিং ধামীয়ে ছাত্ৰজনৰ পিতৃৰ সৈতে কথা পাতি অভিযুক্তক কঠোৰ শাস্তি প্ৰদানৰ আশ্বাস দিয়ে । ইফালে এই ঘটনাত ৰাজনৈতিক মোৰ দিয়া নেতাসকলে উত্তৰ-পূবৰ ৰাজ্যসমূহৰ পৰা অহা জনসাধাৰণৰ বিৰুদ্ধে হোৱা 'ঘৃণাজনিত অপৰাধ'ৰ অন্ত পেলোৱাৰ বাবে ব্যাপক প্ৰচেষ্টাৰ আহ্বান জনায় ।

লগতে পঢ়ক :এঞ্জেল চাকমাৰ মৃত্যুত জড়িত দোষীক কঠোৰ শাস্তি দিবলৈ আহ্বান ড’নাৰ মন্ত্ৰীৰ
লগতে পঢ়ক :ছাত্ৰ এঞ্জেল চাকমাৰ হত্যা: বৰ্ণবৈষম্যক অস্বীকাৰ শীৰ্ষ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ

TAGGED:

ANGEL CHAKMA CASE
TRIPURA STUDENT ATTACK
NHRC
ইটিভি ভাৰত অসম
ANJEL CHAKMA MURDER

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.