সলনি হ’ল কাৰ্যালয়ৰ সময়সূচী: মাহৰ প্ৰতিটো শনিবাৰে চৰকাৰী বন্ধ
শক্তি সংৰক্ষণ আৰু চৰকাৰী ব্যয় হ্ৰাসৰ লক্ষ্যৰে চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ ৷
Published : June 9, 2026 at 6:13 PM IST
তেজপুৰ: চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে এই খবৰ ৷ চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ তথা নতুন সিদ্ধান্ত ৷ চৰকাৰৰ নতুন নিৰ্দেশনা অনুসৰি এতিয়াৰে পৰা মাহৰ প্ৰতিটো শনিবাৰে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলে বন্ধ লাভ কৰিব ৷
আনহাতে, কাৰ্যালয়সমূহৰ দৈনন্দিন সময়সূচীৰ ক্ষেত্ৰতো চৰকাৰে কিছু সালসলনি ঘটাইছে ৷ সেই অনুসৰি এতিয়াৰে পৰা চৰকাৰী কাৰ্যালয়সমূহ পুৱা ৯.৩০ বজাত আৰম্ভ হৈ সন্ধিয়া ৬ বজাত শেষ হ’ব ৷ পূৰ্বে এই সময় আছিল পুৱা ১০ বজাৰ পৰা বিয়লি ৫.৩০ বজালৈ । অৱশ্যে দুপৰীয়াৰ আহাৰৰ ক্ষেত্ৰত বিৰতিৰ সময় পূৰ্বে নিৰ্ধাৰণ কৰা অনুসৰি ১.৩০ বজাৰ পৰা ২ বজালৈ অপৰিৱৰ্তিত হৈ থাকিব ৷
Tripura govt revises office timings, declares all Saturdays holidays— ANI Digital (@ani_digital) June 8, 2026
Read @ANI Story| https://t.co/l3fMWASHQu #Tripura #Officetiming #Saturdays pic.twitter.com/4lDNz2f372
চৰকাৰে শক্তি সংৰক্ষণ কৰাৰ লগতে কাৰ্যালয়সমূহত হোৱা ব্যয়ৰ মাত্ৰা হ্ৰাস কৰিবলৈ সময়সূচীৰ এই সংশোধন ঘটাইছে ।
চলিত বৰ্ষৰ ২৭ মে’ত ৰাজ্য চৰকাৰে জাৰি কৰা অধিসূচনাৰ পিছতে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে ৷ ইয়াক তাৎক্ষণিকভাৱে কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ চৰকাৰে বিভিন্ন বিভাগক নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে ৷ সমান্তৰালকৈ সংশোধিত নীতি নিয়ম মানি চলিবলৈ বিষয়া আৰু কৰ্মচাৰীসকলক চৰকাৰে নিৰ্দেশ দিছে ।
উল্লেখ্য যে, শিক্ষা বিষয়াসকলে জিলা পৰ্যায়ৰ বিষয়াসকলক তেওঁলোকৰ অধীনষ্ঠ প্ৰতিটো কাৰ্যালয়তে এই সময়সূচী মানি চলাটো বাধ্যতামূলক কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে ৷
চৰকাৰী কাম-কাজ সময়মতে হোৱাৰ বিপৰীতে বিদ্যুৎ আৰু ইন্ধনৰ ব্যৱহাৰ হ্ৰাস কৰি শক্তিৰ সুদক্ষ ব্যৱহাৰ নিশ্চিত কৰিবলৈ চৰকাৰে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে । তৎকালীনভাৱে কাৰ্যকৰী হোৱা এই নতুন নিয়ম প্ৰতিটো চৰকাৰী প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ ক্ষেত্ৰতে প্ৰযোজ্য হ’ব । অৱশ্যে অসম চৰকাৰে এনেধৰণৰ কোনো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা নাই ৷ এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ত্ৰিপুৰা চৰকাৰেহে ৷
লগতে পঢ়ক: উজ্জ্বলা যোজনাতো মুদ্ৰাস্ফীতিৰ প্ৰভাৱ ! হ্ৰাস হ’ল ৰাজসাহায্যযুক্ত চিলিণ্ডাৰৰ সংখ্যা