কাৰ্যালয়তে উদ্ধাৰ ত্ৰিপুৰা আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধানৰ মৃতদেহ

কাৰ্যালয়তে উদ্ধাৰ ত্ৰিপুৰা আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধানৰ মৃতদেহ
ডি জি পিগৰাকীৰ মৃত্যুৰ কাৰণ এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই ৷
By ANI
Published : July 20, 2026 at 3:42 PM IST
আগৰতলা(ত্ৰিপুৰা): সোমবাৰে আগৰতলাস্থিত ত্ৰিপুৰা আৰক্ষীৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত ৰহস্যজনকভাবে মৃত অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হয় ত্ৰিপুৰাৰ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান চমুকৈ ডিজিপি অনুৰাগ ধনকাৰক । জানিব পৰা মতে আৰক্ষী মুখ্য কাৰ্যালয়ত অৱস্থিত নিজৰ কাৰ্যালয়তে মৃত অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ডিজিপিগৰাকীক ৷ ডিজিপিগৰাকীৰ মৃত্যুৰ কাৰণ বৰ্তমানো জানিব পৰা হোৱা নাই ৷
ঘটনা সন্দৰ্ভত ত্ৰিপুৰা আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে, আই পি এছ অনুৰাগ ধনকাৰে ২০২৩ চনৰ ১৮ ছেপ্টেম্বৰত ৰাজ্যখনৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান হিচাপে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছিল । ২০২৩ চনৰ ৩০ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা তেওঁ অতিৰিক্ত আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান (আইন আৰু শৃংখলা) পদত অধিস্থিত হৈছিল ৷ ২০২৪ চনৰ ১ জানুৱাৰীৰ পৰা আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান (চোৰাংচোৱা) আৰু অতিৰিক্ত আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান (আইন শৃংখলা)ৰ দায়িত্বও পালন কৰিছিল ।
তেওঁ ২০২৫ চনৰ ১৭ মে’ত ত্ৰিপুৰাৰ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছিল । অনুৰাগ ধনকাৰ ভাৰতীয় আৰক্ষী সেৱা চমুকৈ আই পি এছৰ ১৯৯৪ চনৰ বেটচৰ অন্তৰ্গত । তেওঁ সাহসিকতাৰ বাবে আৰক্ষী পদক আৰু বিশিষ্ট সেৱাৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ পদকো লাভ কৰিছিল ৷ উল্লেখ্য যে, ১৯৯৫ চনৰ পৰা ২০০৩ চনলৈকে ত্ৰিপুৰা ৰাজ্যত সেৱা আগবঢ়োৱাৰ তেওঁৰ যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে ৷
সমান্তৰালকৈ অবিভক্ত পশ্চিম আৰু দক্ষিণ ত্ৰিপুৰা জিলাৰ এছডিপিঅ’, লংথাৰাই উপত্যকা আৰু জিলা এছপি হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰাৰ উপৰিও আৰক্ষী অধীক্ষক, বিশেষ শাখা আৰু এ আই জি পি (মুখ্য কাৰ্যালয়) হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল । ২০০৩-০৪ চনৰ ভিতৰত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ ক’ছ’ভ’ত মিছনতও তেওঁ ভাৰতৰ হৈ সেৱা আগবঢ়াইছিল ।
২০০৫ চনৰ পৰা ২০১৩ চনলৈ কেন্দ্ৰীয় ডেপুটেচনত থাকি চিবিআইত এছপি আৰু ডিআইজি হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল । ডেপুটেচনৰ পৰা উভতি অহাৰ পিছত ২০১৩ চনৰ পৰা ২০১৬ চনলৈকে ত্ৰিপুৰাত তেওঁ আই জি পি (আইন শৃংখলা) হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল । ২০১৬ চনৰ পৰা ২০২৩ চনলৈকে তেওঁ পুনৰ ডেপুটেচনত কাম কৰে আৰু চি বি আইৰ যুটীয়া সঞ্চালক আৰু অতিৰিক্ত সঞ্চালকৰ উপৰিও চিআইএছএফত আইজি, বিপিআৰএণ্ডডি আৰু আইজি (পেৰা) হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল । ভাৰত চৰকাৰৰ গৃহ পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ৰ অধীনত এছআইটি (১৯৮৪ৰ শিখ বিৰোধী অভিযান)ৰ অধ্যক্ষ হিচাপেও তেওঁ কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল ।
লগতে পঢ়ক : চৰকাৰে তিনিটা চৰ্ত মানিলে অনশন ভংগ কৰিব সোণম ৱাংচুকে