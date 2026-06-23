লিভ-ইন ৰিলেশ্বনশ্বিপেই হ'ল কাল, বেংগালুৰুত ত্ৰিপল মাৰ্ডাৰ
বিগত দুমাহে লিভ-ইনত আছিল কেনেথ আৰু শ্বেতা, শ্বেতা পিতৃ-মাতৃ আছিল ইয়াৰ বিৰুদ্ধে । পৰিণতি হ'ল ভয়ংকৰ ।
Published : June 23, 2026 at 2:51 PM IST
বেংগালুৰু: নিশা গভীৰ হৈ আহিছিল । সেইসময়তে বেংগালুৰু চহৰত সংঘটিত হৈছিল এক ভয়ংকৰ ঘটনা । কাৰণ লিভ-ইন ৰিলেশ্বনশ্বিপ । সোমবাৰে সেই ভয়ংকৰ নিশাটোত পিতৃ-মাতৃ, ভগ্নীক হত্যা কৰি পলায়ন কৰিলে লিভ-ইনত থকা এগৰাকী মহিলা আৰু প্ৰেমিকে ।
বেংগালুৰু আৰক্ষীয়ে জনোৱা অনুসৰি, পৰস্পৰৰ সম্পৰ্কৰ বিৰোধিতা কৰি অহা মহিলাগৰাকীৰ পৰিয়ালে শনিবাৰে তেওঁলোকক লগ কৰিবলৈ আহিছিল আৰু আক্ৰমনৰ সময়ত তেওঁলোকৰ সৈতেই আছিল ।
ছিগেহাল্লীৰ ডমিনিক লেআউটৰ ছাই গ্ৰীণ হোমছ এপাৰ্টমেণ্টত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা । আৰক্ষীয়ে মৃত লোককেইগৰাকীক সোমসুন্দৰ (৫২), মুথুলক্ষ্মী (৪৮) আৰু তেওঁলোকৰ কনিষ্ঠ কন্যা সুপ্ৰিয়া (১৯) বুলি চিনাক্ত কৰিছে ।
এই ঘটনা সংঘটিত কৰিয়েই সোমসুন্দৰৰ জ্যেষ্ঠ কন্যা শ্বেতা আৰু তেওঁৰ প্ৰেমিক কেনেথে পলায়ন কৰে । কে আৰ পুৰম আৰক্ষীত হত্যাৰ গোচৰ ৰুজু কৰি অভিযুক্তৰ সন্ধানত অভিযান অব্যাহত আছে ।
প্ৰাথমিক তদন্ত অনুসৰি শ্বেতাৰ পিতৃ-মাতৃয়ে আপত্তি কৰাৰ পিছতো দুমাহ পূৰ্বে কেনেথ আৰু শ্বেতাই চাই গ্ৰীণ হোমছ এপাৰ্টমেণ্টলৈ স্থানান্তৰিত হৈছিল ।
শনিবাৰে মহিলাগৰাকীৰ পিতৃ-মাতৃ আৰু তেওঁৰ সৰু ভগ্নীয়ে তেওঁৰ বাসগৃহত উপস্থিত হয় । সন্ধিয়া প্ৰায় ৭:৩০ বজাত পিতৃ-মাতৃ আৰু শ্বেতাৰ মাজত কাজিয়া আৰম্ভ হয় । পৰৱৰ্তী সময়ত এই কাজিয়াই ল'লে ভয়ংকৰ ৰূপ । উত্তেজিত হৈ শ্বেতা আৰু কেনেথে চোকা অস্ত্ৰৰে তেওঁলোকক আক্ৰমণ কৰে ।
সেই আক্ৰমণত মুথুলক্ষ্মী আৰু সুপ্ৰিয়াৰ থিতাতে মৃত্যু হোৱাৰ বিপৰীতে চুবুৰীয়াই সোমসুন্দৰক উদ্ধাৰ কৰি ওচৰৰ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰে । তদন্তত জড়িত এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াই জনোৱা অনুসৰি, কিছু সময়ৰ পিছতে আঘাতপ্ৰাপ্ত সোমসুন্দৰেও প্ৰাণ ত্যাগ কৰে ।
ইটিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা বাৰ্তালাপত এপাৰ্টমেণ্টটোৰ নিৰাপত্তাৰক্ষী বীৰ বাহাদুৰে জনাই,"গাঁৱৰ পৰা অহা পিতৃ-মাতৃ আৰু কণিষ্ঠ ভগ্নীক ভিতৰলৈ লৈ যোৱাৰ সময়ত তেওঁৰ সৈতে পৰিচয় কৰাই দিছিল । তেওঁৰ পিতৃয়ে সেই নিশাই গাঁৱলৈ ৰাওনা হৈছিল ।" বাহাদুৰে জনাই যে শ্বেতাৰ পিতৃ সোমবাৰে পুনৰ আহিছিল । প্ৰত্যেকদিনাৰ দৰে, শ্বেতাই সন্ধিয়া ফুৰিবলৈ গৈ ঘৰ সোমাইছিল ।
ঘটনাটো নিশ্চয় তাৰ পিছতহে ঘটিছিল বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ কয় যে হত্যাকাণ্ডৰ বিষয়ে তেওঁ নিশা প্ৰায় ৯ বজাত জানিব পাৰিছিল ।
হোৱাইটফিল্ড খণ্ডৰ ডিচিপি ছাইডুলু আদাৱথে কয় যে মৃত লোক কেইজন অভিযুক্তই দুমাহ ধৰি বসবাস কৰা ফ্লেটটোলৈ আহিছিল । এইকথা নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ স্বীকাৰোক্তিৰ পৰা স্পষ্ট হৈছে । এই সময়ছোৱাত দুয়োপক্ষৰ মাজত কাজিয়া লাগিছিল আৰু পৰৱৰ্তীসময়ত হিংসাত্মক হৈ উঠিছিল ।
ডিচিপিয়ে কয়,"সোমসুন্দৰ, মুথুলক্ষ্মী আৰু সুপ্ৰিয়াক চোকা অস্ত্ৰৰে আঘাত কৰা হৈছিল । অভিযুক্তক বিচাৰি উলিয়াবলৈ বিশেষ আৰক্ষী দল গঠন কৰা হৈছে, তেওঁলোক বৰ্তমান পলাতক হৈ আছে । অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছতহে সঠিক কাৰণ জানিব পৰা যাব ।"