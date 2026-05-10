বিজেপি-তৃণমূল কংগ্ৰেছ কৰ্মীৰ সংঘাতৰ চৰম পৰ্যায় ; দুগৰাকীকৈ আৰক্ষী গুৰুতৰভাৱে আহত

বিজেপি-তৃণমূল কংগ্ৰেছ কৰ্মীৰ সংঘাতৰ চৰম পৰ্যায় ; দুগৰাকীকৈ আৰক্ষী গুৰুতৰভাৱে আহত
আৱাসিক এলেকাত প্ৰৱেশ কৰি এফালৰ পৰা ভাঙি গ’ল সা-সামগ্ৰী আৰু চিচিটিভি কেমেৰা ৷ স্থানীয় আৰক্ষীয়ে টিএমচিৰ হৈ কাম কৰা বুলি বিজেপিৰ অভিযোগ ৷
Published : May 10, 2026 at 2:55 PM IST
কলকাতা(পশ্চিমবংগ): পশ্চিমবংগত শাম কটা নাই নিৰ্বাচনোত্তৰ হিংসা ৷ ৰাজ্যখনৰ ভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়াও সৰু-বৰ কেইবাটাও বিক্ষিপ্ত ঘটনা সংঘটিত হৈ আছে ৷ ঠায়ে ঠায়ে তৃণমূল কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপি কৰ্মীসকলৰ মাজত হতাহতি হোৱাৰ খবৰো পোৱা গৈছে ৷ শেহতীয়াকৈ ৰাজ্যখনৰ এক আৱাসিক এলেকাত দুয়োটা দলৰ একাংশ কৰ্মী প্ৰৱেশ কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ সা-সম্পত্তি বিনষ্ট কৰে ৷ এই ঘটনাত দুজনকৈ আৰক্ষী বিষয়া গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় ৷
টিএমচি আৰু বিজেপি কৰ্মীসকলৰ মাজত হোৱা সংঘাতে পৰৱৰ্তী সময়ত ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰে ৷ দুয়োটা দলৰ কৰ্মীসকলে এটাই আনটোৰ বিৰুদ্ধে শাৰিৰীক প্ৰহাৰৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে । ৰাজ্যখনত বিজেপি ক্ষমতালৈ অহাৰ পিছতো স্থানীয় আৰক্ষীয়ে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ পক্ষ লোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে বিজেপি কৰ্মীসকলে ৷ শনিবাৰে সন্ধিয়া তাৰকেশ্বৰ থানাৰ অধীনস্থ বিপিআৰ গেট এলেকাৰ সমীপতে এটা আৱাসিক এলেকাত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছিল ৷
ঘটনাস্থলীত উপস্থিত দল দুটাৰ কৰ্মীসকলে বাসগৃহসমূহৰ গ্ৰীল আৰু চিচিটিভি কেমেৰা ভাঙি লণ্ড-ভণ্ড কৰিবলৈ ধৰে । বিজেপি আৰু তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ কৰ্মীসকলৰ মাজত হোৱা এই সংঘাতৰ খবৰ লাভ কৰা মাত্ৰকে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় তাৰকেশ্বৰ থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াসহ কেইবাজনো আৰক্ষী ৷ দল দুটাই আৰক্ষীক দেখা মাত্ৰকে তেওঁলোকক উদ্দেশ্যিও শিল-ইটা দলিয়াবলৈ আৰম্ভ কৰে ৷ এই ঘটনাত ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে মূৰত আঘাত পোৱাৰ বিপৰীতে এজন সহকাৰী উপ-পৰিদৰ্শক(এএছআই) গুৰুতৰভাৱে আহত হয় ।
তাৰকেশ্বৰ থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া সুব্ৰত সাধুক সম্প্ৰতি চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে ৷ এই ঘটনাৰ বাবে বিজেপি আৰু তৃণমূল কংগ্ৰেছে দুয়োটাই দুয়োটাক জগৰীয়া প্ৰতিপন্ন কৰিবলৈ বিচাৰে ৷ ঘটনাত জড়িত তিনিজন লোকক বৰ্তমানলৈকে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ৷
এই সংঘৰ্ষৰ পিছতে বিজেপিয়ে তাৰকেশ্বৰ থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াগৰাকীৰ অপসাৰণৰ দাবী উত্থাপন কৰে ৷ আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ নিৰ্দেশমৰ্মে কাম কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে ৷ তৃণমূল কংগ্ৰেছে উত্থাপন কৰা ভুৱা অভিযোগৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে বিজেপি কৰ্মী আৰু সমৰ্থক, বিশেষকৈ মহিলা কৰ্মীসকলকো আক্ৰমণ কৰি আটক কৰি ৰখাৰ অভিযোগ তুলিছে বিজেপিয়ে ৷ এই ঘটনাৰ পিছত তাৰকেশ্বৰ থানাৰ সন্মুখত বিজেপি কৰ্মীসকলে ধৰ্ণা কাৰ্যসূচীৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ।
এই অভিযোগৰ প্ৰত্যুত্তৰত তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ প্রাক্তন বিধায়ক ৰামেন্দু সিনহা ৰায়ে দাবী কৰে যে বিজেপি কর্মীসকলেহে অঞ্চলটোৰ ঘৰে ঘৰে গৈ দলটোৰ সমর্থকসকলক আক্রমণ কৰি আছে ৷ আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীৰ এই আক্ৰমণৰ সৈতে টিএমচিৰ কৰ্মীসকল কোনোধৰণে জড়িত নহয় বুলি তেওঁ বিজেপিয়ে তোলা অভিযোগ নস্যাৎ কৰে ৷
বিজেপি নেতা সুজয় চেটাৰ্জীয়ে অৱশ্যে কৈছে যে দলটোৰ কোনো নেতা বা কৰ্মী কোনো ধৰণৰ হিংসাত্মক ঘটনাৰ সৈতে জড়িত নহয় । তেওঁ কয়, ‘‘তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি কাম কৰি অ’চিয়ে আমাৰ কৰ্মীসকলক আক্ৰমণ কৰিছে । তেওঁ এতিয়াও এই ভাবিয়েই আছে যে ৰাজ্যখনত টিএমচি ক্ষমতাত আছে আৰু সেয়েহে ৰামেন্দু সিনহা ৰায়ৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি কাম কৰি আছে । আমি এই আৰক্ষী বিষয়াজনক নিলম্বন কৰিবলৈ দাবী জনাইছো ।’’
বিজেপি নেতাগৰাকীয়ে লগতে কয়, ‘‘নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণাৰ পিছৰে পৰা আমাৰ অঞ্চলত কোনোধৰণৰ অশান্তি হোৱা নাই । ২০২১ চনত জয়ী হোৱাৰ পিছত তৃণমূল কংগ্ৰেছে উদ্ভণ্ডালি বা হিংসাৰ আশ্ৰয় লৈছিল । এইবাৰ আমাৰ জয়ৰ পিছতো আমি তেনে আচৰণ কৰা নাই । তথাপিও আৰক্ষীয়ে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ এজেণ্টৰ দৰে কাম কৰি আছে । তেওঁক ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়াৰ পদৰ পৰা অপসাৰণ নকৰা পৰ্যন্ত আমি আমাৰ আন্দোলন অব্যাহত ৰাখিম । দলৰ বিজয়ী প্ৰাৰ্থী সন্তুপানৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিজেপিৰ শীৰ্ষ নেতালৈকে সকলোৰে সৈতে আলোচনা কৰি প্ৰয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিম ।’’
লগতে পঢ়ক: ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক বিধায়িনী দলৰ নেতা নিৰ্বাচিত