ভাৰত চীন যুদ্ধৰ ৬৩ বছৰ, বীৰ শ্বহীদ ছুবেদাৰ যোগিণ্ডৰ সিঙলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি
ভাৰত-চীন যুদ্ধত নিহত হোৱা প্ৰথম শিখ ৰেজিমেণ্টৰ ছুবেদাৰ যোগিণ্ডৰ সিঙলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি । বাইক ৰেলীৰে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি বীৰ শৈনিকগৰাকীলৈ ।
Published : October 24, 2025 at 12:12 PM IST
বুমলা, টাৱাং : ভাৰত-চীন যুদ্ধত নিহত হোৱা প্ৰথম শিখ ৰেজিমেণ্টৰ ছুবেদাৰ যোগিণ্ডৰ সিঙৰ ৬৩ সংখ্যক মৃত্যু বাৰ্ষিকী । ভাৰত চীন যুদ্ধৰ ৬৩ বছৰ সম্পূৰ্ণ হ'ল । এই দিনটোত সীমান্তৰ এই স্থানতে দেশ মাতৃৰ হৈ প্ৰাণ বিসৰ্জন দিছিল ভাৰতীয় সেনাৰ বীৰ পৰম যোদ্ধা ছুবেদাৰ যোগিণ্ডৰ সিঙে ।
১৯৬২ চনৰ ভাৰত চীনৰ মাজত হোৱা তেতিয়াৰ পশ্চিম অৰুণাচল প্ৰদেশৰ টাৱাং জিলাৰ বুমলা পাছত এইগৰাকী বীৰ সৈনিকৰ চীনা সৈন্যৰ হাতত মৃত্যু হৈছিল । মৃত্যুৰ পূৰ্বে অকলে এল এম জি ৰাইফলৰে ৫০ তকৈ অধিক চীনা সৈন্যক গুলীয়াই যুদ্ধস্থলীত ধৰাশায়ী কৰিছিল ।
এইগৰাকী বীৰ সৈনিকৰ স্মৃতি সৌধত ভাৰতীয় সেনাই শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰে তেওঁৰ বিশেষ দিনটোত । টাৱাং সমষ্টিৰ বিধায়ক ন্যামগে চেৰিঙৰ নেতৃত্বত এই শ্বহীদ দিৱস উপলক্ষে টাৱাং ৱাৰ মেম'ৰিয়েলৰ পৰা ছুবেদাৰ যোগিণ্ডৰ সিঙৰ স্মৃতি সৌধ হৈ বুমলা পাছলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি যাত্ৰা কৰে ।
১৯৬২ চনত টাৱাঙৰ বুমলাৰ সমীপৰ টংপেনলাত তীব্ৰ যুদ্ধ হৈছিল । পূৰ্বতে উত্তৰ-পূব সীমান্ত সংস্থা (NEFA) নামেৰে জনাজাত এই অঞ্চলটো বৰ্তমান অৰুণাচল প্ৰদেশ ৰাজ্য । চীনৰ সৈতে যুদ্ধ আগতীয়া হোৱাৰ লগে লগে জয়পুৰৰ পৰা ১ম শিখ ৰেজিমেণ্টো মাতি অনা হৈছিল । সৈনিকসকলৰ বাবে সেয়া আছিল এক কষ্টকৰ যাত্ৰা ।
ছুবেদাৰ যোগিন্দৰ সিং প্লাটুন ইনচাৰ্জ আছিল আৰু তীব্ৰ দৃঢ়তাৰে তেওঁৰ সংকল্পত শক্তিশালী ব্যক্তি আছিল । দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আৰু ১৯৪৭-৪৮ চনত পাকিস্তানৰ সৈতে হোৱা যুদ্ধৰ সময়ত দেখুওৱা অনুশাসন আৰু আদৰ্শ যুদ্ধ দক্ষতাৰ বাবে বেটেলিয়ানত তেওঁক অতিশয় সন্মান কৰা হৈছিল ।
ছুবেদাৰ যোগিন্দৰ সিঙৰ প্লাটুনটো টাৱাঙৰ বুমলা পাছৰ টংপেংলা অঞ্চলৰ এটা দুৰ্গম ঠাইত স্থাপন কৰা হৈছিল । ১৯৬২ চনৰ ২০ অক্টোবৰত চীনে ৭ নং পদাতিক ব্ৰিগেডৰ অধীনত থকা নামকাচুৰ প্ৰথমটো ভাৰতীয় চকীত আক্ৰমণ কৰে । সেই সময়ছোৱাত উন্নতমানৰ অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ আৰু গোলা-বাৰুদেৰে সজ্জিত আৰু প্ৰায় তিনি বছৰ ধৰি যুদ্ধৰ বাবে সাজু হৈ থকাৰ বাবে তেওঁলোকে সহজেই ভাৰতীয় সৈন্যক আগুৰি ধৰি টাৱাঙলৈ অহাৰ পথ সুগম কৰিলে য’ত ছুবেদাৰ যোগিন্দৰ সিং আৰু তেওঁৰ লোকসকলে নিজৰ দখলত ৰাখিছিল ।
চীনা সৈন্যই নৈৰ সিটো পাৰত গোট খাবলৈ ধৰিলে আৰু খাল খান্দিবলৈ ধৰিলে । ছুবেদাৰ যোগিন্দৰ সিঙৰ প’ষ্টত আক্ৰমণ চলিল আৰু তেওঁ নিজৰ সৈন্যক সাজু কৰি তুলিলে ।
বৰ্তমান সেনা বাহিনীৰ এগৰাকী বিষয়াই এই ঘটনাৰ বিৱৰণ দি কয়, "১৯৬২ চনৰ ২৩ অক্টোবৰৰ পুৱা ৫:৩০ বজাত সেনাবাহিনীৰ শিৱিৰত চাহৰ প্ৰস্তুতি চলি থকাৰ সময়তে চীনে টাৱাং পোষ্টত আক্ৰমণ কৰে । ছুবেদাৰ যোগিন্দৰ সিঙৰ ১ম শিখৰ প্লাটুনটো সেইসময়ত প্ৰত্যাক্ৰমণৰ বাবে সাজু হৈ আছিল । তেওঁলোকে চীনৰ সেনাৰ লগত তীব্ৰ যুদ্ধ কৰে আৰু তেওঁলোকৰ পক্ষত বহু লোকৰ মৃত্যু হোৱাত শত্ৰুপক্ষই আচৰিত হৈ পৰিল । কিন্তু অলপ সময়ৰ ভিতৰতে শত্ৰুৱে অধিক শক্তি আৰু সৈন্যৰে আন এক আক্ৰমণ চলাইছিল । সাহস আৰু ধৈৰ্যৰে চীনৰ ওপৰত হোৱা প্রত্যাক্রমণ চম্ভালিলে ছুবেদাৰ যোগিন্দৰ সিঙে ।"
বিষয়াগৰাকীয়ে কয়, "তেওঁ জানিছিল যে তেওঁৰ পক্ষত সৈনিক অতি কম আৰু লগতে অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ আৰু গোলা-বাৰুদৰ অভাৱ । এই পৰিস্থিতিত তেওঁৰ সৈনিকৰ মনোবল দৃঢ় কৰি ৰখাটো তেওঁৰ বাবে অধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ আছিল । তেওঁ সৈনিকসকলক নিজৰ মাতৃভূমিৰ যোগ্য সৈনিক হিচাপে প্ৰমাণ কৰিবলৈ প্ৰেৰণা যোগাইছিল । অৱশেষত চীনৰ উন্নত অস্ত্ৰ আৰু সংখ্যাগত শ্ৰেষ্ঠত্বই প্ৰাধান্য লাভ কৰে আৰু এই মহাকাব্যিক যুদ্ধৰ পিছত ছুবেদাৰ যোগিন্দ্ৰ সিঙক POW হিচাপে বন্দী কৰা হয় আৰু তেওঁক ভীষণ অত্যাচাৰ চলায় তেওঁৰ চকু কাঢ়ি নিছিল ।"
বীৰ সৈনিকগৰাকীৰ বীৰগাঁঠা উল্লেখ কৰি তেওঁ কয়,"ছুবেদাৰ যোগিন্দৰ সিঙে নিজৰ লোকসকলক নেতৃত্ব দিছিল আৰু শক্তি আৰু নিষ্ঠাৰে যুঁজিছিল । কৰ্তব্যৰ প্ৰতি নিষ্ঠা আৰু প্ৰেৰণাদায়ক নেতৃত্ব আৰু উচ্চতম স্তৰৰ বীৰত্বৰ বাবে পৰম বীৰ চক্ৰৰে সন্মানিত কৰা হয় উপ যোগিন্দৰ সিঙক । ছুবেদাৰ যোগিন্দৰ সিঙে তেওঁৰ অসাধাৰণ বীৰত্বৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰৰ ইতিহাসত অমৰ হৈ পৰিছে আৰু ভাৰতীয় সেনাৰ ভিতৰত অন্যতম শ্ৰেষ্ঠ সৈনিক হিচাপে থাকিব ।"
এজন পৰ্যটকৰ মতে, "আজিৰ দিনটো অতি মহত্ব আছে আৰু ভাৰতীয় সৈন্য সকলোতকৈ মহান সেই বাবেই সকলো লোক এই ক্ষেত্ৰলৈ আহিব লাগে আৰু সেনাৰ এই স্থান পৰিদৰ্শন কৰিব লাগে ।"