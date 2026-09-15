ETV Bharat / bharat

পদ খালী হৈ থকাৰ বাবে কোনো ন্যায়াধিকৰণ বন্ধ হ’ব নালাগে: কেন্দ্ৰক উদ্দেশ্যি উচ্চতম ন্যায়ালয়

এজিয়ে আদালতক আহ্বান জনায় যে যিহেতু নতুন নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰা হৈছে, সেয়ে তদৰ্থ ভিত্তিক কাৰ্যকাল বৃদ্ধিৰ বাবে কৰা আবেদন বিবেচনা কৰা উচিত নহয় ।

SUPREME COURT
প্ৰতিনিধিত্বমূলক ছবি (AFP)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 15, 2026 at 4:37 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী : উচ্চতম ন্যায়ালয়ে মঙলবাৰে পৰ্যবেক্ষণ কৰে যে খালী হৈ থকা পদৰ বাবে ন্যায়াধিকৰণসমূহৰ কাম বন্ধ হ'ব নালাগে । লগতে আদালতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক কয় যে নতুনকৈ নিযুক্তি নোপোৱালৈকে কাম চলি থাকিবৰ বাবে অৰ্ধ ন্যায়িক সংস্থাৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত শীৰ্ষ বিষয়া আৰু সদস্যসকলৰ কাৰ্যকাল এমাহ বা তাতকৈ কিছু সময়ৰ বাবে বৃদ্ধি কৰাৰ কথা বিবেচনা কৰিব লাগে ।

মুখ্য ন্যায়াধীশ সূৰ্য কান্ত আৰু ন্যায়াধীশ জয়মাল্য বাগচী আৰু ভি মোহনাৰে গঠিত বিচাৰপীঠে বিষয়টোৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰে । কেন্দ্ৰক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা এটৰ্নী জেনেৰেল আৰ ভেংকটৰমণীয়ে বিচাৰপীঠক আহ্বান জনায় যে নতুনকৈ নিযুক্তিৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰা হৈছে আৰু তদৰ্থ ভিত্তিক কাৰ্যকাল বৃদ্ধিৰ বাবে কৰা কোনো আবেদন বিবেচনা কৰা উচিত নহয় ।

ঋণ আদায় আপীল ন্যায়াধিকৰণকে (ডিআৰএটি)ক ধৰি বিভিন্ন ন্যায়াধিকৰণত খালী হৈ থকা পদ সন্দৰ্ভত এজন অধিবক্তাই উল্লেখ কৰাৰ পিছতে এজিয়ে এই উত্তৰ দিয়ে, য’ত একাংশ সদস্যই অতি সোনকালে অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিব । এজিয়ে কয়, "এতিয়া যিহেতু সকলো আৰম্ভ হৈ গৈছে, সেয়ে এই অন্তৰ্ৱৰ্তীকালীন আবেদনৰ ক্ষেত্ৰত খুব কমেইহে কাৰ্যব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা যায় । এমাহ বা দুমাহত কোনো বিশেষ পাৰ্থক্য আহিব নালাগে ।"

বিচাৰপীঠে এজিক প্ৰশ্ন কৰে, “আপুনি আপোনাৰ তৰফৰ পৰা এই সিদ্ধান্ত ল’ব পাৰিবনে যে এমাহমানৰ ভিতৰত তদৰ্থ ভিত্তিক ব্যৱস্থা বৃদ্ধি কৰিব পৰা যায় ?” বিচাৰপীঠে এজিক কয় যে পদসমূহ পূৰণ কৰা হ’ব বুলি নিশ্চিত উত্তৰৰ প্ৰয়োজন । লগতে কয় যে যি মুহূৰ্তত তেওঁলোকে এই আবেদনসমূহ নিষ্পত্তি কৰিব, কিন্তু নতুনকৈ নিযুক্তিও দিয়া নহয়, সেই মুহূৰ্তত আন এক পৰ্যায় ৰাউণ্ড আৰম্ভ হৈ যাব ।

এইটো যুক্তি দিয়া হয় যে এতিয়া নতুন 'ন্যায়াধিকৰণ সংস্কাৰ আইন'খন প্ৰযোজ্য হৈছে আৰু ইয়াত নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ ব্যৱস্থা আছে । বুধবাৰে এই আবেদনৰ শুনানিৰ বাবে তালিকাবদ্ধ কৰি মুখ্য ন্যায়াধীশে কয়, "আমি নিবিচাৰোঁ যে ট্ৰিবিউনেলে কাম কৰাটো বন্ধ কৰি দিয়ক । বৰ্তমানৰ ব্যৱস্থা তদৰ্থ ভিত্তিত চলি থাকিব পাৰে ।"

চলিত মাহৰ আৰম্ভণিতে কেন্দ্ৰই উচ্চতম ন্যায়ালয়ক জনাইছিল যে ন্যায়াধিকৰণ সংস্কাৰ আইন, ২০২৬ৰ অধীনত বিভিন্ন ন্যায়াধিকৰণৰ ২৪৮ জন সদস্যৰ কাৰ্যকাল বৃদ্ধিৰ বাবে যোগ্য বুলি বিবেচিত হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ সেৱা বৃদ্ধি কৰা হৈছে ।"

লগতে পঢ়ক :তামিলনাডুৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ডীপফেক ভিডিঅ' প্ৰচাৰ: ৰাজস্থানী লোকক আটক
লগতে পঢ়ক :ইউপিআই পেমেণ্টত ২০০০ টকা পৰ্যন্ত লোৱা নহ’ব কোনো ধৰণৰ মাচুল

TAGGED:

VACACIES IN TRIBUNALS
TRIBUNAL DISFUNCT
উচ্চতম ন্যায়ালয়
ন্য়ায়াধিকৰণত খালী পদ
SUPREME COURT

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.