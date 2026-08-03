ETV Bharat / bharat

ঘৰৰ ছাদত উৰাজাহাজ, ট্ৰেক্টৰ, সিংহ ! ব্যতিক্ৰমী পচন্দ, ব্যতিক্ৰমী ৰুচিবোধ

ব্যতিক্ৰমী এই শৈলীয়ে সময়ৰ লগে লগে জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৷

UNIQUE WATER TANK DESIGNS
বিভিন্ন তৰহৰ পানীৰ টেংকী (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 3, 2026 at 4:59 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

কুচামন চহৰ(ৰাজস্থান): দৈনন্দিন জীৱনত বহুল ব্যৱহাৰ হয় পানীৰ ৷ পানী অবিহনে জীৱনটো কল্পনাই কৰিব নোৱাৰি ৷ খোৱা-লোৱা, কাপোৰ ধোৱা, গা ধোৱা, ৰন্ধা-বঢ়া ইত্যাদি কামত পানী ব্যৱহাৰ কৰা হয় । যাৰ বাবে ঘৰসমূহত পানী জমা কৰিবলৈ টেংকী ব্যৱহাৰ কৰা হয় ।

সকলোৱে নিজৰ প্ৰয়োজন আৰু পচন্দ অনুসৰি পানীৰ টেংকীসমূহ ঘৰত স্থাপন কৰে । অধিকাংশ ঘৰতে প্লাষ্টিকৰ টেংকী থকা দেখা যায় ৷ অৱশ্যে মানুহৰ আগ্ৰহৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এতিয়া বজাৰত বিভিন্ন ডিজাইনৰ টেংকী উপলব্ধ ।

UNIQUE WATER TANK DESIGNS
ৰাজস্থানত এতিয়া সুলভ এই দৃশ্য (ETV Bharat)

ইয়াৰ মাজতে ৰাজস্থানৰ ডিডৱানা-কুচামন জিলাস্থিত কুচামন চহৰত প্ৰতি ঘৰত থকা পানীৰ টেংকীৰ ডিজাইনে চকু কপালত তুলিব আপোনাৰ ৷ নিয়মীয়া শৈলীতকৈ কিছু ব্যতিক্ৰমী ৰূপত এই পানীৰ টেংকীসমূহ সজোৱা হৈছে ৷

যেনে - বিমান, জাহাজ, সিংহ, ঘোঁৰা, বটল, নাও, ট্ৰেক্টৰ, গৰু, গছ, মাটিৰ পাত্ৰ আদি । আচৰিত কথা যে সময়ৰ লগে লগে এই ডিজাইনসমূহে জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৷ এই টেংকীবোৰে ঘৰসমূহৰ সৌন্দৰ্য বৃদ্ধি কৰাই নহয়, বৰং ঘৰৰ গৰাকীৰ নিচা, পেছা বা বিদেশৰ সৈতে থকা সংযোগকো প্ৰতিফলিত কৰিছে ।

এই ব্যতিক্ৰমী পানীৰ টেংকীসমূহ সজাৰ আঁৰৰ ব্যক্তিগৰাকী হৈছে হৰিৰাম জাখৰ ৷ তেওঁ পূৰ্বে সেনাবাহিনীত কৰ্মৰত আছিল ৷ চাকৰিৰ পৰা অৱসৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত তেওঁ এটা কথা মন কৰিবলৈ লয় যে মানুহে পানীৰ সংৰক্ষণৰ বাবে প্লাষ্টিকৰ টেংকী ব্যৱহাৰ কৰে ৷ যাৰ ফলত কৰ্কট ৰোগৰ দৰে দুৰাৰোগ্য ৰোগৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি পায় ।

UNIQUE WATER TANK DESIGNS
এইবোৰ মাটিৰ মূৰ্তি বুলি ভাবি ভুল নকৰিব, এয়া পানীৰ টেংকীহে (ETV Bharat)

যাৰ বাবে তেওঁ কিছু ব্যতিক্ৰমী চিন্তা-চৰ্চা কৰিবলৈ ধৰে ৷ এই চিন্তাৰ ফচল হিচাপে হৰিৰামে প্ৰাকৃতিকভাৱে পোৱা মাটি, চিমেণ্ট আৰু লোহাৰ দ্বাৰা পানীৰ টেংকী নিৰ্মাণ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে ।

তেওঁ লক্ষ্য কৰিছিল যে মানুহে বিমান, নাও, সামৰিক টেংক, ট্ৰেক্টৰ, ফুটবল, বটল আৰু জীৱ-জন্তুৰ দৰে আকৃতিৰ টেংকীও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ৷ দক্ষ শ্ৰমিকসকলে চিমেণ্ট আৰু লোহাৰ ৰড আদি ব্যৱহাৰ কৰি এইবোৰ তৈয়াৰ কৰে ৷ ব্যতিক্ৰমী পদ্ধতিৰে তৈয়াৰ কৰা এই টেংকীসমূহে সহজে মানুহক আকৰ্ষণ কৰে ৷

তথ্য অনুসৰি, প্ৰাক্তন সৈনিক হৰিৰামে পৰিৱেশ পৰিস্কাৰ কৰি ৰখাৰ বাবে এনেেধৰণৰ ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে ৷ তেওঁ প্লাষ্টিকৰ সলনি প্ৰাকৃতিক সামগ্ৰীৰ ব্যৱহাৰক গুৰুত্ব দিয়ে ৷

UNIQUE WATER TANK DESIGNS
ব্যতিক্ৰমী পানীৰ টেংকীয়ে কৰিছে দৃষ্টি আকৰ্ষণ (ETV Bharat)

শেহতীয়াকৈ লোকজনে অঞ্চলটোত ‘প্লাষ্টিক নিষিদ্ধকৰণ’ অভিযান চলাই আছে বুলি সমাজকৰ্মী ৰাজকুমাৰ গৌৰে জানিবলৈ দিয়ে ৷ তেওঁ লগতে উল্লেখ কৰে যে পৰম্পৰাগতভাৱে নিৰ্মিত এই টেংকীসমূহ প্লাষ্টিকৰ ব্যৱহাৰ হ্ৰাস কৰিবলৈ তৈয়াৰ কৰা হৈছে । গৌৰে নিজৰ ঘৰত ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ তিনিটা এনেধৰণৰ ব্যতিক্ৰমী টেংকী ক্ৰয় কৰা বুলিও জানিবলৈ দিয়ে ৷

লগতে পঢ়ক: গৰুৰ বাবে মিনাৰেল ৱাটাৰ ! এটুপি বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ বাবে মানুহে হাহাকাৰ কৰা দেশত বিপৰীত দৃশ্য

TAGGED:

প্লাষ্টিকৰ ব্যৱহাৰ বন্ধ
পানীৰ টেংকী
ৰাজস্থানত ব্যতিক্ৰমী পানীৰ টেংকী
ইটিভি ভাৰত অসম
UNIQUE WATER TANK DESIGNS

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.