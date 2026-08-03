ঘৰৰ ছাদত উৰাজাহাজ, ট্ৰেক্টৰ, সিংহ ! ব্যতিক্ৰমী পচন্দ, ব্যতিক্ৰমী ৰুচিবোধ
ব্যতিক্ৰমী এই শৈলীয়ে সময়ৰ লগে লগে জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৷
Published : August 3, 2026 at 4:59 PM IST
কুচামন চহৰ(ৰাজস্থান): দৈনন্দিন জীৱনত বহুল ব্যৱহাৰ হয় পানীৰ ৷ পানী অবিহনে জীৱনটো কল্পনাই কৰিব নোৱাৰি ৷ খোৱা-লোৱা, কাপোৰ ধোৱা, গা ধোৱা, ৰন্ধা-বঢ়া ইত্যাদি কামত পানী ব্যৱহাৰ কৰা হয় । যাৰ বাবে ঘৰসমূহত পানী জমা কৰিবলৈ টেংকী ব্যৱহাৰ কৰা হয় ।
সকলোৱে নিজৰ প্ৰয়োজন আৰু পচন্দ অনুসৰি পানীৰ টেংকীসমূহ ঘৰত স্থাপন কৰে । অধিকাংশ ঘৰতে প্লাষ্টিকৰ টেংকী থকা দেখা যায় ৷ অৱশ্যে মানুহৰ আগ্ৰহৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এতিয়া বজাৰত বিভিন্ন ডিজাইনৰ টেংকী উপলব্ধ ।
ইয়াৰ মাজতে ৰাজস্থানৰ ডিডৱানা-কুচামন জিলাস্থিত কুচামন চহৰত প্ৰতি ঘৰত থকা পানীৰ টেংকীৰ ডিজাইনে চকু কপালত তুলিব আপোনাৰ ৷ নিয়মীয়া শৈলীতকৈ কিছু ব্যতিক্ৰমী ৰূপত এই পানীৰ টেংকীসমূহ সজোৱা হৈছে ৷
যেনে - বিমান, জাহাজ, সিংহ, ঘোঁৰা, বটল, নাও, ট্ৰেক্টৰ, গৰু, গছ, মাটিৰ পাত্ৰ আদি । আচৰিত কথা যে সময়ৰ লগে লগে এই ডিজাইনসমূহে জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৷ এই টেংকীবোৰে ঘৰসমূহৰ সৌন্দৰ্য বৃদ্ধি কৰাই নহয়, বৰং ঘৰৰ গৰাকীৰ নিচা, পেছা বা বিদেশৰ সৈতে থকা সংযোগকো প্ৰতিফলিত কৰিছে ।
এই ব্যতিক্ৰমী পানীৰ টেংকীসমূহ সজাৰ আঁৰৰ ব্যক্তিগৰাকী হৈছে হৰিৰাম জাখৰ ৷ তেওঁ পূৰ্বে সেনাবাহিনীত কৰ্মৰত আছিল ৷ চাকৰিৰ পৰা অৱসৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত তেওঁ এটা কথা মন কৰিবলৈ লয় যে মানুহে পানীৰ সংৰক্ষণৰ বাবে প্লাষ্টিকৰ টেংকী ব্যৱহাৰ কৰে ৷ যাৰ ফলত কৰ্কট ৰোগৰ দৰে দুৰাৰোগ্য ৰোগৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি পায় ।
যাৰ বাবে তেওঁ কিছু ব্যতিক্ৰমী চিন্তা-চৰ্চা কৰিবলৈ ধৰে ৷ এই চিন্তাৰ ফচল হিচাপে হৰিৰামে প্ৰাকৃতিকভাৱে পোৱা মাটি, চিমেণ্ট আৰু লোহাৰ দ্বাৰা পানীৰ টেংকী নিৰ্মাণ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে ।
তেওঁ লক্ষ্য কৰিছিল যে মানুহে বিমান, নাও, সামৰিক টেংক, ট্ৰেক্টৰ, ফুটবল, বটল আৰু জীৱ-জন্তুৰ দৰে আকৃতিৰ টেংকীও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ৷ দক্ষ শ্ৰমিকসকলে চিমেণ্ট আৰু লোহাৰ ৰড আদি ব্যৱহাৰ কৰি এইবোৰ তৈয়াৰ কৰে ৷ ব্যতিক্ৰমী পদ্ধতিৰে তৈয়াৰ কৰা এই টেংকীসমূহে সহজে মানুহক আকৰ্ষণ কৰে ৷
তথ্য অনুসৰি, প্ৰাক্তন সৈনিক হৰিৰামে পৰিৱেশ পৰিস্কাৰ কৰি ৰখাৰ বাবে এনেেধৰণৰ ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে ৷ তেওঁ প্লাষ্টিকৰ সলনি প্ৰাকৃতিক সামগ্ৰীৰ ব্যৱহাৰক গুৰুত্ব দিয়ে ৷
শেহতীয়াকৈ লোকজনে অঞ্চলটোত ‘প্লাষ্টিক নিষিদ্ধকৰণ’ অভিযান চলাই আছে বুলি সমাজকৰ্মী ৰাজকুমাৰ গৌৰে জানিবলৈ দিয়ে ৷ তেওঁ লগতে উল্লেখ কৰে যে পৰম্পৰাগতভাৱে নিৰ্মিত এই টেংকীসমূহ প্লাষ্টিকৰ ব্যৱহাৰ হ্ৰাস কৰিবলৈ তৈয়াৰ কৰা হৈছে । গৌৰে নিজৰ ঘৰত ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ তিনিটা এনেধৰণৰ ব্যতিক্ৰমী টেংকী ক্ৰয় কৰা বুলিও জানিবলৈ দিয়ে ৷
লগতে পঢ়ক: গৰুৰ বাবে মিনাৰেল ৱাটাৰ ! এটুপি বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ বাবে মানুহে হাহাকাৰ কৰা দেশত বিপৰীত দৃশ্য