ETV Bharat / bharat

স্কুল বাছৰ ওপৰত বাগৰিল প্ৰকাণ্ড গছ: নিহত এজন শিক্ষাৰ্থী, আহত কেবাজনো

এখন স্কুল বাছৰ ওপৰত গছ বাগৰি পৰাত এজন ছাত্ৰৰ মৃত্যু হয় ৷ এই দুৰ্ঘটনাত আন কেইবাটাও শিশু আহত হৈ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হৈ আছে ।

Tree Crashes Onto School Bus in Chembur One Student Killed Four Injured
স্কুল বাছৰ ওপৰত বাগৰিল প্ৰকাণ্ড গছ (ETV Bharat maharastra)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 30, 2026 at 7:08 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

মুম্বাই: এক মৰ্মান্তিক ঘটনা ৷ পুৱাই উঠি নিত্য-কৰ্ম কৰি স্কুললৈ বুলি ওলাই অহা একাংশ শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে আদবাটতে ৰৈ আছিল যম ! স্কুল নাপাওঁতে যমে লৈ গ’ল ১১ বছৰীয়া এগৰাকী শিক্ষাৰ্থীৰ প্ৰাণ ৷ মঙলবাৰে দুপৰীয়া প্ৰায় ২:৫০ বজাত সংঘটিত হোৱা এই ঘটাক কেন্দ্ৰ কৰি মুম্বাইৰ চেম্বুৰ অঞ্চলত সৃষ্টি হয় এক হুলস্থূলীয়া পৰিৱেশৰ ৷

জানিব পৰা মতে, বিগত দিনকেইটাৰ দৰে মঙলবাৰেও মুম্বাইত ধাৰাসাৰ বৰষুণ হৈ আছিল ৷ দুপৰীয়া প্ৰায় ২:৫০ বজাত চেম্বুৰৰ ১১ নং পথৰ সমীপত ইউনিভাৰ্চেল স্কুল আৰু তিলক নগৰ স্কুলৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী কঢ়িয়াই অনা এখন স্কুল বাছত হঠাৎ এজোপা ডাঙৰ গছ বাগৰি পৰে ৷ ফলত এজন ছাত্ৰৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে আন চাৰিজন আহত হৈছে । এই ঘটনাই অঞ্চলটোত চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰাৰ লগতে অভিভাৱকসকলৰ মনতো ভয়ৰ সৃষ্টি কৰিছে ৷

পৌৰ নিগমে প্ৰদান কৰা তথ্য অনুসৰি, মঙলবাৰে দুপৰীয়া প্ৰায় ২:৫০ বজাত সংঘটিত হয় এই দুৰ্ঘটনাটো । বাছখন চেম্বুৰৰ ১১ নং পথেৰে গৈ থকা অৱস্থাতে পথৰ কাষত থকা এজোপা ডাঙৰ গছ হঠাতে বাছখনৰ ওপৰত উভালি পৰে । ফলত বাছখনত থকা শিক্ষাৰ্থীৰ মৃত্যু আৰু আহত হোৱাৰ লগতে বাছখনৰো বিস্তৰ ক্ষতি হয় ৷

ইফালে এই ঘটনাৰ খবৰ পোৱাৰ লগে লগে স্থানীয় লোকে সহায়ৰ বাবে ওলাই আহে ৷ ইয়াৰ পাছতে আৰক্ষী, অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনী, দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা দল আৰু অন্যান্য উদ্ধাৰকাৰী সংস্থা সেই স্থানত উপস্থিত হৈ তৎক্ষণাত উদ্ধাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰে । বাছখনৰ পৰা সকলো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক নিৰাপদে উলিয়াই অনা হয় ৷ কিন্তু এই দুৰ্ঘটনাত এজন ছাত্ৰই প্ৰাণ হেৰুৱায় । লগতে আহত চাৰিজন ছাত্ৰক চেম্বুৰৰ জেন হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হয় ৷

এই ঘটনা সন্দৰ্ভত এজন লোকে কয়, "আজি এই দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা সংঘটিত হ'ল ৷ স্কুল বাছত গছ বাগৰি পৰি এটি শিশুৱে প্ৰাণ হেৰুৱালে ৷ আনহাতে আহত শিশুসকলক চিকিৎসা প্ৰদান কৰি থকা হৈছে ৷ মুম্বাই পৌৰ নিগমৰ গাফিলতিৰ স্পষ্ট ফল এয়া । বাৰিষাৰ পূৰ্বে সকলো গছ-গছনিৰ পৰীক্ষা কৰা উচিত ৷ দুৰ্বল বা সম্ভাব্য বিপদজনক গছ চিনাক্ত কৰি প্ৰয়োজনীয় সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগে ৷ এনে কৰা হ’লে আজিৰ দৰে ঘটনাটো নঘটিলহেঁতেন ৷’’

লগতে পঢ়ক : এম’নিয়া গেছ নিৰ্গমনত আহত ৬৮ গৰাকী শ্ৰমিকক অসমলৈ প্ৰেৰণ তামিলনাডু চৰকাৰৰ

TAGGED:

স্কুল বাছৰ ওপৰত বাগলি প্ৰকাণ্ড গছ
ছাত্ৰৰ মৃত্যু
ইউনিভাৰ্চেল স্কুল
ই টিভি ভাৰত অসম
TREE CRASHES ONTO SCHOOL BUS

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.