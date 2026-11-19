মোৰ কোলাত মাত্ৰ তিনিদিনীয়া ভনী আছিল... : ৰামোজী উৎকৰ্ষ বঁটা বিজয়ী কোন এইজন দেৱেন্দ্ৰ কুমাৰ গুপ্তা ?
ৰামোজী উৎকৰ্ষ বঁটা ২০২৬ লাভ কৰা লাডলী ফাউণ্ডেশ্যন ট্ৰাষ্টৰ প্ৰতিষ্ঠাপক দেৱেন্দ্ৰ কুমাৰ গুপ্তাই ইটিভি ভাৰতৰ সাংবাদিক মণিকা সিঙৰ সৈতে এক আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰত কি কৈছে ?
Published : November 19, 2026 at 2:54 PM IST
বিজয়ৱাড়া : অতি কষ্ট আৰু দাৰিদ্ৰতাৰ মাজত ডাঙৰ হোৱা দেৱেন্দ্ৰ কুমাৰ গুপ্তা । প্ৰায় দুবছৰ বয়সত পিতৃ-মাতৃয়ে দিল্লীৰ বস্তিত ৩ দিনীয়া ভনীয়েকৰ সৈতে এৰি থৈ যোৱা আজিৰ ৪০ বছৰীয়া দেৱেন্দ্ৰই তেতিয়াৰ পৰাই নিজৰ ব্যক্তিগত সংগ্ৰামক সমাজৰ দুৰ্বল শ্ৰেণী বিশেষকৈ মহিলাসকলক সুৰক্ষা দিয়াৰ সংকল্পলৈ ৰূপান্তৰিত কৰি বহু দূৰ আগবাঢ়িছে ।
ভগ্নী বাল্যবিবাহৰ ভাবুকিৰ সন্মুখীন হোৱাৰ সময়তে তেওঁৰ জীৱনলৈ এক ডাঙৰ টাৰ্ণিং পইণ্ট আহিল । ভগ্নীক বলপূৰ্বক বাল্যবিবাহৰ বলি হোৱাৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ দেৱেন্দ্ৰই সমাজৰ বিৰুদ্ধে থিয় দিছিল ।
এই ব্যক্তিগত সংগ্ৰামে তেওঁৰ দৃঢ়তাক অধিক শক্তিশালী কৰি তুলিছিল । ২০১২ চনত তেওঁ লাডলী ফাউণ্ডেশ্যন ট্ৰাষ্ট (Ladli Foundation Trust) প্ৰতিষ্ঠা কৰে । যাৰ লক্ষ্য আছিল দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ ছোৱালী আৰু মহিলাসকলক সুৰক্ষা আৰু সবলীকৰণ কৰা ।
ট্ৰাষ্টে বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে ৩৪.৯ লাখৰো অধিক লোকক সহায় কৰিছে । ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ অৰ্থনৈতিক আৰু সামাজিক পৰিষদৰ সৈতে বিশেষ পৰামৰ্শদাতাৰ মৰ্যাদাও লাভ কৰিছে ।
তেওঁৰ অসাধাৰণ আৰু প্ৰেৰণাদায়ক কামৰ বাবে দেৱেন্দ্ৰই মানৱ সেৱাৰ শাখাত ২০২৬ চনৰ ৰামোজী উৎকৰ্ষ বঁটা লাভ কৰে । ১৬ নৱেম্বৰত বিজয়ৱাড়াত অনুষ্ঠিত ৰামোজী উৎকৰ্ষ বঁটা ২০২৬ প্ৰদান অনুষ্ঠানৰ সময়ত তেওঁ ইটিভি ভাৰতৰ সৈতে তেওঁৰ অভিজ্ঞতা আৰু দৃষ্টিভংগী প্ৰকাশ কৰে ।
'A Gift Of God': Vaikom Vijayalakshmi On Ramoji Excellence Award And A Life In Music https://t.co/wfU7pARR6B— ETV Bharat (@ETVBharatEng) November 18, 2026
সাক্ষাৎকাৰৰ কিছু অংশ :
ইটিভি ভাৰত : আপোনাৰ সংগ্ৰামৰ কাহিনীৰ বিষয়ে কওক ?
দেৱেন্দ্ৰ : সংগ্ৰামক কেৱল সংগ্ৰাম বুলি গণ্য কৰিলে আমি দুৰ্বল হৈ পৰো । মোৰ বিশ্বাস যে আমি আমাৰ সংগ্ৰামক শিক্ষাৰ লগতে ডাঙৰ কিবা এটা সৃষ্টি কৰাৰ বাবেও গণ্য কৰা উচিত । হয়তো মোৰ লগত এনেকুৱাই হৈছে । দুবছৰ বয়সত যেতিয়া মা-দেউতাই মোক বস্তিত এৰি গৈছিল, তেতিয়া মোৰ কোলাত মাত্ৰ ৩ দিনীয়া সৰু ভনী আছিল । সেই দুবছৰীয়া দেৱেন্দ্ৰৰ বিষয়ে মোৰ বিশেষ স্মৃতি নাই যদিও ডাঙৰ হৈ অহাৰ লগে লগে মোৰ অভিভাৱকে মোক কামত লগাই দিলে যাতে মই মাদক দ্ৰব্য সেৱনৰ বলি নহওঁ । মই যি কৰিছিলোঁ সেয়া আছিল শিশু শ্ৰমিক কিন্তু মোৰ বাবে সেয়া আছিল অভিভাৱকে ব্যৱহাৰ কৰা আশ্ৰয় আৰু সুৰক্ষাৰ পদ্ধতি ।
বেলুন বিক্ৰী নকৰিলে বা শিশু শ্ৰমত জড়িত নোহোৱা হ'লে হয়তো মই মাদক দ্ৰব্য ব্যৱহাৰৰ দৰে কামত লিপ্ত হ'লোহেঁতেন । কেৱল দিল্লীতে নহয় আন ঠাইতো এনে চক্ৰ আছে যিয়ে শিশু অপৰাধক উৎসাহিত কৰে । সন্তানক সঠিক পথত ৰখাটো যিকোনো অভিভাৱকৰ বাবে এক ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান । মোৰ কাহিনী অলপ বেলেগ যিহেতু মোৰ পিতৃ-মাতৃ নাছিল ।
ইটিভি ভাৰত : ৰামোজী উৎকৰ্ষ বঁটা লাভ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ অনুভৱ ?
দেৱেন্দ্ৰ : এই বঁটাৰ বিষয়ে মই অৱগত নাছিলোঁ । এইটো এনেকুৱা এটা বঁটা য'ত আপুনি মনোনীত নহয় এখন কমিটীয়ে আপোনাক এক প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে বাছনি কৰে । ফোনটো পাই মই আচৰিত হৈছিলোঁ আৰু প্ৰথমে ভাবিছিলোঁ কোনোবাই ধেমালি কৰিছে নেকি । ৪ দিন পিছত আন এটা ফোন অহাৰ আগলৈও মই তেনেকৈয়ে ভাবি আছিলোঁ । মোক কোৱা হৈছিল যে মোৰ নাম নিশ্চিত হৈছে আৰু মোৰ হৈ কোনো মনোনয়ন বা আবেদন নথকাৰ বাবে তেওঁলোকে মোৰ ওচৰলৈ আহিব বিচাৰিছে । মই ভগৱানৰ আশীৰ্বাদ বুলি অনুভৱ কৰিলোঁ ।
ইটিভি ভাৰত : লাডলী ফাউণ্ডেশ্যন ট্ৰাষ্টৰ কাম কি ?
দেৱেন্দ্ৰ : লাডলী ফাউণ্ডেশ্যন এতিয়া কোনো সংগঠন নহয় । এতিয়া ই জন আন্দোলনলৈ পৰিণত হৈছে । ইয়াৰ শক্তি হৈছে ইয়াৰ স্বেচ্ছাসেৱকসকল । ই ভাৰতৰ সৰ্ববৃহৎ স্বেচ্ছাসেৱী বাহিনী, বিভিন্ন অংশত কাম কৰি আছে । আমাৰ এজেণ্ডা উন্নয়ন নহয় বৰঞ্চ মহিলা আৰু শিশুৰ আটাইতকৈ দৰিদ্ৰ শ্ৰেণীৰ কল্যাণৰ বাবে মূল্যভিত্তিক শক্তিৰ সৈতে কাম কৰা । পিছ পৰি থকা, স্কুললৈ যাব নোৱাৰা বা ধনৰ অভাৱত সন্তানক সুযোগ দিব নোৱাৰা মহিলাক কেনেকৈ উন্নীত কৰিব পাৰি তাৰ ওপৰত আমি গুৰুত্ব দিওঁ । এয়াই আমাৰ মূল কাম যিটো আমি সমাজৰ মানসিকতা সলনি কৰাৰ প্ৰয়াস কৰোঁ ।
আজিও বহু সামাজিক নিষেধাজ্ঞা আছে । বস্তিত জন্মগ্ৰহণ কৰা ছোৱালীৰ যেতিয়া টিবি বা নিউমোনিয়া হয় তেতিয়া তেওঁলোকক নাৰী হিচাপে গণ্য কৰা নহয় । তেওঁলোকে এই ৰোগত মৃত্যু হোৱাটোৱেই ভাল বুলি ভাবে । এনে মহিলাৰ মাজত সজাগতা বৃদ্ধি কৰা, কন্যা সন্তানৰ গুৰুত্বৰ বিষয়ে অৱগত কৰা, স্কুললৈ পঠোৱাৰ প্ৰয়োজনীয়তা কোৱা, সেই মহিলাসকল জীয়াই থাকিব লাগিব, স্কুললৈ পঠিয়াবলৈ ৫ বছৰ জীয়াই ৰাখিব লাগিব । এনে মানসিকতাৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়াটোৱেই হৈছে লাডলীৰ মূল কাম ।
ইটিভি ভাৰত : কিশোৰ আৰু ভাতৃ হিচাপে আপোনাৰ কিছু অভিজ্ঞতা স্মৰণ কৰিব পাৰিবনে ?
দেৱেন্দ্ৰ : দশম শ্ৰেণীৰ পিছত মই পঢ়িব নোৱাৰিলোঁ কাৰণ মোৰ সামৰ্থ্য নাছিল । একাদশ শ্ৰেণীৰ কিতাপবোৰ ব্যয়বহুল আছিল । দূৰ শিক্ষাৰ মাধ্যমেৰে মই বাকী শিক্ষা অব্যাহত ৰাখিলোঁ । সমাজেই আপোনাক শিক্ষা দিয়ে । অভাৱ থাকিলেও যদি আপোনাৰ সমাজৰ প্ৰতি বিশ্বাস থাকে তেন্তে আপোনাৰ হাতখন ধৰি আগুৱাই নিবলৈ সমাজৰ পৰাই কোনোবাই আহিব । মোৰ জীৱনত এনেকুৱাই হৈছিল য'ত মোৰ জীৱনৰ পৰিস্থিতি মোৰ শিক্ষক হৈ পৰিছিল । প্ৰতিটো পৰিস্থিতিয়ে মোক নতুন কিবা এটাৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰি তুলিছিল ।
দিল্লী আৰক্ষীয়ে মোক দিয়া নিৰাপদ আশ্ৰয়ৰ সৈতে মোৰ প্ৰথম যুঁজ আছিল । মাদক দ্ৰব্য সেৱন কৰা যুৱকৰ আক্ৰমণৰ বলি হৈ মই দিল্লী আৰক্ষীৰ কমিউনিটি পুলিচিং ইনিচিয়েটিভলৈ গৈছিলো । সন্ধিয়া তেওঁলোকে কাবাডীৰ আয়োজন কৰিছিল, য'ত মই স্বেচ্ছাসেৱক আছিলো । ইয়াৰ ফলত মই আক্ৰমণৰ পৰা ৰক্ষা পৰিছিলোঁ । কাৰণ আগতে মোক মাৰপিট কৰাসকলো মোৰ বন্ধু হৈ পৰিল ।
মোৰ দ্বিতীয় যুঁজখন আছিল শিশু শ্ৰমৰ জৰিয়তে ভগ্নীৰ বাবে মৌলিক সমস্যাসমূহ সমাধান কৰা । মই ভগ্নীৰ দায়িত্ব ল'বলগা নহ'লে হয়তো মইও ভুল পথত আগবাঢ়িলোঁহেঁতেন । মোৰ পৰৱৰ্তী যুঁজ আছিল ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে । ঔষধৰ প্ৰেছক্ৰিপচন অবিহনে যুৱক-যুৱতীসকলক কিছুমান নিচাজাতীয় ঔষধ বিক্ৰী কৰা হৈছিল । অৱশেষত যেতিয়া মই স্বাৱলম্বী হৈ ভনীক বিয়া কৰাই দিলোঁ, তেতিয়া মই বুজিলোঁ যে এই সকলোবোৰ বিষয়ৰ পৰা এজনী ছোৱালীৰ জীৱন বহুত বেলেগ । বিশেষকৈ ভাৰতত মহিলাৰ জীৱনৰ অভাৱ আৰু দুৰ্বলতাবোৰ কল্পনা কৰাটো অতি কঠিন । স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি শিক্ষা আৰু যিকোনো ভূমিকা আৰু দায়িত্বৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আনকি মাতৃ হোৱালৈকে সকলোতে এই দুৰ্বলতাবোৰ লুকাই আছে ।
বিশেষকৈ বস্তিবোৰত কন্যা সন্তানৰ কোনো গ্ৰহণযোগ্যতা নাথাকে । বিয়া হোৱাৰ লগে লগে তেওঁ সুৰক্ষা আৰু এটা পৰিয়াল পায় যিয়ে তেওঁক সামাজিক সুৰক্ষাও প্ৰদান কৰে । এনে সমস্যাৰ সন্মুখীন হোৱাত মই উপলব্ধি কৰিলোঁ যে মহিলাৰ সমস্যা এটা অতি স্পৰ্শকাতৰ বিষয় যাৰ ওপৰত মই কাম কৰিব লাগিব । মই মহিলা আৰু শিশুৰ উন্নয়নৰ বাবে কাম কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ কিন্তু সেইসকল অতি পিছপৰা কেৱল বস্তিৰ মহিলা আৰু শিশুহে হ'ব ।
ইটিভি ভাৰত : আপুনি আৰু কি কি ক্ষেত্ৰত কাম কৰিব বিচাৰে ?
দেৱেন্দ্ৰ : মোৰ পৰৱৰ্তী লক্ষ্য হৈছে ক'ভিডৰ সময়ত যি ডিজিটেল বিভাজন ঘটিছিল, সেই বিভাজন দূৰ কৰা, যাৰ কাৰণে লাখ লাখ শিশু, ছোৱালী পিছ পৰি ৰৈছে । আমি তেওঁলোকক মূলসুঁতিলৈ আনিব লাগিব । ক'ভিড লকডাউনৰ সময়ত লেপটপ থকা সকলে শিক্ষা অব্যাহত ৰাখিছিল আৰু আন কিছুমান পিছ পৰি আছিল । ২০২২ চনত চিইউইটিয়ে (Common University Entrance Test) কেন্দ্ৰীয় বিশ্ববিদ্যালয়ত নামভৰ্তি কৰিব বিচৰা চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে বাধ্যতামূলক কম্পিউটাৰ পৰীক্ষাৰ আহ্বান জনাইছিল ।
যিজন ছাত্ৰই কেতিয়াও কম্পিউটাৰ স্পৰ্শ কৰা নাই আৰু নামটোও টাইপ কৰিব নোৱাৰে, তেওঁ কেনেকৈ এই পৰীক্ষা ক্লিয়াৰ কৰিব ? যিসকল ছোৱালীয়ে কেতিয়াও কম্পিউটাৰ স্পৰ্শ কৰা নাই, তেওঁলোকে এই পৰীক্ষা ক্লিয়াৰ কৰাৰ সলনি ঘৰতে বহি থাকি শেষত বিয়া হ'ব । আমি এনে শিশুৰ বাবে কাম কৰি আছো । আমি দিল্লীৰ ২০০ ৰো অধিক বিদ্যালয়ত কম্পিউটাৰ লেব দিছো । আমি এই লেববোৰ চলাই আছো । আমাৰ পৰা অনুপ্ৰাণিত হৈ দিল্লী চৰকাৰে অতিৰিক্ত ২০০ টা লেব দান কৰিছে । এইদৰেই আমি এনে এক পৰিৱেশ তন্ত্ৰ সৃষ্টি কৰিছোঁ য'ত আমি শিক্ষা ব্যৱস্থাত সমতা প্ৰদান কৰিব পাৰো । শিক্ষাৰ সমতা সামাজিক সমতাৰ ঊৰ্ধ্বত ।
আমি পৰীক্ষাৰ কথা কওঁ আৰু সকলোকে কেন্দ্ৰীভূত কৰিছো । এটা ন্যায্য ব্যৱস্থাৰ বাবে কেন্দ্ৰীকৰণ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ । কিন্তু আন্তঃগাঁথনিৰ অভাৱত আমি সবলীকৰণ আৰু বিকেন্দ্ৰীকৰণৰ কথা চিন্তা কৰিব লাগিব ।
আমি লাডলী ফাউণ্ডেশ্যনৰ জৰিয়তে সামূহিক বিবাহো সম্পন্ন কৰোঁ । কিন্তু আমাৰ উদ্দেশ্য কেৱল বিবাহ নহয় । আমাৰ উদ্দেশ্য হৈছে বিয়াৰ পিছতো কন্যাৰ শিক্ষা অব্যাহত থাকে । যাতে তেওঁ আত্মনিৰ্ভৰশীল হ'ব পাৰে আৰু মানৱ সৰবৰাহৰ বলি নহয় বা জোৰকৈ অনৈতিক কাৰ্যকলাপত লিপ্ত নহয় বা ভুৱা বিবাহৰ বলি নহয় ।
ইটিভি ভাৰত : সমাজৰ বাবে আপোনাৰ বাৰ্তা কি ?
দেৱেন্দ্ৰ : সমাজখন কেনভাছৰ দৰে । ইয়াক ধুনীয়াকৈ ৰং কৰাটো আপোনাৰ প্ৰয়োজন । হয়তো আপুনি উত্তৰাধিকাৰী সূত্ৰে একো পোৱা নাই । কিন্তু ধৈৰ্য্য আৰু ভক্তি থাকিলে এই সমাজে আপোনাক হয়তো কেতিয়াও কল্পনা নকৰা বস্তু দিব পাৰে । সমাজৰ প্ৰতি আস্থা থকাটো অতি প্ৰয়োজনীয় ।
আমি সদায় সমাজক জগৰীয়া কৰোঁ । আমি কেতিয়াও নকওঁ যে সমাজেও আমাক সৃষ্টি কৰে । আমি সদায় ইয়াৰ অভাৱবোৰৰ কথা কওঁ । আন এটা দিশো আছে য'ত সমাজৰ সৃষ্টিশীলতাই আপোনাক শক্তিশালী কৰি তোলে । চৰিত্ৰ গঢ় দিয়াতো সমাজৰ ভূমিকা আছে । ঠিক যেনেকৈ মৃৎশিল্পীয়ে কলহ বনালে ভিতৰত এখন হাত আৰু বাহিৰত এখন হাত ৰাখে যিয়ে ইয়াক আকৃতি দিয়ে । দুয়োটা কাম সমাজে সামূহিকভাৱে কৰে । যন্ত্ৰণাৰ মাজেৰে পাৰ হ'ব লাগিব । যন্ত্ৰণাৰ মাজতে ফুল ফুলি উঠে । যন্ত্ৰণাৰ মাজেৰে সন্তান জন্ম হয় । আনকি পৃথিৱীখন অস্তিত্বলৈ অহাৰ সময়তো এক ডাঙৰ বিস্ফোৰণ ঘটিছিল । সেইটোও যন্ত্ৰণাৰ মাজেৰেই হৈছিল । আমি যন্ত্ৰণাক দুৰ্বলতা হিচাপে গণ্য কৰোঁ আৰু চকু মুদি দিওঁ । যন্ত্ৰণা মাত্ৰ আৰম্ভণিহে ।
যেতিয়া আমি যন্ত্ৰণাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম তেতিয়াহে আমি সুখৰ দিশে আগবাঢ়িম আৰু যেতিয়া আমি সুখক বজাই ৰাখিম তেতিয়াহে আমি আবেগৰ দিশে আগবাঢ়িম । যেতিয়া আমি আবেগক জীয়াই ৰাখিম তেতিয়া আমি নিখুঁততা আৰু উদ্দেশ্যৰ দিশে আগবাঢ়িম ।
লগতে পঢ়ক :
'দাক্ষিণাত্যৰ জলমানৱ'ৰ পৰা আজীৱন সেৱাৰত চিকিৎসকলৈকে: ২০২৬ বৰ্ষৰ ৰামোজী উৎকৰ্ষ বঁটাপ্ৰাপকসকলৰ বিষয়ে জানো আহক