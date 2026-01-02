ETV Bharat / bharat

একোকে নমনি, পথে-নভোমণ্ডলে কেৱল কুঁৱলী: পলমকৈ চলিছে ৮২ খন ৰে’ল, বাতিল কেইবাখনো বিমান

দিল্লী, নতুন দিল্লী, আনন্দ বিহাৰ আৰু হজৰত নিজামুদ্দিন ষ্টেচনত বহু ৰে’ল চলিছে পলমকৈ ।

FLIGHTS CANCELLED DUE TO FOG
ঘন কুঁৱলীৰ বাবে বিমান সেৱাত ব্য়াঘাত (PHOTO CREDIT: PTI)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : January 2, 2026 at 3:16 PM IST

4 Min Read
নতুন দিল্লী: ২০২৬ চনৰ দ্বিতীয় দিনটোতেই অৰ্থাৎ ২ জানুৱাৰীত ৰাজধানী দিল্লীকে ধৰি সমগ্ৰ উত্তৰ ভাৰতত ঘন কুঁৱলীৰ প্ৰভাৱ পৰিছে । এই প্ৰভাৱ বিমান আৰু ৰে’ল যাতায়তত স্পষ্টভাৱে পৰিলক্ষিত হৈছে ।

সূত্ৰ অনুসৰি ৮২খন ৰে’ল নিৰ্ধাৰিত সময়তকৈ পলমকৈ চলি আছে । ফলত হাজাৰ হাজাৰ যাত্ৰীৰ অসুবিধা হৈছে । আনহাতে ঘন কুঁৱলীৰ বাবে ইন্দিৰা গান্ধী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰৰ পৰা চলাচল কৰা কেইবাখনো বিমান বাতিল অথবা পলম হৈছে ।

বিমান সেৱা প্ৰভাৱিত, কেইবাখনো বিমান বাতিল:

ইণ্ডিগো এয়াৰলাইন্সৰ :

৬ই ৬৮২০ (দিল্লী-নাগপুৰ) – বাতিল
৬ই ৬৭৪১ (দিল্লী-চণ্ডীগড়) – বাতিল
৬ই ৫১০৩ (দিল্লী-অমৃতসৰ) – বাতিল

FLIGHTS DELAY DUE TO FOG
ঘন কুঁৱলীৰ বাবে বিমান সেৱাত ব্য়াঘাত (PHOTO CREDIT: PTI)
স্পাইচজেট

এছ জি ৯০৩ (দিল্লী–বাগডোগ্ৰা) – বাতিল

এছ জি ৮৭১৮ (দিল্লী–বাৰানসী) – বাতিল

এছ জি ৪৯৫ (দিল্লী–দৰভংগা) – পলম

এছ জি ৯৭১৮ (দিল্লী–বাৰাণসী) – পলম

এছ জি ২৯৩৯ (দিল্লী–ধৰমশালা) – পলম

এছ জি ৯৩৭ (দিল্লী–গোৰখপুৰ) – পলম

এছ জি ৬৬৪ (দিল্লী–মুম্বাই) – পলম

এয়াৰ ইণ্ডিয়া

এ আই ২৬৫৩ (দিল্লী–বেংগালুৰু) – বাতিল

এ আই ১৭০৩ (দিল্লী–অমৃতসৰ) – বাতিল

বাতিল এ আই ১৭৪৫ (দিল্লী–মুম্বাই) – বাতিল

এ আই ৮১৭ (দিল্লী–আহমেদাবাদ) – বাতিল

এ আই ১৭৯৭ (মুম্বাই–পুনে) – বাতিল

IX ১০৫৭ (দিল্লী–ভুৱনেশ্বৰ) – বাতিল

ৰে’ল যাতায়ততো বৃহৎ প্ৰভাৱ পৰিছে:

কুঁৱলীৰ বাবে নতুন দিল্লী, আনন্দ বিহাৰ আৰু হজৰত নিজামুদ্দিন ৰে’ল ষ্টেচনৰ পৰা অহা-যোৱা কৰা ৰে’লসমূহ ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা পলমকৈ চলি আছে ।

TRAINS DELAY DUE TO FOG
ঘন কুঁৱলীৰ বাবে ৰে'ল সেৱাত ব্য়াঘাত (PHOTO CREDIT: PTI)
ৰে'লৰ নম্বৰকিমান পলম হৈছে
২২৪৬২ শ্ৰী শক্তি এ চি ছুপাৰফাষ্ট১ ঘণ্টা ১৯ মিনিট
১৪০৮৬ ছিৰছা এক্সপ্ৰেছ১ ঘণ্টা ২৯ মিনিট
১২৬২৭ কৰ্ণাটক ছুপাৰফাষ্ট২ ঘন্টা ২৬ মিনিট
১৪২১১ ইন্টাৰচিটি এক্সপ্ৰেছ১ ঘণ্টা ৩১ মিনিট
১২৫৫৯ শিৱগংগা ছুপাৰফাষ্ট৩ ঘন্টা ৩৫ মিনিট
১২০৫৬ জন শতাব্দী এক্সপ্ৰেছ১ ঘণ্টা ২১ মিনিট
১২৪৮৫ হাজুৰ চাহাব নন্দেদ–শ্ৰীগংগনগৰ২ ঘন্টা ১৭ মিনিট
১২৪৪১ বিলাসপুৰ–নতুন দিল্লী ৰাজধানী ১ ঘণ্টা ৫৫ মিনিট
২২৬৮৫ কৰ্ণাটক সম্পৰ্ক ক্ৰান্তি১ ঘণ্টা ৩ মিনিট
১২৩০১ হাওৰা–নতুন দিল্লী ৰাজধানী৩ ঘন্টা ৭ মিনিট
১২৩১৩ ছিয়ালদাহ–নতুন দিল্লী ৰাজধানী২ ঘন্টা ৪৩ মিনিট
২২৮২৩ ভুৱনেশ্বৰ–নতুন দিল্লী তেজস ৰাজধানী৩ ঘন্টা ৫৪ মিনিট
১২৭১৬ সচখণ্ড এক্সপ্ৰেছ১ ঘণ্টা ৬ মিনিট
১২২৫৯ ছিয়ালদাহ–বিকানেৰ ডুৰন্টো৩ ঘন্টা ১ মিনিট
১২৪২৩ ডিব্ৰুগড়–নতুন দিল্লী ৰাজধানী৩ ঘন্টা ২৪ মিনিট
১২৫৮১ বানাৰসী – নতুন দিল্লী ছুপাৰফাষ্ট৪ ঘন্টা ২১ মিনিট
২২৩৬১ ৰাজেন্দ্ৰ নগৰ টাৰ্মিনেল – নতুন দিল্লী অমৰুত ভাৰত১ ঘণ্টা ১৮ মিনিট
২০৮০১ মগধ এক্সপ্ৰেছ৩ ঘন্টা ১৫ মিনিট
২০৪০৭ ৰাঁচী–নতুন দিল্লী ৰাজধানী৪ ঘন্টা ৪২ মিনিট
১১৮৪১ গীতা জয়ন্তী এক্সপ্ৰেছ৬ ঘন্টা ১৯ মিনিট

আনন্দ বিহাৰ টাৰ্মিনেল
১৫২৭৩ সত্যগ্ৰহ এক্সপ্ৰেছ – ১ ঘন্টা ৫ মিনিট পলমকৈ
১৩২৫৭ জনসাধাৰণ এক্সপ্ৰেছ (অসংৰক্ষিত) – ১ ঘন্টা ৪৪ মিনিট পলমকৈ
১২৪৪৩ হালদিয়া-আনন্দ বিহাৰ ছুপাৰফাষ্ট – ৪ ঘন্টা ৫১ মিনিট পলমকৈ

হজৰত নিজামুদ্দিন ষ্টেচন
১৪২১১ ইন্টাৰচিটি এক্সপ্ৰেছ – ১ ঘন্টা ৩১ মিনিট পলমকৈ
১২৬২৭ কৰ্ণাটক ছুপাৰফাষ্ট – ২ ঘন্টা ৩৪ মিনিট পলমকৈ
২২২২১ মুম্বাই–হজৰত নিজামুদ্দিন – ১ ঘন্টা ৩৬ মিনিট পলমকৈ
১২১৮৯ মহাকৌশাল এক্সপ্ৰেছ – ১ ঘণ্টা ৩২ মিনিট পলমকৈ
১২১৯২ শ্ৰীধম ছুপাৰফাষ্ট – ১ ঘন্টা ২২ মিনিট পলমকৈ
২২৬৩৩ ত্ৰিবান্দ্ৰম–হজৰত নিজামুদ্দিন – ১ ঘণ্টা ৫২ মিনিট পলমকৈ

ইয়াৰ উপৰি পুৰণি দিল্লী, নতুন দিল্লী, আনন্দ বিহাৰ আৰু হজৰত নিজামুদ্দিন ষ্টেচনত আন বহু ৰে’ল এঘণ্টাৰো কম সময় পলমকৈ চলিছে ।

উত্তৰ ৰে’লৱেৰ মুখ্য জনসংযোগ বিষয়া হিমাংশু শেখৰ উপাধ্যায়ে কয় যে ঘন কুঁৱলীত দৃশ্যমানতা অত্যন্ত কম । এনে পৰিস্থিতিত লোকো পাইলটে সংকেত স্পষ্টকৈ দেখা নাপায় । সংকেত নেদেখি ৰে’ল চলোৱা অসম্ভৱ । সুৰক্ষাক অগ্ৰাধিকাৰ দি লোকো পাইলটসকলে যাত্ৰীসকলৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰিবলৈ ৰে’লসমূহ লেহেমীয়া গতিৰে চলাইছে । ইয়াৰ বাবেই ৰে’ল পলমকৈ চলি আছে ।

যাত্ৰীসকলে এইবোৰ কথাত গুৰুত্ব দিব লাগে :
যাত্ৰাৰ পূৰ্বে বিমান আৰু ৰে’লৰ অৱস্থা পৰীক্ষা কৰিবলৈ যাত্ৰীসকলক বিমান সংস্থা আৰু ৰে’ল প্ৰশাসনে আহ্বান জনাইছে। বতৰ পৰিষ্কাৰ নোহোৱালৈকে অহা কেইদিনমানৰ বাবে যাতায়ত প্ৰভাৱিত হৈ থকাৰ সম্ভাৱনা আছে ।

