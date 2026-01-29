ETV Bharat / bharat

বাৰামতী বিমান দুৰ্ঘটনাৰ স্বচ্ছ তদন্ত হ'ব: কেন্দ্ৰীয় অসামৰিক বিমান পৰিবহণ মন্ত্ৰী

মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে প্ৰাথমিক তথ্য অনুসৰি বুধবাৰে পুৱা প্ৰায় ৮.৪৮ বজাত বাৰামতীত বিমানখন অৱতৰণ কৰাৰ সময়ত দৃশ্যমানতা কম আছিল ।

Baramati Aircraft Crash
কেন্দ্ৰীয় অসামৰিক বিমান পৰিবহণ মন্ত্ৰী ৰামমোহন নাইডু ফাইল ফটো (ANI)
ETV Bharat Assamese Team

January 29, 2026

ছাজ্জাদ চৈয়দৰ প্ৰতিবেদন

নতুন দিল্লী : কেন্দ্ৰীয় অসামৰিক বিমান পৰিবহণ মন্ত্ৰী ৰামমোহন নাইডু কিঞ্জাৰাপুৱে বুধবাৰে কয় যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বাৰামতীত সংঘটিত বিমান দুৰ্ঘটনাৰ স্বচ্ছ তদন্ত কৰিব । উল্লেখ্য যে বুধবাৰে বাৰামতীত দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হোৱা বিমানখনত মহাৰাষ্ট্ৰৰ উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী অজিত পাৱাৰ আছিল আৰু তেওঁৰ লগতে আন চাৰিজনৰ মৃত্যু হৈছিল ।

মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে প্ৰাথমিক তথ্য অনুসৰি পুৱা প্ৰায় ৮.৪৮ বজাত অৱতৰণৰ সময়ত দৃশ্যমানতা কম আছিল । "অৱতৰণৰ পূৰ্বে এয়াৰ ট্ৰেফিক কণ্ট্ৰ'লে বিমানখনৰ পাইলটক সুধিছিল যে ৰাণৱেটো দৃষ্টিগোচৰ হৈছেনে নাই, আৰু তেওঁ নিশ্চিত কৰিছিল যে হোৱা নাই । এটা পাক ঘূৰাৰ পিছত বিমানখন পুনৰ অৱতৰণৰ বাবে আহে আৰু পাইলটক পুনৰ সোধা হয় যে অৱতৰণৰ বাবে ৰাণৱেটো দৃশ্যমান হৈছেনে নাই । পাইলটে ৰাণৱেৰ দৃশ্যমানতা নিশ্চিত কৰে । এ টি চিয়ে অৱতৰণৰ বাবে সেউজ সংকেট দিয়াৰ পিছত দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় ।" তেওঁ কয় ।

নাইডুৱে কয় যে এই দুৰ্ঘটনাটোৰ তদন্ত ভাৰতৰ বিমান দুৰ্ঘটনা তদন্ত ব্যুৰোৱে (এ এ আই বি) কৰিব । তেওঁ কয় যে অসামৰিক বিমান পৰিবহণ সঞ্চালকালয়ৰ (ডি জি চি এ) লোকসকলৰ সৈতে এ এ আই বিৰ এজন বিষয়াও দুৰ্ঘটনাস্থলীত আছে । মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে কয় যে ২০২৩ চনত ভি এছ আৰ এভিয়েচনৰ এখন বিমান দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাটোও তদন্তৰ আওতালৈ অনা হ’ব ।

এটা X পোষ্টত নাইডুৱে এই দুৰ্ঘটনা আৰু পাৱাৰৰ মৃত্যুক লৈ গভীৰ দুখ প্ৰকাশ কৰে । তেওঁ লিখিছে, "আজি পুৱা বাৰামতীত সংঘটিত বিমান দুৰ্ঘটনাত অজিত পাৱাৰৰ কৰুণ মৃত্যুত গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰিছোঁ । তেখেতৰ পৰিয়াল, আপোনজন আৰু এই দুৰ্ঘটনাৰ ফলত ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা সকলোলৈকে মোৰ আন্তৰিক সমবেদনা । জনজীৱনলৈ তেখেতৰ অৱদান স্মৰণীয় হওক আৰু এই কঠিন সময়ত শোকসন্তপ্ত লোকসকলে শক্তি লাভ কৰক ।"

কেন্দ্ৰীয় অসামৰিক বিমান পৰিবহণ আৰু সহযোগিতা ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী মূৰলীধৰ মোহলে কয়, "প্ৰাথমিক তদন্ত অনুসৰি অৱতৰণৰ সময়ত দৃশ্যমানতাৰ ক্ষেত্ৰত কিছু সমস্যা আছিল । বৰ্তমান বাৰামতীত উপস্থিত হোৱা চৰকাৰী দলটোৱে তদন্ত কৰিব ।"

আনহাতে, এটা X পোষ্টত ডি জি চি এয়ে কয়, "বাৰমতী এটা অনিয়ন্ত্ৰিত বিমানবন্দৰ আৰু বাৰামতীৰ ফ্লাইং ট্ৰেইনিং অৰ্গেনাইজেচনৰ প্ৰশিক্ষক/পাইলটে যান-বাহনৰ তথ্য প্ৰদান কৰে ।" এ টি চিত লিপিবদ্ধ কৰা ব্যক্তিজনৰ বক্তব্য অনুসৰি পৰিঘটনাৰ ক্ৰম তলত উল্লেখ কৰা হৈছে:

  • ২০২৬ চনৰ ২৮ জানুৱাৰীত VI-SSK বিমানখনে ভাৰতীয় সময় মতে পুৱা ৮.১৮ বজাত প্ৰথমে বাৰামতীৰ সংযোগলৈ আহিছিল ।
  • বিমানখন পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত বাৰামতীলৈ ৩০ নটিকেল মাইল দূৰৈত অৱতৰণ কৰিবলগা আছিল আৰু পুনেৰ লেণ্ডিং এৰিয়াৰ পৰা তেওঁলোকক যাবলৈ অনুমতি দিয়া হৈছিল ।
  • পাইলটৰ বিবেচনা অনুসৰি দৃশ্যমান বতৰৰ পৰিস্থিতিত অৱতৰণ কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছিল ।
  • ক্ৰুৱে বতাহ আৰু দৃশ্যমানতাৰ বিষয়ে সোধাত তেওঁলোকক জনোৱা হয় যে বতাহ শান্ত আৰু দৃশ্যমানতা প্ৰায় ৩০০০ মিটাৰ ।
  • ইয়াৰ পিছত বিমানখনক ৰাণৱে ১১ত চূড়ান্ত অৱতৰণৰ বাবে পৰামৰ্শ দিয়া হয়, কিন্তু ৰাণৱেটো তেওঁলোকৰ দৃষ্টিগোচৰ হোৱা নাছিল ।
  • তেওঁলোকক প্ৰথম প্ৰয়াসত এটা পাক ঘূৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছিল ।
  • এটা পাক ঘূৰাৰ পিছত বিমানখনৰ অৱস্থানৰ বিষয়ে সোধা হয় আৰু ক্ৰুৱে ১১ নং ৰাণৱেৰ ওচৰ চাপি অহাৰ খবৰ দিয়ে ।
  • তেওঁলোকক ৰাণৱে দৃষ্টিগোচৰ হৈছেনে নাই সেয়া জনাবলৈ কোৱা হয় । তেওঁলোকে উত্তৰ দিয়ে “ৰাণৱে বৰ্তমান দৃষ্টিগোচৰ হোৱা নাই, ৰাণৱে দৃষ্টিগোচৰ হ’লে ফোন কৰিম”। কেইছেকেণ্ডমানৰ পিছত তেওঁলোকে খবৰ দিয়ে যে ৰাণৱেটো চকুত পৰিছে ।
  • বিমানখনক ভাৰতীয় সময় মতে ৮.৪৩ বজাত ১১ নং ৰাণৱেত অৱতৰণ কৰিবলৈ সেউজ সংকেত দিয়া হৈছিল যদিও তেওঁলোকে অৱতৰণৰ ক্লিয়াৰেন্সৰ কোনো সঁহাৰি নিদিলে ।
  • ইয়াৰ পিছত এ টি চিয়ে ৮.৪৪ বজাত ১১ নং ৰাণৱেৰ দাঁতিকাষৰ চাৰিওফালে জুইৰ শিখা প্ৰত্যক্ষ কৰে । লগে লগে জৰুৰীকালীন সেৱা দুৰ্ঘটনাস্থলীলৈ ৰাওনা হয় ।
  • বিমানখনৰ ধ্বংসাৱশেষ ৰাণৱেৰ বাওঁফালে, ৰাণৱেৰ ঠিক সন্মুখত উদ্ধাৰ হয় ।

বিবৃতিটোত কোৱা হৈছে, "এ এ আই বিয়ে তদন্তৰ দায়িত্ব লৈছে । ডি জি, এ এ আই বিয়ে তদন্তৰ বাবে দুৰ্ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে । পৰৱৰ্তী তথ্য উপলব্ধ হোৱাৰ লগে লগে প্ৰকাশ কৰা হ'ব ।"

উল্লেখ্য যে ৰাজ্যখনত ৫ ফেব্ৰুৱাৰীত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া জিলা পৰিষদ নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰৰ অংশ হিচাপে ৰাজহুৱা সভাত ভাষণ দিবলৈ অজিত পাৱাৰ (৬৬) মুম্বাইৰ পৰা বাৰামতীলৈ গৈ আছিল ।

ডি জি চি এৰ এগৰাকী বিষয়াই জনোৱা মতে, মহাৰাষ্ট্ৰৰ উপ-মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী ভি এছ আৰ এভিয়েচন (VSR Aviation) পৰিচালিত ভি টি-এছ এছ কে (VT-SSK) লিয়াৰজেট ৪৫ (LJ45) বিমানত আছিল । লগতে নিশ্চিত কৰে যে বিমানখনত ক্ৰুকে ধৰি পাঁচজন লোক আছিল আৰু তেওঁলোক কোনোৱেই বাচি থকা নাই ।

সম্পাদকৰ পচন্দ

