সামাজিক মাধ্যমত প্ৰধানমন্ত্ৰী তথা তেওঁৰ পৰিয়ালক অপমান ! অসমৰ চেলিব্ৰিটি মেকআপ আৰ্টিষ্টৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু

সামাজিক মাধ্যমত প্ৰধানমন্ত্ৰী তথা তেওঁৰ পৰিয়ালক অপমান ! অসমৰ চেলিব্ৰিটি মেকআপ আৰ্টিষ্টৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু
ইতিমধ্যে বিজেপিৰ মহিলা মৰ্চাই এজাহাৰ দাখিল কৰাত আৰক্ষীয়ে গোচৰ ৰুজু কৰিছে ৷
Published : August 20, 2026 at 8:17 PM IST
কোঝিকোড়ে(কেৰালাম): দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী তথা তেওঁৰ পৰিয়ালৰ বিৰুদ্ধে এগৰাকী মেকআপ আৰ্টিষ্টৰ অপমানসূচক মন্তব্য ৷ অসমৰ চেলিব্ৰিটি মেকআপ আৰ্টিষ্ট তথা প্ৰাক্তন ৰিয়েলিটি শ্ব’ প্ৰতিযোগী জানমণি দাসৰ বিৰুদ্ধে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালক অপমান কৰাৰ এই অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ৷ কেৰালামৰ কোঝিকোড়ে চাইবাৰ আৰক্ষীয়ে মেকআপ আৰ্টিষ্টগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে ইতিমধ্যে গোচৰ ৰুজু কৰিছে ৷
ঘটনা সন্দৰ্ভত ৰাজ্যখনৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ মহিলা মৰ্চাৰ ৰাজ্যিক সভানেত্ৰী নব্য হৰিদাসে কোঝিকোড়ে চহৰৰ আৰক্ষী আয়ুক্ত এপি শৌকাথ আলীৰ কাষ চাপে । আৰক্ষীয়ে ২৮ জুলাইত ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতাৰ ১৯২নং ধাৰা (সংঘৰ্ষ সৃষ্টিৰ উদ্দেশ্যেৰে কৰা প্ৰৰোচনা) আৰু ৩৫৬(২) (মানহানি) আৰু কেৰালাম আৰক্ষী আইনৰ ১২০(অ) নং ধাৰাত গোচৰ ৰুজু কৰে ।
অৱশ্যে জানমণিয়ে গোচৰটোত জামিন লাভ কৰে ৷ গ্ৰেপ্তাৰৰ আনুষ্ঠানিকতা সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত আৰক্ষীয়ে জানমণিক জামিনত মুকলি কৰি দিয়ে ৷
উল্লেখ্য যে, কিছুদিন পূৰ্বে নীট পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ বিৰুদ্ধে নতুন দিল্লীৰ যন্তৰ-মন্তৰত ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীয়ে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল ৷ এই প্ৰতিবাদক সমৰ্থন জনাই অসমৰ মেকআপ আৰ্টিষ্টগৰাকীয়ে সামাজিক মাধ্যমত প্ৰচাৰিত এটা ভিডিঅ’ত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ বিৰুদ্ধে অপমানসূচক মন্তব্য কৰা দেখা গৈছিল ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত এই ভিডিঅ’টো ভাইৰেল হৈ পৰে আৰু বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হয় বুলি এজাহাৰত উল্লেখ কৰা হৈছে ৷
আনহাতে, আৰক্ষীৰ অভিযোগ অনুসৰি জানমণিয়ে কৰা এনে মন্তব্য মানহানিকাৰক আৰু ই সমাজৰ শান্তি বিঘ্নিত কৰিব পাৰে ৷ এই গোচৰৰ তদন্তৰ সময়ত আৰক্ষীয়ে লাভ কৰা ভিডিঅ’ আৰু অন্যান্য ডিজিটেল প্ৰমাণসমূহ পৰীক্ষা কৰা হৈছে ।
জানমণিৰ ক্ষমা-প্ৰাৰ্থনা
অৱশ্যে মেকআপ আৰ্টিষ্টগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু হোৱাৰ পিছত তেওঁ সামাজিক মাধ্যমত ক্ষমা বিচাৰি স্পষ্টীকৰণ দিয়ে ৷ তেওঁৰ মন্তব্যৰ জৰিয়তে কাকো আঘাত কৰাৰ উদ্দেশ্য নথকা বুলিও দাবী কৰে ৷ লগতে স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে তেওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মাতৃৰ কথা কোৱা নাই ৷ বৰং অনলাইনত প্ৰদৰ্শিত কিছু তথ্যৰ ভিত্তিত কেৱল এটা প্ৰশ্নহে উত্থাপন কৰা হৈছে ।
অৱশ্যে তেওঁ এনেবোৰ বিভ্ৰান্তি ভাষাৰ বিভিন্নতাৰ বাবেহে হোৱা বুলি দাবী কৰে ৷ তেওঁ কয় যে তেওঁ মালায়ালম ভাষাটো ভালদৰে ক’ব নোৱাৰাৰ বাবে আৰু মন্তব্য প্ৰকাশৰ পূৰ্বে তথ্যসমূহ ভালদৰে চালি-জাৰি নোচোৱা বাবেহে এনে আনাকাংক্ষিত ঘটনাৰ সন্মুখীন হোৱা বুলি মন্তব্য কৰে ৷
এগৰাকী চেলিব্ৰিটি মেকআপ আৰ্টিষ্ট হিচাপে পৰিচিত জানমণিয়ে এটা ৰিয়েলিটি টিভি শ্ব’ত অংশগ্ৰহণৰ বাবে কিছুদিন পূৰ্বে দিল্লী ভ্ৰমণ কৰিছিল । সেই সময়ত দিল্লীৰ যন্তৰ-মন্তৰত ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ নেতৃত্বত ছাত্ৰ সমাজৰ প্ৰতিবাদ চলি আছিল ৷ জানমণিয়ে সামাজিক মাধ্যমত মন্তব্য প্ৰকাশৰ পিছৰে পৰা এই বিতৰ্ক আৰম্ভ হৈছিল ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁ অনলাইনত তীব্ৰ সমালোচনা আৰু ভাবুকিৰ সন্মুখীন হয় ৷
অসমৰ গুৱাহাটীৰ বাসিন্দা জানমণি এগৰাকী তৃতীয় লিংগৰ মেকআপ আৰ্টিষ্ট ৷ তেওঁ সম্প্ৰতি কেৰালামৰ মনোৰঞ্জন জগতখনত এগৰাকী মেকআপ আৰ্টিষ্ট হিচাপে কাম কৰি আছে ।
লগতে পঢ়ক: যন্তৰ মন্তৰৰ প্ৰতিবাদত আৰক্ষীৰ ভূমিকাৰ তদন্তৰ বাবে পাঁচজনীয়া সমিতি গঠন