দুৰ্ঘটনাত পতিত প্ৰশিক্ষাৰ্থী বিমান, কথমপি প্ৰাণৰক্ষা পাইলটৰ
কম উচ্চতাত উৰণৰ সময়তে বিমানখনত কাৰিকৰী সমস্যাৰ সৃষ্টি হয় । দুৰ্ঘটনাত কোনো লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হোৱা নাই ৷
Published : May 13, 2026 at 3:56 PM IST
বাৰামাটি (মহাৰাষ্ট্ৰ): মহাৰাষ্ট্ৰৰ পুণে জিলাৰ বাৰামাটি বিমানবন্দৰৰ সমীপত বুধবাৰে পুৱা ৰেড বাৰ্ড এভিয়েশ্ব'নৰ এখন প্ৰশিক্ষাৰ্থী বিমানে ক্ৰেচ লেণ্ডিং কৰে ৷ উৰণৰ পাছতেই বিমানখনত কাৰিকৰী বিজুতি সংঘটিত হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ দুৰ্ঘটনাৰ সময়ত বিমানখনত প্ৰশিক্ষাৰ্থী পাইলটজনহে আছিল আৰু তেওঁ সামান্য পৰিমাণে আঘাত পায় ৷
পুণে গ্ৰাম্যৰ আৰক্ষী অধীক্ষক সন্দীপ সিং গিলৰ মতে, বাৰামাটি বিমানবন্দৰৰ কাষতে থকা গোজুবাৱী গাঁৱৰ সমীপত পুৱা প্ৰায় ৮:৫০ বজাত এই ঘটনা সংঘটিত হয় ৷ প্ৰত্যক্ষদৰ্শীৰ পৰা জানিব পৰা মতে, কম উচ্চতাত উৰণৰ সময়তে বিমানখনত কাৰিকৰী সমস্যাৰ সৃষ্টি হয় ৷ ক্ৰেচ লেণ্ডিঙৰ চেষ্টা কৰাৰ সময়ত বিমানখনৰ এটা অংশই বিদ্যুতৰ খুঁটাত খুন্দা মাৰে ৷
আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে, দুৰ্ঘটনাৰ সময়ত বিমানখনত এজন প্ৰশিক্ষাৰ্থী পাইলটহে আছিল ৷ সৌভাগ্যক্ৰমে কোনো লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হোৱা নাই ৷ এএনআয়ে গিলৰ উদ্ধৃতিৰে কয়, "আজি পুৱা প্ৰায় ৮:৫০ বজাত বাৰামাটি বিমানবন্দৰৰ কাষতে থকা গোজুবাৱী গাঁৱৰ ওচৰত ৰেড বাৰ্ড এভিয়েশ্ব্যনৰ এখন প্ৰশিক্ষণ বিমান দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈ অৱতৰণ কৰে ৷ প্ৰত্যক্ষদৰ্শীৰ পৰা পোৱা প্ৰাৰম্ভিক তথ্য অনুসৰি কম উচ্চতাত উৰণৰ সময়ত বিমানখনত কাৰিকৰী সমস্যাৰ সৃষ্টি হয় ৷"
তেওঁ আৰু কয়, "ক্ৰেচ লেণ্ডিঙৰ সময়ত বিমানখনৰ এটা অংশই বিদ্যুতৰ খুঁটাত খুন্দা মাৰিছিল ৷ বিমানখনত মাত্ৰ এজন প্ৰশিক্ষাৰ্থী পাইলট আছিল ৷ সৌভাগ্যক্ৰমে পাইলটজনে কোনো ধৰণৰ গুৰুতৰ আঘাত পোৱা নাছিল ৷"
ইফালে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পাছতেই ঘটনাস্থলীত আৰক্ষীৰ লোক উপস্থিত হৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰে ৷ বিষয়াগৰাকীয়ে কয়, "তদন্ত চলি আছে ৷ অধিক তথ্য উপলব্ধ হোৱাৰ লগে লগে শ্বেয়াৰ কৰা হ'ব ৷"
