বাৰামতীত বিমান দুৰ্ঘটনা, কথমপি প্ৰাণৰক্ষা
কেইটামান মাহ পূৰ্বে বাৰামতী বিমানবন্দৰৰ সমীপৰ পৰা কিছু দূৰৈত মহাৰাষ্ট্ৰৰ উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী তথা এনচিপিৰ নেতা অজিত পাৱাৰৰ বিমানখনো ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছিল ।
Published : August 9, 2026 at 4:43 PM IST
বাৰামতী (মহাৰাষ্ট্ৰ): দেওবাৰে মহাৰাষ্ট্ৰৰ বাৰামতীত এক বিমান দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় ৷ অৱশ্যে এই দুৰ্ঘটনাত কোনো লোক হতাহত হোৱা নাই ৷ এটা ব্যক্তিগত কোম্পানীৰ প্ৰশিক্ষণত ব্যৱহৃত এখন বিমান বাৰামতী বিমানবন্দৰৰ সমীপতে দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হোৱাৰ খবৰ পোৱা গৈছে ।
দিনৰ প্ৰায় ১২.৩০ বজাত এই বিমান দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় বুলি স্থানীয় আৰক্ষীয়ে জানিবলৈ দিছে । বিমানখনৰ কাৰিকৰী বিজুতি নে আন কিবা কাৰণত এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে, তাৰ আঁৰৰ কাৰণ বিচাৰি আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে ৷
#WATCH | Baramati | Pune Rural SP Sandeep Singh Gill says, "An aircraft VT-SEX was involved in a runway excursion incident at Baramati Airfield during a training exercise, with Capt Chirag Shashikant Doifode and Cadet Abhijeet Jundre on board. No injuries have been reported."… https://t.co/IR5T5Y6chw pic.twitter.com/hIH7PE4rcS— ANI (@ANI) August 9, 2026
তথ্য অনুসৰি, কাৰভাৰ এভিয়েশ্য়ন কোম্পানীৰ প্ৰশিক্ষণত ব্যৱহৃত বিমানখন অৱতৰণ কৰাৰ সময়তে ৰাণৱেৰ পৰা কিছু দূৰৈত ছিটিকি পৰে । সৌভাগ্যক্ৰমে এই ঘটনাত কোনো লোক আহত হোৱা নাই । দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ খবৰ লাভৰ লগে লগে ঘটনাস্থলীত স্থানীয় লোকসকলৰ লগতে জৰুৰীকালীন সেৱাৰ লোকসকল উপস্থিত হয় ৷
উল্লেখ্য যে, কেইটামান মাহ পূৰ্বে বাৰামতী বিমানবন্দৰৰ সমীপৰ পৰা কিছু দূৰৈত মহাৰাষ্ট্ৰৰ উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী তথা এনচিপিৰ নেতা অজিত পাৱাৰৰ বিমানখন ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছিল । নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ পাৱাৰে উৰা মৰা বিমানখন অৱতৰণৰ পূৰ্বে দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হয় । ইয়াৰ পিছতে বিমানখনত জুই লাগে আৰু জ্যেষ্ঠ ৰাজনীতিবিদ অজিত পাৱাৰৰ মৃত্যু ঘটে ।
লগতে পঢ়ক: ঝাৰখণ্ডত ছাত্ৰৰ প্ৰতিবাদ : আন্দোলনে ১৬ দিনত প্ৰৱেশ; চৰকাৰৰ সৈতে আলোচনা আৰম্ভ