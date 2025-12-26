ETV Bharat / bharat

এতিয়াৰে পৰা ৰে’লত যাত্ৰা কৰাটো হ’ব ব্যয়বহুল

ভাৰতীয় ৰে’ল বিভাগে আজিৰে পৰা কাৰ্যকৰী কৰিছে সংশোধিত যাত্ৰী ভাৰা ৷ অৱশ্যে ২১৫ কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত যাত্ৰাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য থাকিব পূৰ্বৰ নিয়ম ৷

INDIAN RAILWAYS TICKET FARE HIKE
প্ৰতীকী ফটো (ANI)
নতুন দিল্লী: ৰে’ল মন্ত্ৰালয়ে জাৰি কৰা অধিসূচনাৰ পিছত ভাৰতীয় ৰে’ল বিভাগে যাত্ৰীবাহী ৰে’লৰ ভাৰা সংশোধন কৰাৰ ফলত শুকুৰবাৰৰ পৰা ব্যয়বহুল হৈ পৰিছে ৰে’ল যাত্ৰা । ২৫ ডিচেম্বৰৰ মাজনিশাৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱা সংশোধিত ভাৰা ২৬ ডিচেম্বৰ বা তাৰ পিছত বুকিং কৰা টিকটৰ ক্ষেত্ৰতহে প্ৰযোজ্য হ’ব ।

২৬ ডিচেম্বৰৰ পূৰ্বে টিকট বুকিং কৰা যাত্ৰীসকলৰ পৰা কোনো অতিৰিক্ত মাচুল লোৱা নহ’ব, যদিও নতুন ভাৰা কাৰ্যকৰী হোৱাৰ পিছতহে তেওঁলোকে যাত্ৰা কৰিব ।

বিগত ২১ ডিচেম্বৰত ভাৰাৰ এই পৰিৱৰ্তনৰ জাননী জাৰি কৰি ৰে’ল বিভাগে পৰৱৰ্তী সময়ত এই সিদ্ধান্তৰ কথা আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰকাশ কৰে ৷ ৰে’ল মন্ত্ৰালয়ে কয় যে এই সংশোধনীৰ জৰিয়তে যাত্ৰীৰ ব্যয়সাধ্যতা আৰু ৰে’ল পৰিচালনাৰ বহনক্ষমতাৰ মাজত ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰা হৈছে ।

জুলাই মাহত একেধৰণৰ বৃদ্ধি কাৰ্যকৰী হোৱাৰ পিছত চলিত বৰ্ষত দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে সংশোধন কৰা হৈছে যাত্ৰীৰ ভাৰা ৷

কম দূৰত্বৰ ভ্ৰমণকাৰীৰ বাবে সকাহ

ৰে’ল বিভাগৰ বিষয়াসকলে কয় যে ২১৫ কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ সাধাৰণ যাত্ৰাৰ ভাৰা বৃদ্ধি হোৱা নাই । অৰ্থাৎ প্ৰতিদিনে কম দূৰত্বত যাত্ৰা কৰা লোকসকলে অধিক ধন ভৰিব নালাগে ৷ ইয়াৰোপৰি উপ-নগৰীয়া ৰে’লসেৱা আৰু ছিজন টিকটৰ ক্ষেত্ৰত এই ভাৰা পূৰ্বৰ দৰে একেই থাকিব ৷

আজিৰ পৰা কি সলনি হৈছে ?

সংশোধিত গাঁথনিৰ অধীনত কেৱল দীৰ্ঘ দূৰত্বৰ যাত্ৰা আৰু উচ্চমানৰ শ্ৰেণীৰ ভাৰাহে বৃদ্ধি কৰা হৈছে ৷ আনহাতে, কম দূৰত্বৰ যাত্ৰা আৰু নিৰ্বাচিত যাত্ৰীৰ শ্ৰেণীৰ ওপৰত ইয়াৰ কোনো প্ৰভাৱ নপৰে । এই পৰিৱৰ্তনসমূহ পৰ্যায়ক্ৰমে আৰু পৰিকল্পিতভাৱে কাৰ্যকৰী কৰা হৈছে ।

ৰে’লৱে ব’ৰ্ডৰ কাৰ্যবাহী সঞ্চালক(তথ্য আৰু প্ৰচাৰ) দিলীপ কুমাৰে কয়, ‘‘এই পৰিৱৰ্তনসমূহ সংশ্লিষ্ট সকলো শ্ৰেণী আৰু সেৱাত একেদৰে কাৰ্যকৰী কৰা হৈছে আৰু সংশোধিত ভাৰাসমূহ এনেদৰে ধাৰ্য কৰা হৈছে যাতে পৰিচালনা ব্যয় নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ লগতে ভাড়া বৃদ্ধি যিমান পাৰি কম হয় ।’’

অৱশ্যে ৰিজাৰ্ভেচনৰ মাচুল, ছুপাৰফাষ্ট ৰে’লৰ মাচুল, টেক্স আৰু অন্যান্য অতিৰিক্ত মাচুল একেই থাকিব ।

শ্ৰেণীভিত্তিক ভাৰা পুনৰীক্ষণৰ বিষয়ে ব্যাখ্যা কৰা হৈছে

  • দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ সাধাৰণ (উপ-নগৰৰ বাহিৰৰ): ২১৫ কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত যাত্ৰাৰ ভাৰা বৃদ্ধি নহয় । ইয়াৰ বাহিৰৰ দূৰত্বৰ বাবে ভাৰা ক্ৰমান্বয়ে বৃদ্ধি পাইছে ।
  • শ্লিপাৰ আৰু প্ৰথম শ্ৰেণীৰ সাধাৰণ: এতিয়াৰে পৰা প্ৰতি কিলোমিটাৰত ১ পইচাকৈ ভাৰা বৃদ্ধি পাইছে ।
  • মেইল/এক্সপ্ৰেছ ৰে’ল(নন-এ চি আৰু এ চি ক্লাছ): শ্লিপাৰ, ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ, এ চি চেয়াৰ কাৰ, এ চি ৩-টায়াৰ, এ চি ২-টায়াৰ আৰু এ চি ফাৰ্ষ্ট ক্লাছৰ সকলো ভাৰা প্ৰতি কিলোমিটাৰত ২ পইচা বৃদ্ধি কৰা হৈছে ।
  • সংশোধিত শ্ৰেণীভিত্তিক ভাৰাৰ গাঁথনিৰ আধাৰত এই নতুন ভাৰা ৰাজধানী, শতাব্দী, দূৰন্ত, বন্দে ভাৰত, তেজস, হমসফৰ, অমৃত ভাৰত, গৰীবৰথ, জনশতাব্দী, গতিমান, অন্ত্যোদয়া, যুৱ এক্সপ্ৰেছ আৰু নমো ভাৰত ৰেপিড ৰে’লৰ দৰে আগশাৰীৰ ৰে’লতো প্ৰযোজ্য ।

এতিয়া ষ্টেচনসমূহত আপডেট কৰা ভাৰাৰ তালিকা জাৰি কৰা হৈছে আৰু সংশোধনীৰ সৈতে খাপ খুৱাই টিকট ব্যৱস্থাটো আপডেট কৰা হৈছে । উদাহৰণস্বৰূপে, নন-এ চি দবাত ৫০০ কিলোমিটাৰ মেইল/এক্সপ্ৰেছ যাত্ৰাৰ বাবে যাত্ৰীসকলে প্ৰায় ১০ টকা অতিৰিক্ত ধন আদায় দিব লাগিব ।

দূৰত্ব অনুসৰি ভাৰা বৃদ্ধিৰ চমু বৰ্ণনা

দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ সাধাৰণ (উপ-নগৰীয়া(বাহিৰৰ))

দূৰত্বৰ সীমাঅতিৰিক্ত ভাৰা
২১৫ কিলোমিটাৰলৈকেকোনো পৰিৱৰ্তন নাই
২১৬ – ৭৫০ কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত৫ টকা
৭৫১ – ১২৫০ কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত১০ টকা
১,২৫১ – ১,৭৫০ কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত১৫ টকা
১,৭৫১ – ২,২৫০ কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত২০ টকা

অন্যান্য যাত্ৰীবাহী শ্ৰেণী

শ্ৰেণীসংশোধিত ভাড়া
সাধাৰণ শ্লিপাৰ ক্লাছপ্ৰতি কিলোমিটাৰত ১ পইচাকৈ বৃদ্ধি
প্ৰথম শ্ৰেণীৰ সাধাৰণপ্ৰতি কিলোমিটাৰত ১ পইচাকৈ বৃদ্ধি
মেইল/এক্সপ্ৰেছ (নন-এ চি)প্ৰতি কিলোমিটাৰত ২ পইচাকৈ বৃদ্ধি
মেইল/এক্সপ্ৰেছ (এ চি ক্লাছ)প্ৰতি কিলোমিটাৰত ২ পইচাকৈ বৃদ্ধি

যিটো অপৰিৱৰ্তিত হৈ আছে

  • উপ-নগৰীয়া ৰে’লৰ ভাৰাৰ কোনো পৰিৱৰ্তন হোৱা নাই ।
  • ছিজন টিকটৰ ভাৰাৰ কোনো পৰিৱৰ্তন নহয় ।
  • ৰিজাৰ্ভেচন মাচুল বা ছুপাৰফাষ্ট ৰে’লৰ ভাৰাৰ কোনো পৰিৱৰ্তন নহয় ।
  • জি এছ টিৰ প্ৰযোজ্যতা অপৰিৱৰ্তিত থাকিব ।
  • ভাৰাৰ ক্ষেত্ৰত নিয়মসমূহ বৰ্তমানৰ নিয়ম অনুসৰি প্ৰযোজ্য থাকিব ।

TRAIN FARES REVISED FROM TODAY
RAILWAYS TRAVEL GETS COSTLIER
INDIAN RAILWAYS
ইটিভি ভাৰত অসম
INDIAN RAILWAYS TICKET FARE HIKE

