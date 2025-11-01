ETV Bharat / bharat

শ্ৰমিক কঢ়িয়াই অনা পিক আপ ভানত তীব্ৰবেগী ডাম্পাৰৰ খুন্দা, নিহত ৪ আহত ৯

প্ৰাৰম্ভিক তথ্য অনুসৰি ১১ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সংঘটিত হয় এই দুৰ্ঘটনা । তেওঁলোকে প্ৰতি বছৰে কপাহৰ বতৰত শ্ৰমিক হিচাপে কাম কৰিবলৈ উক্ত অঞ্চলটোলৈ আহে ৷

LABOURERS KILLED IN RAJASTHAN
শ্ৰমিক কঢ়িয়াই অনা পিক আপ ভানত তীব্ৰবেগী ডাম্পাৰৰ খুন্দা, নিহত ৪ আহত ৯ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 1, 2025 at 12:23 PM IST

2 Min Read
ফলোডী : শুকুৰবাৰৰ মাজনিশা ১১ নং ফলোডী-বিকানেৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সংঘটিত হয় এক মৰ্মান্তিক পথ দুৰ্ঘটনা ৷ এখন তীব্ৰবেগী ডাম্পাৰৰ সৈতে যাত্ৰী কঢ়িয়াই অনা পিক আপ ভানৰ সংঘৰ্ষৰ ফলত ৪ জন লোক নিহত হোৱাৰ লগতে ১২ জন লোক আহত হয় ৷

ফলোডী থানাৰ বিষয়া ভানৱৰাৰামে জনোৱা মতে, যোৱা নিশা বিকানেৰ পথৰ ভাডু ভাই হোটেলৰ সমীপত শ্ৰমিকৰে ভৰা এখন পিক আপ ভানত ডাম্পাৰে খুন্দা মৰাত চাৰিজন লোকৰ মৃত্যু হয় ৷ আহতসকলক জিলা চিকিৎসালয়ত প্ৰাথমিক চিকিৎসাৰ অন্তত যোধপুৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় বুলি তেওঁ জানিবলৈ দিয়ে ৷ ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে গোচৰ ৰুজু কৰি ট্ৰাকখন জব্দ কৰি চালকৰ সন্ধানত তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ৷

খবৰ অনুসৰি, কপাহ ছিঙাৰ কামৰ লগত জড়িত শ্ৰমিকক কঢ়িয়াই অনা এখন পিক আপ ভানত তীব্ৰবেগী ডাম্পাৰখনে খুন্দা মাৰে ৷ এই দুৰ্ঘটনাত পিক আপ ভান চালক গোপী লাল (৪০)ৰো মৃত্যু হয় ৷ মধ্যপ্ৰদেশৰ বাসিন্দা পূজাইও এই দুৰ্ঘটনাত প্ৰাণ হেৰুৱাইছে ৷ এই দুৰ্ঘটনাত পিক আপ ভানখনত গৈ থকা জগদীশ আৰু টিনা লালসিঙৰো মৃত্যু হয় ৷

পিক আপ ভানখনত ৬ গৰাকী মহিলা, ৪ টি শিশু আৰু ৬ জন পুৰুষকে ধৰি মুঠ ১৬ জন লোক আছিল ৷ ইয়াৰে ৭ জন আহতক প্ৰাথমিক চিকিৎসাৰ অন্তত ঘৰলৈ যাবলৈ দিয়া হয় ৷ যোধপুৰৰ এখন চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে আন ৫ জন ৷ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছতে ট্ৰাক চালকজনে পলায়ন কৰে ৷ ডাম্পাৰখন আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে ৷

মৃত আৰু আহত আটাইকেইজন মধ্যপ্ৰদেশৰ বাসিন্দা বুলি অনুমান কৰা হৈছে ৷ তেওঁলোকে প্ৰতি বছৰে কপাহৰ বতৰত শ্ৰমিক হিচাপে কাম কৰিবলৈ ফলোডী অঞ্চললৈ আহে ৷ ঘটনা সন্দৰ্ভত তথ্য লাভ কৰাৰ লগে লগে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় ফলোডী আৰক্ষী ৷ দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে ওচৰৰ হোটেল এখনত খাদ্য গ্ৰহণ কৰা লোক আৰু আৰক্ষীয়ে আহতসকলক ততাতৈয়াকৈ জিলা চিকিৎসালয়লৈ লৈ যায় ৷

