ভক্তৰে ভৰা টেম্পো ট্ৰেভেলাৰ আৰু বাহনৰ মুখামুখিৰ সংঘৰ্ষত একেটা পৰিয়ালৰ ৩জনৰ মৃত্যু, আহত ১৫
ৰামদেৱৰা দৰ্শন কৰি টেম্পো ট্ৰেভেলাৰত উভতি অহা গুজৰাটৰ একেটা পৰিয়ালৰ তিনি সদস্যৰ ৰাজস্থানৰ ফালোডীত আন এখনৰ বাহনৰে হোৱা সংঘৰ্ষত মৃত্যু হয়।
Published : November 22, 2026 at 8:53 AM IST
ফালোডী (ৰাজস্থান) : ৰাজস্থানৰ ডেচু থানা অন্তৰ্গত ১২৫ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ মণ্ডল কালাৰ সমীপত বাবা ৰামদেৱ মন্দিৰ দৰ্শন কৰি উভতি অহা ভক্তৰে ভৰা এখন টেম্পো ট্ৰেভেলাৰৰ এখন বাহনৰে মুখামুখি সংঘৰ্ষত গুজৰাটৰ একেটা পৰিয়ালৰ তিনিজন সদস্য নিহত হয় ৷ এই দুৰ্ঘটনাত প্ৰায় ১৫ জন লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হয় ।
এই সংঘৰ্ষ ইমানেই ভয়াৱহ আছিল যে দুয়োখন বাহনৰ সন্মুখৰ অংশ সম্পূৰ্ণভাৱে নষ্ট হয় ৷
দুৰ্ঘটনাৰ তথ্য লাভ কৰাৰ লগে লগে ডেচু থানাৰ আৰক্ষী বিষয়া ততাতৈয়াকৈ সেই স্থানত উপস্থিত হয় আৰু স্থানীয় বাসিন্দাসকলৰ সহায়ত আহতসকলক উদ্ধাৰ কৰে । প্ৰাথমিক চিকিৎসাৰ পিছত আহত আটাইকেইজনক এম্বুলেঞ্চৰে যোধপুৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় ।
फलोदी में भीषण सड़क हादसा: रामदेवरा से लौट रहे गुजरात के श्रद्धालुओं की गाड़ी कार से भिड़ी, एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत https://t.co/xZ8brhqaCk #फलोदीसड़कहादसा #BANASKANTHAFAMILYACCIDENT #TEMPOTRAVELLERCARCOLLISION #टेंपोट्रैवलरकारटक्कर #रामदेवराश्रद्धालुहादसा https://t.co/JbzJ4WyTpl— ETVBharat Rajasthan (@ETVBharatRJ) November 22, 2026
যোধপুৰৰ এম ডি এম হাস্পতালৰ অধীক্ষক ডাঃ বিকাশ ৰাজপুৰোহিতে জনোৱা মতে বৰ্তমান ১৫ জন আহত চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে । ইয়াৰে পাঁচজনৰ অৱস্থা সংকটজনক ।
নিহত দুজনৰ থিতাতে মৃত্যু হয় আৰু তেওঁলোকৰ মৃতদেহ ফালোডী হাস্পতালৰ মৰ্গত ৰখা হৈছে ৷ ইফালে আন এজন ভক্তক সংকটজনক অৱস্থাত যোধপুৰলৈ লৈ যোৱাৰ পথত মৃত্যু হয় আৰু চিকিৎসালয়ত উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে চিকিৎসকে তেওঁক মৃত ঘোষণা কৰে ।
আহত ভক্ত মনোজ ভাই আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালৰ সদস্য অনিলে কয় যে তেওঁলোকক গুজৰাটৰ বানাস্কান্ত জিলাৰ দন্তীৱাড়াত থকা বি এছ এফৰ কলনীৰ বাসিন্দা । শুকুৰবাৰে গোটেই পৰিয়ালটো একেলগে টেম্পো ট্ৰেভেলাৰত ৰামদেৱৰা দৰ্শন কৰিবলৈ আহিছিল । শনিবাৰে তীৰ্থযাত্ৰাৰ অন্তত গুজৰাটৰ ঘৰলৈ উভতি আহোঁতে সন্ধিয়া মণ্ডল কলাৰ সমীপত এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় ।
ইফালে দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত আনখন বাহন মধ্যপ্ৰদেশৰ উজ্জয়িনী ৷ বাহনখনৰ দুই আৰোহীও সম্প্ৰতি চিকিৎসাধীন হৈ আছে ।