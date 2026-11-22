গুজৰাটৰ কচ্ছত পথ দুৰ্ঘটনাত নিহত সেনাৰ পৰিয়ালসহ ৭ জনৰ মৃত্যু
গুজৰাটৰ খাভদাৰত চাৰিচকীয়া বাহন আৰু ট্ৰেইলাৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষ, শিশুসহ সাতজন লোকৰ মৃত্যু ৷
Published : November 22, 2026 at 3:42 PM IST
কচ্ছ (গুজৰাট) : শনিবাৰে নিশা গুজৰাটৰ কচ্ছৰ খাভদা-ভুজ ঘাইপথত সংঘটিত হয় এক শোকাৱহ পথ দুৰ্ঘটনা ৷ এই পথ দুৰ্ঘটনাত সাতজন লোকে প্ৰাণ হেৰুৱায় বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ ঘটনা অনুসৰি বাহনখনত শিশুসহ একেটা পৰিয়ালৰ সাতজনকৈ লোক আছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷
উত্তৰাখণ্ডৰ পঞ্জীয়নভুক্ত বাহনখনেৰে পৰিয়ালটোৱে খাভদাৰ পৰা ভুজ অভিমুখে গৈ আছিল ৷ তেনেতে বিপৰীত দিশৰ পৰা অহা এখন ট্ৰেইলাৰৰ সৈতে মুখামুখি সংঘৰ্ষ হয় । দুৰ্ঘটনাটো ইমানেই ভয়াৱহ আছিল যে, গাড়ীখন সম্পূৰ্ণৰূপে বিধ্বস্ত হৈ পৰে । এই দুৰ্ঘটনাত তিনিটা শিশু, দুগৰাকী মহিলা আৰু দুজন পুৰুষসহ মুঠ সাতজন লোকৰ মৃত্যু হয় ।
শোকাবহ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হোৱা লোকসকল হৈছে সৌৰভ সিং নেগী (৩০), তেওঁৰ পত্নী সবিতা (৩০), তেওঁলোকৰ তিনিমহীয়া কন্যা শিৱিকা, ৰাজেশ সিং ৰাৱট (৩৫), ৰাজেশৰ কন্যা ৰক্ষিতা (৭), ৰিংকী গোসাঁই (৩০) আৰু তেওঁৰ চাৰিবছৰীয়া কন্যা ভামিকা বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে ।
Saddened by the loss of lives due to a mishap in Kutch, Gujarat. My condolences to those who have lost their loved ones. Praying for the speedy recovery of the injured. An ex-gratia of Rs. 2 lakh from PMNRF would be given to the next of kin of each of those who lost their lives. The injured would be given Rs. 50,000: PM @narendramodi— PMO India (@PMOIndia) November 22, 2026
তথ্য অনুসৰি, দীপাৱলীৰ বন্ধ কটাই শনিবাৰে 'ৰাণ অৱ কচ্ছ' ভ্ৰমণ কৰি ভুজলৈ উভতি যোৱাৰ পথত খাভদা-ভুজ ঘাইপথত দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় ৷ প্ৰাথমিক তথ্য অনুসৰি, পৰিয়ালটোৰ সদস্যসকল ভাৰতীয় সেনাৰ সৈতে জড়িত বুলি জানিব পৰা গৈছে । ঘটনাৰ খবৰ লাভ কৰাৰ লগে লগে সেনা বিষয়াসকলে জি কে জেনেৰেল হাস্পতালত উপস্থিত হয় ।
ঘটনাৰ পাছতে প্ৰধানমন্ত্ৰী কাৰ্যালয়ে এক্স'ত লিখে, "কচ্ছৰ এই শোকাৱহ দুৰ্ঘটনাত প্ৰাণহানি হোৱা ঘটনাত মই গভীৰভাৱে মৰ্মাহত । আপোনজনক হেৰুওৱা পৰিয়ালবৰ্গলৈ মই সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ । আহতসকলৰ আশু আৰোগ্য কামনা কৰিছো । প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সাহায্য পুঁজিৰ (PMNRF) পৰা প্ৰতিজন মৃতকৰ নিকটাত্মীয়ক ২ লাখ টকাকৈ এককালীন সাহায্য আৰু আহতসকলক ৫০,০০০ টকাকৈ প্ৰদান কৰা হ'ব ।"
गुजरात के कच्छ में हुए दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में कई लोगों की मृत्यु का समाचार अत्यंत दुखद है। इस कठिन घड़ी में मेरी संवेदनाएँ शोकाकुल परिजनों के साथ हैं। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ।— Rajnath Singh (@rajnathsingh) November 22, 2026
প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে 'এক্স'ত কয়, "গুজৰাটৰ কচ্ছত সংঘটিত এক দুৰ্ভাগ্যজনক দুৰ্ঘটনাত কেইবাজনো লোকে প্ৰাণ হেৰুওৱাৰ খবৰ পাই মই মৰ্মাহত হৈছোঁ । এই কঠিন সময়ত শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালবৰ্গলৈ মই সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ । আহতসকলৰ আশু আৰোগ্য কামনা কৰিছোঁ ।"
লগতে পঢ়ক: ৰখাই থোৱা ট্ৰাকত ভক্তৰ বাহনৰ খুন্দা : নিহত ৯, আহত ৮