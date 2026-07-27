ৰাজস্থানত সন্দেহজনক পৰিস্থিতিত একেটা পৰিয়ালৰ চাৰিজনৰ মৃত্যু: টেংকিত উদ্ধাৰ মৃতদেহ
পানীৰ টেংকিৰ পৰা গঞাই উদ্ধাৰ কৰে চাৰিওজনৰ মৃতদেহ ।
Published : July 27, 2026 at 12:25 PM IST
জয়ছেলমেৰ (ৰাজস্থান): ৰাজস্থানৰ জয়ছেলমেৰ জিলাত এক মৰ্মান্তিক ঘটনা সংঘটিত হৈছে । দেওবাৰে নিশা ৰামদেৱৰা আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত লোহাৰকী গাঁৱত সন্দেহজনক পৰিস্থিতিত একেটা পৰিয়ালৰ চাৰিজন সদস্যৰ মৃত্যু হয় । স্বামী-স্ত্ৰীৰ লগতে তেওঁলোকৰ দুই সৰু সন্তানৰ মৃত্য়ু হৈছে ।
গাঁওখনৰ এটা পানীৰ টেংকিৰ পৰা গঞাই চাৰিওজনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰে । চাৰিওকে প্ৰত্য়ক্ষ কৰি গাঁৱৰ মানুহে টেংকিৰ পৰা উলিয়াই আনি ততাতৈয়াকৈ চিকিৎসালয়লৈ নিয়ে যদিও চিকিৎসকে পৰীক্ষাৰ অন্তত মৃত বুলি ঘোষণা কৰে । অৱেশ্য়ে এই ঘটনাটো কেনেদৰে সংঘটিত হ'বলৈ পালে সেয়া জানিব পৰা হোৱা নাই ।
এটা পৰিয়ালৰেই আটাইকেইজন সদস্যৰ মৃত্যু হোৱাৰ খবৰ লাভ কৰাৰ পিছতেই আৰক্ষীৰ দল এটা ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ বিষয়টোৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰে । নিহত লোকজনৰ নাম যশৰাজ (৩০), তেওঁৰ পত্নী নিৰ্মা (২৮), তেওঁলোকৰ ১০ বছৰীয়া পুত্ৰ আৰু ৫ বছৰীয়া কন্যা সন্তান ।
আৰক্ষীয়ে লাভ কৰা প্ৰাথমিক তথ্য অনুসৰি যশৰাজৰ ভাতৃয়ে নিশা প্ৰায় ৯ বজাত তেওঁক টেংকিত জঁপিয়াই পৰা প্ৰত্য়ক্ষ কৰিছিল । সেই সময়ত হাহাকাৰ শুনি গঞাই ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ চাৰিওকে টেংকিৰ পৰা উলিয়াই আনে যদিও ইতিমধ্যে চাৰিওজনে মৃত্যুমুখত পৰে ।
এই সন্দৰ্ভত ৰামদেৱৰা থানাৰ আৰক্ষী বিষয়া দেৱ কিষাণে কয়, "আৰক্ষীয়ে এই ঘটনা সন্দৰ্ভত প্ৰতিটো দিশৰ পৰাই তদন্ত কৰি আছে । ঘটনাস্থলী পৰিদৰ্শন কৰা হৈছে । পৰিয়ালৰ প্ৰতিবেদন আৰু মৰণোত্তৰ প্ৰতিবেদনৰ ভিত্তিত অধিক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ’ব ।"
স্থানীয় লোকৰ মন্তব্য় অনুসৰি বিগত কিছুদিনৰ পৰা পৰিয়ালটোৰ মাজত বিবাদৰ সৃষ্টি হৈছিল । অৱশ্যে এই ঘটনাৰ প্ৰকৃত কাৰণ এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই । উক্ত ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে ।
লগতে পঢ়ক:জোনাইৰ চেঙাজান বগৰীবাৰীত শোকাবহ ঘটনা, লালী নদীত সন্ধানহীন কিশোৰী
নদীত গা ধুবলৈ গৈ দুই ছাত্ৰৰ সলিল সমাধি, এজনৰ প্ৰাণৰক্ষা; নলবাৰীত শোকাৱহ ঘটনা