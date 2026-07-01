কুঁৱাত পৰি মৃত্যু চাৰি বছৰীয়া শিশুৰ, ১৯ ঘণ্টীয়া শ্বাসৰুদ্ধকৰ উদ্ধাৰ অভিযানৰ মৰ্মান্তিক পৰিসমাপ্তি

কুঁৱাত পৰি মৃত্যু চাৰি বছৰীয়া শিশুৰ, ১৯ ঘণ্টীয়া শ্বাসৰুদ্ধকৰ উদ্ধাৰ অভিযানৰ মৰ্মান্তিক পৰিসমাপ্তি
কুঁৱাত আৱদ্ধ এটি শিশুক উদ্ধাৰৰ বাবে চলোৱা হৈছিল এই অভিযান ৷ প্ৰায় ১৯ ঘণ্টাজুৰি অভিযান চলোৱাৰ পাছত শিশুটিক উদ্ধাৰ কৰা হয় ৷
By ANI
Published : July 1, 2026 at 7:54 AM IST
আম্বালা: প্ৰায় ১৯ ঘণ্টীয়া এক শ্বাসৰুদ্ধকৰ উদ্ধাৰ অভিযানৰ মৰ্মান্তিক পৰিসমাপ্তি ৷ কুঁৱাত আৱদ্ধ এটি চাৰি বছৰীয়া শিশুক উদ্ধাৰৰ বাবে চলোৱা হৈছিল এই অভিযান ৷ প্ৰায় ১৯ ঘণ্টাজুৰি অভিযান চলোৱাৰ পাছত শিশুটিক উদ্ধাৰ কৰা হয় ৷ কিন্তু চিকিৎসকে তেওঁক মৃত ঘোষণা কৰে ৷
হাৰিয়ানাৰ আম্বালা জিলাৰ ধনৌৰা গাঁৱত সংঘটিত হৈছে এই মৰ্মান্তিক ঘটনাটো ৷ মঙলবাৰে পুৱা এটা মুকলি দ কুঁৱাত হঠাৎ সোমাই পৰা শিশুটিক উদ্ধাৰৰ বাবে ভাৰতীয় সেনা, ৰাষ্ট্ৰীয় দুৰ্যোগ সঁহাৰি বাহিনী (এনডিআৰএফ), ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ সঁহাৰি বাহিনী (এছডিআৰএফ) আৰু স্থানীয় জিলা কৰ্তৃপক্ষই অবিৰত প্ৰচেষ্টা চলায় ৷
#WATCH | Haryana: The 4-year-old child, who fell into a borewell in Dhanaura village of Ambala district, has been rescued. More details are awaited https://t.co/gtTiKlSDTI pic.twitter.com/HT7AFFrp9M— ANI (@ANI) June 30, 2026
উদ্ধাৰ অভিযানৰ সময়ত আৰম্ভণিৰে পৰাই উদ্ধাৰকাৰীসকল কাৰিকৰী বাধাৰ সন্মুখীন হৈছিল । প্ৰায় ৬০ ফুট গভীৰতাৰ পৰা সৰু খাদটোত পানী সোমাবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল । ফলত শিশুটি লাহে লাহে ডুবিবলৈ ধৰে আৰু ক্ৰমান্বয়ে পানী বাঢ়ি আহি এটা অংশত আবদ্ধ হৈ পৰিছিল ।
ধাৰাসাৰ বৰষুণ আৰু ঢিলা মাটিয়ে বাৰে বাৰে এই অভিযান জটিল কৰি তুলিছিল, যাৰ ফলত উদ্ধাৰকাৰী দলসমূহে পানী নিষ্কাশনৰ পদ্ধতি বহুবাৰ সলনি কৰিবলৈ বাধ্য হৈছিল ।
‘‘পানীৰে ভৰি থকা কুঁৱাটোত আবদ্ধ হৈ পৰিছিল শিশুটি । শিশুটি লাহে লাহে ডুব গৈ পানী লাহে লাহে বাঢ়ি আহিছিল । অসংখ্য প্ৰত্যাহ্বানৰ বাবে আমি বাৰে বাৰে অভিযানটো পুনৰ আৰম্ভ কৰিবলগীয়া হৈছিল, আৰু ই ১৮-১৯ ঘণ্টা ধৰি চলিছিল ৷’’ এন ডি আৰ এফৰ সহকাৰী কামাণ্ডেণ্ট অনিল কুমাৰে জনায় । তেওঁ লগতে কয় যে নিষ্কাশনৰ অন্তিম সময়ছোৱাত দলসমূহে শিশুটি জীয়াই থকাৰ কোনো লক্ষণ দেখা পোৱা নাছিল ।
#WATCH | Haryana | NDRF Assistant Commandant Anil Kumar says, " the incident occurred at 6 am, we came at 10.30 am and started the operations... the child was stuck in the borewell, which was filled with water. the child was slowly sinking and the water was gradually rising...… https://t.co/i9areVNrcG pic.twitter.com/kV8sxqyiwB— ANI (@ANI) June 30, 2026
প্ৰায় ১৯ ঘণ্টা ধৰি অবিৰত অভিযানৰ অন্তত অৱশেষত উদ্ধাৰকাৰীয়ে ৪ বছৰীয়া শিশুটিক কুঁৱাটোৰ পৰা উলিয়াই আনি পূৰ্বৰ পৰাই সাজু কৰি ৰখা স্বাস্থ্য বিভাগৰ এম্বুলেঞ্চৰ জৰিয়তে চিটি হাস্পতাললৈ লৈ যায় ।
চিকিৎসা বিষয়াসকলে অৱশ্যে নিশ্চিত কৰিছে যে শিশুটিয়ে চিকিৎসা সেৱা লাভ কৰাৰ পূৰ্বেই মৃত্যুক সাৱটি লয় । ‘‘শিশুটিক উদ্ধাৰ হোৱাৰ লগে লগে আমি পৰীক্ষা আৰম্ভ কৰিলোঁ । চিকিৎসালয়ত আমি যেতিয়া ইচিজি কৰিছিলো তেতিয়া তেওঁক মৃত বুলি ঘোষণা কৰা হৈছিল, শিশুটিৰ মৃতদেহ মৰ্চাৰীলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে । মৃত্যুৰ সঠিক কাৰণ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ পিছতহে নিৰ্ণয় কৰিব পৰা যাব ৷’’ চিটি হাস্পতালৰ চিকিৎসা বিষয়া ডাঃ ঋষিপলে জনায় ।
উদ্ধাৰ অভিযানৰ পিছত ধনৌৰা গাঁৱৰ বিপজ্জনক কুঁৱাটো কৰ্তৃপক্ষই স্থায়ীভাৱে বন্ধ কৰি দিয়ে । এই ঘটনাই সমগ্ৰ অঞ্চলটোত শোকৰ ছাঁ পেলাইছে ৷
লগতে পঢ়ক: স্কুল বাছৰ ওপৰত বাগৰিল প্ৰকাণ্ড গছ: নিহত এজন শিক্ষাৰ্থী, আহত কেবাজনো