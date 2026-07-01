ETV Bharat / bharat

কুঁৱাত পৰি মৃত্যু চাৰি বছৰীয়া শিশুৰ, ১৯ ঘণ্টীয়া শ্বাসৰুদ্ধকৰ উদ্ধাৰ অভিযানৰ মৰ্মান্তিক পৰিসমাপ্তি

কুঁৱাত আৱদ্ধ এটি শিশুক উদ্ধাৰৰ বাবে চলোৱা হৈছিল এই অভিযান ৷ প্ৰায় ১৯ ঘণ্টাজুৰি অভিযান চলোৱাৰ পাছত শিশুটিক উদ্ধাৰ কৰা হয় ৷

AMBALA BOREWELL MISSION
কুঁৱাত পৰি মৃত্যু চাৰি বছৰীয়া শিশুৰ (ETV Bharat)
author img

By ANI

Published : July 1, 2026 at 7:54 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

আম্বালা: প্ৰায় ১৯ ঘণ্টীয়া এক শ্বাসৰুদ্ধকৰ উদ্ধাৰ অভিযানৰ মৰ্মান্তিক পৰিসমাপ্তি ৷ কুঁৱাত আৱদ্ধ এটি চাৰি বছৰীয়া শিশুক উদ্ধাৰৰ বাবে চলোৱা হৈছিল এই অভিযান ৷ প্ৰায় ১৯ ঘণ্টাজুৰি অভিযান চলোৱাৰ পাছত শিশুটিক উদ্ধাৰ কৰা হয় ৷ কিন্তু চিকিৎসকে তেওঁক মৃত ঘোষণা কৰে ৷

হাৰিয়ানাৰ আম্বালা জিলাৰ ধনৌৰা গাঁৱত সংঘটিত হৈছে এই মৰ্মান্তিক ঘটনাটো ৷ মঙলবাৰে পুৱা এটা মুকলি দ কুঁৱাত হঠাৎ সোমাই পৰা শিশুটিক উদ্ধাৰৰ বাবে ভাৰতীয় সেনা, ৰাষ্ট্ৰীয় দুৰ্যোগ সঁহাৰি বাহিনী (এনডিআৰএফ), ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ সঁহাৰি বাহিনী (এছডিআৰএফ) আৰু স্থানীয় জিলা কৰ্তৃপক্ষই অবিৰত প্ৰচেষ্টা চলায় ৷

উদ্ধাৰ অভিযানৰ সময়ত আৰম্ভণিৰে পৰাই উদ্ধাৰকাৰীসকল কাৰিকৰী বাধাৰ সন্মুখীন হৈছিল । প্ৰায় ৬০ ফুট গভীৰতাৰ পৰা সৰু খাদটোত পানী সোমাবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল । ফলত শিশুটি লাহে লাহে ডুবিবলৈ ধৰে আৰু ক্ৰমান্বয়ে পানী বাঢ়ি আহি এটা অংশত আবদ্ধ হৈ পৰিছিল ।

ধাৰাসাৰ বৰষুণ আৰু ঢিলা মাটিয়ে বাৰে বাৰে এই অভিযান জটিল কৰি তুলিছিল, যাৰ ফলত উদ্ধাৰকাৰী দলসমূহে পানী নিষ্কাশনৰ পদ্ধতি বহুবাৰ সলনি কৰিবলৈ বাধ্য হৈছিল ।

‘‘পানীৰে ভৰি থকা কুঁৱাটোত আবদ্ধ হৈ পৰিছিল শিশুটি । শিশুটি লাহে লাহে ডুব গৈ পানী লাহে লাহে বাঢ়ি আহিছিল । অসংখ্য প্ৰত্যাহ্বানৰ বাবে আমি বাৰে বাৰে অভিযানটো পুনৰ আৰম্ভ কৰিবলগীয়া হৈছিল, আৰু ই ১৮-১৯ ঘণ্টা ধৰি চলিছিল ৷’’ এন ডি আৰ এফৰ সহকাৰী কামাণ্ডেণ্ট অনিল কুমাৰে জনায় । তেওঁ লগতে কয় যে নিষ্কাশনৰ অন্তিম সময়ছোৱাত দলসমূহে শিশুটি জীয়াই থকাৰ কোনো লক্ষণ দেখা পোৱা নাছিল ।

প্ৰায় ১৯ ঘণ্টা ধৰি অবিৰত অভিযানৰ অন্তত অৱশেষত উদ্ধাৰকাৰীয়ে ৪ বছৰীয়া শিশুটিক কুঁৱাটোৰ পৰা উলিয়াই আনি পূৰ্বৰ পৰাই সাজু কৰি ৰখা স্বাস্থ্য বিভাগৰ এম্বুলেঞ্চৰ জৰিয়তে চিটি হাস্পতাললৈ লৈ যায় ।

চিকিৎসা বিষয়াসকলে অৱশ্যে নিশ্চিত কৰিছে যে শিশুটিয়ে চিকিৎসা সেৱা লাভ কৰাৰ পূৰ্বেই মৃত্যুক সাৱটি লয় । ‘‘শিশুটিক উদ্ধাৰ হোৱাৰ লগে লগে আমি পৰীক্ষা আৰম্ভ কৰিলোঁ । চিকিৎসালয়ত আমি যেতিয়া ইচিজি কৰিছিলো তেতিয়া তেওঁক মৃত বুলি ঘোষণা কৰা হৈছিল, শিশুটিৰ মৃতদেহ মৰ্চাৰীলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে । মৃত্যুৰ সঠিক কাৰণ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ পিছতহে নিৰ্ণয় কৰিব পৰা যাব ৷’’ চিটি হাস্পতালৰ চিকিৎসা বিষয়া ডাঃ ঋষিপলে জনায় ।

উদ্ধাৰ অভিযানৰ পিছত ধনৌৰা গাঁৱৰ বিপজ্জনক কুঁৱাটো কৰ্তৃপক্ষই স্থায়ীভাৱে বন্ধ কৰি দিয়ে । এই ঘটনাই সমগ্ৰ অঞ্চলটোত শোকৰ ছাঁ পেলাইছে ৷

লগতে পঢ়ক: স্কুল বাছৰ ওপৰত বাগৰিল প্ৰকাণ্ড গছ: নিহত এজন শিক্ষাৰ্থী, আহত কেবাজনো

TAGGED:

কুঁৱাত আৱদ্ধ শিশু
আম্বালা
হাৰিয়ানাত শিশুৰ মৃত্যু
ইটিভি ভাৰত
AMBALA BOREWELL MISSION

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.