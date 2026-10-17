কালভাৰ্টৰ ডিভাইদাৰ ভাঙি দ নলাত পৰিল ট্ৰেভেলাৰ; ৮ জন নিহত, আহত ১০
ট্ৰেভেলাৰখন দ্ৰুতগতিত গৈ থকা সময়তে চালকজনৰ হঠাতে টোপনি আহে আৰু তেওঁ নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱায় ৷ যাৰবাবে ট্ৰেভেলাৰখনে ডিভাইদাৰ ভাঙি কালভাৰ্টৰ তলৰ নলাত পৰে ৷
Published : October 17, 2026 at 9:59 AM IST
কোটা (ৰাজস্থান) : ৰাজস্থানৰ কোটাৰ দিল্লী-মুম্বাই এক্সপ্ৰেছৱে’ত শনিবাৰে পুৱা এক শোকাৱহ পথ দুৰ্ঘটনাত ৮ জন যাত্ৰী নিহত হোৱাৰ লগতে ১০ জন আহত হয় ৷ মধ্যপ্ৰদেশৰ পৰা জয়পুৰ অভিমুখে গৈ থকা এখন ট্ৰেভেলাৰে পুৱা প্ৰায় ৭ বজাত ছিমালীয়া আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত অঞ্চলত নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই ২০ ফুট দ নলাত বাগৰি পৰে ৷
জিলা আয়ুক্ত পীয়ুষ সমৰিয়াই এই কথা নিশ্চিত কৰে ৷ তেওঁ কয়, "এতিয়ালৈকে আঠজন লোকৰ মৃত্যু হৈছে । আটাইকেইজন গুৰুতৰ ৰোগীক আই চি ইউলৈ স্থানান্তৰ কৰা হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ চিকিৎসা চলি আছে ।"
#WATCH | Kota, Rajasthan: "Eight people have been brought dead so far. All critical patients have been shifted to the ICU, and their treatment has begun..," says District Collector Peeyush Samariya. https://t.co/lO8RJQSsyE— ANI (@ANI) October 17, 2026
ছিমালিয়া আৰক্ষী থানাৰ বিষয়া নন্দ সিঙে জানিবলৈ দিয়া অনুসৰি, ট্ৰেভেলাৰখনে কৰদিয়া টোল প্লাজা পাৰ হৈ চুলতানপুৰ অভিমুখে গৈ থকা সময়তে চালকজন হঠাতে টোপনি আহে ৷ ট্ৰেভেলাৰখন সেই সময়ত তীব্ৰ গতিত আছিল, যাৰবাবে চালকে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই আৰু ট্ৰেভেলাৰখনে ডিভাইদাৰ ভাঙি কালভাৰ্টৰ তলৰ নলাত পৰে ৷
দুৰ্ঘটনাৰ তথ্য লাভ কৰাৰ লগে লগে ছিমালীয়া আৰক্ষী থানা, এন এইচ এ আইৰ উদ্ধাৰকাৰী দল আৰু ১০৮ এম্বুলেঞ্চ ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় ৷ আৰক্ষীয়ে ওচৰৰ গাঁৱৰ মানুহ আৰু পথচাৰীৰ সহায়ত ২০ ফুট দ নলাৰ পৰা যাত্ৰীসকলক এজন-এজনকৈ উদ্ধাৰ কৰে ৷
আহতসকলক এম্বুলেঞ্চেৰে ততাতৈয়াকৈ মেডিকেল কলেজৰ নতুন চিকিৎসালয় আৰু এম বি এছ হাস্পতাললৈ লৈ যোৱা হয় ৷ ইয়াৰে কেইবাজনৰো অৱস্থা সংকটজনক বুলি জানিব পৰা হৈছে ৷
চুলতানপুৰ ব্লকৰ মুখ্য চিকিৎসা বিষয়া ডাঃ ৰাজেশ সমৰে জনোৱা মতে, দুৰ্ঘটনাত ৭ জন লোকৰ মৃত্যু হয় ৷ এই লোককেইজনক উপযুক্ত চিকিৎসাৰ বাবে ততাতৈয়াকৈ কোটালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল ৷
তেওঁ জনোৱা অনুসৰি দুৰ্ঘটনাৰ সময়ত ট্ৰেভেলাৰখনত প্ৰায় ২০ জন যাত্ৰী আছিল ৷ বেছিভাগ যাত্ৰী শুই আছিল ৷ ট্ৰেভেলাৰখন ওপৰৰ পৰা পৰি তীব্ৰ বেগত নলাৰ বেৰত খুন্দা মাৰে আৰু তাতেই আবদ্ধ হৈ পৰে ৷ ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ কৰ্তৃপক্ষই ততাতৈয়াকৈ এখন ক্ৰেন মাতি আনি ট্ৰেভেলাৰখন নলাৰ পৰা উলিয়াই আনে ৷