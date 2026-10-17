ETV Bharat / bharat

কালভাৰ্টৰ ডিভাইদাৰ ভাঙি দ নলাত পৰিল ট্ৰেভেলাৰ; ৮ জন নিহত, আহত ১০

ট্ৰেভেলাৰখন দ্ৰুতগতিত গৈ থকা সময়তে চালকজনৰ হঠাতে টোপনি আহে আৰু তেওঁ নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱায় ৷ যাৰবাবে ট্ৰেভেলাৰখনে ডিভাইদাৰ ভাঙি কালভাৰ্টৰ তলৰ নলাত পৰে ৷

DELHI MUMBAI EXPRESSWAY ACCIDENT
কালভাৰ্টৰ ডিভাইদাৰ ভাঙি দ নলাত পৰা ট্ৰেভেলাৰখন ক্ৰেনেৰ তুলি অনা সময়ত (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 17, 2026 at 9:59 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

কোটা (ৰাজস্থান) : ৰাজস্থানৰ কোটাৰ দিল্লী-মুম্বাই এক্সপ্ৰেছৱে’ত শনিবাৰে পুৱা এক শোকাৱহ পথ দুৰ্ঘটনাত ৮ জন যাত্ৰী নিহত হোৱাৰ লগতে ১০ জন আহত হয় ৷ মধ্যপ্ৰদেশৰ পৰা জয়পুৰ অভিমুখে গৈ থকা এখন ট্ৰেভেলাৰে পুৱা প্ৰায় ৭ বজাত ছিমালীয়া আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত অঞ্চলত নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই ২০ ফুট দ নলাত বাগৰি পৰে ৷

জিলা আয়ুক্ত পীয়ুষ সমৰিয়াই এই কথা নিশ্চিত কৰে ৷ তেওঁ কয়, "এতিয়ালৈকে আঠজন লোকৰ মৃত্যু হৈছে । আটাইকেইজন গুৰুতৰ ৰোগীক আই চি ইউলৈ স্থানান্তৰ কৰা হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ চিকিৎসা চলি আছে ।"

ছিমালিয়া আৰক্ষী থানাৰ বিষয়া নন্দ সিঙে জানিবলৈ দিয়া অনুসৰি, ট্ৰেভেলাৰখনে কৰদিয়া টোল প্লাজা পাৰ হৈ চুলতানপুৰ অভিমুখে গৈ থকা সময়তে চালকজন হঠাতে টোপনি আহে ৷ ট্ৰেভেলাৰখন সেই সময়ত তীব্ৰ গতিত আছিল, যাৰবাবে চালকে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই আৰু ট্ৰেভেলাৰখনে ডিভাইদাৰ ভাঙি কালভাৰ্টৰ তলৰ নলাত পৰে ৷

দুৰ্ঘটনাৰ তথ্য লাভ কৰাৰ লগে লগে ছিমালীয়া আৰক্ষী থানা, এন এইচ এ আইৰ উদ্ধাৰকাৰী দল আৰু ১০৮ এম্বুলেঞ্চ ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় ৷ আৰক্ষীয়ে ওচৰৰ গাঁৱৰ মানুহ আৰু পথচাৰীৰ সহায়ত ২০ ফুট দ নলাৰ পৰা যাত্ৰীসকলক এজন-এজনকৈ উদ্ধাৰ কৰে ৷

DELHI MUMBAI EXPRESSWAY ACCIDENT
কালভাৰ্টৰ ডিভাইদাৰ ভাঙি দ নলাত পৰিল ট্ৰেভেলাৰ (ETV Bharat)

আহতসকলক এম্বুলেঞ্চেৰে ততাতৈয়াকৈ মেডিকেল কলেজৰ নতুন চিকিৎসালয় আৰু এম বি এছ হাস্পতাললৈ লৈ যোৱা হয় ৷ ইয়াৰে কেইবাজনৰো অৱস্থা সংকটজনক বুলি জানিব পৰা হৈছে ৷

চুলতানপুৰ ব্লকৰ মুখ্য চিকিৎসা বিষয়া ডাঃ ৰাজেশ সমৰে জনোৱা মতে, দুৰ্ঘটনাত ৭ জন লোকৰ মৃত্যু হয় ৷ এই লোককেইজনক উপযুক্ত চিকিৎসাৰ বাবে ততাতৈয়াকৈ কোটালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল ৷

DELHI MUMBAI EXPRESSWAY ACCIDENT
কালভাৰ্টৰ ডিভাইদাৰ ভাঙি দ নলাত পৰিল ট্ৰেভেলাৰ (ETV Bharat)

তেওঁ জনোৱা অনুসৰি দুৰ্ঘটনাৰ সময়ত ট্ৰেভেলাৰখনত প্ৰায় ২০ জন যাত্ৰী আছিল ৷ বেছিভাগ যাত্ৰী শুই আছিল ৷ ট্ৰেভেলাৰখন ওপৰৰ পৰা পৰি তীব্ৰ বেগত নলাৰ বেৰত খুন্দা মাৰে আৰু তাতেই আবদ্ধ হৈ পৰে ৷ ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ কৰ্তৃপক্ষই ততাতৈয়াকৈ এখন ক্ৰেন মাতি আনি ট্ৰেভেলাৰখন নলাৰ পৰা উলিয়াই আনে ৷

লগতে পঢ়ক : ভাৱনগৰ-সোমনাথ সংযোগী ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত পথ দুৰ্ঘটনা, ৬ জনৰ মৃত্যু

আনন্দৰ পূৰ্বেই বিষাদ : দুৰ্গা প্ৰতিমা কঢ়িয়াই নিয়া গাড়ী দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত, নিহত ৫ যুৱক

ছত্তীশগড়ত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা : ৬ জনৰ মৃত্যু, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ শোকপ্ৰকাশ

TAGGED:

পথ দুৰ্ঘটনা
পথ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু
দিল্লী মুম্বাই এক্সপ্ৰেছৱে’
TRAVELLER VEHICLE
DELHI MUMBAI EXPRESSWAY ACCIDENT

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.