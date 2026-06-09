উত্তপ্ত তীখাই জীৱন্তে প্ৰাণ ল’লে ৮ জন শ্ৰমিকৰ, ক’ত এই ভয়ংকৰ ঘটনা?

উত্তপ্ত তীখাই জীৱন্তে প্ৰাণ ল’লে ৮ জন শ্ৰমিকৰ, ক’ত এই ভয়ংকৰ ঘটনা?
যি কামে তেওঁলোকৰ জীৱিকাৰ যোগান ধৰিছিল, সেই কামেই তেওঁলোকৰ মৃত্যুৰ ফান্দত পৰিণত হ’ল । অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত এক শোকাৱহ ঘটনা ৷
Published : June 9, 2026 at 8:29 AM IST|
Updated : June 9, 2026 at 8:35 AM IST
বিশাখাপট্টনম/অমৰাৱতী: অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ বিশাখা ষ্টীল প্লাণ্টত সোমবাৰে সংঘটিত হয় এক ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা । উতলি থকা গলিত তীখা লাভাৰ দৰে বিস্ফোৰণ হৈ শ্ৰমিকৰ ওপৰত পৰি যোৱাৰ ফলত আঠজন শ্ৰমিকে প্ৰাণ হেৰুৱায় । আন ছজন শ্ৰমিক গুৰুতৰভাৱে অগ্নিদগ্ধ হৈ জীৱন-মৃত্যুৰ সৈতে যুঁজি আছে । সোমবাৰে সন্ধিয়া ষ্টীল মেল্ট শ্বপ (এছএমএছ)-১ত সংঘটিত হয় এই শোকাৱহ ঘটনা ।
এছএমএছ-১ত শ্ৰমিকসকলে নিজৰ কৰ্তব্য পালন কৰি থকাৰ সময়তে হঠাতে এটা লেডল বিস্ফোৰণ হৈ বিকট শব্দৰ সৃষ্টি হয় । ১৫৪০ ডিগ্ৰীতকৈও অধিক উষ্ণতাত উতলি থকা প্ৰায় ১৫০ টন গলিত তীখা এই বিস্ফোৰণৰ ফলত প্লাণ্টটোত বিয়পি পৰাত শ্ৰমিকসকলে পলায়নৰ কোনো সুযোগেই নাপালে ।
কল্পনাতীতভাৱে গৰম গলিত ধাতুৱে নিমিষতে প্ৰাণ ল’লে আঠজনকৈ শ্ৰমিকৰ । বিষয়াসকলে নিহত শ্ৰমিক কেইজনক আপ্পাৰাও, প্ৰভাকৰ ৰাও, ভানু কুমাৰ, কৃষ্ণ নাগ, গোল্ড কুমাৰ, ঠিকাদাৰ ৰমনা, ত্ৰিনাথ আৰু আপ্পালৰাজু বুলি চিনাক্ত কৰিছে । ইফালে এই ঘটনাত পাইদিৰাজু, বালুভা, পি শ্ৰীনিবাস, আপ্পাৰাও আৰু মল্লিকাৰ্জুন (ক্ৰেন অপাৰেটৰ) আৰু সুৰিবাবু গুৰুতৰভাৱে আহত হয় ।
থিয় হৈ থকা অৱস্থাতেই অগ্নিদগ্ধ শ্ৰমিক
উদ্যোগটোৰ ষ্টীল মেল্ট শ্বপ-১ত গলিত তীখা ব্লাষ্ট ফাৰ্নেচৰ পৰা কনভাৰ্টাৰলৈ টাৰ্বো লেডলৰ জৰিয়তে পৰিবহণ কৰা হয় । মিশ্ৰণকাৰী এজেণ্ট সংযোগ কৰাৰ পিছত তীখাখিনি লেডলৰ জৰিয়তে ঢালাই মেচিনলৈ লৈ যোৱা হয় । এই অংশত মুঠ ছটা কাষ্টিং মেচিন (ষ্টেণ্ড) থাকে । গলিত তীখাখিনি কন্টিনিউয়াছ কাষ্টিং বিভাগৰ (চিচিডি) মেচিনত ঢালি ফুলৰ দৰে গঠন কৰা হয় । সোমবাৰে বিয়লি ৪:২০ বজাত লেডল-১৯—কনভাৰ্টাৰটোৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ পিছত ইয়াৰ ভিতৰৰ গলিত তীখাবোৰ কাষ্টিং মেচিন-২ত ঢালিবলৈ যো-জা কৰা হৈছিল । কিন্তু হঠাতে লেডলটো বিস্ফোৰণ ঘটে ।
১৫৪০ ডিগ্ৰী চেলছিয়াছত গৰম কৰা গলিত তীখা লেডলৰ পৰা ওলাই আহে আশে-পাশে বিয়পি পৰে । সেই সময়ত প্লাণ্টটোত ঠিকাভিত্তিক আৰু স্থায়ী কৰ্মচাৰীকে ধৰি প্ৰায় ১৪ জন শ্ৰমিক আছিল । ইয়াৰে আঠজন শ্ৰমিক গলিত তীখা গাত পৰাৰ ফলত থিয় হৈ থকা ঠাইতে জ্বলি যায় । আন ছজন শ্ৰমিক গুৰুতৰভাৱে আহত হয় ।
শ্ৰমিকসকলক প্ৰথমে ষ্টীল প্লাণ্ট হাস্পতালত চিকিৎসা প্ৰদান কৰি পৰৱৰ্তী সময়ত উন্নত যত্নৰ বাবে বিশাখাপট্টনমৰ বিভিন্ন ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়লৈ স্থানান্তৰিত হয় । চিকিৎসকে জনোৱা মতে, আহতসকলৰ ভিতৰত দুজনৰ অৱস্থা সংকটজনক, আৰু মৃতকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখা গৈছে । ষ্টীল প্লাণ্টৰ চিআইএছএফৰ অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ লোকে ততাতৈয়াকৈ ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় আৰু ছখন অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ বাহনৰ সৈতে চাৰি ঘণ্টা ধৰি প্ৰচেষ্টা চলাই জুই নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।
"ক্ষতিপূৰণ নিষ্পত্তি নোহোৱালৈকে আমি তেওঁলোকক স্থানান্তৰিত হ'বলৈ নিদিওঁ"
আৰ আই এন এলৰ প্ৰতিনিধি বিনয় কুমাৰ, ৰাধিকা, আৰু ভানুৱে (এইচ আৰ বিভাগৰ) কয় যে তীখা উদ্যোগ পৰিচালনা সমিতিয়ে ক্ষতিপূৰণ ঘোষণা কৰিব । কিন্তু শ্ৰমিক আৰু কৰ্মচাৰী সংঘৰ লগতে মৃতকৰ পৰিয়ালে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে মৃতদেহসমূহ স্থানান্তৰ কৰাত সন্মতি নিদিলে । উদ্যোগ পৰিচালনা সমিতিয়ে ক্ষতিপূৰণ ঘোষণা নকৰালৈকে ষ্টীল জেনেৰেল হস্পিতালৰ মৰ্গৰ পৰা মৃতদেহবোৰ নিবলৈ নিদিয়ে বুলি ঘোষণা কৰি এম্বুলেন্সক অৱৰোধ কৰে তেওঁলোকে ।
পৰিস্থিতিৰ পৰ্যালোচনা মুখ্যমন্ত্ৰী চন্দ্ৰবাবু নাইডুৰ
অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এন চন্দ্ৰবাবু নাইডুৱে ততাতৈয়াকৈ বিশাখাপট্টনম তীখা উদ্যোগত সংঘটিত দুৰ্ঘটনা সন্দৰ্ভত পৰিস্থিতিৰ পৰ্যালোচনা কৰে । এই পৰ্যালোচনা বৈঠকত মুখ্য সচিব সাই প্ৰসাদ, জ্যেষ্ঠ বিষয়া, বিশাখাপট্টনমৰ জিলা উপায়ুক্তকে ধৰি অন্যান্যসকলে অংশগ্ৰহণ কৰে । বিশাখাপট্টনমৰ জিলা উপায়ুক্তই মুখ্যমন্ত্ৰীক দুৰ্ঘটনাৰ কাৰণ, আহতসকলক প্ৰদান কৰা চিকিৎসা সেৱা, উদ্যোগটোৰ সাম্প্ৰতিক পৰিস্থিতিৰ বিষয়ে অৱগত কৰে । জানিব পৰা মতে, নিহতসকলৰ ভিতৰত পাঁচজন স্থায়ী কৰ্মচাৰী আৰু তিনিজন ঠিকাভিত্তিক শ্ৰমিক । আহত ৬ জন ব্যক্তিৰ ভিতৰত দুজনৰ অৱস্থা সংকটজনক ।
విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ లో జరిగిన ప్రమాదంపై గౌరవ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ నారా చంద్రబాబునాయుడు తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. సంబంధిత అధికారులతో ప్రమాద తీవ్రతపై సమీక్షించారు. అవసరమైన అన్ని చర్యలు తీసుకోవాలని, బాధితులకు తక్షణ సహాయం అందించాలని అధికారులను ఆదేశించారు.#AndhraPradesh— CMO Andhra Pradesh (@AndhraPradeshCM) June 8, 2026
চন্দ্ৰবাবু নাউডুৱে এই দুৰ্ঘটনা সন্দৰ্ভত কেন্দ্ৰীয় তীখা মন্ত্ৰী এইছ ডি কুমাৰস্বামীৰ সৈতে ফোনযোগে বাৰ্তালাপ কৰে । দুৰ্ঘটনাটোৰ কাৰণ আৰু সাম্প্ৰতিক পৰিস্থিতিৰ বিষয়ে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীক অৱগত কৰি ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়ালসমূহক সহায় আগবঢ়াবলৈ আহ্বান জনায় নাইডুৱে ।
শ্ৰমিকৰ পৰিয়াললৈ এককালীন সাহায্য ঘোষণা কেন্দ্ৰীয় তীখা মন্ত্ৰীৰ
কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী এইচ ডি কুমাৰস্বামীয়ে সোমবাৰে বিশাখাপট্টনম ষ্টীল প্লাণ্টত সংঘটিত দুৰ্ঘটনাত প্ৰাণ হেৰুওৱা শ্ৰমিকৰ পৰিয়াললৈ ২৫ লাখকৈ টকা আৰু আহত শ্ৰমিকৰ পৰিয়াললৈ ১০ লাখ টকাকৈ ক্ষতিপূৰণ দিয়াৰ কথা ঘোষণা কৰে ।
I travelled to Visakhapatnam immediately upon receiving information about the incident and reviewed the situation with senior officials. I also met the injured workers undergoing treatment and directed the management to ensure the best possible medical care and extend all… pic.twitter.com/XZGl0Meb2Z— ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ | HD Kumaraswamy (@hd_kumaraswamy) June 8, 2026
কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী কুমাৰস্বামীয়ে কয়, "এই দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হোৱা সকলৰ পৰিয়ালৰ সদস্যসকলক শক্তি প্ৰদান কৰিবলৈ ভগৱানৰ ওচৰত মোৰ আন্তৰিক প্ৰাৰ্থনা । ইয়াত কাম কৰা আমাৰ সকলো কৰ্মচাৰীলৈ অনুৰোধ, আতংকিত নহ'ব । আমি আপোনালোকৰ লগত আছোঁ । মৃতকৰ পৰিয়ালৰ বাবে ২৫ লাখ টকা আৰু আহত কৰ্মচাৰীৰ পৰিয়ালৰ বাবে ১০ লাখ টকাকৈ ক্ষতিপূৰণ দিয়া হ’ব । ইয়াৰ উপৰিও পৰিয়ালসমূহক কৰ্মচাৰীজনে অৱসৰ লোৱাৰ সময়লৈকে তেওঁলোকৰ কোৱাৰ্টাৰত থাকিবলৈ অনুমতি দিয়া হ'ব আৰু শিশুসকলৰ শিক্ষাৰ বাবে আন কৰ্মচাৰীৰ সমানে আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদান কৰা হ'ব ।"
ঘটনাস্থলী পৰিদৰ্শন গৃহমন্ত্ৰীৰ
ৰাজ্যখনৰ গৃহমন্ত্ৰী বংলাপুডী অনিতা, বিশাখাপট্টনমৰ সাংসদ শ্ৰী ভৰত, বিশাখাপট্টনম জিলা উপায়ুক্ত অভিজিৎ কিশোৰ আৰু বিশাখাপট্টনম চহৰৰ আৰক্ষী আয়ুক্ত শংকব্ৰত বাগচিয়ে দুৰ্ঘটনাস্থলী পৰিদৰ্শন কৰি ঘটনাৰ কাৰণ সন্দৰ্ভত সোধা-পোছা কৰে ।
এক অতি দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা– বিশাখাপট্টনম দুৰ্ঘটনা সন্দৰ্ভত ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৰ প্ৰতিক্ৰিয়া
বিশাখাপট্টনম ষ্টীল প্লাণ্টত সংঘটিত হোৱা কৰুণ দুৰ্ঘটনাক লৈ গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰে ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে । তেওঁ এই ঘটনাক অতি দুৰ্ভাগ্যজনক বুলি অভিহিত কৰে । মৃতকৰ পৰিয়াললৈ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰি আহতসকলৰ আশু আৰোগ্য কামনা কৰে ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে ।
বিশাখাপট্টনমৰ দুৰ্ঘটনা অতি দুখজনক- নৰেন্দ্ৰ মোদী
"বিশাখাপট্টনম ষ্টীল প্লাণ্টত সংঘটিত দুৰ্ঘটনাটো অতি দুখজনক । মৃতকৰ পৰিয়াললৈ মোৰ আন্তৰিক সমবেদনা । স্থানীয় প্ৰশাসনে ক্ষতিগ্ৰস্তসকলক সকলো ধৰণৰ সাহায্য আগবঢ়াইছে । আমি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সাহায্য পুঁজিৰ পৰা প্ৰাণ হেৰুৱা শ্ৰমিকৰ পৰিয়াললৈ ২ লাখকৈ টকা আৰু আহতসকলক ৫০ হাজাৰ টকাকৈ আগবঢ়াম ।’’ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় ৷
Saddened by the mishap at the Visakhapatnam Steel Plant. Condolences to those who have lost their loved ones. Praying that the injured recover at the earliest. The local authorities are providing all possible assistance to those affected.— PMO India (@PMOIndia) June 8, 2026
An ex-gratia of Rs. 2 lakh from PMNRF…
আহতসকলৰ আশু আৰোগ্য কামনা উপ-ৰাষ্ট্ৰপতিৰ
উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি চি পি ৰাধাকৃষ্ণনে দুৰ্ঘটনাটোত আহতসকলৰ আশু আৰোগ্য কামনা কৰে । কেন্দ্ৰীয় অসামৰিক বিমান পৰিবহণ মন্ত্ৰী কে ৰামমোহন নাইডু আৰু ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী টি জি ভৰতে এই সন্দৰ্ভত খবৰ লৈ ভুক্তভোগীসকলে গুণগত চিকিৎসা সেৱা লাভ কৰাটো নিশ্চিত কৰিবলৈ বিষয়াসকলক নিৰ্দেশ দিয়ে ৷ ইফালে, কেন্দ্ৰীয় কয়লা আৰু খনি মন্ত্ৰী জি কিষাণ ৰেড্ডীয়ে বিশাখাপট্টনম তীখা উদ্যোগত সংঘটিত হোৱা দুৰ্ঘটনাক লৈ গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰি কৰ্তব্যৰত অৱস্থাত শ্ৰমিকে প্ৰাণ হেৰুওৱা ঘটনাক অতি দুখজনক বুলি অভিহিত কৰে ।
আহতসকলক উন্নত চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়াব লাগিব- পৱন কল্যাণ
বিশাখাপট্টনম ষ্টীল প্লাণ্টত সংঘটিত হোৱা দুৰ্ঘটনাক লৈ শোক প্ৰকাশ কৰে উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী পৱন কল্যাণে । তেওঁ বিশাখাপট্টনমৰ জিলা উপায়ুক্ত আৰু নগৰ আৰক্ষী আয়ুক্তৰ সৈতে ফোনযোগে কথা পাতি সেই স্থানত চলি থকা সাহায্য অভিযানৰ বিষয়ে খবৰ লয় ।
তেওঁ সাহায্য অভিযানৰ সময়ত বিষয়াসকলক তেওঁলোকৰ প্ৰচেষ্টাসমূহৰ সমন্বয় সাধন কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে আৰু আহতসকলক উচ্চমানৰ চিকিৎসা সেৱা প্ৰদানৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে । তেওঁ আশ্বাস দিয়ে যে মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰ মৃতকৰ পৰিয়ালৰ কাষত থিয় দিব । মঙলবাৰে পৱন কল্যাণে দুৰ্ঘটনাস্থলী পৰিদৰ্শন কৰাৰ কথা । মঙলবাৰে মন্ত্ৰী নৰা লোকেশেও এই স্থান পৰিদৰ্শন কৰিব ।
বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি পিভিএন মাধৱে এই দুৰ্ঘটনাৰ সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব তীখা উদ্যোগ পৰিচালনাই বহন কৰা বুলি উল্লেখ কৰি দায়ীসকলৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ আহ্বান জনায় । ৱাই এছ আৰ চি পিৰ মুৰব্বী জগন মোহন ৰেড্ডীয়ে বিশাখাপট্টনম ষ্টীল প্লাণ্টত সংঘটিত হোৱা দুৰ্ঘটনাক লৈ শোক প্ৰকাশ কৰি আহতসকলক গুণগত চিকিৎসা সেৱা প্ৰদান কৰিবলৈ আহ্বান জনায় ।
কংগ্ৰেছৰ ৰাজ্যিক সভাপতি শৰ্মিলাই কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্য চৰকাৰক মৃত শ্ৰমিকসকলৰ পৰিয়ালক সহায় কৰিবলৈ আহ্বান জনাই উচ্চ পৰ্যায়ৰ কমিটীৰ তদন্তৰ দাবী জনায় । চিপিএম আৰু চিপিআইৰ ৰাজ্যিক সম্পাদক ভি শ্ৰীনিবাস ৰাও আৰু গুজ্জুলা ঈশ্বৰাই মৃতকৰ পৰিয়ালৰ বাবে ১ কোটি আৰু আহতসকলৰ বাবে ৫০ লাখ টকাৰ ক্ষতিপূৰণৰ দাবী জনায় ।
১ কোটি টকাৰ ক্ষতিপূৰণৰ দাবী
চি আই টি ইউৰ সাধাৰণ সম্পাদক জে অযোধ্যাৰামে কয়, "দুৰ্ঘটনাটোৰ সন্দৰ্ভত এক বিস্তৃত তদন্ত কৰিব লাগিব । এই ঘটনাত প্ৰাণ হেৰুওৱাসকলৰ পৰিয়ালক ১ কোটি টকা ক্ষতিপূৰণ দিব লাগিব আৰু প্ৰতিজন মৃত শ্ৰমিকৰ পৰিয়ালৰ এজন সদস্যক উপযুক্ত চাকৰিৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব ।"
এআইটিইউচিৰ নেতা কেএছএন ৰাও আৰু ডি আদিনাৰায়ণে কয়, "অভিযোগৰ পৰা অনুমান কৰিব পাৰি যে সঠিক ৰক্ষণাবেক্ষণৰ অভাৱেই এই বৃহৎ দুৰ্ঘটনাৰ প্ৰধান কাৰণ । শ্ৰমিক সংঘ বা শ্ৰমিকসকলৰ পৰামৰ্শ নোলোৱাকৈয়ে বিষয়াসকলে নিজেই স্বেচ্ছাচাৰী সিদ্ধান্ত লৈছে ।"
তিনিজন শ্ৰমিকৰ কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা
এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ সময়ত এছএমএছ-১ত কাষ্টিং মেচিন-২ত ১৫জন লোকে কাম কৰি থকা বুলি জানিব পৰা গৈছে । এই অঞ্চলৰ পৰিৱেশ অত্যন্ত গৰম । শ্ৰমিকসকলে এক ৰুটিন মানি চলে য’ত তেওঁলোকে দুঘণ্টা কাম কৰে আৰু তাৰ পিছত কাষৰ নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষত দুঘণ্টা জিৰণি লয়; ই এক অবিৰত প্ৰক্ৰিয়া । দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ সময়ত তিনিজন শ্ৰমিক কন্ট্ৰল ৰুমত আছিল, সেয়েহে তেওঁলোক এই দুৰ্ঘটনাৰ পৰা ৰক্ষা পৰে । মেচিন-২ত থকা ১২ জন লোকৰ উপৰিও কাষৰ মেচিনটোত কাম কৰা আন দুজন লোক আহত হয় । মৃত আৰু আহত সকলকে ধৰি মুঠ হতাহতৰ সংখ্যা ১৪ জন ।
লগতে পঢ়ক: ওমানৰ মাছিৰা দ্বীপৰ ওচৰত আবদ্ধ ২৪ ভাৰতীয় নাৱিক; বৈদেশিক মন্ত্ৰণালয়ক হস্তক্ষেপৰ আহ্বান