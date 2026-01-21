গণৰাজ্য দিৱসক লৈ সষ্টম দিল্লী আৰক্ষী, কিউ আৰ ক'ডৰ জৰিয়তে ৰাইজে লাভ কৰিব সকাহ

ETV Bharat / bharat

২৬ জানুৱাৰী গণৰাজ্য দিৱস আৰু ২৩ সম্পূৰ্ণ পোচাকত আখৰাৰ অনুষ্ঠানক লৈ ব্যাপক আয়োজন দিল্লী আৰক্ষীৰ ।

অতিৰিক্ত আৰক্ষী আয়ুক্ত দীনেশ কুমাৰ গুপ্তাই সদৰী কৰিলে যান-বাহনৰ পথৰ তথ্য (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : January 21, 2026 at 2:45 PM IST

3 Min Read
নতুন দিল্লী: ২৬ জানুৱাৰীত গণৰাজ্য দিৱসৰ পেৰেড আৰু ২৩ জানুৱাৰীত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া সম্পূৰ্ণ পোচাকত আখৰাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ৰাজধানী চহৰ দিল্লীৰ যান-বাহন আৰক্ষীয়ে গ্ৰহণ কৰিছে বিশেষ পদক্ষেপ । গণৰাজ্য দিৱসৰ প্রস্তুতি সন্দর্ভত ইটিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত অতিৰিক্ত যানবাহন আৰক্ষীৰ অতিৰিক্ত আয়ুক্ত দীনেশ কুমাৰ গুপ্তাই কয় যে দিল্লী যানবাহন আৰক্ষীয়ে এইবাৰ এক অতি বিশদভাৱে যানবাহন পৰিকল্পনা প্রস্তুত কৰিছে, যাৰ ফলত সাধাৰণ জনতা আৰু আমন্ত্ৰিত দৰ্শকসকল যাতে কোনো অসুবিধাৰ সন্মুখীন নহয় ৷

অতিৰিক্ত আৰক্ষী আয়ুক্ত দিনেশ গুপ্তাই জনাই যে পেৰেডৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি প্ৰায় ২২ টা পাৰ্কিং লেবেল চিহ্নিত কৰা হৈছে, যি ব্যস্ত পথসমূহৰ আশে-পাশে থাকিব । এই সকলোবোৰ পাৰ্কিং স্থানৰ বিষয়ে যানবাহন কৰ্মচাৰীক পুংখানুপুংখভাৱে অৱগত কৰা হৈছে । নিৰ্ধাৰিত পথসমূহত আৰক্ষী জোৱানো নিয়োগ কৰা হ'ব ।

তন্ন তন্ন কৈ আৰক্ষীয়ে কৰিছে তালাচী (ETV Bharat)

দিল্লীৰ সকলো সীমান্তত আৰক্ষীৰ দল সষ্টম হৈ থাকিব । তেওঁ কয় যে ২৩ জানুৱাৰীৰ সম্পূৰ্ণ পোচাকত আখৰাৰ বাবে ২২ জানুৱাৰীৰ নিশাৰ পৰা আৰু ২৬ জানুৱাৰীৰ পেৰেডৰ বাবে ২৫ জানুৱাৰীৰ নিশাৰ পৰা সীমান্তসমূহত কঠোৰ তালাচী আৰু দিল্লীৰ ভিতৰত ট্ৰেফিক ডাইভাৰচন বলবৎ কৰা হ'ব ।

ৰাজহুৱা বাহন নিষিদ্ধ:

পেৰেডৰ মুখ্যপথৰ দিশে ৰাজহুৱা বাহনৰ আহ যাহ সম্পূৰ্ণৰূপে নিষিদ্ধ থাকিব । এই পথসমূহত কেবল অনুমোদিত যান-বাহনহে চলাচল কৰিব পাৰিব । প্ৰতিটো শাখা আৰু স্পৰ্শকাতৰ স্থানত যানবাহন আৰক্ষী মোতায়েন কৰা হৈছে । একেদৰে আখৰাৰ সময়ত স্থানীয় আৰক্ষী, আন আন সুৰক্ষা এজেন্সী আৰু প্ৰশাসনৰ সৈতে প্ৰতিটো সময়তে যোগাযোগ ৰখা হৈছে ।

চলিছে তালাচী অভিযান (ETV Bharat)

পেৰেডৰ কাষত স্থাপন কৰা কিউ আৰ ক'ডে দিব পাৰ্কিং পথৰ নিৰ্দেশনা:

এইবাৰ দৰ্শকৰ সুবিধাৰ বাবে কিউ আৰ ক'ড আধাৰিক পাৰ্কিং চিষ্টেম নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে । অতিৰিক্ত আৰক্ষী আয়ুক্তগৰাকীয়ে জনোৱা অনুসৰি প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰালয়ৰ দ্বাৰা জাৰি কৰা কিউ আৰ ক'ডৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । ইয়াক স্কেন কৰিলেই গুগল মেপৰ জৰিয়তে সম্বন্ধীত ব্যক্তিয়ে নিৰ্ধাৰিত পাৰ্কিঙত অনায়াসে উপস্থিত হ'ব পাৰিব । ইয়াৰ ফলত ট্ৰেফিক জাম তথা ভুল আদিৰ দৰে পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি নহ'ব ।

জাৰি কৰা হৈছে ৭৬ হাজাৰ আমন্ত্ৰণ পত্ৰ :

তেওঁ জনাই যে এইবাৰ পেৰেডৰ বাবে প্ৰায় ৭৫ৰ পৰা ৭৬ হাজাৰ আমন্ত্ৰণ পত্ৰ জাৰি কৰা হৈছে, য'ত ভিআইপিও আছে । সুৰক্ষা তথা ট্ৰেফিক ব্যৱস্থাত প্ৰায় ৪ ৰ পৰা ৫ হাজাৰ আৰক্ষী কৰ্মী সষ্টম হৈ থাকিব । যান-বাহন আৰক্ষীসকলক নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে যাতে তেওঁলোকে ট্ৰেফিক নিয়ন্ত্ৰণৰ সমান্তৰালভাৱে সুৰক্ষাৰ প্ৰতিও বিশেষ দৃষ্টি ৰাখে । জৰুৰীকালীন বাহন, ডাইভাৰচন পইণ্টৰ বাবে বিশেষ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ।

জনসাধাৰণৰ সহযোগিতাৰ বাবে আৰক্ষীৰ আবেদন:

বিটিং ৰিট্ৰীট সমাৰোহৰ বাবেও পৃথককৈ ট্ৰেফিক প্লেন তৈয়াৰ কৰা হৈছে, য'ত কিউ আৰ ক'ড আধাৰিত পাৰ্কিং সুবিধাও থাকিব । শেষত অতিৰিক্ত আৰক্ষী আয়ুক্ত দিনেশ কুমাৰে জনতাক আবেদন কৰে যে তেওঁলোকে যাতে যান-বাহন আইন মানি চলে, দিল্লী আৰক্ষীৰ দ্বাৰা জাৰি কৰা পৰামৰ্শ মনোযোগেৰে পঢ়ে আৰু সেই অনুসৰি যাত্ৰা কৰে । যাৰ জৰিয়তে গণৰাজ্য দিৱস আৰু বিটিং ৰিট্ৰীট সমাৰোহ শান্তিপূৰ্ণ তথা সু-পৰিকল্পিতভাৱে হৈ যায় ।

