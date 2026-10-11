দাণ্ডিয়া ধামাল : গুজৰাটৰ পৰম্পৰাৰে ৰামোজী ফিল্ম চিটিত গীত-নৃত্যৰে ভৰা এটি সন্ধিয়া

দাণ্ডিয়া ধামাল : গুজৰাটৰ পৰম্পৰাৰে ৰামোজী ফিল্ম চিটিত গীত-নৃত্যৰে ভৰা এটি সন্ধিয়া
এই বিশেষ সন্ধিয়াটোৰ বিশেষ আকৰ্ষণ আছিল ‘‘ৰবট দাণ্ডিয়া’’ ৷
Published : October 11, 2026 at 8:01 PM IST
হায়দৰাবাদ : দেওবাৰে পৰা শাৰদীয় নৱৰাত্ৰি আৰম্ভ হৈছে ৷ যাক কেন্দ্ৰ কৰি সমগ্ৰ দেশৰ ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ মন উছাহত উঠলি উঠিছে ৷ দেশৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে নৱৰাত্ৰিক কেন্দ্ৰ কৰি দাণ্ডিয়া উৎসৱৰ আয়োজন কৰা হৈছে ৷
দাণ্ডিয়া বুলিলেই যেন দেশৰ অন্যতম ব্যৱসায়িক কেন্দ্ৰস্থল গুজৰাটৰ কথা সকলোৰে মনলৈ আহে ৷ নৱৰাত্ৰিৰ লগে লগে ৰাজ্যখনৰ ঠায়ে ঠায়ে দাণ্ডিয়া উৎসৱৰ আয়োজন কৰা হৈছে ৷ গুজৰাটৰ এই পৰিৱেশটো সজীৱ কৰি তোলাৰ উদ্দেশ্যে শনিবাৰে সন্ধিয়া হায়দৰাবাদৰ ৰামোজী ফিল্ম চিটীত ‘দাণ্ডিয়া ধামাল’ শীৰ্ষক ৰং-বিৰঙী এক অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছিল ৷
গুজৰাটকে ধৰি বিভিন্ন অঞ্চলৰ লোকসকলে পৰিয়াল তথা বন্ধু-বান্ধৱীসকলৰ সৈতে এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰে । উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশটো আৰু অধিক ৰঙীন কৰি তোলাৰ প্ৰয়াসেৰে সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী ‘ৰংতালি’ৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠানটো গীত-নৃত্যৰে ভৰপুৰ কৰি তোলা হৈছিল ৷
শিশুৰ পৰা আৰম্ভ কৰি প্ৰাপ্তবয়স্কলৈকে সকলোৱে পৰম্পৰাগত সাজ-পোছাক পৰিধান কৰি অতি উৎসাহেৰে গৰ্বা আৰু দাণ্ডিয়া খেলি জীৱনটো পুনৰ এবাৰ মুকলিমুৰীয়াকৈ উপভোগ কৰা দেখা গৈছিল । আনহাতে, এই অনুষ্ঠানে ফিল্ম চিটীখন দৰ্শন কৰিবলৈ অহা পৰ্যটকসকলকো আপ্লুত কৰি তুলিছিল ৷
এই বিশেষ সন্ধিয়াটোৰ বিশেষ আকৰ্ষণ আছিল ‘‘ৰবট দাণ্ডিয়া’’ ৷ শিশুসকলে ৰং-বিৰঙী সাজ-পোছাক পৰিধান কৰি দাণ্ডিয়া নৃত্যত অংশ লোৱা এটা ৰবটৰ কাষে কাষে নিজেও নাচি আনন্দ উপভোগ কৰিছিল ৷
এই বিশেষ সন্ধিয়াটিত অংশগ্ৰহণ কৰা এগৰাকী পৰ্যটকে মনৰ অনুভৱ ব্যক্ত কৰি কয়, ‘‘আমাৰ পৰম্পৰাগত সংগীতত ৰবটটোক নাচি থকা দেখিবলৈ পাই আনন্দিত হৈছো । এই বিশেষ ধৰণৰ প্ৰযুক্তিগত সংযোজনে অনুষ্ঠানটোত বিশেষ মাত্ৰা সংযোজন কৰিছে ।’’
ৰামোজী ফিল্ম চিটীৰ দাণ্ডিয়া উৎসৱ অনুষ্ঠিত হোৱা স্থানত কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলা হৈছিল, যাতে কোনোধৰণৰ অনাকাংক্ষিত ঘটনা নঘটে ৷
অনুষ্ঠানত উপস্থিত থকা ৰাজ্যখনৰ পৰ্যটন বিষয়াসকলে কয়, ‘‘এনেধৰণৰ অনুষ্ঠানে গুজৰাটৰ পৰম্পৰাগত স্থানীয় ঐতিহ্যৰ সৈতে মনোৰঞ্জনৰ সংমিশ্ৰণ ঘটাইছিল ৷ যাৰ ফলত ৰাজ্যখনৰ বৃহৎসংখ্যক লোকৰ লগতে অৱসৰৰ সময় কটাবলৈ ৰামোজী ফিল্ম চিটীলৈ অহা পৰ্যটকসকলক আকৰ্ষিত কৰিছিল ।’’
লগতে পঢ়ক: যদি জুবিন গাৰ্গৰ হত্যাকাৰী সাৰি যায়, তেন্তে ন্যায় বুলি ৰাজ্যত থাকিল কি ?-গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ