ETV Bharat / bharat

দাণ্ডিয়া ধামাল : গুজৰাটৰ পৰম্পৰাৰে ৰামোজী ফিল্ম চিটিত গীত-নৃত্যৰে ভৰা এটি সন্ধিয়া

এই বিশেষ সন্ধিয়াটোৰ বিশেষ আকৰ্ষণ আছিল ‘‘ৰবট দাণ্ডিয়া’’ ৷

PRE DANDIYA DHAMAAL AT RFC
ৰামোজী ফিল্ম চিটিত দাণ্ডিয়া অনুষ্ঠান (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 11, 2026 at 8:01 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : দেওবাৰে পৰা শাৰদীয় নৱৰাত্ৰি আৰম্ভ হৈছে ৷ যাক কেন্দ্ৰ কৰি সমগ্ৰ দেশৰ ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ মন উছাহত উঠলি উঠিছে ৷ দেশৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে নৱৰাত্ৰিক কেন্দ্ৰ কৰি দাণ্ডিয়া উৎসৱৰ আয়োজন কৰা হৈছে ৷

দাণ্ডিয়া বুলিলেই যেন দেশৰ অন্যতম ব্যৱসায়িক কেন্দ্ৰস্থল গুজৰাটৰ কথা সকলোৰে মনলৈ আহে ৷ নৱৰাত্ৰিৰ লগে লগে ৰাজ্যখনৰ ঠায়ে ঠায়ে দাণ্ডিয়া উৎসৱৰ আয়োজন কৰা হৈছে ৷ গুজৰাটৰ এই পৰিৱেশটো সজীৱ কৰি তোলাৰ উদ্দেশ্যে শনিবাৰে সন্ধিয়া হায়দৰাবাদৰ ৰামোজী ফিল্ম চিটীত ‘দাণ্ডিয়া ধামাল’ শীৰ্ষক ৰং-বিৰঙী এক অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছিল ৷

গুজৰাটকে ধৰি বিভিন্ন অঞ্চলৰ লোকসকলে পৰিয়াল তথা বন্ধু-বান্ধৱীসকলৰ সৈতে এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰে । উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশটো আৰু অধিক ৰঙীন কৰি তোলাৰ প্ৰয়াসেৰে সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী ‘ৰংতালি’ৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠানটো গীত-নৃত্যৰে ভৰপুৰ কৰি তোলা হৈছিল ৷

শিশুৰ পৰা আৰম্ভ কৰি প্ৰাপ্তবয়স্কলৈকে সকলোৱে পৰম্পৰাগত সাজ-পোছাক পৰিধান কৰি অতি উৎসাহেৰে গৰ্বা আৰু দাণ্ডিয়া খেলি জীৱনটো পুনৰ এবাৰ মুকলিমুৰীয়াকৈ উপভোগ কৰা দেখা গৈছিল । আনহাতে, এই অনুষ্ঠানে ফিল্ম চিটীখন দৰ্শন কৰিবলৈ অহা পৰ্যটকসকলকো আপ্লুত কৰি তুলিছিল ৷

এই বিশেষ সন্ধিয়াটোৰ বিশেষ আকৰ্ষণ আছিল ‘‘ৰবট দাণ্ডিয়া’’ ৷ শিশুসকলে ৰং-বিৰঙী সাজ-পোছাক পৰিধান কৰি দাণ্ডিয়া নৃত্যত অংশ লোৱা এটা ৰবটৰ কাষে কাষে নিজেও নাচি আনন্দ উপভোগ কৰিছিল ৷

PRE DANDIYA DHAMAAL AT RFC
সন্ধিয়াটোৰ বিশেষ আকৰ্ষণ ৰবট দাণ্ডিয়া (ETV Bharat)

এই বিশেষ সন্ধিয়াটিত অংশগ্ৰহণ কৰা এগৰাকী পৰ্যটকে মনৰ অনুভৱ ব্যক্ত কৰি কয়, ‘‘আমাৰ পৰম্পৰাগত সংগীতত ৰবটটোক নাচি থকা দেখিবলৈ পাই আনন্দিত হৈছো । এই বিশেষ ধৰণৰ প্ৰযুক্তিগত সংযোজনে অনুষ্ঠানটোত বিশেষ মাত্ৰা সংযোজন কৰিছে ।’’

ৰামোজী ফিল্ম চিটীৰ দাণ্ডিয়া উৎসৱ অনুষ্ঠিত হোৱা স্থানত কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলা হৈছিল, যাতে কোনোধৰণৰ অনাকাংক্ষিত ঘটনা নঘটে ৷

PRE DANDIYA DHAMAAL AT RFC
দাণ্ডিয়া ধামাল অনুষ্ঠানৰ বিশেষ মুহূৰ্ত (ETV Bharat)

অনুষ্ঠানত উপস্থিত থকা ৰাজ্যখনৰ পৰ্যটন বিষয়াসকলে কয়, ‘‘এনেধৰণৰ অনুষ্ঠানে গুজৰাটৰ পৰম্পৰাগত স্থানীয় ঐতিহ্যৰ সৈতে মনোৰঞ্জনৰ সংমিশ্ৰণ ঘটাইছিল ৷ যাৰ ফলত ৰাজ্যখনৰ বৃহৎসংখ্যক লোকৰ লগতে অৱসৰৰ সময় কটাবলৈ ৰামোজী ফিল্ম চিটীলৈ অহা পৰ্যটকসকলক আকৰ্ষিত কৰিছিল ।’’

লগতে পঢ়ক: যদি জুবিন গাৰ্গৰ হত্যাকাৰী সাৰি যায়, তেন্তে ন্যায় বুলি ৰাজ্যত থাকিল কি ?-গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ

TAGGED:

ৰামোজী ফিল্ম চিটী
ৰামোজী ফিল্ম চিটীত দাণ্ডিয়া
ইটিভি ভাৰত অসম
দাণ্ডিয়া ধামাল
PRE DANDIYA DHAMAAL AT RFC

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.