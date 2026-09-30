ETV Bharat / bharat

জম্মু-কাশ্মীৰত মষ্ট ৱাণ্টেড পাকিস্তানী সন্ত্ৰাসবাদী চুলেমান শ্বাহ ওৰফে মুছা নিহত

কাশ্মীৰস্থিত চিনাৰ কৰ্পছে নিহত সন্ত্ৰাসবাদীটোৰ পৰিচয় প্ৰকাশ কৰা নাই যদিও বিষয়াসকলে চুলেমান শ্বাহ ওৰফে ‘মুছা’ বুলি চিনাক্ত কৰিছে ।

LASHKAR E TAIBA TERRORIST KILLED
প্ৰতিনিধিত্বমূলক ফটো (ANI)
author img

By PTI

Published : September 30, 2026 at 7:18 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

শ্ৰীনগৰ (জম্মু-কাশ্মীৰ) : মধ্য কাশ্মীৰৰ বুডগাম জিলাৰ উচ্চ উচ্চতাৰ অঞ্চলত ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাইফলছৰ সৈতে হোৱা সংঘৰ্ষত এটা সন্ত্ৰাসবাদী নিহত হয় । নিহত সন্ত্ৰাসবাদীটো পাকিস্তানস্থিত সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন লস্কৰ-ই-তৈবাৰ (লেট)ৰ এটা মষ্ট ৱাণ্টেড সন্ত্ৰাসবাদী আছিল বুলি নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে জানিবলৈ দিয়ে ।

নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে, কাশ্মীৰৰ চিনাৰ কৰ্পছে নিহত সন্ত্ৰাসবাদীজনৰ পৰিচয় প্ৰকাশ কৰা নাই যদিও বিষয়াসকলে নিহত সন্ত্ৰাসবাদীটো চুলেমান শ্বাহ ওৰফে ‘মুছা’ বুলি চিনাক্ত কৰিছে ।

সেনাই টুইট কৰি কয় যে তেওঁলোকে অন্যান্য নিৰাপত্তা বাহিনীৰ সৈতে মধ্য কাশ্মীৰৰ কোৰাগ, ইউছমাৰ্গ অঞ্চলত অভিযান আৰম্ভ কৰিছে ৷

সেনাই কয়, “সেনাই সন্দেহজনক গতিবিধি পৰ্যবেক্ষণ কৰে আৰু প্ৰত্যাহ্বান জনোৱাৰ লগে লগে সন্ত্ৰাসবাদীয়ে গুলীচালনা কৰে ৷ যাৰ ফলত এক ভয়াবহ সংঘৰ্ষ হয় আৰু এটা সন্ত্ৰাসবাদী নিহত হয় ৷”

অভিযানৰ সময়তে বিষয়াসকলে জনোৱা মতে, দুধপথ্ৰিৰ দুৰ্গম বনাঞ্চলত হোৱা এই এনকাউণ্টাৰত ‘মুছা’ নিহত হয় ৷

সেনাই জনোৱা মতে, বিগত কেইবাবছৰ ধৰি পীৰ পাঞ্জাল ৰেঞ্জৰ দুয়োপাৰে সংঘটিত হোৱা অসংখ্য আক্ৰমণৰ সৈতে জড়িত হোৱাৰ বাবে মুছাৰ সন্ধান কৰা হৈছিল ৷ চলিত মাহৰ আৰম্ভণিতে ইউছমাৰ্গ পাহাৰত হোৱা এনকাউণ্টাৰত মুছা পলায়ন কৰে ৷

৫ ছেপ্টেম্বৰত হোৱা সেই এনকাউণ্টাৰত তেওঁৰ ঘনিষ্ঠ সহযোগী ইয়াছিৰ নিহত হৈছিল ৷ বিষয়াসকলে কয় যে জম্মু-কাশ্মীৰৰ লস্কৰ-ই-তৈবাৰ বাবে মুছাৰ হত্যাকাণ্ড আটাইতকৈ ডাঙৰ আঘাত বুলি গণ্য কৰা হৈছে ৷

সন্দেহজনক কাৰ্যকলাপৰ খবৰ পোৱাৰ পিছত মঙলবাৰে জম্মু-কাশ্মীৰৰ ৰাজৌৰী, পুঞ্চ আৰু কাঠুৱা জিলাৰ প্ৰায় এক ডজন স্থানত নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে তালাচী অভিযান আৰম্ভ কৰে বুলি বিষয়াসকলে জানিবলৈ দিয়ে । জম্মু-কাশ্মীৰ আৰক্ষী, সেনা, চি আৰ পি এফ আৰু বি এছ এফে যৌথভাৱে তিনিখন জিলাৰ দুৰ্গম আৰু বনাঞ্চলত তালাচী অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে ।

ৰাজৌৰীত কলাকোটেৰ পীৰ খানা, পোঠা নৰোটা আৰু অন্ধ গাঁও আৰু সুন্দৰবাণীৰ ঠাণ্ডা পানী আৰু কনছাৰত তালাচী চলোৱা হয় । কঠুৱাত নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে পাঞ্জৱাৰী, কথেৰা আৰু কাষৰীয়া অঞ্চলত তালাচী চলায় । পুঞ্চত মেন্ধৰ খণ্ডৰ উচ্চ কাছবালাৰী, থেৰাটোপা, নগাল গালি, কলাবান আৰু পাটনাতিৰ অঞ্চলত এই অভিযান চলোৱা হয় ।

লগতে পঢ়ক : শ্বাহজাদ ভাট্টি নেটৱৰ্কক ইউএপিএৰ অধীনত নিষিদ্ধ সন্ত্ৰাবাদী সংগঠন ঘোষণা গৃহমন্ত্ৰণালয়ৰ

পাক সমৰ্থিত সন্ত্ৰাসবাদী নেটৱৰ্ক নিঃশেষ অভিযান; ১৪ ৰাজ্যৰ পৰা ২৫৩ জনক আটক নিৰাপত্তা সংস্থাৰ

অসমৰ নাচিমুদ্দিন, ত্ৰিপুৰাৰ জাগীৰ মিঞাই মূল: জে এম বিৰ বিৰুদ্ধে অসমসহ তিনি ৰাজ্যত 'নিয়া'ৰ অভিযান

TAGGED:

মষ্ট ৱাণ্টেড সন্ত্ৰাসবাদী
চুলেমান শ্বাহ ওৰফে মুছা
সেনা সন্ত্ৰাসবাদীৰ সংঘৰ্ষ
ARMY KILLS LET TERRORIST IN KASHMIR
LASHKAR E TAIBA TERRORIST KILLED

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.