মোদী-শ্বাহৰ নিৰ্দেশত কৰা ক্ষতিৰ শুধৰণি কৰিব নোৱাৰে জ্ঞানেশ কুমাৰে : কংগ্ৰেছ
মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰক সমালোচনা কৰি কংগ্ৰেছে কয় যে তেওঁ 'মোদী-শ্বাহৰ নিৰ্দেশত' যি ক্ষতি কৰিছে, সেয়া নোহোৱা কৰিব নোৱাৰে ।
Published : October 16, 2026 at 10:01 AM IST
নতুন দিল্লী: প্ৰথমবাৰৰ বাবে দলসমূহক পঠনযোগ্য ভোটাৰ তালিকা প্ৰদান কৰিব বুলি নিৰ্বাচন আয়োগে প্ৰকাশ কৰাৰ পিছতে বৃহস্পতিবাৰে কংগ্ৰেছে আয়োগক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লয় । কংগ্ৰেছে কয় যে ১৩ কোটি ভাৰতীয়ক ভোটাধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত কৰা বৃহৎ ‘ভোট চুৰি’ কাৰ্য ‘দেশদ্ৰোহৰ’ সমান ।
বিৰোধী দলটোৱে মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰক সমালোচনা কৰি কয় যে তেওঁ ‘মোদী-শ্বাহৰ নিৰ্দেশত’ যি ক্ষতি কৰিছে, সেয়া এতিয়া অধিসূচনাৰ জৰিয়তে “ইউ-টাৰ্ণ”ৰ দ্বাৰা নোহোৱা কৰিব নোৱাৰে ।
Gyanu, it’s not enough bro. You must resign and turn approver. The damage you have done under Modi-Shah’s instructions will not be undone by now doing a U-Turn via notification. We have been demanding machine readable voter rolls since 2025. Transparency is the bare minimum, not something that absolves you of past crimes. The massive vote chori that has disenfranchised 13 crore Indians is an act of treason. You must step aside and there must be a wholesale reform in the electoral process, beginning with a reversal of the dubious SIR and a change in the EC’s appointments process. Too little, too late.— K C Venugopal (@kcvenugopalmp) October 15, 2026
কংগ্ৰেছৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত সাধাৰণ সম্পাদক সংগঠন কে চি বেণুগোপালে এক্সত এটা পোষ্টত কয়, ‘‘জ্ঞানু, এয়া যথেষ্ট নহয় ব্ৰ' ! আপুনি পদত্যাগ কৰিব লাগিব । মোদী-শ্বাহৰ নিৰ্দেশত আপুনি যি ক্ষতি কৰিছে সেয়া এতিয়া জাননীৰ জৰিয়তে ইউ-টাৰ্ণ কৰি নোহোৱা কৰিব নোৱাৰে ।’’
তেওঁ লগতে কয়, ‘‘আমি ২০২৫ চনৰ পৰা মেচিনেৰে পঢ়িব পৰা ভোটাৰ তালিকাৰ দাবী কৰি আহিছোঁ । ন্যূনতম স্বচ্ছতা আপোনাক পূৰ্বৰ অপৰাধৰ পৰা মুক্ত কৰা অস্ত্ৰ নহয় ।’’ ১৩ কোটি ভাৰতীয়ক ভোটাধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত কৰা বৃহৎ ‘ভোট চুৰি’ ‘দেশদ্ৰোহ’ বুলিও তেওঁ দাবী কৰে ।
বেণুগোপালে কয়, ‘‘আপুনি এফালে খোজ দিব লাগিব আৰু নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়াত সামুহিক সংস্কাৰ হ’ব লাগিব, আৰম্ভণিতে সন্দেহজনক SIR পুনৰ হ’ব লাগিব আৰু নিৰ্বাচন আয়োগৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ পৰিৱৰ্তন হ’ব লাগিব ।’’
উল্লেখযোগ্য যে বৃহস্পতিবাৰে নিৰ্বাচন আয়োগে ১৭ খন ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ নিৰ্বাচনী তালিকাৰ বাৰ্ষিক বিশেষ সাৰাংশ পুনৰীক্ষণ (SSR) অনুষ্ঠিত কৰাৰ নিৰ্দেশ দিয়ে, য’ত অহা বছৰৰ আৰম্ভণিতে বিধানসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া ৰাজ্যসমূহো অন্তৰ্ভুক্ত ।
The Election Commission of India (ECI) has directed 17 States and Union Territories to conduct a Special Summary Revision (SSR) of electoral rolls under Section 21 of the Representation of the People Act, 1950, with January 1, 2027, as the qualifying date. The revision will cover Andaman and Nicobar Islands, Assam, Bihar, Chhattisgarh, Goa, Gujarat, Kerala, Lakshadweep, Madhya Pradesh, Manipur, Puducherry, Punjab, Rajasthan, Tamil Nadu, Uttar Pradesh, Uttarakhand, and West Bengal. The Commission stated that the schedule for SSR in States and UTs where the Special Intensive Revision (SIR) is ongoing or has recently been completed will be announced later.— ANI (@ANI) October 15, 2026
এই ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলসমূহৰ চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকা ৪ জানুৱাৰীত প্ৰকাশ কৰা হ’ব । নিৰ্বাচন আয়োগৰ এজন জ্যেষ্ঠ কাৰ্যকৰ্তাই কয় যে SSR নিৰ্বাচনী আইন অনুসৰি বাধ্যতামূলক বাৰ্ষিক অনুশীলন ।
নিৰ্বাচনমুখী ৰাজ্যত বিশেষভাৱে এই প্ৰক্ৰিয়া অনুষ্ঠিত হয় । এই ১৭ খন ৰাজ্যত ভোটাৰ তালিকাৰ SIR সম্পূৰ্ণ হৈছে । অসমত আইনী কাৰণত SIR ৰ সলনি বিশেষ সাৰাংশ পুনৰীক্ষণ হৈছিল ।
প্ৰথমবাৰৰ বাবে দলসমূহক খচৰা আৰু চূড়ান্ত পৰ্যায়ত ‘পঠনযোগ্য’ ভোটাৰ তালিকা যোগান ধৰা হ’ব । নিৰ্বাচনমুখী ৰাজ্যসমূহৰ প্ৰাৰ্থীসকলকো খচৰা আৰু চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকা প্ৰদান কৰা হ’ব ।
যুৱক-যুৱতীসকলৰ অন্তৰ্ভুক্তি নিশ্চিত কৰিবলৈ অহা ১ জানুৱাৰীত বা তাৰ আগতে ১৮ বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰাসকলক নামভৰ্তি প্ৰ-পত্ৰ পূৰণ কৰিবলৈ উৎসাহিত কৰা হ’ব । ইয়াৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে উত্তৰ প্ৰদেশ, উত্তৰাখণ্ড, গোৱা, মণিপুৰ আৰু পঞ্জাৱত নিৰ্বাচনত ভোটাধিকাৰ লাভ কৰিব ৷
লগতে পঢ়ক: অসমসহ ১৭ ৰাজ্য/কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলত এছএছআৰ সম্পাদনৰ নিৰ্দেশ নিৰ্বাচন আয়োগৰ