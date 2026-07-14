যেন দুটি দেহ একেটিয়েই প্ৰাণ: গৰাকীৰ মৃত্যুৰ কেইমুহূৰ্তমান পাছতেই দেহত্যাগ ডুগ্গুৰ

যেন দুটি দেহ একেটিয়েই প্ৰাণ: গৰাকীৰ মৃত্যুৰ কেইমুহূৰ্তমান পাছতেই দেহত্যাগ ডুগ্গুৰ
নিজৰ গৰাকীৰ মৃত্যুৰ পাছত অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া আৰম্ভ হোৱাৰ কেইমিনিটমানৰ পাছতে শোকত ভাগি পৰা এটা পোহনীয়া কুকুৰে মৃত্যুক সাৱটি লোৱা ঘটনাই সকলোকে শোকস্তব্ধ কৰিছে ।
By PTI
Published : July 14, 2026 at 11:14 AM IST
বেতুল (মধ্যপ্ৰদেশ): কুকুৰক সাধাৰণতে আটাইতকৈ প্ৰভুভক্ত জন্তু বুলি কোৱা হয় ৷ গৰাকীক যিকোনো বিপদত কুকুৰে ৰক্ষা কৰাৰ কাহিনী আমি বহু শুনিবলৈ পাওঁ ৷ আনকি বিভিন্ন দেশৰ সেনা বা আৰক্ষী বাহিনীত নিয়োজিত কুকুৰে কিদৰে শত্ৰুৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণত নামি পৰে সেই কাহিনীও পঢ়িবলৈ পোৱা যায় ৷ আজি এই প্ৰতিবেদনত এটা কুকুৰৰ কাহিনী ক’বলৈ ওলাইছোঁ ৷
এই কাহিনী মধ্যপ্ৰদেশৰ বেতুল চহৰৰ ৷ নিজৰ গৰাকীৰ মৃত্যুৰ পাছত অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া আৰম্ভ হোৱাৰ কেইমিনিটমানৰ পাছতে শোকত ভাগি পৰা এটা পোহনীয়া কুকুৰ "ডুগ্গু"ই মৃত্যুক সাৱটি লোৱা বুলি পৰিয়ালটোৰ এজন সদস্যই জানিবলৈ দিয়ে । ঘটনাটো সোমবাৰে সংঘটিত হয় ৷
প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে জনোৱা মতে, দেওবাৰে মৃত্যু হোৱা প্ৰদীপ জৈনৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া চলি থকাৰ সময়তেই তেওঁৰ অতি মৰমৰ ডুগ্গু নামৰ কেনিন প্ৰজাতিৰ কুকুৰটোৱে মৃত্যুবৰণ কৰে । গৰাকীৰ মৃত্যুৰ শোক সহিব নোৱাৰি ডুগ্গুই মৃত্যুক সাৱটি লোৱা বুলি পৰিয়ালৰ লোকে সন্দেহ কৰিছে ৷
নিজৰ গৰাকীৰ সৈতে থকা ডুগ্গুৰ অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে সকলোকে শোকস্তব্ধ কৰি তুলিছে ৷ গঞ্জ মোক্ষধামৰ শ্মশান ক্ষেত্ৰৰ ওচৰতে ডুগ্গুক সমাধিস্থ কৰা হয় ৷ য’ত জৈনৰ শেষ অনুষ্ঠান সম্পন্ন কৰা হয় । চুবুৰীয়াই এই কথা জনাইছে ৷
জৈনে দেওবাৰে ভূপালৰ অল ইণ্ডিয়া ইনষ্টিটিউট অৱ মেডিকেল ছায়েন্স (এইমছ)ত চিকিৎসাধীন হৈ থকা অৱস্থাত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে আৰু পাছত তেওঁৰ মৃতদেহ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াৰ বাবে বেতুললৈ অনা হয়।
জৈন পৰিয়ালৰ এজন সদস্যই কয় যে আত্মীয়-স্বজন আৰু শুভাকাংক্ষীয়ে জৈনক শেষ বিদায় দিবলৈ সাজু হৈ থকাৰ সময়ত ‘ডুগ্গু’ই নিজৰ মালিকৰ মৃতদেহৰ ওচৰৰ পৰা আঁতৰি যাবলৈ অস্বীকাৰ কৰে । তেওঁ কয় যে পৰিয়ালে তেওঁক আন এটা কোঠাত আবদ্ধ কৰি ৰাখিছিল যদিও কিছু সময়ৰ পাছত তেওঁৰ অস্থিৰতা আৰু দুখ দেখি দুগ্গুক বাহিৰলৈ উলিয়াই অনা হয় ।
এজন প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে কয় যে যেতিয়া অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াৰ বাবে আৰম্ভ হৈছিল তেতিয়া ডুগ্গুই কিছু সময় খোজ কাঢ়িছিল আৰু তাৰ পাছত পৰি ৰৈছিল । প্ৰথম অৱস্থাত সকলোৱে কুকুৰটো অজ্ঞান হৈ পৰিছে বুলি ভাবিছিল যদিও পৰীক্ষাত গম পোৱা গ’ল যে ‘ডুগ্গু’ৰ মৃত্যু হৈছে ।
ইয়াৰ পাছত পৰিয়ালটোৱে ডুগ্গুক সৎকাৰৰ বাবে গৰাকীৰ সৈতে একেলগে লৈ গ’ল । পৰিয়ালৰ লোক আৰু স্থানীয় লোকে কয় যে ‘ডুগ্গু’ কেৱল পোহনীয়া জন্তু নহয়, পৰিয়ালৰ সদস্যৰ দৰেই আছিল ।
এজন আত্মীয়ই কয়, ‘‘পোহনীয়া জন্তুটোৱে গোটেই জীৱন নিজৰ মালিকৰ লগত আছিল আৰু শেষ যাত্ৰাৰ সময়তো তেওঁক অকলে এৰি যোৱা নাছিল । এই ঘটনাই আকৌ এবাৰ প্ৰমাণ কৰিছে যে নিস্বাৰ্থ প্ৰেম, আনুগত্য আৰু আত্নীয়তাৰ ভাৱনাক শব্দৰে নহয়, সম্পৰ্কৰ দ্বাৰা জুখিব পাৰি ।’’
প্ৰদীপ জৈনৰ কনিষ্ঠ ভাতৃ দিলীপ জৈনে কয় যে কাকয়েকে কুকুৰটোক ডাঙৰ-দীঘল কৰিছিল আৰু মৰমেৰে ইয়াৰ নাম ৰাখিছিল ডুগ্গু । তেওঁ কয় যে বিগত ১৫ বছৰত দুয়োৰে মাজত ইমানেই গভীৰ সম্পৰ্ক গঢ় লৈ উঠিছিল যে যেতিয়াই তেওঁৰ ডাঙৰ ভাতৃ অসুস্থ হৈ পৰে তেতিয়াই কুকুৰটোও অসুস্থ হৈ পৰে ।
দিলীপ জৈনে লগতে কয় যে ডুগ্গুই নিজৰ মালিকৰ প্ৰতি ইমানেই আকৃষ্ট আছিল যে তেওঁ একেবাৰে শেষলৈকে নিজকে আঁতৰাই নাৰাখিলে আৰু তেওঁৰ সৈতেই এই পৃথিৱীৰ পৰা আঁতৰি গ’ল ।
লগতে পঢ়ক: নিৰুদ্দেশ হোৱা নাওৰ সন্ধান ওলাল: ৯ টা মৃতদেহ উদ্ধাৰ, এতিয়াও নিৰুদ্দেশ ৬ মাছমৰীয়া