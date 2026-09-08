ভয়ংকৰ বিপদক আমন্ত্ৰণ ! ২৬ কোটি ভাৰতীয়ই বছৰি সেৱন কৰে ৮ লাখ টন ধঁপাত

ভয়ংকৰ বিপদক আমন্ত্ৰণ ! ২৬ কোটি ভাৰতীয়ই বছৰি সেৱন কৰে ৮ লাখ টন ধঁপাত
ধঁপাতৰ প্ৰতি থকা আকৰ্ষণৰ বাবে দেশে যথেষ্ট মূল্য দিবলগীয়া হৈছে। ২০৩৪ চনৰ ভিতৰত ধঁপাতৰ বজাৰ ৯.৮৮ লাখ টন হ’ব বুলি আশা কৰা হৈছে।
Published : September 8, 2026 at 12:38 PM IST
হায়দৰাবাদ: ধঁপাত এক নীৰৱ ঘাতক ৷ ধঁপাত সেৱনকাৰী লোকসকলে ইয়াৰ পৰা কোনো পুষ্টি লাভ নকৰে যদিও ইয়াৰ প্ৰতি তীব্ৰ আকৰ্ষণ অনুভৱ কৰে ৷ যাৰ বাবে যিকোনো লোকৰে ধঁপাত সেৱনৰ মাত্ৰা দিনকদিনে বৃদ্ধি পায় ৷ এই আকৰ্ষণে ব্যক্তিগৰাকীলৈ বিপদৰ আগজাননী কঢ়িয়াই আনে ৷
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা আৰু আইএমএআৰচি(IMARC) দলে এইক্ষেত্ৰত উদ্বেগজনক তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে ৷ তেওঁলোকৰ মতে, দেশখনৰ প্ৰায় ২৬.৭ কোটি লোক এই বদঅভ্যাসৰ সৈতে জড়িত ৷ এই অভ্যাস থকা ভাৰতীয় লোকসকলে বছৰি ৮ লাখ ২১ হাজাৰ টন ধঁপাত সেৱন কৰে ৷
ভাৰতৰ মুঠ জনসংখ্যাৰ প্ৰায় ২৬% লোকে চিগাৰেট বা বিড়ি সেৱন কৰে ৷ বিপৰীতে, ৭৪% লোকে খৈনি, গুটখা বা জৰ্দাজাতীয় পদাৰ্থ সেৱনক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়ে । আইএমআৰচি দলে গ্ৰুপে ২০৩৪ চনৰ ভিতৰত ধঁপাত সেৱনৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি হৈ ৯.৮৮ লাখ টন হোৱাৰ অনুমান প্ৰকাশ কৰিছে ৷ ২০২৬-২০৩৪ চনত ২.০৮% যৌগিক বাৰ্ষিক বৃদ্ধিৰ হাৰ (CAGR) ।
ইটিভি ভাৰতৰ এই প্ৰতিবেদনত আমি জানো আহক, কোনখন ৰাজ্যত সৰ্বাধিক ধঁপাত সেৱন কৰা হৈছে আৰু এজন ব্যক্তিয়ে প্ৰতিমাহে গড় হিচাপত ধঁপাত সেৱনৰ নামত কিমান টকা ব্যয় কৰে ।
বছৰি ভাৰতত ধঁপাত সেৱন কৰি ১৩.৫ লাখ লোক মৃত্যুমুখত পৰে
ধঁপাতজাতীয় সামগ্ৰী সেৱন বা ধূমপান কৰা যিকোনো লোকৰ ক্ষেত্ৰত কৰ্কট ৰোগ, হৃদৰোগ, ষ্ট্ৰোক আদিৰ দৰে অসংখ্য গুৰুতৰ ৰোগ তথা উপসৰ্গই দেখা দিব পাৰে ৷ এনেজাতীয় সামগ্ৰী সেৱনকে মূলতঃ দীৰ্ঘদিনীয়া ৰোগসমূহৰ মূল কাৰণ হিচাপে গণ্য কৰা হয় । দেশত প্ৰায় প্ৰতি বছৰে ধঁপাত সেৱনকাৰী ১৩.৫ লাখ লোক মৃত্যুমুখত পৰে ৷
চিন্তনীয় বিষয়টো এয়ে যে ধঁপাতৰ দ্বিতীয় বৃহত্তম গ্ৰাহক আৰু উৎপাদক হিচাপে থকা দেশখন হৈছে ভাৰত ৷ আনহাতে, দুয়োটা শাখাতে চীনে শীৰ্ষস্থান দখল কৰাৰ বিপৰীতে ব্ৰাজিল তৃতীয় স্থানত আছে ।
ধূমপান কৰা গ্ৰাহকৰ পৰিসংখ্যাৰে চীন বিশ্বৰ ভিতৰতে শীৰ্ষস্থানত আছে ৷ দেশখনত বছৰি প্ৰায় ২.৪ ট্ৰিলিয়ন লোকে ধূমপান কৰে । বিশ্বজুৰি সেৱন কৰা মুঠ চিগাৰেটৰ প্ৰায় ৫০% ই চীনত উৎপাদিত ৷
আনহাতে, ভাৰতত বিস্তৃত পৰিসৰত ধঁপাতজাতীয় সামগ্ৰীৰ বিক্ৰী হয় ৷ তাৰ লগতে অতি কম দামতে মানুহে এনেবোৰ মাৰাত্মক সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিব পাৰে ৷ যাৰ বাবে দুখীয়া শ্ৰেণীৰ গ্ৰাহকেও ইয়াক সহজতে ক্ৰয় কৰিব পাৰে ৷
দেশৰ ২৬ কোটি লোক ধঁপাত সেৱনৰ প্ৰতি আসক্ত
গ্ল’বেল এডাল্ট ট’বেক’ ছাৰ্ভে ইণ্ডিয়া(GATS) ২০১৬-১৭ ৰ তথ্য অনুসৰি, দেশৰ প্ৰায় ২৬.৭ কোটি প্ৰাপ্তবয়স্ক(১৫ বছৰ তথা তাৰ ওপৰৰ) লোকে দৈনিক ধঁপাত সেৱন কৰে । দেশত পুৰুষ-মহিলাৰ ধঁপাত সেৱনৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট তাৰতম্য় আছে ৷ ধঁপাত সেৱন কৰা পুৰুষৰ সংখ্যা মহিলাতকৈ কেইবাগুণো বেছি ।
গ্ল’বেল এডাল্ট ট’বেক’ চাৰ্ভেৰ মতে, বৰ্তমান সকলো প্ৰাপ্তবয়স্ক লোকৰ ভিতৰত ২৮.৬% লোকে ধঁপাত সেৱন কৰে । ইয়াৰ ভিতৰত ৪২.৪%(১৯৮ মিলিয়ন) পুৰুষ আৰু ১৪.২%(৫৩ মিলিয়ন) মহিলা ৷ খৈনী, গুটখা, পাণমচলা, ধঁপাত আদি বিভিন্ন ধৰণৰে মানুহে ইয়াৰ সোৱাদ লয় ৷ ধোঁৱা বাহিৰ হোৱা ধঁপাতজাতীয় সামগ্ৰীসমূহৰ ভিতৰত বিড়ি, চিগাৰেট, হোক্কা আদি অন্যতম ।
ধঁপাতে প্ৰতি বছৰে সমগ্ৰ বিশ্বত ৭০ লাখ লোকৰ প্ৰাণ কাঢ়ে
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ শেহতীয়া এক প্ৰতিবেদন অনুসৰি, ধঁপাতে শৰীৰৰ প্ৰায় প্ৰতিটো অংশৰে ক্ষতি কৰে ৷ যাৰ ফলত দুৰাৰোগ্য কৰ্কট ৰোগ, হৃদৰোগ, ষ্ট্ৰোক, হাওঁফাওঁৰ ৰোগ, প্ৰজনন ক্ষমতা হ্ৰাস, ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা দুৰ্বল আৰু অকাল মৃত্যুৰ সম্ভাৱনাই দেখা দিয়ে । মানৱ শৰীৰৰ বাবে নিক’টিনজাতীয় পদাৰ্থসমূহ নিচাযুক্ত আৰু অত্যন্ত ক্ষতিকাৰক ।
বিশেষকৈ শিশু, কিশোৰ-কিশোৰীসকলৰ লগতে যুৱচামৰ বাবে ই অত্যন্ত ক্ষতিকাৰক হিচাপে বিবেচিত হৈছে, কিয়নো এই পৰ্যায়ত মানুহৰ মগজুটোৱে বিকাশ সাধন কৰে ৷ সমগ্ৰ বিশ্বতে ধঁপাত সেৱনকাৰীৰ সংখ্যা ১২ বিলিয়ন । সমগ্ৰ বিশ্বত ধঁপাত সেৱনৰ ফলত প্ৰতি বছৰে ৭০ লাখতকৈও অধিক লোকৰ মৃত্যু ঘটে ৷ ধূমপান নকৰাৰ পিছতো এনেধৰণৰ ধোঁৱা উশাহৰ জৰিয়তে গ্ৰহণ কৰাৰ ফলত প্ৰায় ১৬ লাখতকৈ অধিক লোকৰ মৃত্যু ঘটে ।
গ্ৰাহকসকলে কোনবোৰ ধঁপাতজাতীয় সামগ্ৰী অত্যাধিক পৰিমাণে সেৱন কৰে ?
দেশৰ মুঠ প্ৰাপ্তবয়স্ক লোকসকলৰ ২৮.৬% লোকেই ধঁপাত সেৱন কৰে ৷ ইয়াৰ ভিতৰত ৪২.৪% পুৰুষ আৰু ১৪.২% মহিলা ৷ পুৰুষৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে সঘনাই ধঁপাতযুক্ত পাণমচলা সেৱন কৰা দেখা যায় ৷ আনহাতে, মহিলাসকলেও কম-বেছি পৰিমাণে ধঁপাতযুক্ত পাণমচলা সেৱন কৰে । প্ৰায় ১৪.৯০% পুৰুষে ধঁপাতযুক্ত পাণমচলা সেৱন কৰে । এইক্ষেত্ৰত মহিলা গ্ৰাহকৰ সংখ্যা মাত্ৰ ২.২০% ।
আনহাতে, ১২.৪০% পুৰুষে খৈনী বা চাধা সেৱন কৰাৰ বিপৰীতে ১.৩০% মহিলাই ইয়াক সেৱন কৰে । লগতে ১৩.৩০% পুৰুষ আৰু ১.৪% মহিলাই ধূমপান কৰে । পুৰুষ গ্ৰাহকসকলৰ মাজৰ ৪৬% ই দৈনিক গড়ে পাঁচটা বা তাতকৈ অধিক চিগাৰেট বা বিড়ি সেৱন কৰে ।
মিজোৰামত ধঁপাতৰ সৰ্বাধিক ব্যৱহাৰ
ৰাষ্ট্ৰীয় পৰিয়াল স্বাস্থ্য জৰীপ(NFHS)ৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি, ১৫ বছৰ আৰু তাতকৈ অধিক বয়সৰ পুৰুষৰ মাজত ধঁপাত সেৱনকাৰীৰ সৰ্বাধিক সংখ্যা মিজোৰামত পোৱা যায় ৷ উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ এই ৰাজ্যখনত ৭৩% পুৰুষে ধঁপাত সেৱন কৰে । ইয়াৰ পিছতে আছে আন্দামান আৰু নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জ(৫৯%) আৰু মণিপুৰ(৫৮%) । ধঁপাত সেৱনকাৰী মহিলাৰ সংখ্যাৰ ভিতৰত মিজোৰাম(৬২%), ত্ৰিপুৰা(৫১%) আৰু মণিপুৰ (৪৩%)তে ইয়াক সৰ্বাধিক ব্যৱহাৰ কৰা হয় ।
ইয়াৰ পিছতে মধ্য আৰু পূব ভাৰতৰ অন্যান্য ৰাজ্যসমূহ, যেনে - ওড়িশা, বিহাৰ আৰু উত্তৰ প্ৰদেশৰ নাম আহে । ওড়িশাত ৪৮.৩% পুৰুষ আৰু ২২.৮% মহিলাই ধঁপাত সেৱন কৰাটো নিয়মীয়া কাৰ্য ৷ আনহাতে, বিহাৰত পুৰুষৰ ক্ষেত্ৰত এই হাৰ ৪৫.৮% আৰু মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত মাত্ৰ ৪.০% । উত্তৰ প্ৰদেশত ৪৫.২% পুৰুষ আৰু ৯.৬% মহিলাৰ মাজত ধঁপাত সেৱনৰ প্ৰবণতা দেখা যায় ।
ধঁপাতৰ ফলত দেশৰ জিডিপিত ১% লোকচান
ধঁপাত সেৱনৰ ফলত হোৱা ৰোগ আৰু অকাল মৃত্যুৰ বাবে ভাৰতে জিডিপিৰ ১% লোকচানৰ সন্মুখীন হয় । ধঁপাতজাতীয় সামগ্ৰীৰ পৰা আবকাৰী কৰ হিচাপে সংগ্ৰহ কৰা প্ৰতি ১০০ টকাৰ বিপৰীতে অৰ্থনীতিৰ লোকচান হয় ৮১৬ টকা । ২০১৭-২০১৮ চনত ৩৫ বছৰৰ ওপৰৰ লোকৰ মাজত ধঁপাত সেৱনৰ ফলত হোৱা সকলো ৰোগ আৰু মৃত্যুৰ সৈতে জড়িত ব্যয় আছিল প্ৰায় ২৭.৫ বিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰ(১,৭৭৩.৪ বিলিয়ন ভাৰতীয় টকা) । বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ এক অধ্যয়নত এই তথ্য প্ৰকাশ পাইছে ৷
ইফালে, ২০১৬–১৭ চনত ধঁপাতৰ পৰা আহৰণ কৰা ৰাজহ কৰৰ পৰিমাণ ইয়াৰ সৈতে জড়িত অৰ্থনৈতিক খৰচৰ ১২.২% আছিল । এই পৰিসংখ্যাৰ ৭৪% ধূমপানৰ সৈতে জড়িত ব্যয় হোৱাৰ বিপৰীতে ধোঁৱাবিহীন ধঁপাতৰ ব্যৱহাৰত ২৬% ব্যয় হয় । কেৱল ধঁপাত সম্পৰ্কীয় ৰোগৰ চিকিৎসাৰ বাবে প্ৰত্যক্ষ স্বাস্থ্যসেৱা ব্যয় ভাৰতৰ মুঠ বাৰ্ষিক ৰাজহুৱা আৰু ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যসেৱা ব্যয়ৰ ৫.৩% ।
ধঁপাতজাতীয় সামগ্ৰীৰ নামত মাহিলি ব্যয়
MoSPI ৰ ঘৰুৱা ব্যৱহাৰ ব্যয় সমীক্ষা অনুসৰি, এগৰাকীকৈ গ্ৰাহকে ধঁপাত বা এনে সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰাৰ নামত গড় হিচাপত মাহে ৩৫০-৪০০ টকা ব্যয় কৰে ৷ কিন্তু সামগ্ৰীৰ প্ৰকাৰৰ ওপৰতো এই ব্যয়ৰ মাত্ৰা নিৰ্ভৰ কৰে আৰু ইয়াৰ বাবে দামৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট তাৰতম্য দেখা যায় ৷
তদুপৰি, চৰকাৰৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নমুনা জৰীপ কাৰ্যালয়ে(এনএছএছঅ’) চলোৱা ঘৰুৱা ব্যৱহাৰ ব্যয় জৰীপ (HCES) অনুসৰি, গ্ৰামাঞ্চলৰ লোকসকলে তেওঁলোকৰ মুঠ মাহিলী ব্যয়ৰ প্ৰায় ১.৫%-৩.৮% ধঁপাতজাতীয় সামগ্ৰীৰ নামত ব্যয় কৰে । বহু ৰাজ্যত এই ব্যয় ডাইল আৰু ফলমূলৰ বাবে কৰা ব্যয়ৰ ধনতকৈ অধিক হোৱা দেখা যায় । আনহাতে, চহৰ অঞ্চলত মুঠ মাহিলী ব্যয়ৰ প্ৰায় ১%-২.৪% ধঁপাতজাতীয় সামগ্ৰী ক্ৰয়ৰ নামত ব্যয় কৰা হয় ।
ছিকিমত সৰ্বাধিক ব্যয়
এমঅ’এছপিআইৰ ঘৰুৱা ব্যৱহাৰ ব্যয় জৰীপ(HCES) ২০২৩-২৪ অনুসৰি, ছিকিমৰ গ্ৰামাঞ্চলৰ লোকসকলে পান, ধঁপাত আৰু মাদক দ্ৰব্য ক্ৰয়ৰ নামত মাহে ৮২৪.১৮ টকা আৰু নগৰাঞ্চলৰ লোকসকলে ৮৩৬.৪০ টকা ব্যয় কৰে ৷ যাৰ বাবে এই শিতানত ছিকিম শীৰ্ষস্থানত আছে ৷ দ্বিতীয় স্থানত অৰুণাচল প্ৰদেশ আছে ৷ ৰাজ্যখনৰ গ্ৰামাঞ্চলৰ লোকসকলে ৪৬৩.৯৮ টকা আৰু নগৰাঞ্চলৰ লোকসকলে ৬০৫.৩৭ টকা ব্যয় কৰে । আনহাতে, তৃতীয় স্থানত মিজোৰাম আছে, যাৰ গ্ৰামাঞ্চলৰ লোকসকলে ৪০৬.২৭ টকা আৰু চহৰ অঞ্চলৰ লোকসকলে ৪৬৯.৮৫ টকা মাহে এইবোৰ সামগ্ৰী ক্ৰয়ৰ নামত ব্যয় কৰে ৷
ধঁপাতজাতীয় সামগ্ৰীৰ কৰ একোখন মাৰ্চিডিজ বাহনৰ মূল্যৰ সমান
দেশৰ কৰ ব্যৱস্থাত মাৰ্চিডিজৰ দৰে একোখন বিলাসী বাহনে সৰ্বাধিক ৪০% জিএছটি পৰিশোধ কৰিব লাগে । ধঁপাতজাতীয় সামগ্ৰীৰ ক্ষেত্ৰতো কৰৰ হাৰ একে ৷ ইয়াৰ পিছতো ধঁপাত সেৱনৰ ক্ষেত্ৰত কোনো তাৰতম্য ঘটা নাই ৷ পূৰ্বে ধঁপাতজাতীয় সামগ্ৰীৰ কৰ ২৮% আছিল ৷ বৰ্তমানে এনেবোৰ সামগ্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত জিএছটি ৪০%লৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে ৷
সামগ্ৰীসমূহ ব্যয়বহুল হৈ পৰিলে, মানুহে সেইবোৰ সেৱন নকৰে অথবা ক্ৰয় কৰা গ্ৰাহকৰ সংখ্যা হ্ৰাস পাব । ঠিক এই কথা ভাবিয়েই ধঁপাত বা ধঁপাতজাতীয় সামগ্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত কৰৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি কৰা হৈছিল ৷ অৱশ্যে ভবা মতে কোনো সালসলনি নঘটিল ৷
বাস্তৱিকত ধঁপাতত থকা নিক’টিনে মানুহৰ মগজুক অতি দ্ৰুতগতিত প্ৰভাৱিত কৰে ৷ যাৰ ফলত এনেধৰণৰ সামগ্ৰী সেৱন কৰা লোকৰ শাৰীৰিক আৰু মানসিক আসক্তি বৃদ্ধি পায় ৷ ফলত মূল্য বা কৰ বৃদ্ধি হ’লেও গ্ৰাহকে এনেবোৰ সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰাটো বন্ধ নকৰে ৷ দৰকাৰত তেওঁলোকে আন প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰা বন্ধ কৰিব ৷
তদুপৰি সৰু সৰু পেকেটত উপলব্ধ এনে সামগ্ৰীৰ মূল্যও কম ৷ তেনেক্ষেত্ৰত কৰ বৃদ্ধিৰ পিছতো গ্ৰাহকে অধিক ধন ভৰিবলগীয়া হোৱা নাই ৷ কৰৰ হাৰ বিলাসী মাৰ্চিডিজ বাহনৰ সমান হ’লেও ধঁপাত বা তেনেজাতীয় সামগ্ৰীৰ এটা পেকেট অথবা এটা মাত্ৰ চিগাৰেট গ্ৰাহকে ৫-২০ টকাতে কিনিব পাৰে, যাৰ বাবে মানুহে এই অভ্যাস এৰিব নোৱাৰা হৈ পৰে ।
লগতে পঢ়ক: নিৰুদ্দিষ্ট ভাৰতীয়ৰ পৰিয়ালৰ পৰা ডি এন এৰ নমুনা বিচাৰিছে চীনস্থিত দূতাবাসে