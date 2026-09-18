তৃণমূল কংগ্ৰেছত অন্তঃকন্দল: মমতা বা ঋতব্ৰত কোনো পক্ষই ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব টিএমচিৰ প্ৰতীক
মমতা বেনাৰ্জীৰ ফৈদ আৰু ঋতব্ৰত বেনাৰ্জীৰ ফৈদৰ মাজত তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ মালিকীস্বত্বক লৈ চলি থকা বিবাদত নিৰ্বাচন আয়োগে এক অন্তৱৰ্তীকালীন নিৰ্দেশ গৃহীত কৰে ।
Published : September 18, 2026 at 7:19 AM IST
নতুন দিল্লী: দুই ম’হৰ যুঁজত বিৰিণাৰ মৰণ বুলি অসমীয়াত এষাৰ কথা আছে ৷ দেশৰ অন্য়তম ৰাজনৈতিক দল তৃণমূল কংগ্ৰেছতো শেহতীয়াকৈ তেনেকুৱাই হৈছে ৷ তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ আভ্যন্তৰীণ বিবাদে এক নতুন মোৰ লোৱা দেখা গৈছে ৷ দলীয় প্ৰতীকক লৈ দুয়োটা ফৈদৰ মাজত টনা-আঁজোৰা লাগি থকাৰ মাজতে দেশৰ নিৰ্বাচন আয়োগে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ প্ৰতীক ‘ঘাঁহ আৰু ফুল’ ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত এক অন্তৱৰ্তীকালীন নিৰ্দেশনা জাৰী কৰিছে ৷
টিএমচিৰ মুৰব্বী তথা পশ্চিমবংগৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীৰ ফৈদ আৰু বিধানসভাৰ বিৰোধী নেতা ঋতব্ৰত বেনাৰ্জীৰ আনটো ফৈদৰ মাজত তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ মালিকীস্বত্বক লৈ চলি থকা বিবাদত বৃহস্পতিবাৰে নিৰ্বাচন আয়োগে এক অন্তৱৰ্তীকালীন নিৰ্দেশ গৃহীত কৰে । পশ্চিম বংগত হ’বলগীয়া বিধানসভাৰ উপ-নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে দুয়োটা ফৈদে দলৰ নাম আৰু নিৰ্বাচনী চিহ্ন "ফুল আৰু ঘাঁহ" ব্যৱহাৰ কৰাত আয়োগে বাধা প্ৰদান কৰিছে ।
আনহাতে মমতা আৰু ঋতব্ৰতৰ দুয়োটা ফৈদকে নিজ নিজ গোটৰ নাম দাখিল কৰিবলৈ আয়োগে অনুৰোধ জনাইছে যাতে তেওঁলোকে পশ্চিমবংগৰ দুখন আসনত বিধানসভাৰ উপ-নিৰ্বাচন আৰু অসমৰ নগাঁও সংসদীয় আসনত উপ-নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ স্বীকৃতি লাভ কৰিব পাৰে ।
মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰকে ধৰি আয়োগৰ পূৰ্ণ বিচাৰপীঠে মুখ্য কাৰ্যালয়ত এই বিষয়ত দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে শুনানি আহ্বান কৰাৰ কেইঘণ্টামানৰ পিছতে নিৰ্বাচন আয়োগে এই অন্তৱৰ্তীকালীন নিৰ্দেশ জাৰি কৰে । দুয়োটা ফৈদে নিৰ্বাচন আয়োগৰ সম্পূৰ্ণ বিচাৰপীঠৰ সন্মুখত হাজিৰ হৈ নিজৰ নিজৰ পক্ষ দাখিল কৰিছে ।
এই বিষয়টোক লৈ দুয়োটা ফৈদৰ মাজত সংঘাত চলি অহাৰ প্ৰায় দুমাহৰ পাছত শনিবাৰে নিৰ্বাচন আয়োগে শুনানিৰ গ্ৰহণ কৰে । বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ হাতত দলটোৰ পৰাজয়ৰ পিছতে টিএমচিত অন্তঃকন্দলে গা কৰি উঠে । তেতিয়াৰ পৰাই ঋতব্ৰতই মমতা বেনাৰ্জী আৰু তেওঁৰ ভতিজাক অভিষেক বেনাৰ্জীক তীব্ৰ সমালোচনা কৰি নিৰ্বাচনত দলৰ বিপৰ্যয়ৰ বাবে তেওঁলোকক জগৰীয়া কৰি আহিছে ।
আগন্তুক পশ্চিম বংগ বিধানসভাৰ উপ-নিৰ্বাচন আৰু অসমৰ নগাঁও সংসদীয় আসনৰ উপ-নিৰ্বাচনৰ মাজতে নিৰ্বাচন আয়োগে শেহতীয়া শুনানি গ্ৰহণ কৰি এই অন্তৱৰ্তীকালীন নিৰ্দেশনা জাৰী কৰে ।
পশ্চিম বংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সুভেন্দু অধিকাৰীয়ে নন্দিগ্ৰাম আসনখনৰ পৰা বিধায়ক হিচাপে পদত্যাগ কৰাৰ পিছতে আসনখন খালী হৈ পৰে, কিয়নো তেওঁ দুটা সমষ্টিৰ পৰা জয়ী হৈছিল ৷ আনহাতে ৰেজিনগৰ সমষ্টিত হুমায়ুন কবীৰৰ পদত্যাগৰ পিছতে আসনখন খালী হৈ পৰে । ইফালে অসমত প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ পদত্যাগৰ পিছতে নগাঁও সংসদীয় আসনখন খালী হৈ পৰে ।
আগন্তুক বিধানসভাৰ উপ-নিৰ্বাচনৰ বাবে দুয়োটা ফৈদে প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰাৰ বিপৰীতে মমতা নেতৃত্বাধীন ফৈদে নগাঁও উপ-নিৰ্বাচনৰ বাবেও প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰিছে । অহা ৬ অক্টোবৰত ভোটগ্ৰহণ কৰা হ’ব ।
বৃহস্পতিবাৰে নিশা গৃহীত অন্তৱৰ্তীকালীন আদেশত নিৰ্বাচন আয়োগে উপ-নিৰ্বাচনৰ কথা উল্লেখ কৰি কয় যে দলীয় প্ৰতীক নিৰ্ধাৰণ প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ উপলব্ধ সময় অপৰ্যাপ্ত হোৱাটো স্পষ্ট । কিন্তু আয়োগে লগতে উল্লেখ কৰে যে বৰ্তমানৰ উপ-নিৰ্বাচনত দলৰ চিহ্ন আৰু দলৰ নাম ব্যৱহাৰৰ সন্দৰ্ভত প্ৰাসংগিক দিশসমূহৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি তেওঁলোকৰ হাতত থকা সকলো তথ্য ভালদৰে বিবেচনা কৰাৰ পিছত সৰ্বভাৰতীয় তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ ভিতৰত দুটা বিৰোধী ফৈদ দেখা গৈছে ৷ ইয়াৰে এটা মমতাৰ নেতৃত্বত আৰু আনটো অৰূপ ৰয়ৰ নেতৃত্বত (ঋতব্ৰত ফৈদ) প্ৰত্যেকেই এতিয়া দল বুলি দাবী কৰিছে ।
VIDEO | Kolkata: Delegation led by Ritabrata Banerjee leaves for Delhi to meet Election Commission over TMC party symbol dispute. Ritabrata Banerjee, says, "There was some misunderstanding regarding what information the Election Commission of India had sought. Someone had… pic.twitter.com/S8LtOSuH3H— Press Trust of India (@PTI_News) September 17, 2026
গতিকে নিৰ্বাচনী প্ৰতীক (সংৰক্ষণ আৰু আৱণ্টন) আদেশ ১৯৬৮ৰ ১৫ নং অনুচ্ছেদৰ অধীনত এই বিষয়ত আয়োগে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লোৱাটো প্ৰয়োজন । অন্তৱৰ্তীকালীন আদেশত লিখা আছে, ‘‘সেয়েহে বিৰোধী গোট দুটাক সমান স্তৰত আনিবলৈ আৰু তেওঁলোকৰ অধিকাৰ আৰু স্বাৰ্থ সুৰক্ষিত কৰিবলৈ আৰু বিগত নজিৰৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আয়োগে এই অন্তৱৰ্তীকালীন আদেশ গৃহীত কৰে যাতে বিষয়টোৰ বিবাদৰ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত লোৱালৈকে বৰ্তমানৰ উপ-নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰিব পৰা যায় ।’’
অন্তৱৰ্তীকালীন আদেশ অনুসৰি কোনো এটা গোটকে দলৰ নাম ‘অল ইণ্ডিয়া তৃণমূল কংগ্ৰেছ’ বা দলৰ বাবে সংৰক্ষিত ‘ফুল আৰু ঘাঁহ’ৰ প্ৰতীক ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ দিয়া নহ’ব । নিৰ্দেশনাত কোৱা হৈছে, ‘‘দুয়োটা গোটকে নিজৰ নিজৰ গোটৰ বাবে বাছি লোৱা নামেৰে জনা যাব, ইচ্ছা কৰিলে তেওঁলোকৰ অভিভাৱক দল অল ইণ্ডিয়া তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সংযোগো অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ব । বৰ্তমানৰ উপ-নিৰ্বাচনৰ বাবে নিৰ্বাচন আয়োগে অৱগত কৰা মুক্ত প্ৰতীকৰ তালিকাৰ পৰাও তেওঁলোকে বাছি ল'ব খোজা পৃথক চিহ্ন দিয়া হ'ব ।’’
সেই অনুসৰি আয়োগে দুয়োটা গোটক শুকুৰবাৰে পুৱা ১১ বজাৰ ভিতৰত নিজৰ গোটৰ নাম জমা দিবলৈ কয়, যাতে আয়োগে নাম চিনাক্ত কৰি প্ৰাৰ্থীক আৱণ্টন দিব পাৰে ।
লগতে পঢ়ক: চৰাঞ্চলৰ সংখ্যালঘু ভোটাৰৰ মাজত বিজেপি প্ৰাৰ্থী দেৱাশীষ শৰ্মাৰ প্ৰচাৰ অভিযান