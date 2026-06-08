তৃণমূল কংগ্ৰেছ ত্যাগ জ্যেষ্ঠ নেতাৰ, সাংসদ পদৰ পৰাও পদত্যাগ
সোমবাৰে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সৈতে সকলো সম্পৰ্ক বিচ্ছিন্ন কৰে প্ৰবীণ ৰাজনীতিবিদ তথা ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ সুখেন্দু শেখৰ ৰয়ে ।
Published : June 8, 2026 at 7:51 PM IST
কলকাতা: তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ শিবিৰত এক মোক্ষম আঘাত ৷ প্ৰথমে বংগ নিৰ্বাচনত পৰাজয়, তাৰ পাছতেই দলীয় নেতা-কৰ্মীৰ প্ৰতি ক্ষোভ প্ৰকাশ আৰু এতিয়া দল এৰিছে এগৰাকী শীৰ্ষ নেতাই ৷ ৰাজ্যসভাৰ তৃণমূল সাংসদ সুখেন্দু শেখৰ ৰয়ে সোমবাৰে পুৱা নিজৰ পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰে ৷ তেওঁ লগতে দলত্যাগ কৰাৰ কথাও ঘোষণা কৰিছে ৷ প্ৰবীণ নেতাগৰাকীয়ে নতুন দিল্লীত ব্যক্তিগতভাৱে উপ-ৰাষ্ট্ৰপতিক সাক্ষাৎ কৰি পদত্যাগ পত্ৰ দাখিল কৰে ৷
সদ্য সমাপ্ত বিধানসভা নিৰ্বাচনত হোৱা ব্যাপক বিপৰ্যয়ৰ জোকাৰণি এতিয়াও কমা নাই তৃণমূল কংগ্ৰেছত । দলটোৱে ৰাজ্যৰ ক্ষমতা হেৰুৱাৰ যি দুখ সেয়া পাহৰাৰ আগতেই সংসদত তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ ভিতৰ চ’ৰাত এক উল্লেখযোগ্য বিভাজনৰ সৃষ্টি হৈছে ।
দীৰ্ঘদিনীয়া অভিযোগ আৰু দলৰ ভিতৰত ধাৰাবাহিকভাৱে একাষৰীয়া হোৱাৰ অভিযোগৰ উদ্ধৃতি দি সোমবাৰে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সৈতে সকলো সম্পৰ্ক বিচ্ছিন্ন কৰে প্ৰবীণ ৰাজনীতিবিদ তথা ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ সুখেন্দু শেখৰ ৰয়ে । তেওঁ কেৱল দলৰ প্ৰাথমিক সদস্যপদ আৰু অন্যান্য সাংগঠনিক পদৰ পৰাই নহয়, ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ পদৰ পৰাও পদত্যাগ কৰে ।
তেওঁৰ পদত্যাগে তৃণমূল শিবিৰৰ ভিতৰতে ব্যাপক আলোড়নৰ সৃষ্টি কৰিছে । ৰাজনৈতিক মহলত জল্পনা-কল্পনা তীব্ৰতৰ হৈ পৰিছে যে দলটোৰ আন এজন হেভিৱেট সাংসদেও আজি পদত্যাগ কৰিব পাৰে । ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকসকলৰ মতে যদি তেনেকুৱা হয় তেন্তে মাত্ৰ ক্ষমতা হেৰুওৱা তৃণমূলৰ বাবে এক অত্যন্ত অস্বস্তিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ’ব ।
লগতে সুখেন্দু শেখৰ ৰয়ে পদত্যাগ কৰাৰ কাৰণৰ বিশদ বিৱৰণ দি এক প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তিও প্ৰকাশ কৰে । সেই লিখিত বিবৃতিত তেওঁ পূৰ্বৰ শাসকীয় দলটোৰ বিৰুদ্ধে বিস্ফোৰক অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল ।
তেওঁ স্পষ্টভাৱে দাবী কৰিছিল, "তৃণমূল কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ ১৫ বছৰীয়া কাৰ্যকালত ৰাজ্যখনত অবাধ দুৰ্নীতি আছিল । নাৰীৰ ওপৰত হোৱা হিংসাৰ দৰে অতি স্পৰ্শকাতৰ কাণ্ডৰ সমান্তৰালভাৱে চৰকাৰৰ নিৰপেক্ষ অযোগ্যতা প্ৰতিটো খণ্ডতে চকুত পৰাকৈ স্পষ্ট হৈ পৰিছিল— সেয়া শিক্ষা, স্বাস্থ্য, উদ্যোগ, নিয়োগ বা সামগ্ৰিক আইন-শৃংখলাৰ পৰিস্থিতি সকলোতে দেখা গৈছিল ।"
তেওঁৰ মতে, "এই অবৰ্ণনীয় অৰাজকতা আৰু প্ৰশাসনিক ব্যৰ্থতাইহে সাধাৰণ মানুহৰ মাজত তৃণমূলৰ ওপৰত ব্যাপক আস্থাৰ অভাৱৰ সৃষ্টি কৰিছিল । সেই তীব্ৰ ক্ষোভক প্ৰতিফলিত কৰি বংগৰ জনসাধাৰণে ঐতিহাসিক ৰায়দান কৰি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ হাতত ব্যাপক সংখ্যাগৰিষ্ঠতা প্ৰদান কৰি ইতিহাসত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰাজ্যখনৰ ক্ষমতালৈ আনিছিল ।"
নৱনিৰ্বাচিত চৰকাৰখনে ইতিমধ্যে নিৰ্বাচনী প্ৰতিশ্ৰুতি অনুসৰি উন্নয়নমূলক কাম আৰম্ভ কৰা বুলি উল্লেখ কৰি প্ৰবীণ নেতাগৰাকীয়ে কয় যে তেওঁ সাধাৰণ জনতাই দিয়া বৃহৎ আদেশক বিনম্ৰভাৱে গ্ৰহণ কৰে; এই কাৰণেই তেওঁ ৰাজ্যসভাৰ আসনৰ পৰা পদত্যাগ কৰি দলৰ প্ৰাথমিক সদস্যপদৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছে । তেওঁ নিজৰ অভিযোগ কেৱল লিখিত পদত্যাগ পত্ৰত সীমাবদ্ধ ৰখা নাই; সাংবাদিকসকলৰ সৈতে হোৱা কথা-বতৰাত প্ৰাক্তন সাংসদগৰাকীয়ে দলটোৰ বৰ্তমানৰ কাম-কাজৰ ওপৰত গভীৰ অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰে ।
তেওঁ স্পষ্টভাৱে স্বীকাৰ কৰিছিল যে, যথেষ্ট দিন ধৰি তেওঁক দলৰ ভিতৰতে পদ্ধতিগতভাৱে একাষৰীয়া কৰি ৰখা হৈছিল । যাৰ বাবে তেওঁ নিজেই প্ৰস্থান কৰিবলৈ সঠিক মুহূৰ্তৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছিল । তেওঁ কেৱল ব্যক্তিগত বিষয়েই নহয়; তেওঁ দলটোৰ সামগ্ৰিক ৰাজনৈতিক দৃষ্টিভংগীৰ অৱনতি ঘটাৰ দিশটোও পোনপটীয়াকৈ আঙুলিয়াই দিছে ।
প্ৰবীণ নেতাগৰাকীয়ে দৃঢ়তাৰে কয় যে তৃণমূল কংগ্ৰেছ সাধাৰণ জনতাৰ পৰা সম্পূৰ্ণৰূপে বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে । শেহতীয়া নির্বাচনত এনে ঐতিহাসিক পৰাজয়ৰ পাছতো দলৰ শীর্ষ নেতৃত্ব উদাসীন হৈ আছে ৷ পৰাজয়ৰ মূল কাৰণবোৰ চাবলৈ বা ৰাজ্যৰ সাধাৰণ জনতাই কিয় হঠাতে শাসকীয় দলৰ প্ৰতি ইমান শত্ৰুতা প্ৰকাশ কৰিলে তাৰ বিশ্লেষণৰ কোনো উদ্দেশ্য দলৰ ভিতৰত দেখা পোৱা নাই ।
তেওঁ কোৱাৰ দৰে "এনে পৰিস্থিতি ঠিক তেতিয়াই উদ্ভৱ হয় যেতিয়া এখন চৰকাৰে সাধাৰণ জনতাৰ আৱেগ আৰু দুখ-কষ্ট সম্পূৰ্ণৰূপে বুজিব নোৱাৰে ।" এই ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপট আৰু ৰাজহুৱা বিচ্ছিন্নতাৰ বিষয়টো বুজাই দি তেওঁ আৰ জি কৰ কাণ্ডৰ কথাও মনত পেলাই দিয়ে ৷ যিটো ৰাজ্যখনৰ শেহতীয়া অন্যতম জ্বলন্ত বিষয় । সুখেন্দু শেখৰ ৰয়ৰ মতে আৰ জি কৰ হাস্পতালৰ সেই কৰুণ ঘটনাৰ প্ৰতিবাদত সাধাৰণ নাগৰিক আৰু নাগৰিক সমাজে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ৰাজপথলৈ ওলাই অহাৰ ধৰণটোৰ পৰা চৰকাৰে শিক্ষা ল’ব লাগিছিল ।
তেওঁৰ দৃষ্টিত, "সেই তীব্ৰ গণ আন্দোলন আছিল জনসাধাৰণৰ আৱেগৰ প্ৰকৃত প্ৰতিফলন । সাধাৰণ নাগৰিকে কি বিচাৰে আৰু তেওঁলোকৰ নিৰাপত্তাহীনতাৰ ভাৱৰ গভীৰতাক সঠিকভাৱে বুজি লোৱাটো সেই সময়ত অতি প্ৰয়োজনীয় আছিল । যদিহে নেতৃত্বই সেই স্বতঃস্ফূৰ্ত জনক্ষোভৰ ভাষা সঠিক মুহূৰ্তত বুজি পালেহেঁতেন, তেন্তে হয়তো আজি দলটোৱে ইমান বিপৰ্যয়জনক পৰাজয়ৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া নহ'লহেঁতেন ।"
এইগৰাকী প্ৰবীণ ৰাজনীতিবিদে দলৰ আভ্যন্তৰীণ সাংগঠনিক গাঁথনি আৰু সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াক লৈয়ো গভীৰ অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে । তেওঁ উল্লেখ কৰে যে তৃণমূল কংগ্ৰেছত কোনো কাৰণতে দক্ষ নেতাৰ অভাৱ নাই; দলটোৰ ভিতৰত এতিয়াও বহুতো অতি সক্ষম নেতা আছে যিসকলে বাস্তৱতাৰ বিষয়ে ভালদৰে জানে । কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে তেওঁলোকৰ প্ৰত্যেককে পদ্ধতিগতভাৱে একাষৰীয়া কৰি ৰখা হৈছে ।
দলীয় নীতি প্ৰণয়ন বা গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাজনৈতিক সিদ্ধান্ত লোৱাৰ সময়ত তৃণমূল পৰ্যায়ৰ কৰ্মী বা ব্লক পৰ্যায়ৰ নেতাৰ মতামত কেতিয়াও বিচৰা হোৱা নাছিল ৷ ফলত শীৰ্ষ নেতৃত্ব আৰু তৃণমূল পৰ্যায়ৰ কেডাৰৰ মাজত সৃষ্টি হোৱা ব্যৱধানৰ ফলত দলৰ ভেটিৰ পতন ঘটে । মুঠতে ক্ষমতা হেৰুৱাৰ লগে লগে সুখেন্দু শেখৰ ৰয়ৰ এই বিদায়ে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ ভৱিষ্যতক লৈ এক ডাঙৰ প্ৰশ্নবোধক চিহ্ন উত্থাপন কৰিছে বুলি ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকসকলে ক’ব খোজে ৷
লগতে পঢ়ক: ক্ষমতা হেৰুৱাই থাউনি নোপোৱা হৈছে মমতাই: উধৰ পৰা মূধলৈ তৃণমূলৰ নেতৃত্বকেই সলাই পেলালে