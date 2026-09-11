মাত্ৰ এটা দিনত তিৰুপতি মন্দিৰৰ দানপাত্ৰত জমা ৬.৯৩ কোটি টকা
টিটিডিৰ ইতিহাসত ইয়াৰ পূৰ্বে এদিনতে ৬ কোটি টকাতকৈ অধিক ধন তিনিবাৰ সংগ্ৰহ হৈছিল ।
Published : September 11, 2026 at 1:38 PM IST
তিৰুমালা (অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ): বিশ্বৰ সবাতোকৈ ধনী আৰু সৰ্বাধিক দৰ্শনাৰ্থীৰে ভৰি থকা হিন্দু তীৰ্থ কেন্দ্ৰ হিচাপে পৰিচিত ভগৱান শ্ৰী ভেংকটেশ্বৰ স্বামী মন্দিৰত এদিনতেই অভিলেখ সংখ্যক ধন সংগ্ৰহ হৈছে । অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ তিৰুমালা পাহাৰৰ ওপৰত অৱস্থিত এই মন্দিৰটোত যোৱা বুধবাৰে সংগৃহীত ধনৰ পৰিমাণ জানিলে আপুনিও আচৰিত হ'ব ।
এটা মন্দিৰত এদিনত কিমান ধন সংগ্ৰহ হ'ব পাৰে ? ভক্তৰ অগণন ভিৰ হ'লে খুব বেছি এক কোটি টকা সংগ্ৰহ হ'ব পাৰে । পিছে ভগৱান শ্ৰী ভেংকটেশ্বৰ স্বামী মন্দিৰত বুধবাৰে পুৱাৰে পৰা মাজনিশালৈকে ভক্তসকলে আগবঢ়োৱা এই ধনৰাশিৰ পৰিমাণ হৈছে ৬.৯৩ কোটি টকা । ভক্তসকলে দানপাত্ৰত জমা কৰা ধনৰ পৰিমাণে পূৰ্বৰ সকলো অভিলেখ ভংগ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।
তিৰুপতিৰ তিৰুমালাত থকা এই মন্দিৰটোত অৱশ্যে ইয়াৰ পূৰ্বে তিনিবাৰকৈ ছয় কোটিৰো অধিক টকা সংগ্ৰহ হৈছিল । তিৰুমালা তিৰুপতি দেৱস্থানম (টিটিডি)ৰ ইতিহাসত ইয়াৰ পূৰ্বে এটা দিনতে ৬ কোটি টকাতকৈ অধিক ধন তিনিবাৰ সংগ্ৰহ হৈছিল । তিৰুমালা তিৰুপতি দেৱস্থানম কমিটীৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি, কিছুমান অচিনাকি ভক্তৰ বুজন পৰিমাণৰ অৱদানৰ বাবেই এই নতুন অভিলেখ স্থাপন হৈছে ।
উল্লেখ্য় যে ২০১২ চনৰ ২৬ জুলাইত শ্ৰীবাৰী হুণ্ডীয়ে (দানপাত্ৰ) লাভ কৰিছিল ৫০ লাখ টকাৰ আয় । ইয়াৰ পিছত ৫.৭৩ কোটি টকা আৰু পিছলৈ ২০১৮ চনৰ এপ্ৰিলত ৫.৭৩ কোটি টকা লাভ কৰি অভিলেখ গঢ়িবলৈ সক্ষম হৈছিল ।
ভিআইপি ব্ৰেক ভ্ৰমণ বাতিল
ধাৰাবাহিক বন্ধৰ দিন অহাৰ লগে লগে টিটিডিয়ে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে । পাহাৰৰ শিখৰলৈ অহা সাধাৰণ ভক্তসকলে যাতে 'সৰ্বদৰ্শন'ত কোনো ধৰণৰ হেঁচা নোহোৱাকৈ ক্ষিপ্ৰতাৰে মন্দিৰ দৰ্শন কৰিব পাৰে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য় ৰাখিয়েই কমিটীয়ে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ।
মন্দিৰ কৰ্তৃপক্ষই ঘোষণা কৰিছে যে ১৩ ছেপ্টেম্বৰ দেওবাৰে ভিআইপি দৰ্শন সম্পূৰ্ণৰূপে বাতিল কৰা হ’ব । বিষয়াসকলে এই সন্দৰ্ভত স্পষ্ট কৰি দিছে যে অহা ১২ ছেপ্টেম্বৰ শনিবাৰে কোনো ভিআইপি পৰামৰ্শ পত্ৰ গ্ৰহণ কৰা নহ’ব ।
দেওবাৰৰ দিনটো আহি থকা বাবে অহা দুই-তিনি দিনত তিৰুমালালৈ অহা ভক্তৰ সংখ্যা আৰু অধিক বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । সেইবাবে তিৰুমালা তিৰুপতি দেৱস্থানমৰ বিষয়াসকলে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ।
এতিয়া দেওবাৰে বাতিল হোৱা ভিআইপি দৰ্শনৰ সময় সম্পূৰ্ণৰূপে সাধাৰণ ভক্তৰ বাবে সংৰক্ষিত হ’ব । ইয়াৰ লগে লগে ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা শাৰী পাতি ৰৈ থকা হাজাৰ হাজাৰ সাধাৰণ ভক্তই অতি সোনকালে ভগৱানৰ দৰ্শন কৰাৰ সুযোগ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব ।
সৰ্বদৰ্শন কি
নিতৌ ৮০ হাজাৰতকৈও অধিক তীৰ্থযাত্ৰীয়ে শ্ৰী ভেংকটেশ্বৰ মন্দিৰ দৰ্শন কৰে । সৰ্বদৰ্শন হৈছে এক বিনামূলীয়া দৰ্শন । সৰ্বদৰ্শনৰ সময়সূচী সপ্তাহৰ দিন ভেদে ভিন্ন । সাধাৰণতে স্বাভাৱিক দিনবোৰত সৰ্বদৰ্শনৰ বাবে প্ৰায় ১৮ ঘণ্টা আৰু বিশেষ বা ভিৰ হোৱা দিনবোৰত ২০ ঘণ্টা সময় নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় । এই দৰ্শনৰ প্ৰৱেশদ্বাৰ বৈকুণ্ঠম শাৰী চৌহদৰ মাজেৰে হয় । তীৰ্থযাত্ৰীসকলে শাৰীপাতি শৃংখলাবদ্ধভাৱে মূল মন্দিৰৰ দিশে আগবাঢ়ি যোৱাৰ সুবিধা আছে ।
লগতে পঢ়ক:এইবাৰ মীনাক্ষী মন্দিৰৰ ৬০ কোটি টকীয়া ভূমি কেলেংকাৰী : গ্ৰেপ্তাৰ প্ৰাক্তন উপ-পঞ্জীয়ক
প্ৰাক্তন এয়াৰ মাৰ্শ্বেল জিতেন্দ্ৰ মিশ্ৰক ৰাম মন্দিৰ ন্যাসৰ নতুন অধ্যক্ষ হিচাপে নিযুক্তি