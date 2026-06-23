বাছ আস্থানত ট্ৰাক বাগৰি ছাত্ৰসহ ৩জন নিহত, গুৰুতৰভাৱে আহত কেইগৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰী
কেৰালাৰ নীলশ্বৰমত মাটি কঢ়িয়াই নিয়া এখন টিপাৰ ট্ৰাকে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই বাছ আস্থানত বাগৰি পৰাত ছাত্ৰসহ তিনিজন লোকৰ মৃত্যু হয় ৷ সংকটজনক অৱস্থা চিকিৎসাধীন কেইবাজন ৷
Published : June 23, 2026 at 11:50 AM IST
কোল্লাম (কেৰালা) : কেৰালাত এখন মাটি ভৰ্তি ট্ৰাক বাছ আস্থানৰ ওপৰত বাগৰি পৰাত এটি ছাত্ৰসহ তিনিজন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে আন কেইবাগৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰী গুৰুতৰভাৱে আহত হয় ৷ কেৰালাৰ নীলশ্বৰমৰ কোট্টাৰাকাৰাৰ মুক্কোলিমুক্কুত মঙলবাৰে পুৱা প্ৰায় ৭:০০ বজাত সংঘটিত হয় এই ভয়াবহ দুৰ্ঘটনাটো ৷ স্কুলৰ সময় হোৱাৰ বাবে বাছ আস্থানত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীকে ধৰি বহু লোক ৰৈ আছিল ৷ সেই সময়তে এখন টিপাৰ ট্ৰাকে বাছ আস্থানত খুন্দা মাৰি বাছৰ বাবে অপেক্ষা কৰি থকা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ ওপৰত বাগৰি পৰে ৷
বিষয়াসকলে নিশ্চিত কৰিছে যে এই দুৰ্ঘটনাত এটি শিশুসহ তিনিজন লোকৰ মৃত্যু হৈছে ৷ আন পাঁচজন লোকক উদ্ধাৰ কৰা হয় ৷ প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে জনোৱা মতে, ট্ৰাকখনে মাটি কঢ়িয়াই আনিছিল আৰু দুৰ্ঘটনাৰ পাত ছত ট্ৰাকৰ মাটিখিনি সম্পূৰ্ণৰূপে পথ আৰু বাছ আস্থানৰ ওপৰত ছিটিকি পৰাৰ ফলত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল মাটিৰ তলত আৱদ্ধ হৈ পৰে ।
স্থানীয় লোক, আৰক্ষী আৰু অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীয়ে লগে লগে অভিযান চলাই চাৰিজন ছাত্ৰ আৰু এজন প্ৰাপ্তবয়স্ক বোকাৰ মাজৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় যদিও তেওঁলোক গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় ৷ তেওঁলোকৰ অৱস্থা এতিয়াও সংকটজনক বুলি জানিব পৰা হৈছে ৷ আহতসকলক সম্প্ৰতি কোট্টাৰাকাৰাৰ ওচৰৰ চিকিৎসালয়ত চিকিৎসা প্ৰদান কৰা হৈছে ৷ গুৰুতৰভাৱে আহত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে তিৰুৱনন্তপুৰম মেডিকেল কলেজ হাস্পতাললৈ লৈ যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷
স্থানীয় লোকৰ অভিযোগ আৰু তদন্ত :
স্থানীয় বাসিন্দাসকলে অভিযোগ কৰে যে যদিও বিদ্যালয়ৰ সময়ত (পুৱা ৮:৩০ বজাৰ পৰা ৯:৩০ বজালৈ) গধুৰ বাহন চলোৱাত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰা হৈছে, তথাপিও টিপাৰ ট্ৰাক চালকে প্ৰায়ে এই নিষেধাজ্ঞা নস্যাৎ কৰি পুৱা ৭:০০ বজাৰ ওচৰত তীব্ৰ বেগত গাড়ী চলায় ৷
ট্ৰাক চালকৰ অন্যমনস্কতা নে কাৰিকৰী বিজুতিৰ বাবে এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ’ল, সেয়া এই পৰ্যন্ত জানিব পৰা হোৱা নাই ৷ আৰক্ষীয়ে গোচৰ ৰুজু কৰি তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ৷ দুৰ্ঘটনাৰ পাছত ক্ৰেনেৰে ক্ষতিগ্ৰস্ত বাহনক আঁতৰাই যাতায়ত পুনৰুদ্ধাৰ কৰাৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত আছে ৷ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ জীৱনলৈ ভাবুকি কঢ়িয়াই অনা দ্ৰুতবেগী বাহনৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বাবে স্থানীয় লোকে দাবী জনাইছে ৷ তদন্তকাৰী বিষয়াসকলে স্থানীয় চিচিটিভি ফুটেজ পৰীক্ষা কৰি দুৰ্ঘটনাৰ সঠিক কাৰণ বিচাৰি নিৰ্ণয় কৰি আছে ৷