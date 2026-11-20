'টাইম১০০ নেক্সট ইণ্ডিয়া' তালিকা: ১০০ গৰাকী উদীয়মান প্ৰতিভাৰ মাজত লাভলীনা বৰগোহাঁই
এই নতুন সংস্কৰণটোৱে ভাৰতৰ বিকশিত প্ৰতিভাৰ ক্ষেত্ৰখনৰ এক নিকট আভাস দাঙি ধৰিছে । ইয়াত বিভিন্ন খণ্ডৰ যুৱ পেছাদাৰী আৰু প্ৰতিষ্ঠিত ব্যক্তিসকলক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ।
Published : November 20, 2026 at 1:44 PM IST
প্ৰথমবাৰৰ বাবে টাইম (TIME) আলোচনীয়ে ইয়াৰ ‘টাইম১০০ নেক্সট’ (TIME100 Next) তালিকাৰ এটা ভাৰতকেন্দ্ৰিক বিশেষ সংস্কৰণ মুকলি কৰিছে । এই তালিকাত ১০০ গৰাকী উদীয়মান প্ৰতিভাক স্বীকৃতি দিয়া হৈছে, যিসকলৰ কাম, সফলতা আৰু প্ৰভাৱে দেশৰ ভৱিষ্যৎ গঢ় দিয়াত সহায় কৰিছে ।
‘টাইম১০০ নেক্সট ইণ্ডিয়া’ৰ প্ৰথমখন তালিকাত মনোৰঞ্জন, ব্যৱসায়, ক্ৰীড়া, বিজ্ঞান, প্ৰযুক্তি আৰু সমাজ সেৱাকে ধৰি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ ব্যক্তিসকলক একত্ৰিত কৰা হৈছে । এই তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে অসমৰ লাভলীনা বৰগোহাঁই । আনহাতে, এই সন্মানীয় আলোচনীখনত উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ চাৰিগৰাকী যুৱ প্ৰতিভাৰ স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।
From Assam's boxing ring to the TIME100 Next India 2026 list - a true champion in the ring and an inspiration beyond it! Heartiest congratulations to our golden girl on being named among the Phenoms. Keep shining and making Assam and India proud @LovlinaBorgohai. https://t.co/4tfgNdaCD2— MANAB DEKA /মানৱ ডেকা (@manabdeka) November 20, 2026
এই তালিকাত ভাৰতৰ কেইগৰাকীমান অতি পৰিচিত ব্যক্তিৰ লগতে নিজৰ নিজৰ ক্ষেত্ৰত পৰিচয় গঢ়িবলৈ সক্ষম হোৱা উদীয়মান প্ৰতিভাসমূহকো স্থান দিয়া হৈছে । তাৰে ভিতৰত এগৰাকী হৈছে বক্সিঙেৰে জগত জিনিবলৈ সক্ষম হোৱা লাভলীনা বৰগোহাঁই ।
TIME’s new cover: Meet Bollywood’s very own Alia Bhatt. From taking artistic risks to championing causes she believes in, she represents a new generation of talent unafraid to chart her own course, making her one of the faces of our inaugural TIME100 Next India list: https://t.co/YGA3zvuW05— TIME (@TIME) November 19, 2026
আনহাতে, প্ৰথমটো সংস্কৰণত স্বীকৃতি লাভ কৰাসকলৰ ভিতৰত অভিনেত্ৰী আলিয়া ভাট, অভিনেতা ভিকি কৌশল আৰু দিলজিৎ দোচাঞ্জ, চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা আৰিয়ান খান, পৰিচালক পায়েল কাপাডিয়া আৰু চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা থেজা ৰিঅ’ অন্যতম ।
“I will always love being in front of the camera, but I love being in front of my daughter a little more,” says Alia Bhatt. (Presented by @RIL_Updates) After giving birth, the TIME100 Next India honoree made a conscious decision to set clearer boundaries around her work schedule, telling producers how many days a month she was willing to work and making more room for time at home. Read more from the TIME100 Next India cover star here: https://t.co/f7wWHsfCgr— TIME (@TIME) November 20, 2026
ইয়াৰ উপৰি আলোচনীখনে মহাকাশ প্ৰযুক্তি প্ৰতিষ্ঠান 'স্কাইৰুট এৰোস্পেচ'ৰ সহ-প্ৰতিষ্ঠাপক, মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া আৰু মুখ্য প্ৰযুক্তি বিষয়া পৱন কুমাৰ চন্দনাৰ লগতে জৈৱ-অভিযন্তা লিঅ’ মাভেলি, ভেকচিন নিৰ্মাতা আদৰ পুনাৱালা আৰু সমাজ সংস্কাৰক তৰুণ চেৰুকুৰীৰ কামকো বিশেষভাৱে দাঙি ধৰিছে ।
Three names. Three states. One proud Northeast! 🇮🇳 Lovlina Borgohain, Mirabai Chanu and Theja Rio feature in TIME100 Next India 2026. 🌟 Northeast talent shining bright! #northeastindia #time100nextindia #assampride https://t.co/KsAphcDnSZ— Riya Saikia (@RiyaSaikia143) November 20, 2026
এই নিৰ্বাচনে ভাৰতৰ পৰিৱৰ্তনশীল সাংস্কৃতিক, ক্ৰীড়া, বৈজ্ঞানিক আৰু ব্যৱসায়িক ক্ষেত্ৰখনলৈ অৰিহণা যোগোৱা বিভিন্ন শ্ৰেণীৰ লোকসকলক প্ৰতিফলিত কৰিছে । কেৱল প্ৰতিষ্ঠিত নামসমূহৰ ওপৰতে গুৰুত্ব নিদি, এই তালিকাখনে সেইসকল ব্যক্তিৰ কামকো স্বীকৃতি দিছে যিসকলৰ কামে বৰ্তমান চৰ্চা লাভ কৰিছে আৰু অনাগত বছৰবোৰত তেওঁলোকৰ প্ৰভাৱ আৰু অধিক বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
This summer, India launched the nation’s first private rocket thanks to Skyroot Aerospace and its CEO Pawan Kumar Chandana. The launch marks a new presence in the global space race — and Chandana’s ventures will help propel India’s private space sector on the global stage. https://t.co/QE3w00fz3z— TIME (@TIME) November 19, 2026
‘টাইম১০০ নেক্সট ইণ্ডিয়া’ তালিকাত উদ্ভাসিত তাৰকাসকল কোন কোন ?
‘টাইম১০০ নেক্সট ইণ্ডিয়া’ তালিকাত চলচ্চিত্ৰ, সংগীত, ক্ৰীড়া, বৈজ্ঞানিক উদ্ভাৱন, উদ্যোগীকৰণ আৰু সামাজিক পৰিৱৰ্তনৰ সৈতে জড়িত সমাজৰ বিভিন্ন স্তৰৰ ১০০ গৰাকী ব্যক্তিক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ।
Meet the artists shaping the future of entertainment on the inaugural TIME100 Next India list, presented by @RIL_Updates. Actor Kani Kusruti, whose breakout films ‘Girls Will Be Girls’ and ‘All We Imagine As Light’ put her into the international eye, isn’t afraid to tackle socially-relevant issues. Chef Hussain Shahzad presents the soul of Indian food with global technique, channeling the teachings of his mentor, the late and legendary Floyd Cardoz. Prateek Kuhad makes music that speaks to the heart. These TIME100 Next India honorees are changing the world. Read more about them here: https://t.co/rbD0LLFKfY— TIME (@TIME) November 20, 2026
শিল্পীসকল
- আলিয়া ভাট (ভাৰতীয় চলচ্চিত্ৰ জগতত নিজৰ কামৰ বাবে পৰিচিত এগৰাকী অভিনেত্ৰী, চলচ্চিত্ৰ প্ৰযোজক আৰু উদ্যোগী)
- জিতেন্দ্ৰ কুমাৰ (ভাৰতীয় ৱেব ছিৰিজ আৰু ছবিত মুখ্য চৰিত্ৰত অভিনয় কৰি ব্যাপকভাৱে পৰিচিত হোৱা এগৰাকী অভিনেতা)
- সামান্থা ৰুথ প্ৰভু (তেলুগু আৰু তামিল চলচ্চিত্ৰৰ লগতে সৰ্বভাৰতীয় ৱেব ছিৰিজত নিজৰ কামৰ বাবে জনাজাত এগৰাকী অভিনেত্ৰী আৰু প্ৰযোজক)
- তাপসী পান্নু (হিন্দী, তেলুগু আৰু তামিল চলচ্চিত্ৰত বিষয়বস্তু-কেন্দ্ৰিক ছবিত অভিনয় কৰাৰ বাবে পৰিচিত এগৰাকী অভিনেত্ৰী আৰু প্ৰযোজক)
- বেদাং ৰাইনা (দ্য আৰ্চিজ, জিগৰা আৰু ম্যে ৱাপছ আউংগাত অভিনয়ৰ বাবে পৰিচিত এগৰাকী অভিনেতা আৰু কণ্ঠশিল্পী)
- পা ৰঞ্জিত (মূলতঃ তামিল চলচ্চিত্ৰ জগতত কাম কৰা এগৰাকী চলচ্চিত্ৰ পৰিচালক, চিত্ৰনাট্যকাৰ আৰু প্ৰযোজক । তেওঁ সমাজ-ভিত্তিক কাহিনী নিৰ্মাণৰ বাবে জনাজাত)
- ছানিয়া এম কিউ (সংগীত, কবিতা আৰু সামাজিক বাৰ্তাৰ সংমিশ্ৰণ ঘটোৱাৰ বাবে পৰিচিত এগৰাকী ভাৰতীয় ৰেপাৰ আৰু হিপ-হপ শিল্পী)
- ভিকি কৌশল (বিভিন্ন ধৰণৰ হিন্দী ছবিত নিজৰ অভিনয়ৰ বাবে পৰিচিত এগৰাকী অভিনেতা)
- তৃপ্তি ডিমৰি (বুলবুল, কলা আৰু এনিমেলৰ দৰে ছবিত অভিনয়ৰ বাবে পৰিচিত এগৰাকী অভিনেত্ৰী)
- প্ৰতীক কুহাড (স্বতন্ত্ৰ সংগীত আৰু হৃদয়স্পৰ্শী একিউষ্টিক সুৰৰ বাবে পৰিচিত এগৰাকী কণ্ঠশিল্পী তথা গীতিকাৰ)
- কানি কুশ্ৰুতি (স্বতন্ত্ৰ চলচ্চিত্ৰ আৰু মালয়ালম ছবিত অভিনয়ৰ বাবে পৰিচিত এগৰাকী অভিনেত্ৰী)
- জাহান কাপুৰ (নাটক আৰু ছবিত অভিনয়ৰ বাবে পৰিচিত এগৰাকী অভিনেতা)
- ডুলকুৱেৰ ছলমান (মালয়ালম, তামিল, তেলুগু আৰু হিন্দী চলচ্চিত্ৰ জগতত কাম কৰা এগৰাকী অভিনেতা আৰু চলচ্চিত্ৰ প্ৰযোজক)
- অনুপৰ্ণা ৰয় (স্বতন্ত্ৰ চলচ্চিত্ৰত কাম কৰাৰ বাবে পৰিচিত এগৰাকী ভাৰতীয় চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা আৰু চিত্ৰনাট্যকাৰ)
- যশলীন ৰয়েল (হিন্দী ছবি আৰু স্বতন্ত্ৰ সংগীতত নিজৰ কামৰ বাবে পৰিচিত এগৰাকী কণ্ঠশিল্পী, গীতিকাৰ আৰু সংগীত পৰিচালক)
- দেৱী সীতাৰাম (বেংগালুৰুৰ এগৰাকী ভাৰতীয় সমসাময়িক দৃশ্যকলা শিল্পী)
- পদ্মা য়াংচান (লাডাখৰ এগৰাকী ভাৰতীয় ফেশ্বন ডিজাইনাৰ আৰু উদ্যোগী)
- হুছেইন শ্বাহজাদ (ৰন্ধনশৈলীৰ আধুনিক দৃষ্টিভংগী আৰু ৰেষ্টুৰেণ্ট উদ্যোগত নিজৰ কামৰ বাবে পৰিচিত এগৰাকী ভাৰতীয় ৰান্ধনী বা শ্বেফ)
- ঈপ্সিতা চক্ৰৱৰ্তী সিং (এগৰাকী ভাৰতীয় নাট্য আৰু চলচ্চিত্ৰ অভিনেত্ৰী, পৰিচালক তথা নাট্যকাৰ)
- শিৱন সন্তোষ (ভাৰতৰ উদীয়মান ব্যৱসায় আৰু উদ্ভাৱন ক্ষেত্ৰখনৰ সৈতে জড়িত এজন উদ্যোগী আৰু প্ৰযুক্তি পেছাদাৰী)
অসাধাৰণ প্ৰতিভাসমূহ
- আলী ফজল (ভাৰতীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰৰ লগতে জনপ্ৰিয় ৱেব ছিৰিজত নিজৰ কামৰ বাবে পৰিচিত এগৰাকী অভিনেতা)
- দিয়া জৌকানি (ফেশ্বন আৰু সৃষ্টিশীল উদ্যোগত নিজৰ কামৰ বাবে স্বীকৃতি লাভ কৰা এগৰাকী উদীয়মান পেছাদাৰী)
- সাই পল্লৱী (ভাৰতীয় চলচ্চিত্ৰ জগতত নিজৰ অভিনয়ৰ বাবে পৰিচিত এগৰাকী অভিনেত্ৰী আৰু প্ৰশিক্ষিত নৃত্যশিল্পী)
- লাভলীনা বৰগোহাঁই (টকিঅ’ অলিম্পিকত ব্ৰঞ্জৰ পদক জয় কৰা এগৰাকী ভাৰতীয় বক্সাৰ তথা অলিম্পিক পদক বিজয়ী)
- ভৱিতা মাণ্ডাৱা (বিশ্বৰ আগশাৰীৰ ফেশ্বন ৰানৱেসমূহত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় স্বীকৃতি লাভ কৰা এগৰাকী ভাৰতীয় ফেশ্বন মডেল)
- পাৰ্বতী থিৰুভথু (মালয়ালম আৰু আন ভাৰতীয় ছবিত নিজৰ অভিনয়ৰ বাবে পৰিচিত এগৰাকী অভিনেত্ৰী)
- সুমুখী সুৰেশ (কমেডী আৰু ডিজিটেল কনটেণ্টৰ বাবে পৰিচিত এগৰাকী কৌতুক অভিনেতা, অভিনেত্ৰী, লেখিকা আৰু শিল্পী)
- ঈশান ঘোষ (শাস্ত্ৰীয় আৰু সমসাময়িক সংগীতত নিজৰ পৰিবেশনৰ বাবে পৰিচিত এজন ভাৰতীয় তবলা বাদক আৰু সংগীতজ্ঞ)
- ভৱ্যা ৰমেশ (কলা আৰু সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰত নিজৰ কামৰ বাবে স্বীকৃতি লাভ কৰা এগৰাকী উদীয়মান সৃষ্টিশীল পেছাদাৰী)
- গুকেশ ডোম্মাৰাজু (২০২৪ চনত সৰ্বকনিষ্ঠ বিশ্ব দবা চেম্পিয়ন হোৱাৰ গৌৰৱ অৰ্জন কৰা এজন ভাৰতীয় দবা গ্ৰেণ্ডমাষ্টাৰ)
- শ্বাহীন মালিক (অন্তৰ্ভুক্তি, সুগমতা আৰু সামূহিক উন্নয়নৰ সৈতে জড়িত বিষয়সমূহৰ ওপৰত কাম কৰা এগৰাকী সমাজকৰ্মী)
- ময়ূৰ আৰু তুষাৰ ভায়েদা (পৰম্পৰাগত জনজাতীয় কলা ‘ৱাৰ্লি’ চিত্রকলাক ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় দৰ্শকৰ মাজলৈ লৈ যোৱাৰ বাবে পৰিচিত দুই ভাতৃ তথা শিল্পী)
- মছাবা গুপ্তা (আধুনিক ডিজাইন আৰু নিজৰ ফেশ্বন ব্ৰেণ্ডৰ বাবে পৰিচিত এগৰাকী ফেশ্বন ডিজাইনাৰ, উদ্যোগী আৰু অভিনেত্ৰী)
- আৰিভু (সামাজিক সচেতনতামূলক সংগীতৰ সৈতে হিপ-হপৰ সংমিশ্ৰণ ঘটোৱাৰ বাবে পৰিচিত এজন তামিল ৰেপাৰ, গীতিকাৰ আৰু সুৰকাৰ)
- আৰুশি মুদগল (শাস্ত্ৰীয় নৃত্যৰ প্ৰচাৰ আৰু পৰিবেশনৰ বাবে পৰিচিত এগৰাকী ভাৰতীয় ওডিছী নৃত্যশিল্পী)
- বিথ্যা ৰামৰাজ (মহিলাৰ ৪০০ মিটাৰ হাৰ্ডলছত ৰাষ্ট্ৰীয় অভিলেখ গঢ়া এগৰাকী ভাৰতীয় ট্ৰেক-এণ্ড-ফিল্ড খেলুৱৈ)
- স্কাৰ্মা সোনম তাছি (লাডাখ অঞ্চলৰ সংস্কৃতি, ঐতিহ্য আৰু কলাত্মক পৰম্পৰাৰ প্ৰচাৰৰ সৈতে জড়িত এগৰাকী সৃষ্টিশীল পেছাদাৰী)
- শ্ৰেয়া মিশ্ৰ (ষ্টাৰ্টআপ আৰু প্ৰযুক্তি ক্ষেত্ৰখনত নিজৰ কামৰ বাবে স্বীকৃতি লাভ কৰা এগৰাকী উদ্যোগী আৰু ব্যৱসায়িক নেত্ৰী)
উদ্ভাৱকসকল
- আৰিয়ান খান (নেটফ্লিক্সৰ 'দ্য বা**ডছ অব বলীউড'ৰ (The Ba**ds of Bollywood) জৰিয়তে পৰিচালক হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰা এগৰাকী চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা আৰু উদ্যোগী)
- পায়েল কাপাডিয়া (২০২৪ চনৰ কাঁ চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত 'অল উই ইমাজিন এজ লাইট' ছবিখনৰ বাবে গ্ৰেণ্ড প্ৰিক্স (Grand Prix) বঁটা লাভ কৰা এগৰাকী চলচ্চিত্ৰ পৰিচালক আৰু চিত্ৰনাট্যকাৰ)
- থেজা ৰিঅ’ (নাগালেণ্ডৰ এগৰাকী চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা । তেওঁৰ প্ৰথমখন পূৰ্ণদৈৰ্ঘ্যৰ ছবি 'আং' (Angh)-এ ২০২৬ চনৰ টৰণ্টো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত প্লেটফৰ্ম বঁটা (Platform Prize) লাভ কৰিছে)
- বৈভৱ সূৰ্যবংশী (ঘৰুৱা ক্ৰিকেট আৰু ইণ্ডিয়ান প্ৰিমিয়াৰ লীগত (IPL) কেইবাটাও অভিলেখ গঢ়া এজন যুৱ ভাৰতীয় ক্ৰিকেটাৰ)
- অনিৰুদ্ধ ৰবিচন্দৰ (তামিল চলচ্চিত্ৰ জগতৰ লগতে আন ভাৰতীয় চলচ্চিত্ৰ উদ্যোগত নিজৰ কামৰ বাবে পৰিচিত এগৰাকী সংগীত পৰিচালক আৰু কণ্ঠশিল্পী)
- মীৰাবাঈ চানু (কেইবাটাও আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পদক জয় কৰা এগৰাকী ভাৰতীয় ভাৰোত্তোলক তথা অলিম্পিক ৰূপৰ পদক বিজয়ী)
- ঈশান খট্টৰ (হিন্দী ছবি আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰকল্পসমূহত নিজৰ অভিনয়ৰ বাবে পৰিচিত এগৰাকী অভিনেতা)
- অঞ্জনা বদ্ৰীনাৰায়ণন (জৈৱ-প্ৰযুক্তি আৰু বৈজ্ঞানিক গৱেষণাৰ ক্ষেত্ৰত কাম কৰা এগৰাকী বিজ্ঞানী আৰু প্ৰযুক্তি পেছাদাৰী)
- ফাহিম আব্দুল্লা (স্বতন্ত্ৰ সংগীত আৰু জনপ্ৰিয় চলচ্চিত্ৰৰ গীতৰ বাবে পৰিচিত এগৰাকী কাশ্মীৰী কণ্ঠশিল্পী তথা গীতিকাৰ)
- এনীশ মালপানী (আৱৰ্জনা আৰু পাৰিপাৰ্শ্বিক প্ৰত্যাহ্বানসমূহ সমাধানৰ বাবে বহনক্ষম উপায় উদ্ভাৱন কৰা এজন সামাজিক উদ্যোগী আৰু উদ্ভাৱক)
- সৌম্যা ডাব্ৰিৱাল আৰু আৰাধনা ৰায় গুপ্তা (লিংগ বৈষম্য দূৰ কৰা আৰু মহিলাসকলৰ বাবে সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি কৰাৰ দিশত কাম কৰা দুগৰাকী সামাজিক উদ্যোগী)
- লিঅ’ মাভেলি (উন্নত মানৰ ঘা শুকোৱা বা ক্ষত নিৰাময়কাৰী সামগ্ৰী প্ৰস্তুত কৰাৰ বাবে পৰিচিত এটা চিকিৎসা প্ৰযুক্তি প্ৰতিষ্ঠানৰ উদ্যোগী তথা প্ৰতিষ্ঠাপক)
- কুমকুম মোহোদ (এছিয়ান গেমছকে ধৰি ধনুৰ্বিদ্যা (আৰ্চাৰী) ক্ৰীড়াত সফলতাৰ বাবে স্বীকৃতি লাভ কৰা এগৰাকী ভাৰতীয় ধনুৰ্বিদ)
- অভিষেক মজুমদাৰ (সমসাময়িক ভাৰতীয় নাট্য জগতত নিজৰ কামৰ বাবে পৰিচিত এগৰাকী নাট্যকাৰ, নাট্য পৰিচালক আৰু চিত্ৰনাট্যকাৰ)
- নীনা গুপ্তা (বীজগণিতীয় জ্যামিতি আৰু ক্ৰমবিনিময়ী বীজগণিতৰ (commutative algebra) গৱেষণাৰ বাবে স্বীকৃতি লাভ কৰা এগৰাকী ভাৰতীয় গণিতজ্ঞ)
- অনন্ত গোৱেংকা (সাংবাদিকতা আৰু ডিজিটেল মাধ্যমত নিজৰ কামৰ বাবে পৰিচিত এগৰাকী সংবাদ মাধ্যমৰ কাৰ্যবাহী বিষয়া তথা 'ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছ গ্ৰুপ'ৰ কাৰ্যবাহী সঞ্চালক)
- বিদ্যা পৰশুৰামকাৰ (সৃষ্টিশীল আৰু উদ্ভাৱন ক্ষেত্ৰখনত নিজৰ কামৰ বাবে স্বীকৃতি লাভ কৰা এগৰাকী পেছাদাৰী)
- প্ৰত্যুষ কুমাৰ (ভাৰতৰ কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা আৰু প্ৰযুক্তি খণ্ডৰ সৈতে জড়িত এগৰাকী উদ্যোগী আৰু প্ৰযুক্তিবিদ)
- তানিয়া সিংঘল (নৱীকৰণযোগ্য শক্তিৰ সমাধানত গুৰুত্ব দি স্বচ্ছ শক্তি আৰু জলবায়ু প্ৰযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত কাম কৰা এগৰাকী উদ্যোগী)
- পৱন কুমাৰ চন্দনা (মহাকাশযান নিৰ্মাণকাৰী ভাৰতীয় মহাকাশ প্ৰযুক্তি প্ৰতিষ্ঠান 'স্কাইৰুট এৰোস্পেচ'ৰ সহ-প্ৰতিষ্ঠাপক, মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া আৰু মুখ্য প্ৰযুক্তি বিষয়া)
- নয়নতৰা (দক্ষিণ ভাৰতীয় চলচ্চিত্ৰত মুখ্য চৰিত্ৰত অভিনয়ৰ বাবে পৰিচিত এগৰাকী অভিনেত্ৰী আৰু চলচ্চিত্ৰ প্ৰযোজক)
- দিলজিৎ দোচাঞ্জ (পাঞ্জাবী সংগীত আৰু সংস্কৃতিক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় দৰ্শকৰ মাজলৈ লৈ যোৱা এজন কণ্ঠশিল্পী, অভিনেতা আৰু শিল্পী)
- শুভাংশু শুক্লা (আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মহাকাশ কেন্দ্ৰ (ISS) ভ্ৰমণ কৰা প্ৰথমগৰাকী ভাৰতীয় হিচাপে পৰিগণিত হোৱা ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ গ্ৰুপ কেপ্টেইন তথা মহাকাশচাৰী)
- গ্ৰেচ বানু (সমতা আৰু পিছপৰা সম্প্ৰদায়সমূহৰ অধিকাৰৰ বাবে কাম কৰা এগৰাকী ৰূপান্তৰকামী অধিকাৰ কৰ্মী তথা অভিযন্তা)
- আদৰ পুনাৱালা (বিশ্বৰ অন্যতম বৃহৎ ভেকচিন নিৰ্মাতা প্ৰতিষ্ঠান 'ছেৰাম ইনষ্টিটিউট অব ইণ্ডিয়া'ৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া)
- নিখিল কামাথ (সক্ৰিয় গ্ৰাহকৰ সংখ্যাৰ ভিত্তিত ভাৰতৰ সৰ্ববৃহৎ ষ্টকব্ৰকিং প্লেটফৰ্ম 'জেৰোধা'ৰ (Zerodha) উদ্যোগী আৰু সহ-প্ৰতিষ্ঠাপক)
- সবিতা পুনিয়া (ভাৰতীয় মহিলা হকী দলৰ গ’লৰক্ষক, প্ৰাক্তন অধিনায়ক আৰু তিনিবাৰৰ বিশ্বৰ শ্ৰেষ্ঠ গ’লৰক্ষক)
- ৰিতিকা চোপ্ৰা (ভাৰতীয় ৰাজনীতি, নিৰ্বাচন আৰু নিৰ্বাচন আয়োগ সম্পৰ্কীয় বাতৰি পৰিবেশনৰ বাবে পৰিচিত এগৰাকী সাংবাদিক)
- আলবিন্দৰ সিং ধিণ্ডছা (কুইক-কমাৰ্চ প্লেটফৰ্ম 'ব্লিংকিট'ৰ (Blinkit) উদ্যোগী আৰু মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া)
- দীপা বুলাৰ-খোছলা (ডিজিটেল ক্ৰিয়েটৰ, উদ্যোগী আৰু সৌন্দৰ্য ব্ৰেণ্ড 'ইণ্ডে ৱাইল্ড'ৰ (Indē Wild) প্ৰতিষ্ঠাপক)
- পীযুষ বানছাল (চছমা বিক্ৰী আৰু প্ৰযুক্তি প্ৰতিষ্ঠান 'লেন্সকাৰ্ট'ৰ (Lenskart) উদ্যোগী আৰু সহ-প্ৰতিষ্ঠাপক)
- তৰুণ মেহতা (ভাৰতীয় বৈদ্যুতিক বাহন নিৰ্মাতা প্ৰতিষ্ঠান 'আথাৰ এনাৰ্জী'ৰ (Ather Energy) সহ-প্ৰতিষ্ঠাপক আৰু মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া)
- প্ৰতীক সাধু (থলুৱা সামগ্ৰীৰ ব্যৱহাৰ আৰু হিমালয়ান ৰন্ধনশৈলীক আধুনিক ৰূপত উপস্থাপন কৰাৰ বাবে পৰিচিত এজন ভাৰতীয় শ্বেফ বা ৰান্ধনি)
- অজয়িতা শ্বাহ (গ্ৰামাঞ্চলত বিভিন্ন সামগ্ৰী আৰু সেৱাৰ সুবিধা বৃদ্ধিৰ বাবে কাম কৰা 'ফ্ৰণ্টিয়াৰ মাৰ্কেটছ'ৰ (Frontier Markets) সামাজিক উদ্যোগী তথা প্ৰতিষ্ঠাপক)
- জিনালী মোদী (আৰ্থিক অন্তৰ্ভুক্তি আৰু প্ৰযুক্তি-নিৰ্ভৰ পদক্ষেপসমূহৰ সৈতে জড়িত এগৰাকী উদ্যোগী আৰু সামাজিক উদ্ভাৱক)
- বিক্ৰান্ত ভিছে (সামাজিক সমস্যা, পৰিচয় আৰু পিছপৰা সম্প্ৰদায়সমূহৰ বিষয়ে দৃশ্যকলাৰ জৰিয়তে অন্বেষণ কৰাৰ বাবে পৰিচিত এজন ভাৰতীয় শিল্পী)
- মীনা কান্দাসামী (জাতি, লিংগ আৰু সামাজিক ন্যায়ৰ বিষয়ে লেখা এগৰাকী ভাৰতীয় কবি, ঔপন্যাসিক, অনুবাদক আৰু সমাজকৰ্মী)
- আৱেইছ আহমেদ (কৃত্ৰিম উপগ্ৰহ-ভিত্তিক পৃথিৱী নিৰীক্ষণ প্ৰণালী বিকশিত কৰা মহাকাশ প্ৰযুক্তি প্ৰতিষ্ঠান 'পিক্সেল'ৰ (Pixxel) উদ্যোগী আৰু সহ-প্ৰতিষ্ঠাপক)
- দিব্যা পানিকাৰ (ব্যৱসায় আৰু উদ্ভাৱন ক্ষেত্ৰখনত নিজৰ কামৰ বাবে স্বীকৃতি লাভ কৰা এগৰাকী পেছাদাৰী)
- জিয়াদ মছৰুৰ খান (সামাজিক আৰু ৰাজনৈতিক বিষয়সমূহৰ ওপৰত বাতৰি পৰিবেশন কৰাৰ বাবে পৰিচিত এজন সাংবাদিক আৰু লেখক)
- ক্লেয়াৰ মজুমদাৰ (কৰ্কট ৰোগৰ চিকিৎসা পদ্ধতি বিকশিত কৰা জৈৱ-প্ৰযুক্তি প্ৰতিষ্ঠান 'বিকাৰা থেৰাপিউটিক্স'ৰ (Bicara Therapeutics) উদ্যোগী তথা মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া)
- অনন্ত নাথ (ভাৰতীয় প্ৰকাশন আৰু সাহিত্যিক সাংবাদিকতাৰ সৈতে জড়িত এজন প্ৰকাশক আৰু সম্পাদক)
অধিকাৰ কৰ্মীসকল
- কুলদীপ দান্তেৱাড়িয়া (পাৰিপাৰ্শ্বিক বহনক্ষমতা, আৱৰ্জনা ব্যৱস্থাপনা আৰু দায়িত্বশীল উপভোগৰ ওপৰত কাম কৰা এজন সামাজিক উদ্যোগী)
- চিন্তন পাণ্ডিয়া (নিজৰ ৰেষ্টুৰেণ্টসমূহৰ জৰিয়তে ভাৰতীয় আঞ্চলিক ৰন্ধনশৈলীৰ প্ৰচাৰ কৰাৰ বাবে পৰিচিত এজন ভাৰতীয় শ্বেফ আৰু ৰেষ্টুৰেণ্ট ব্যৱসায়ী)
- ছানিয়া মিৰ্জা (প্ৰাক্তন ভাৰতীয় টেনিছ খেলুৱৈ, ছয়বাৰৰ গ্ৰেণ্ড শ্লেম চেম্পিয়ন আৰু দেশৰ অন্যতম সফল মহিলা ক্ৰীড়াবিদ)
- পাৰবীন শ্বেইখ (গুণমানযুক্ত শিক্ষাৰ সুবিধা বৃদ্ধি কৰাৰ সৈতে জড়িত এগৰাকী শিক্ষাবিদ আৰু বিদ্যালয়ৰ মুৰব্বী)
- ৰাধিকা গুপ্তা (ভাৰতৰ বিত্তীয় সেৱা খণ্ডত নিজৰ কামৰ বাবে পৰিচিত 'এডেলৱেইছ মিউচুৱেল ফাণ্ড'ৰ (Edelweiss Mutual Fund) পৰিচালন সঞ্চালক আৰু মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া)
- হৰমনপ্ৰীত কৌৰ (২০২৫ চনত দেশক প্ৰথমটো মহিলা এদিনীয়া বিশ্বকাপ খিতাপ জয় কৰোৱা ভাৰতীয় মহিলা ক্ৰিকেট দলৰ প্ৰাক্তন অধিনায়ক)
- কেশৱ ছুৰি (অন্তৰ্ভুক্তি আৰু সমতাৰ প্ৰচাৰৰ বাবে কাম কৰা এজন উদ্যোগী তথা এলজিবিটিক (LGBTQ+) অধিকাৰ কৰ্মী)
- নেহা কালে (সামাজিক প্ৰভাৱ আৰু স্বাস্থ্যসেৱাৰ ক্ষেত্ৰত কাম কৰা এগৰাকী পেছাদাৰী)
- সাৰ্থক সিদ্ধান্ত (যুৱক-যুৱতী আৰু সামূহিক উন্নয়নৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া পদক্ষেপসমূহৰ সৈতে জড়িত এজন সমাজকৰ্মী)
- তৰুণ চেৰুকুৰী (গ্ৰামাঞ্চলসমূহত নৱীকৰণযোগ্য শক্তিৰ সমাধান প্ৰদান কৰা 'হাস্ক পাৱাৰ ছিষ্টেমছ'ৰ (Husk Power Systems) সামাজিক উদ্যোগী তথা প্ৰতিষ্ঠাপক)
- আকছা শ্বেইখ (অন্তৰ্ভুক্তিমূলক স্বাস্থ্যসেৱাৰ ক্ষেত্ৰত নিজৰ কামৰ বাবে পৰিচিত এগৰাকী চিকিৎসক, শিক্ষাবিদ আৰু ৰূপান্তৰকামী অধিকাৰ কৰ্মী)
- আছিম চাত্তাৰ (স্বাস্থ্যসেৱা সম্পৰ্কীয় পদক্ষেপসমূহৰ ওপৰত কাম কৰা এজন জনস্বাস্থ্য আৰু সমাজকৰ্মী)
- আকাশ শেঠী (যুৱক-যুৱতীসকলৰ দক্ষতা আৰু কৰ্মসংস্থাপনৰ সুযোগ বৃদ্ধি কৰাৰ বাবে কাম কৰা এজন সামাজিক উদ্যোগী আৰু শিক্ষা সংস্কাৰক)
- মীৰা দেৱী (গ্ৰাম্য ভাৰতৰ মহিলাসকলৰ জীৱন আৰু সমস্যাসমূহৰ বিষয়ে বাতৰি পৰিবেশন কৰাৰ বাবে পৰিচিত এগৰাকী গ্ৰাম্য সাংবাদিক আৰু পিছপৰা সম্প্ৰদায়ৰ বিষয়ে মাত মতা ব্যক্তি)
- শ্ৰেয় আগৰৱালা (প্ৰযুক্তি আৰু ব্যৱসায়িক ক্ষেত্ৰখনৰ সৈতে জড়িত এগৰাকী উদ্যোগী আৰু পেছাদাৰী)
- শ্বেখ ছালাউদ্দিন (গিগ আৰু প্লেটফৰ্ম শ্ৰমিকসকলৰ কল্যাণ তথা অধিকাৰৰ বাবে কাম কৰা এজন শ্ৰমিক অধিকাৰ কৰ্মী আৰু ট্ৰেড ইউনিয়ন নেতা)
- ৰিতিকা মাৰ্চেণ্ট (পৌৰাণিক কাহিনী, প্ৰকৃতি আৰু লোককথাৰ দ্বাৰা অনুপ্ৰাণিত সূক্ষ্ম চিত্ৰকলা আৰু শিল্পকৰ্মৰ বাবে পৰিচিত এগৰাকী ভাৰতীয় সমসাময়িক শিল্পী)
- ৰেৱন্ত হিমতসিংকা ('ফুড ফাৰ্মাৰ' (Food Pharmer) হিচাপে পৰিচিত এজন স্বাস্থ্য আৰু পুষ্টি বিষয়ক ইনফ্লুৱেন্সাৰ, যিয়ে খাদ্যৰ লেবেল, পুষ্টি আৰু গ্ৰাহক সজাগতাৰ ওপৰত কনটেণ্ট প্ৰস্তুত কৰে)
ভাৰতীয় চলচ্চিত্ৰ জগতলৈ বিশেষ স্বীকৃতি
প্ৰথমটো সংস্কৰণত চলচ্চিত্ৰ জগতে এক বিশেষ স্থান লাভ কৰিছে, য’ত আলিয়া ভাটে আলোচনীখনৰ অন্যতম ক'ভাৰ তাৰকা (cover star) হিচাপে স্থান লাভ কৰিছে । চলচ্চিত্ৰ জগতত তেওঁৰ যাত্ৰা, বিভিন্ন ধৰণৰ চৰিত্ৰ বাছনি আৰু চলচ্চিত্ৰৰ ছেটত মহিলাসকলৰ বাবে উন্নত কৰ্মপৰিৱেশ গঢ়ি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰাৰ বাবে তেওঁ চলোৱা প্ৰচেষ্টাক টাইমে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিছে ।
আন এটা ক'ভাৰত আৰিয়ান খান, পায়েল কাপাডিয়া আৰু থেজা ৰিঅ’ই একেলগে স্থান লাভ কৰিছে । তেওঁলোকৰ অন্তৰ্ভুক্তিয়ে সমসাময়িক ভাৰতীয় চলচ্চিত্ৰ জগতত ভিন্ন দৃষ্টিভংগী আৰু শৈলীক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা তিনিগৰাকী চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতাক দাঙি ধৰিছে ।
আনহাতে, মহাকাশ প্ৰযুক্তি প্ৰতিষ্ঠান 'স্কাইৰুট এৰোস্পেচ'ৰ নেতৃত্ব দিয়া পৱন কুমাৰ চন্দনাই এটা পৃথক ক'ভাৰত স্থান লাভ কৰিছে, যিয়ে ভাৰতৰ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ মহাকাশ উদ্যোগৰ ক্ৰমবৰ্ধমান ভূমিকাক প্ৰতিফলিত কৰিছে ।
স্বীকৃতিপ্ৰাপ্তসকলৰ মাজত ক্ৰীড়া তাৰকাসকল
প্ৰথমটো সংস্কৰণত ভাৰতীয় ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰখনেও এক শক্তিশালী স্থান লাভ কৰিছে, য’ত নগৰাকী খেলুৱৈক তেওঁলোকৰ সফলতা আৰু অৱদানৰ বাবে স্বীকৃতি দিয়া হৈছে ।
Nine Indians have made the inaugural TIME100 Next: India list 🔻 🔗https://t.co/kBtLU55XRB https://t.co/DY0IA3NZJV— Sportstar (@sportstarweb) November 19, 2026
এই নামসমূহৰ ভিতৰত আছে যুৱ ক্ৰিকেট তাৰকা বৈভৱ সূৰ্যবংশী, মহিলা ক্ৰিকেট দলৰ প্ৰাক্তন অধিনায়ক হৰমনপ্ৰীত কৌৰ, হকী গ’লৰক্ষক সবিতা পুনিয়া, অলিম্পিক পদক বিজয়ী লাভলীনা বৰগোহাঁই আৰু মীৰাবাঈ চানু, বিশ্ব দবা চেম্পিয়ন ডি গুকেশ, দৌৰবিদ বিথ্যা ৰামৰাজ, ধনুৰ্বিদ কুমকুম মোহোদ আৰু প্ৰাক্তন টেনিছ খেলুৱৈ ছানিয়া মিৰ্জা ।
ক্ৰীড়াবিদসকলক তালিকাখনৰ 'উদ্ভাৱক', 'অসাধাৰণ প্ৰতিভা', 'নেতা' আৰু 'অধিকাৰ কৰ্মী' আদি বিভিন্ন শিতানত স্থান দিয়া হৈছে ।
মুম্বাইত টাইম১০০ নেক্সট ইণ্ডিয়া গালা (TIME100 Next India Gala)
প্ৰথমটো 'টাইম১০০ নেক্সট ইণ্ডিয়া' সংস্কৰণৰ শুভাৰম্ভণি উপলক্ষে আলোচনীখনে অহা ১২ ডিচেম্বৰত মুম্বাইত ‘টাইম১০০ নেক্সট ইণ্ডিয়া গালা’ৰ আয়োজন কৰিব । এই অনুষ্ঠানত প্ৰথমখন তালিকাৰ সদস্যসকলৰ লগতে আন বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব ।
টাইম আলোচনীয়ে তেওঁলোকৰ প্ৰথমখন আঞ্চলিক ‘টাইম ১০০’ তালিকাৰ বাবে ভাৰতক কিয় বাছনি কৰিলে ?
ভাৰতত প্ৰথমখন আঞ্চলিক সংস্কৰণ মুকলি কৰাৰ সিদ্ধান্তৰ বিষয়ে ব্যাখ্যা কৰি টাইম আলোচনীৰ মুখ্য সম্পাদক ছেম জেকবছে কয় যে আলোচনীখনে দীৰ্ঘদিন ধৰি বাৰ্ষিক বিশ্বজনীন তালিকাখনৰ বাহিৰলৈ গৈ বিভিন্ন দেশ আৰু সমাজক গঢ় দিয়া উদীয়মান নেতাসকলক অধিক গুৰুত্ব দিব বিচাৰিছিল ।
ভৱিষ্যতৰ এক আভাস দিয়া চিন্তা, সফলতা আৰু প্ৰভাৱ থকা লোকসকলক চিনাক্ত কৰিবলৈ 'টাইম ১০০ নেক্সট' শৃংখলাটো আৰম্ভ কৰা হৈছিল ।
অৱশ্যে জেকবছৰ মতে, ১০০ গৰাকী ব্যক্তিৰ এখন বিশ্বজনীন তালিকাই সমগ্ৰ বিশ্বত চলি থকা কামৰ এটা অতি সৰু অংশহে সামৰি ল’ব পাৰে । কোনো এখন নিৰ্দিষ্ট দেশক কেন্দ্ৰ কৰি প্ৰস্তুত কৰা সংস্কৰণে আলোচনীখনক এনে লোকসকলৰ বিষয়ে অধিক জনোৱাত সহায় কৰিব, যাৰ অৱদানে নিজৰ দেশ বা ওচৰ-পাজৰৰ সমাজত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে ।
তেওঁ ব্যাখ্যা কৰে যে ভাৰত এই পদক্ষেপটোৰ বাবে এক স্বাভাৱিক আৰম্ভণিৰ থলী আছিল, কিয়নো দেশখনত আলোচনীখনৰ বহু পুৰণি পঢ়ুৱৈ সমাজ আছে আৰু ভাৰতৰ ৰাজনৈতিক নেতা, খেলুৱৈ, চলচ্চিত্ৰ তাৰকা তথা সমাজকৰ্মীসকলৰ বিষয়ে বাতৰি প্ৰকাশ কৰাৰ আলোচনীখনৰ এক দীঘলীয়া ইতিহাস আছে ।
আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰণ আছিল ভাৰতৰ যুৱ জনসংখ্যা । ৩৫ বছৰৰ তলৰ কোটি কোটি লোকৰ সৈতে দেশখনে এনে এক প্ৰজন্মক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে, যাৰ উচ্চাকাংক্ষা, চিন্তা আৰু নেতৃত্বই কেৱল ভাৰতৰ নিজা ভৱিষ্যতকেই নহয়, সমগ্ৰ বিশ্বকেই প্ৰভাৱিত কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । জেকবছে লগতে এই অনুমানৰ কথাও উল্লেখ কৰে যে ২০৩০ চনৰ ভিতৰত বিশ্বৰ প্ৰতি পাঁচজন কৰ্মক্ষম বয়সৰ লোকৰ ভিতৰত এজন ভাৰতীয় হ’ব ।
'টাইম ১০০ নেক্সট ইণ্ডিয়া'ৰ জৰিয়তে আলোচনীখনে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত সফল ব্যক্তিসকলৰ লগতে নিজৰ সমাজৰ মাজত প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰা লোকসকলকো দাঙি ধৰিব বিচাৰিছে । ইয়াৰ সহযোগী প্ৰতিষ্ঠান 'ৰিলায়েন্স'ৰ (Reliance) সমৰ্থনত প্ৰস্তুত কৰা এই তালিকাখনে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত পৰিৱৰ্তন অনা লোকসকলৰ এক বিশদ ছবি দাঙি ধৰাৰ লক্ষ্য লৈছে ।
জেকবছে কয় যে আলোচনীখনৰ বেটুপাতত স্থান পোৱা ব্যক্তিসকলেই নিজেই সেই প্ৰতিভা আৰু উচ্চাকাংক্ষাৰ পৰিসৰক প্ৰতিফলিত কৰে, যাক আলোচনীখনে স্বীকৃতি দিব বিচাৰিছিল । ইয়াত বলীউডৰ আগশাৰীৰ ব্যক্তি আৰু উদীয়মান চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ভাৰতৰ মহাকাশ খণ্ডত কাম কৰা উদ্যমীলৈকে অন্তৰ্ভুক্ত আছে ।
'টাইম ১০০ নেক্সট ইণ্ডিয়া'ৰ মুকলিয়ে আলোচনীখনৰ প্ৰথমখন আঞ্চলিক 'টাইম ১০০' তালিকাৰ সূচনা কৰিছে আৰু এই উদ্বোধনী সংস্কৰণত স্থান পোৱা ব্যক্তিসকলক একত্ৰিত কৰিবলৈ ডিচেম্বৰ মাহত মুম্বাইত এক অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে ।