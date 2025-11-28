এটা আচৰিত মন্দিৰ: য'ত বিৰাজমান ১০০৮ টা বিশেষ মূৰ্তি
মধ্যপ্ৰদেশৰ এই আচৰিত মন্দিৰটোলৈ হাতী, ঘোঁৰা আৰু ৰথত আহে ভক্তসকল ।
Published : November 28, 2025 at 7:25 PM IST
টিকামগড় (মধ্যপ্ৰদেশ) : মধ্যপ্ৰদেশৰ টিকামগড় জিলা সদৰৰ পৰা প্ৰায় ৩০ কিলোমিটাৰ দূৰত্বত অৱস্থিত বৰাগাঁও ধছানত জৈন সমাজে নিৰ্মাণ কৰিছে এক আকৰ্ষণীয় আৰু বিশাল মন্দিৰ । কেৱল বুণ্ডেলখণ্ডৰ পৰাই নহয় দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ভক্তসকলৰ আগমন আৰম্ভ হৈছে এই মন্দিৰলৈ । সম্প্ৰতি এই বিখ্যাত জৈন তীৰ্থস্থান সকলো ধৰ্মৰ লোকৰ বাবেই বিশ্বাসৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে ।
ঐশ্বৰিক মন্দিৰটোত ১০০৮ টা মূৰ্তি
বৰাগাঁও ধছানত জৈন সমাজে নিৰ্মাণ কৰা এই মন্দিৰত ১০০৮ টা মূৰ্তি আছে । ইয়াতে ২১ ফুট ওখ পদ্মাসন ভগৱান মুনিসুব্ৰতনাথ আৰু ২৪ তীৰ্থাংকৰ ভগৱান আদিৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা সম্পন্ন হৈছে । বৰ্তমান ইয়াত গজৰথ মহোৎসৱৰ সমান্তৰালকৈ বিশ্বশান্তি মহাযজ্ঞ (বিশ্ব শান্তি যজ্ঞ) অনুষ্ঠিত হৈ আছে । এই অনুষ্ঠানৰ বাবে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ভক্তসকলৰ আগমন হৈছে ।
হাতী, ঘোঁৰা আৰু ৰথত উঠি আহিছে ভক্তসকল
আচাৰ্য উদাৰ সাগৰ আৰু তেওঁৰ সংঘৰ নেতৃত্বত আয়োজিত পঞ্চকল্যাণ মহা মহোৎসৱত দৈনিক দূৰ-দূৰণিৰ পৰা হাজাৰ হাজাৰ জৈন তথা অন্য সম্প্ৰদায়ৰ লোক সমবেত হয় আৰু ভগৱানৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাত অংশগ্ৰহণ কৰে । ইয়াত প্ৰতিদিনে পুৱা ৬ বজাৰ পৰাই ভক্তসকলে বাহিৰত শাৰী পাতে । জৈন পণ্ডিতসকলে অতি আড়ম্বৰেৰে ভগৱানৰ অভিষেক, পূজা আৰু বক্তৃতা প্ৰদৰ্শন কৰে ।
নিশা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ আয়োজন
পঞ্চকল্যাণক মহোৎসৱৰ আৰম্ভণিতে পুৱাৰে পৰা ধৰ্মীয় ৰীতি-নীতিৰে গোটেই দিনটো ভগৱানৰ ঐশ্বৰিক লীলাৰ ভক্তিমূলক গুণানুকীৰ্তন কৰা হয় । নিশা প্ৰভুৰ আৰতিৰ পিছত পণ্ডিতসকলে ধৰ্মধ্বনি দিয়ে আৰু তাৰ পিছত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হয় । কেৰালাৰ যাদুকৰ উইলছনৰ মায়াজাল, ভজন সন্ধ্যা, কবি সন্মিলনৰ দৰে অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হয় ।
প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা
শ্ৰীমজীনেন্দ্ৰ জিনবিম্ব পঞ্চকল্যাণক প্ৰতিষ্ঠা মহোৎসৱৰ সময়ত প্ৰতিটো মূৰ্তিয়ে প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ ৰীতি-নীতিৰ জৰিয়তে পবিত্ৰ কৰা হয় । সৌন্দৰ্য ইন্দ্ৰ, ইন্দ্ৰ-ইন্দ্ৰাণী, অষ্ট কুমাৰী, ৫৬ কুমাৰী, যজ্ঞনায়ক, মহাযজ্ঞয়ক আৰু কুবেৰৰ দ্বাৰা সংস্কাৰ কৰা হয় । পঞ্চকল্যাণক মহোৎসৱত শিল্পীসকলৰ দ্বাৰা বিভিন্ন কাৰ্যসূচী মঞ্চস্থ কৰা হয় । ইয়াত তন্ত্র-মন্ত্ৰৰ যোগেদি শিলৰ মূৰ্তিত গৰ্ভ, জন্ম, তপস্যা, জ্ঞান, মোক্ষৰ ৰীতি-নীতিৰ দ্বাৰা শিলক দেৱতাৰ আৰ্হিত পূজা কৰা হয় ।
মন্ত্ৰৰ যোগেদি বিশেষ সংস্কাৰ
যন্ত্ৰৰ যোগেদি শক্তি সঞ্চাৰণ হয়, মন্ত্ৰৰ জৰিয়তে সংস্কাৰ দিয়া হয় আৰু তন্ত্ৰৰ জৰিয়তে সংস্কাৰৰ জ্ঞান দিয়া হয় । যিবোৰ অৰিহন্ত ভগৱানৰ ৪৬ টা গুণেৰে সমৃদ্ধ । মুনি মহাৰাজে সূৰ্য মন্ত্ৰ দিয়ে যি অতি বিশেষ । ভগৱানৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাই মূল আধাৰ হিচাপে পৰিগণিত । প্ৰখ্যাত প্ৰতিষ্ঠাচাৰ্য বালব্ৰহ্মচাৰী পণ্ডিত জয় কুমাৰ নিশান্তই কয়, "বৰাগাঁৱৰ এই মন্দিৰত প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ আয়োজন কৰা হৈছে । বুণ্ডেলখণ্ডৰ বহুতো তীৰ্থস্থানৰ ভিতৰত জৈন তীৰ্থস্থান পাপৌৰা জী, আহাৰ জী আছে যিবোৰ দেশ তথা বিশ্বৰ ভিতৰতে বিখ্যাত ।"
