ETV Bharat / bharat

অৰুণাচলত বাঘৰ আতংক: হ’লংগী-ককিলা অঞ্চলত দুচকীয়া বাহনৰ চলাচল নিষিদ্ধ

অৰুণাচলত বাঘৰ আতংকৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বন বিভাগে এক ৰাজহুৱা জাননী জাৰি কৰিছে ৷

Tiger Sighting in Arunachal
বাঘৰ আতংক (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 14, 2026 at 8:16 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

তেজপুৰ : অৰুণাচল প্ৰদেশৰ বালিজান চক্ৰৰ অন্তৰ্গত হ’লংগী-ককিলা অঞ্চলত ১৩ নৱেম্বৰত এটা বাঘৰ উপস্থিতি ধৰা পৰাৰ পিছতে বন বিভাগে অঞ্চলটোত সতৰ্কতা জাৰি কৰিছে । বাঘৰ উপস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বাণ্ডাৰদেৱা বন সংমণ্ডলে কেইবাটাও পথত দুচকীয়া বাহনৰ চলাচল নিষিদ্ধ কৰাৰ লগতে সাধাৰণ ৰাইজ আৰু পৰ্যটকসকলক সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে ৷

১৪ নৱেম্বৰত জাৰি কৰা এক ৰাজহুৱা জাননী অনুসৰি, হ’লংগী-ককিলা পথ, হ’লংগী-ইটানগৰ সংযোগী ৪১৫ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আৰু ডনি পলো গ্ৰীণফিল্ড বিমানবন্দৰ, হ’লংগী তথা বালিজানৰ কাষৰীয়া অঞ্চলসমূহত সকলো ধৰণৰ দুচকীয়া বাহনৰ চলাচল নিষিদ্ধ কৰা হৈছে । অঞ্চলটোত বাঘৰ উপস্থিতি ধৰা পৰাৰ ফলত সাধাৰণ ৰাইজ, পৰ্যটক, চৰকাৰী সংস্থাৰ কৰ্মচাৰী আৰু পথ ব্যৱহাৰকাৰীসকলৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰাৰ লক্ষ্যৰে সাৱধানতামূলক ব্যৱস্থা হিচাপে এই নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছে ।

TIGER SIGHTING IN ARUNACHAL
বন বিভাগৰ জাননী (ETV Bharat Assam)

ইয়াৰ লগতে বনাঞ্চলৰ দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চলত বিশেষকৈ পুৱাৰ ভাগ আৰু নিশাৰ সময়ছোৱাত অপ্ৰয়োজনীয় অহা-যোৱা নকৰিবলৈ বন বিভাগে ৰাইজক পৰামৰ্শ দিছে । শিশুসকলক ঘৰৰ ভিতৰত ৰাখিবলৈ আৰু নিৰ্জন বনাঞ্চললৈ অকলে যাবলৈ নিদিবলৈও অভিভাৱকসকলক আহ্বান জনোৱা হৈছে ।

TIGER SIGHTING IN ARUNACHAL
বাঘৰ উপস্থিতিৰ প্ৰমাণ (ETV Bharat Assam)

ইয়াৰ উপৰিও বাঘটোক কোনো ধৰণৰ ক্ষতি কৰাৰ চেষ্টা নকৰিবলৈও ৰাইজক আহ্বান জনোৱাৰ কথা জাননীখনত উল্লেখ কৰা হৈছে । কোনো লোকে বাঘৰ উপস্থিতি বা গতিবিধি প্ৰত্যক্ষ কৰিলে তৎক্ষণাত বন বিভাগ অথবা স্থানীয় প্ৰশাসনক অৱগত কৰিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে ।

TIGER SIGHTING IN ARUNACHAL
অৰুণাচলত বাঘৰ আতংক (ETV Bharat Assam)

মানুহ আৰু বন্যপ্ৰাণী উভয়ৰে সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰাৰ স্বাৰ্থত বন বিভাগে জাৰি কৰা নিৰ্দেশনা কঠোৰভাৱে মানি চলিবলৈ আৰু প্ৰশাসনক সহযোগিতা আগবঢ়াবলৈ সকলোৰে প্ৰতি আহ্বান জনাইছে । ইফালে, বালিজান আৰু ককিলা বনাঞ্চলৰ ৰেঞ্জ বন বিষয়াসকলক বাঘটোৰ গতিবিধিৰ ওপৰত ঘনিষ্ঠ নজৰ ৰখাৰ লগতে সময়ে সময়ে জনসাধাৰণক প্ৰয়োজনীয় তথ্য প্ৰদান কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে ।

লগতে পঢ়ক : প্রেমত পৰিছে বাঘিনী ! সুৰংগ খান্দি পুনৰ অসমলৈ যাত্ৰা বক্সাৰ ঢেকীয়াপতীয়াৰ

TAGGED:

অৰুণাচলত বাঘৰ আতংক
বাঘৰ উপস্থিতি ধৰা
মানুহ আৰু বন্যপ্ৰাণী উভয়ৰে সুৰক্ষা
TIGER SIGHTING IN ARUNACHAL

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.