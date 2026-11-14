অৰুণাচলত বাঘৰ আতংক: হ’লংগী-ককিলা অঞ্চলত দুচকীয়া বাহনৰ চলাচল নিষিদ্ধ
অৰুণাচলত বাঘৰ আতংকৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বন বিভাগে এক ৰাজহুৱা জাননী জাৰি কৰিছে ৷
Published : November 14, 2026 at 8:16 PM IST
তেজপুৰ : অৰুণাচল প্ৰদেশৰ বালিজান চক্ৰৰ অন্তৰ্গত হ’লংগী-ককিলা অঞ্চলত ১৩ নৱেম্বৰত এটা বাঘৰ উপস্থিতি ধৰা পৰাৰ পিছতে বন বিভাগে অঞ্চলটোত সতৰ্কতা জাৰি কৰিছে । বাঘৰ উপস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বাণ্ডাৰদেৱা বন সংমণ্ডলে কেইবাটাও পথত দুচকীয়া বাহনৰ চলাচল নিষিদ্ধ কৰাৰ লগতে সাধাৰণ ৰাইজ আৰু পৰ্যটকসকলক সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে ৷
১৪ নৱেম্বৰত জাৰি কৰা এক ৰাজহুৱা জাননী অনুসৰি, হ’লংগী-ককিলা পথ, হ’লংগী-ইটানগৰ সংযোগী ৪১৫ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আৰু ডনি পলো গ্ৰীণফিল্ড বিমানবন্দৰ, হ’লংগী তথা বালিজানৰ কাষৰীয়া অঞ্চলসমূহত সকলো ধৰণৰ দুচকীয়া বাহনৰ চলাচল নিষিদ্ধ কৰা হৈছে । অঞ্চলটোত বাঘৰ উপস্থিতি ধৰা পৰাৰ ফলত সাধাৰণ ৰাইজ, পৰ্যটক, চৰকাৰী সংস্থাৰ কৰ্মচাৰী আৰু পথ ব্যৱহাৰকাৰীসকলৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰাৰ লক্ষ্যৰে সাৱধানতামূলক ব্যৱস্থা হিচাপে এই নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছে ।
ইয়াৰ লগতে বনাঞ্চলৰ দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চলত বিশেষকৈ পুৱাৰ ভাগ আৰু নিশাৰ সময়ছোৱাত অপ্ৰয়োজনীয় অহা-যোৱা নকৰিবলৈ বন বিভাগে ৰাইজক পৰামৰ্শ দিছে । শিশুসকলক ঘৰৰ ভিতৰত ৰাখিবলৈ আৰু নিৰ্জন বনাঞ্চললৈ অকলে যাবলৈ নিদিবলৈও অভিভাৱকসকলক আহ্বান জনোৱা হৈছে ।
ইয়াৰ উপৰিও বাঘটোক কোনো ধৰণৰ ক্ষতি কৰাৰ চেষ্টা নকৰিবলৈও ৰাইজক আহ্বান জনোৱাৰ কথা জাননীখনত উল্লেখ কৰা হৈছে । কোনো লোকে বাঘৰ উপস্থিতি বা গতিবিধি প্ৰত্যক্ষ কৰিলে তৎক্ষণাত বন বিভাগ অথবা স্থানীয় প্ৰশাসনক অৱগত কৰিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে ।
মানুহ আৰু বন্যপ্ৰাণী উভয়ৰে সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰাৰ স্বাৰ্থত বন বিভাগে জাৰি কৰা নিৰ্দেশনা কঠোৰভাৱে মানি চলিবলৈ আৰু প্ৰশাসনক সহযোগিতা আগবঢ়াবলৈ সকলোৰে প্ৰতি আহ্বান জনাইছে । ইফালে, বালিজান আৰু ককিলা বনাঞ্চলৰ ৰেঞ্জ বন বিষয়াসকলক বাঘটোৰ গতিবিধিৰ ওপৰত ঘনিষ্ঠ নজৰ ৰখাৰ লগতে সময়ে সময়ে জনসাধাৰণক প্ৰয়োজনীয় তথ্য প্ৰদান কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে ।