টাইগাৰক গুলীয়াবলৈ আমেৰিকাৰ পৰা নিৰ্দেশ দিয়া কোন এই পানীপটৰ অনিল পণ্ডিত ?

টাইগাৰক গুলীয়াবলৈ আমেৰিকাৰ পৰা নিৰ্দেশ দিয়া কোন এই পানীপটৰ অনিল পণ্ডিত ?
অপৰাধীৰ গেংটোৱে এই ঘটনাত সাধাৰণ ফোন বা হোৱাটছএপ ব্যৱহাৰ কৰা নাছিল, যোগাযোগৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিছিল গোপন 'জংগী এপ' ৷
Published : October 20, 2026 at 10:07 AM IST|
Updated : October 20, 2026 at 10:14 AM IST
নতুন দিল্লী/মুম্বাই : বলীউডৰ অভিনেতা টাইগাৰ শ্ৰফৰ গুলীচালনাৰ ঘটনাত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা তিনি অভিযুক্তক কোটা আৰক্ষীয়ে জেৰা চলোৱাত কেইবাটাও চাঞ্চল্যকৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে ৷ প্ৰাথমিক জেৰাত বিদেশত থকা অনিল পণ্ডিতে তিনিওজন শ্বুটাৰক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷
চাঞ্চল্যকৰ কথাটো হ’ল, অভিযুক্তই মুম্বাইত টাইগাৰ শ্ৰফলৈ লক্ষ্য কৰি গুলীচালনা কৰা সময়তো অনিল পণ্ডিত তেওঁলোকৰ সৈতে ফোনত সংযোগত আছিল ৷ গেংটোৱে সাধাৰণ ফোন বা হোৱাটছএপ ব্যৱহাৰ কৰা নাছিল, বৰঞ্চ যোগাযোগৰ বাবে গোপন ‘জংগী এপ’ ব্যৱহাৰ কৰিছিল ৷ অভিযুক্তই ধৰা পৰাৰ আশংকাত কাম সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পিছত তৎক্ষণাত নিজৰ মোবাইল ফোন আৰু চিম কাৰ্ড নষ্ট কৰি পেলাই দিয়ে ৷
Breaking News: New Video Of Tiger Shroff Assassination Bid Emerges, Gun Jam May Have Saved Bollywood Actor. Read in details: https://t.co/5efSpLtr4v #tigershroff #LatestNews #bollywoodnews #TopNews #CrimeNews https://t.co/ScDbkoSGXJ— ETV Bharat (@ETVBharatEng) October 19, 2026
আৰক্ষীয়ে প্ৰকাশ কৰিছে যে অনিল পণ্ডিত হাৰিয়ানা আৰু দিল্লীত ধন দাবীৰ এক ডজনৰো অধিক গোচৰৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে । এগৰাকী বিখ্যাত পাঞ্জাবী গায়কক জিমৰ বাহিৰত গুলীচালনা কৰাকে ধৰি দিল্লীত বিভিন্ন গোচৰত তেওঁ জড়িত থকা ঘটনাৰ তদন্ত এতিয়াও দিল্লী আৰক্ষীয়ে কৰি আছে । আৰক্ষী সূত্ৰৰ উদ্ধৃতি দি পিটিআয়ে প্ৰকাশ কৰিছে যে হাৰিয়ানাৰ পানীপট জিলাৰ বাসিন্দা অনিল পণ্ডিতে আমেৰিকাৰ পৰা নিজৰ নেটৱৰ্ক পৰিচালনা কৰি আহিছে ।
টাইগাৰ শ্ৰফক গুলীয়াই হত্যাৰ চেষ্টা চলোৱাৰ অভিযোগত কোটা আৰক্ষীয়ে তিনিজন অভিযুক্তক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ৷ অভিযুক্তকেইজনৰ দুজন হাৰিয়ানাৰ আৰু এজন বিহাৰৰ ।
আৰক্ষীৰ জেৰাত অভিযুক্তকেইটাই বিগত সম্পূৰ্ণ এমাহ মুম্বাইত থকা বুলিও প্ৰকাশ কৰিছে ৷ তেওঁলোক বিভিন্ন হোটেলত আছিল ৷ অনিল পণ্ডিতে দৈনিক ৫ হাজাৰৰ পৰা ১০ হাজাৰ টকালৈকে তেওঁলোকৰ বিল অনলাইনযোগে পৰিশোধ কৰিছিল ৷
আৰক্ষীৰ মতে, টাইগাৰ শ্ৰফলৈ গুলীচালনা কৰাৰ পিছত অভিযুক্তকেইটাই বাইকেৰে আন্ধেৰী ৰেল ষ্টেচনত উপস্থিত হয় ৷ তেওঁলোকে তাৰ পৰা স্থানীয় ৰেলত উঠি দুই-তিনিটা ষ্টেচন পাৰ হৈ ৰেলৰ পৰা নামে ৷
তাৰ পিছত অনলাইনত টেক্সি বুকিং কৰি চুৰাটত উপস্থিত হয় আৰু নিশা প্ৰায় ১:৩০ বজাত পুনে-জয়পুৰ এক্সপ্ৰেছত উঠি জয়পুৰলৈ ৰাওনা হয় ৷ কোটা আৰক্ষীয়ে অভিযুক্তকেইটাক কোটাত আটক কৰে ৷
দিল্লী আৰক্ষীৰ বিশেষ কোষে দিল্লী-এনচিআৰত সক্ৰিয় শ্বুটাৰৰ সবিশেষ সংগ্ৰহ কৰি গেংটোৰ সৈতে তেওঁলোকৰ সম্পৰ্কও পৰীক্ষা কৰি আছে । এই গোচৰৰ বিভিন্ন দিশৰ তদন্তৰ বাবে প্ৰায় ১০টা দল নিয়োগ কৰা হৈছে বুলি সূত্ৰটোৱে জনায় ।
তদন্তকাৰী দলে ছ’চিয়েল মিডিয়াৰ এটা পোষ্টো পৰীক্ষা কৰি আছে, য’ত অনিল পণ্ডিতে এই কাণ্ডৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰি বলীউড ছবি উদ্যোগৰ সৈতে জড়িতসকলক ভাবুকি দিছিল ।
দিল্লী, হাৰিয়ানা, ৰাজস্থান আৰু মহাৰাষ্ট্ৰত পঞ্জীয়ন হোৱা কেইবাটাও গুলীচালনা আৰু ধন দাবীৰ গোচৰৰ সৈতে অনিল পণ্ডিতৰ সন্দেহযুক্ত সম্পৰ্কৰ ওপৰত আৰক্ষীয়ে তদন্ত চলাই আছে ।
ইয়াৰ পূৰ্বে দিল্লীৰ পশ্চিম বিহাৰত গায়ক গুৰু ৰন্ধাৱাক জিমৰ বাহিৰত গুলীওৱা ঘটনাৰ সময়তো অনিল পণ্ডিতৰ নাম ওলাইছিল । এই অপৰাধী নেটৱৰ্কে দিল্লীকে ধৰি বিভিন্ন ৰাজ্যৰ সক্ৰিয় শ্বুটাৰৰ সৈতে যোগাযোগৰ বাবে মেছেজিং এপ্লিকেচন ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ।