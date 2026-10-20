ETV Bharat / bharat

টাইগাৰক গুলীওৱা তিনি আক্ৰমণকাৰীক কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ মাজেৰে কোটাৰ পৰা মুম্বাইলৈ

মুম্বাই আৰক্ষীয়ে সোমবাৰে নিশাই তিনিওকে লগত লৈ মুম্বাই অভিমুখে যাত্ৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল যদিও সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত পিছত সেই সিদ্ধান্ত স্থগিত ৰাখে ৷

Tiger Shroff Firing Case
মুম্বাইলৈ নিয়া হৈছে সন্দেহযুক্ত তিনি অপৰাধীক (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 20, 2026 at 4:10 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

কোটা (ৰাজস্থান) : কটাকটীয়া নিৰাপত্তাৰ মাজেৰে ৰাজস্থানৰ কোটাৰ পৰা মুম্বাই অভিমুখে লৈ যোৱা হৈছে অভিনেতা টাইগাৰ শ্ৰফলৈ লক্ষ্য কৰি গুলীচালনা কৰাৰ সন্দেহত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা লোক তিনিজনক ৷ মুম্বাই আৰক্ষীৰ এটা বিশাল কনভয়ে মঙলবাৰে পুৱা প্ৰায় ১০.৩০ বজাত ৰাজস্থানৰ কোটাৰ পৰা মুম্বাই দিশে ৰাওনা হৈছে ৷

উল্লেখ্য যে, দেওবাৰে সন্ধিয়া মুম্বাইত টাইগাৰ শ্ৰফলৈ লক্ষ্য কৰি গুলীচালনা কৰাৰ সন্দেহত সোমবাৰে কোটা আৰক্ষীয়ে এখন ৰে'লৰ পৰা তিনিজনক আটক কৰিছিল ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি তিনিওকে মুম্বাই আৰক্ষীক গতাই দিছিল ৷

যদিও মুম্বাই আৰক্ষীয়ে সোমবাৰে নিশাই সন্দেহযুক্ত তিনিজনক লগত লৈ মুম্বাই অভিমুখে যাত্ৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল, কিন্তু সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত সেই কাৰ্য কৰা নাছিল ৷ পিছত সন্দেহযুক্ত লোকসকলক কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ মাজত কোটাৰ ৰে'লৱে কলনী থানাৰ লক-আপত ৰাতিটোৰ বাবে ৰখা হয় । সেই সময়ছোৱাত থানা চৌহদৰ ভিতৰত আৰু বাহিৰত কুইক ৰেচপন্স টিমৰ এটা বিশেষ দল মোতায়েন কৰা হৈছিল ৷

সমগ্ৰ বিষয়টো সন্দৰ্ভত কোটাৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক সুভাষ চন্দ্ৰ মিশ্ৰই কয়, "স্থানীয় আদালতৰ পৰা ট্ৰেনজিট ৰিমাণ্ড লাভ কৰাৰ পিছত মঙলবাৰে পুৱা প্ৰায় ১০.৩০ বজাত মুম্বাই আৰক্ষীয়ে তিনিওজনক লগত লৈ মুম্বাইলৈ ৰাওনা হয় । সন্দেহযুক্ত লোকসকলক পৃথক পৃথক বাহনত লৈ যোৱা হৈছে ।"

Tiger Shroff Firing Case
মুম্বাইলৈ নিয়া হৈছে সন্দেহযুক্ত তিনি অপৰাধীক (ETV Bharat)

আৰক্ষী বিষয়া মিশ্ৰই কয়, "কোটা আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকক মাত্ৰ কেই কিলোমিটাৰমানহে এছকৰ্টত সহায় কৰিব । যদি মুম্বাই আৰক্ষীয়ে সুৰক্ষাৰ বাবে আনুষ্ঠানিক অনুৰোধ জনায়, তেন্তে আমি অধিক দূৰত্বৰ বাবেও নিৰাপত্তা প্ৰদান কৰিম । তাত আমাৰ কোনো সমস্যা নাই ৷ তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা এতিয়ালৈকে তেনে কোনো অনুৰোধ পোৱা নাই ।"

লগতে পঢ়ক: ফেচবুক-ইনষ্টাগ্ৰামত ভুৱা বিজ্ঞাপনৰ জৰিয়তে প্ৰৱঞ্চনা : চৰকাৰৰ নিৰ্দেশনা জাৰি

TAGGED:

মুম্বাই আৰক্ষী
অভিনেতা টাইগাৰ শ্ৰফ
কোটা আৰক্ষী
ৰাজস্থান আৰক্ষী
TIGER SHROFF FIRING CASE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.