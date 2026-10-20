টাইগাৰক গুলীওৱা তিনি আক্ৰমণকাৰীক কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ মাজেৰে কোটাৰ পৰা মুম্বাইলৈ

টাইগাৰক গুলীওৱা তিনি আক্ৰমণকাৰীক কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ মাজেৰে কোটাৰ পৰা মুম্বাইলৈ
মুম্বাই আৰক্ষীয়ে সোমবাৰে নিশাই তিনিওকে লগত লৈ মুম্বাই অভিমুখে যাত্ৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল যদিও সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত পিছত সেই সিদ্ধান্ত স্থগিত ৰাখে ৷
Published : October 20, 2026 at 4:10 PM IST
কোটা (ৰাজস্থান) : কটাকটীয়া নিৰাপত্তাৰ মাজেৰে ৰাজস্থানৰ কোটাৰ পৰা মুম্বাই অভিমুখে লৈ যোৱা হৈছে অভিনেতা টাইগাৰ শ্ৰফলৈ লক্ষ্য কৰি গুলীচালনা কৰাৰ সন্দেহত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা লোক তিনিজনক ৷ মুম্বাই আৰক্ষীৰ এটা বিশাল কনভয়ে মঙলবাৰে পুৱা প্ৰায় ১০.৩০ বজাত ৰাজস্থানৰ কোটাৰ পৰা মুম্বাই দিশে ৰাওনা হৈছে ৷
উল্লেখ্য যে, দেওবাৰে সন্ধিয়া মুম্বাইত টাইগাৰ শ্ৰফলৈ লক্ষ্য কৰি গুলীচালনা কৰাৰ সন্দেহত সোমবাৰে কোটা আৰক্ষীয়ে এখন ৰে'লৰ পৰা তিনিজনক আটক কৰিছিল ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি তিনিওকে মুম্বাই আৰক্ষীক গতাই দিছিল ৷
Ratlam, Madhya Pradesh: Mumbai Police are taking three accused, including Rehan, Hrithik and a minor, from Kota to Mumbai in connection with the Tiger Shroff firing case under tight security. Kota Police apprehended the accused and handed them over to Mumbai Police. https://t.co/wniyWh7iXf— IANS (@ians_india) October 20, 2026
যদিও মুম্বাই আৰক্ষীয়ে সোমবাৰে নিশাই সন্দেহযুক্ত তিনিজনক লগত লৈ মুম্বাই অভিমুখে যাত্ৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল, কিন্তু সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত সেই কাৰ্য কৰা নাছিল ৷ পিছত সন্দেহযুক্ত লোকসকলক কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ মাজত কোটাৰ ৰে'লৱে কলনী থানাৰ লক-আপত ৰাতিটোৰ বাবে ৰখা হয় । সেই সময়ছোৱাত থানা চৌহদৰ ভিতৰত আৰু বাহিৰত কুইক ৰেচপন্স টিমৰ এটা বিশেষ দল মোতায়েন কৰা হৈছিল ৷
Kota, Rajasthan: Visuals from the Railway Colony Police Station, where Mumbai Police personnel are expected to arrive shortly. Three accused in the recent firing incident involving Bollywood actor Tiger Shroff are likely to be taken to Mumbai today. https://t.co/HxBIBqCPph— IANS (@ians_india) October 20, 2026
সমগ্ৰ বিষয়টো সন্দৰ্ভত কোটাৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক সুভাষ চন্দ্ৰ মিশ্ৰই কয়, "স্থানীয় আদালতৰ পৰা ট্ৰেনজিট ৰিমাণ্ড লাভ কৰাৰ পিছত মঙলবাৰে পুৱা প্ৰায় ১০.৩০ বজাত মুম্বাই আৰক্ষীয়ে তিনিওজনক লগত লৈ মুম্বাইলৈ ৰাওনা হয় । সন্দেহযুক্ত লোকসকলক পৃথক পৃথক বাহনত লৈ যোৱা হৈছে ।"
আৰক্ষী বিষয়া মিশ্ৰই কয়, "কোটা আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকক মাত্ৰ কেই কিলোমিটাৰমানহে এছকৰ্টত সহায় কৰিব । যদি মুম্বাই আৰক্ষীয়ে সুৰক্ষাৰ বাবে আনুষ্ঠানিক অনুৰোধ জনায়, তেন্তে আমি অধিক দূৰত্বৰ বাবেও নিৰাপত্তা প্ৰদান কৰিম । তাত আমাৰ কোনো সমস্যা নাই ৷ তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা এতিয়ালৈকে তেনে কোনো অনুৰোধ পোৱা নাই ।"
লগতে পঢ়ক: ফেচবুক-ইনষ্টাগ্ৰামত ভুৱা বিজ্ঞাপনৰ জৰিয়তে প্ৰৱঞ্চনা : চৰকাৰৰ নিৰ্দেশনা জাৰি