তাজমহল দৰ্শন ট্ৰাম্প দুহিতাৰ, কিন্তু কাৰ লগত আহিছে টিফানী
টিফানী ট্ৰাম্পে স্বামীৰ সৈতে তাজমহলৰ সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰি ভাৰতৰ সুপ্ৰসিদ্ধ স্মাৰকত ফটো উঠি নিজৰ আনন্দৰ মুহূৰ্ত উপভোগ কৰে ।
By ANI
Published : May 30, 2026 at 4:43 PM IST
আগ্ৰা (উত্তৰ প্ৰদেশ) : বিশ্বৰ সপ্তমাশ্চৰ্যৰ ভিতৰত অন্যতম এটা, প্ৰেম আৰু ভালপোৱাৰ প্ৰতীক, এক অনন্য আন্তঃগাঁথনিৰ স্মাৰক তাজমহলৰ সৌন্দৰ্যই দেশ-বিদেশৰ সকলোকে আকৰ্ষিত কৰি আহিছে । এইবাৰ তাজমহলৰ এই অপৰূপ সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিবলৈ স্বামীৰ সৈতে আহিছে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড'নাল্ড ট্ৰাম্পৰ জীয়াৰী টিফানী ট্ৰাম্প ।
আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ কন্যা টিফানী ট্ৰাম্প আৰু তেওঁৰ জোঁৱায়েক মাইকেল ব’লছে শনিবাৰে বিয়লিটো আগ্ৰাৰ তাজমহলত কটায় আৰু ১৭ শতিকাৰ কীৰ্তিচিহ্নটোৰ চহকী ইতিহাস আৰু স্থাপত্য উপভোগ কৰে । এক সম্পূৰ্ণ ব্যক্তিগত ভ্ৰমণত ভাৰতলৈ অহা এই যুটিটোৱে দেশৰ প্ৰসিদ্ধ কীৰ্তিচিহ্নসমূহ দৰ্শন কৰি মধুময় সময় পাৰ কৰে ।
তাজমহল দৰ্শনৰ সময়ত টিফানী আৰু মাইকেলে একাধিক ফটো উঠা প্ৰত্যক্ষ কৰা যায় । স্মৃতিসৌধটো দৰ্শন কৰিবলৈ অহা অগণন দৰ্শনাৰ্থীয়ে ইয়াৰ স্মৃতি যুগমীয়া কৰিবৰ বাবে ফটো তুলিবলৈ ভিৰ কৰাৰ দৰেই টিফানী আৰু মাইকেলেও তাজমহলৰ ৰোমাণ্টিক মনোমোহা সৌন্দৰ্যক উপভোগ কৰে ।
ইয়াৰ পূৰ্বে শুকুৰবাৰে টিফানী আৰু মাইকেলে দিল্লীৰ বিখ্যাত অক্ষৰধাম মন্দিৰ পৰিদৰ্শন কৰে । এটা X পোষ্টত টিফানী ট্ৰাম্পে অক্ষৰধাম মন্দিৰ দৰ্শন কৰি লাভ কৰা অভিজ্ঞতাক অবিশ্বাস্য বুলি অভিহিত কৰিছে ।
আনহাতে, আন এটা X পোষ্টত মন্দিৰ পৰিচালনা সমিতিয়ে কয় যে টিফানী ট্ৰাম্প, মাইকেল ব’লছ আৰু তেওঁলোকৰ বন্ধুসকলক আতিথ্য প্ৰদান কৰাটো এক সন্মানৰ কথা । পোষ্টটোত কোৱা হৈছে, "সংস্কৃতি আৰু ঐতিহ্য অন্বেষণৰ এক সুন্দৰ দিন ।" তেওঁলোকে লগতে কয়, "নতুন দিল্লীৰ বিএপিএছ স্বামীনাৰায়ণ অক্ষৰধামত টিফানী ট্ৰাম্প, মাইকেল ব’লছ আৰু তেওঁলোকৰ বন্ধুসকলক আতিথ্য প্ৰদান কৰাটো এক সন্মানৰ কথা আছিল ।"
উল্লেখ্য যে টিফানী ট্ৰাম্প হৈছে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্প আৰু তেওঁৰ পূৰ্বৰ পত্নী মাৰ্লা মেপলছৰ চতুৰ্থ সন্তান । পিপ'ল ডট কমৰ মতে, তেওঁৰ পিতৃৰ অন্য বিবাহৰ পৰা তেওঁৰ চাৰিগৰাকী ভাই-ভনী আছে । তেওঁলোক হৈছে ড’নাল্ড ট্ৰাম্প জুনিয়ৰ, ইভাংকা ট্ৰাম্প, এৰিক ট্ৰাম্প আৰু বেৰন ট্ৰাম্প ।
২০২০ চনত জৰ্জটাউন ইউনিভাৰ্চিটী ল' চেণ্টাৰৰ পৰা টিফানীয়ে 'জুৰিছ ডক্তৰ' ডিগ্ৰী লাভ কৰিছিল ।
আনহাতে, মাইকেল ব’লছ হৈছে এগৰাকী আমেৰিকান-লেবানন ব্যৱসায়ী । ২০২২ চনৰ ১২ নৱেম্বৰত তেওঁলোক বিবাহপাশত আবদ্ধ হয় । উল্লেখ্য যে বছৰ বছৰ ধৰি বহু বিশ্ববিখ্যাত গণ্য-মান্য ব্যক্তিয়ে তাজমহলৰ সৌন্দৰ্যৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হৈ আহিছে ।
কিছুদিন পূৰ্বে আমেৰিকাৰ বিদেশ মন্ত্ৰী মাৰ্কো ৰুবিঅ’ আৰু তেওঁৰ পত্নী জিনেট ৰুবিঅ’ই তাজমহল দৰ্শন কৰিছিল । ২০২০ চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পে পত্নী মেলানিয়া ট্ৰাম্পৰ সৈতে তাজমহল ভ্ৰমণ কৰিছিল ।
২০১৮ চনত ইমানুৱেল মেক্ৰন আৰু তেওঁৰ পত্নী ব্ৰীজিট মেক্ৰনেও তেওঁলোকৰ ভ্ৰমণৰ সময়ত ঐতিহাসিক তাজমহল দৰ্শন কৰিছিল ।