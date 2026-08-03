চাইকেলেৰে সমগ্ৰ ভাৰত ভ্ৰমণৰ লক্ষ্য, অসমৰ পৰা গৈ গুজৰাটত উপস্থিত তিনি বন্ধু
প্ৰকৃতিৰ ওপৰত উন্নয়নৰ নেতিবাচক প্ৰভাৱ আৰু ইয়াৰ পৰিণতি সকলোৰে দৃষ্টিগোচৰ কৰা, বনাঞ্চল ধ্বংসৰ অন্ত পেলোৱাটোৱেই যুৱক তিনিজনৰ লক্ষ্য ।
Published : August 3, 2026 at 3:58 PM IST
জুনাগড় (গুজৰাট): মনত অদম্য সাহস তথা দৃঢ়তা লৈ চাইকেলেৰে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষ ভ্ৰমণৰ বাবে যাত্ৰা কৰিছে অসমৰ তিনিজন যুৱকে ৷ বৰ্তমান তেওঁলোক অসমৰ পৰা চাইকেল চলাই গৈ গুজৰাটৰ জুনাগড়ত উপস্থিত হৈছে ৷ এই তিনিজন যুৱক হৈছে দিগন্ত তাঁতী, মোহিন পাহাড়িয়া আৰু মহাদেৱ ব্ৰহ্মা ।
১২টা জ্যোতিৰ্লিংগ আৰু চাৰিধামত চাইকেল চলাই উপস্থিত হোৱাৰ লক্ষ্য লোৱা এই তিনি বন্ধুৰ উদ্দেশ্য কেৱল ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰতিটো প্ৰান্ত চোৱাই নহয়, বৰঞ্চ প্ৰকৃতি সংৰক্ষণ আৰু পৰিৱেশ সম্পৰ্কে সজাগতা বৃদ্ধি কৰা ।
প্ৰকৃতিৰ ওপৰত উন্নয়নৰ নেতিবাচক প্ৰভাৱ আৰু ইয়াৰ পৰিণতি সকলোৰে দৃষ্টিগোচৰ কৰা, বনাঞ্চল ধ্বংসৰ অন্ত পেলোৱাটোৱেই যুৱক তিনিজনৰ লক্ষ্য । পাঁচমাহ পূৰ্বেই তেওঁলোকে অসমৰ পৰা যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিল ৷ পাঁচমাহৰ কষ্টকৰ যাত্ৰাৰ অন্তত তেওঁলোক এতিয়া জুনাগড় পালেগৈ ।
অসমত অব্যাহত থকা বনাঞ্চল ধ্বংসৰ বাবে বিগত কেইবছৰমানৰ পৰা বাৰিষাৰ সময়ত ভয়াৱহ বানপানী সংঘটিত হৈ আহিছে, যিটো এই তিনি বন্ধুৰ বাবে অতিশয় চিন্তাৰ বিষয়।
অসমৰ পৰা আৰম্ভ কৰা এই যাত্ৰাই পাঁচ মাহৰ ভিতৰত তিনিওজন বন্ধুৰ বাবে বহু স্মৃতি কঢ়িয়াই আনিছে । থকাৰ ব্যৱস্থা আৰু খাদ্যৰ বাবে বহুসময়ত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে যদিও তেওঁলোক থমকি ৰোৱা নাই ৷ যাত্ৰা পথত কেতিয়াবা মন্দিৰত, কেতিয়াবা পেট্ৰ’ল পাম্পত, আনকি কেতিয়াবা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দাঁতিতো তেওঁলোকে নিশা অতিবাহিত কৰিছে ৷
যোৱা ১৫ দিনত গুজৰাটৰ সকলো ঠাইতে লাভ কৰা উষ্ম আদৰণিয়ে তেওঁলোকক আপ্লুত কৰি তুলিছে । আন খাদ্য বিচাৰি নাপালে তিনি বন্ধুৱে পিঁয়াজ, আলু, চাউল, মচুৰ দাইল, খিচিৰী, মেগী আদি খাদ্য প্ৰস্তুত কৰি খাইছিল ।
গুজৰাটৰ জুনাগড়ত লাভ কৰা আতিথ্যত আনন্দিত হৈ পৰিছে তেওঁলোক ৷ জুনাগড়ৰ ভৱনাথৰ এখন আশ্ৰমত বিনামূলীয়াকৈ থকাৰ ব্যৱস্থা আৰু খাদ্যৰ ব্যৱস্থা পোৱাত সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে গুজৰাটত লাভ কৰা অপৰিসীম মৰমৰ বাবে কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰে তিনিওজনে ।
সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষ ভ্ৰমণৰ বাবে যোৱা অসমৰ এই তিনিজন যুৱকক সোণম ৱাংচুঙেও গভীৰভাৱে আপ্লুত কৰিছে । দিল্লীৰ প্ৰতিবাদৰ প্ৰতি সমৰ্থন প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে সোণম ৱাংচুঙৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰে তিনিযুৱকে ।
প্ৰতিবাদকাৰীসকলে ভাৰতৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ বৃহৎ পৰিৱৰ্তনৰ বাবে প্ৰচাৰ চলাইছিল । অসমৰ এই তিনি বন্ধু মোহিন, দিগন্ত আৰু মহাদেৱে স্নাতক ডিগ্ৰী সম্পূৰ্ণ কৰি স্নাতকোত্তৰ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি আছে । সেয়েহে শিক্ষাৰ পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰয়োজনীয়তা তেওঁলোকে প্ৰত্যক্ষভাৱে অনুভৱ কৰে ।
এবছৰ বা দুবছৰৰ ভিতৰতে তেওঁলোকৰ সমগ্ৰ ভাৰত যাত্ৰা সম্পূৰ্ণ হ’ব । এই চাইকেল যাত্ৰাত তেওঁলোকে কিছুমান সঁজুলিও লৈ গৈছে, যাতে তেওঁলোকে সন্মুখীন হ’ব পৰা যিকোনো সমস্যা সমাধান কৰাত সহায় কৰিব পাৰে ।
কিন্তু যদিহে কোনো কাৰণত তেওঁলোক কোনো মেকানিকৰ ওচৰলৈ যাব লাগে, তেন্তে চাইকেলখন ঠেলি নিয়াটো অতি কঠিন হ’ব পাৰে । তথাপিও পাঁচ মাহ ধৰি তিনিওজন যুৱকে চাইকেলেৰে ভ্ৰমণ কৰি আহিছে ।
প্ৰকৃতিৰ প্ৰচাৰ আৰু সুৰক্ষা প্ৰদানৰ সজাগতা সৃষ্টিৰ উদ্দেশ্যে বিগত কেইবাবছৰ ধৰি এই যুৱক কেইজনে ধৰ্মীয় স্থান আৰু প্ৰকৃতিৰ মনোৰম স্থান ভ্ৰমণ কৰি আহিছে ৷ যাত্ৰাৰ সময়ছোৱাত এই যুৱকসকলে প্ৰতিখন ৰাজ্যৰ পৰা নতুন কিবা এটা শিকিছে, আৰু এই যাত্ৰাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে উপলব্ধি কৰিছে যে ভাৰত কিমান মহান ।
যুৱক তিনিজনে বিশ্বাস কৰে যে পৰিৱেশ সুৰক্ষা কৰাটো এক জৰুৰী প্ৰয়োজনীয়তা, কিয়নো চলি থকা পৰিৱেশৰ ক্ষতিৰ ফলত প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ উত্থান ঘটিছে । এইবাৰ বাৰিষাৰ সময়ত অসম এক ভয়াৱহ বান পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ’বলগীয়া হৈছে । তিনিওজন বন্ধুৱে সকলো নাগৰিককে অসমবাসীক সহায়ৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিবলৈ আহ্বান জনাইছে ।
লগতে পঢ়ক: গৰুৰ বাবে মিনাৰেল ৱাটাৰ ! এটুপি বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ বাবে মানুহে হাহাকাৰ কৰা দেশত বিপৰীত দৃশ্য