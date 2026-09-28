ETV Bharat / bharat

তিনি মহলীয়া অট্টালিকা ভাঙি ৬ জনৰ মৃত্যু, ১১ জন আহত

हरियाणा के अंबाला में बन रही तीन मंजिला बिल्डिंग ढह गई है और अब तक 4 लोगों की मौत हो गई है.

AMBALA BUILDING COLLAPSED
তিনি মহলীয়া অট্টালিকা ভাঙি ৬ জনৰ মৃত্যু, ১১ জন আহত (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 28, 2026 at 8:07 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

আম্বালা (হাৰিয়ানা) : হাৰিয়ানাৰ আম্বালাৰ ধুলকোটত নিৰ্মাণৰত তিনি মহলীয়া বিল্ডিং ভাঙি ৬ জন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ বিপৰীতে ১১ জন লোক আহত হয় ৷ ধ্বংসাৱশেষৰ তলত এতিয়াও বহু শ্ৰমিকক আৱদ্ধ হৈ আছে ৷ এন ডি আৰ এফ আৰু এছ ডি আৰ এফৰ দলে জেচিবিৰ সহায়ত ধ্বংসাৱশেষ আঁতৰাই আৱদ্ধ লোকক উদ্ধাৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে ৷

আম্বালাৰ ধুলকোটত তিনিমহলীয়া অট্টালিকা নিৰ্মাণৰ কাম চলি থকাৰ সময়তে হঠাতে বিল্ডিঙটোৰ এটা অংশ ভাঙি তলত পৰে আৰু শ্ৰমিকসকল ধ্বংসাৱশেষৰ মাজত আৱদ্ধ হৈ পৰে ৷ বিল্ডিঙটো ভাঙি পৰাৰ লগে লগে ওচৰ-পাজৰে এক আতংকময় পৰিবেশৰ সৃষ্টি হয় ৷ ঘটনাস্থলীলৈ জেচিবি মাতি অনা হয় আৰু ধ্বংসাৱশেষবোৰ আঁতৰাই আৱদ্ধ লোকক উদ্ধাৰৰ কাম আৰম্ভ কৰা হয় ৷ সম্প্ৰতি সাহায্য আৰু উদ্ধাৰ অভিযান চলি আছে ৷ ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী আৰু অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ দল উপস্থিত আছে ৷

এজন প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে ঘটনাৰ বিশদ বিৱৰণ দি কয়, "তেওঁলোকে প্ৰথমে সকলো দেৱাল ৪ ইঞ্চি ডাঠকৈ নিৰ্মাণ কৰিছিল ৷ ছাদ ঢালি শুকাবলৈ সময় নিদিলে ৷ আজি তৃতীয় মহলাৰ বাবে ছাদ ঢলাৰ সময়তো বিল্ডিঙটো তিতি আছিল, যাৰ ফলত এই বৃহৎ দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় ৷"

আম্বালাৰ চি এম অ’ ৰেণু পাঞ্জানীয়ে জানিবলৈ দিয়া অনুসৰি, আহত ১২ জন শ্ৰমিকক ততাতৈয়াকৈ আম্বালা চহৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ অনা হয় ৷ তেওঁলোকৰ ৭ জন শ্ৰমিকক প্ৰাথমিক চিকিৎসাৰ পাছত ঘৰলৈ যাবলৈ দিয়া হয় আৰু আন ৫ জন শ্ৰমিক বৰ্তমান চিকিৎসাধীন হৈ আছে ৷ চিকিৎসালয় প্ৰশাসনে জনাইছে যে তেওঁলোকৰ দল সষ্টম হৈ আছে আৰু আঘাতপ্ৰাপ্ত লোকক চিকিৎসালয়লৈ অনাৰ লগে লগে চিকিৎসা প্ৰদান কৰা হ’ব ৷

আম্বালাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক অজিত সিং শ্বেখাৱটেও পৰিস্থিতিৰ বুজ লয় ৷ সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে হোৱা বাৰ্তালাপত আৰক্ষী অধীক্ষকে কয় যে ১২ জন শ্ৰমিকক ধ্বংসাৱশেষৰ পৰা নিৰাপদে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ৷ তথ্য লাভ কৰাৰ লগে লগে এনডিআৰএফ আৰু এছডিআৰএফৰ দলে উদ্ধাৰ অভিযান চলাইছে আৰু ধ্বংসাৱশেষত আবদ্ধ শ্ৰমিকক উদ্ধাৰত সহায় কৰাত সমগ্ৰ জিলা প্ৰশাসন নিয়োজিত হৈছে ৷

আৰক্ষী অধীক্ষকে কয়, "অট্টালিকাটো নিৰ্মাণৰ কাম চলি আছিল ৷ উদ্ধাৰ অভিযান সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত তদন্তৰ সময়ত মালিক আৰু অন্যান্য তথ্য প্ৰকাশ কৰা হ’ব ৷ আইনী ব্যৱস্থা নিশ্চয়কৈ লোৱা হ’ব ৷ এইটো অবৈধ নিৰ্মাণ হওক বা নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত গাফিলতি, প্ৰতিটো কোণৰ তদন্ত কৰা হ’ব ৷" অবৈধ নিৰ্মাণৰ প্ৰশ্ন সন্দৰ্ভত তেওঁ কয় যে বিল্ডিং মেপখন আম্বালা পৌৰ নিগমৰ পৰা লাভ কৰি অনুমোদন লাভ কৰা হৈছে নে নাই তাক তদন্ত কৰা হ’ব ৷

লগতে পঢ়ক : ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ কবলত উত্তৰ প্ৰদেশ; কেইবাটাও ঘটনাত ৬ জনৰ মৃত্যু

TAGGED:

अंबाला में मजदूर दबे
তিনি মহলীয়া বিল্ডিং ভাঙি মৃত্যু
ধ্বংসাৱশেষৰ মাজত আৱদ্ধ
AMBALA WORKERS TRAPPED IN DEBRIS
AMBALA BUILDING COLLAPSED

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.