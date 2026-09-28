তিনি মহলীয়া অট্টালিকা ভাঙি ৬ জনৰ মৃত্যু, ১১ জন আহত
हरियाणा के अंबाला में बन रही तीन मंजिला बिल्डिंग ढह गई है और अब तक 4 लोगों की मौत हो गई है.
Published : September 28, 2026 at 8:07 AM IST
আম্বালা (হাৰিয়ানা) : হাৰিয়ানাৰ আম্বালাৰ ধুলকোটত নিৰ্মাণৰত তিনি মহলীয়া বিল্ডিং ভাঙি ৬ জন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ বিপৰীতে ১১ জন লোক আহত হয় ৷ ধ্বংসাৱশেষৰ তলত এতিয়াও বহু শ্ৰমিকক আৱদ্ধ হৈ আছে ৷ এন ডি আৰ এফ আৰু এছ ডি আৰ এফৰ দলে জেচিবিৰ সহায়ত ধ্বংসাৱশেষ আঁতৰাই আৱদ্ধ লোকক উদ্ধাৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে ৷
আম্বালাৰ ধুলকোটত তিনিমহলীয়া অট্টালিকা নিৰ্মাণৰ কাম চলি থকাৰ সময়তে হঠাতে বিল্ডিঙটোৰ এটা অংশ ভাঙি তলত পৰে আৰু শ্ৰমিকসকল ধ্বংসাৱশেষৰ মাজত আৱদ্ধ হৈ পৰে ৷ বিল্ডিঙটো ভাঙি পৰাৰ লগে লগে ওচৰ-পাজৰে এক আতংকময় পৰিবেশৰ সৃষ্টি হয় ৷ ঘটনাস্থলীলৈ জেচিবি মাতি অনা হয় আৰু ধ্বংসাৱশেষবোৰ আঁতৰাই আৱদ্ধ লোকক উদ্ধাৰৰ কাম আৰম্ভ কৰা হয় ৷ সম্প্ৰতি সাহায্য আৰু উদ্ধাৰ অভিযান চলি আছে ৷ ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী আৰু অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ দল উপস্থিত আছে ৷
এজন প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে ঘটনাৰ বিশদ বিৱৰণ দি কয়, "তেওঁলোকে প্ৰথমে সকলো দেৱাল ৪ ইঞ্চি ডাঠকৈ নিৰ্মাণ কৰিছিল ৷ ছাদ ঢালি শুকাবলৈ সময় নিদিলে ৷ আজি তৃতীয় মহলাৰ বাবে ছাদ ঢলাৰ সময়তো বিল্ডিঙটো তিতি আছিল, যাৰ ফলত এই বৃহৎ দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় ৷"
#WATCH | Ambala, Haryana: Ambala SP Ajit Singh Shekhawat says, "A building under construction collapsed around 3 pm today. Some of the workers engaged there have lost their lives. So far, 4 deaths have been confirmed, and 13 people have been rescued. NDRF and SDRF teams are engaged in the rescue operation...our immediate priority right now is the rescue work...if any negligence is found in this matter, legal action will be taken...many of the individuals involved were indeed migrant workers."— ANI (@ANI) September 27, 2026
আম্বালাৰ চি এম অ’ ৰেণু পাঞ্জানীয়ে জানিবলৈ দিয়া অনুসৰি, আহত ১২ জন শ্ৰমিকক ততাতৈয়াকৈ আম্বালা চহৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ অনা হয় ৷ তেওঁলোকৰ ৭ জন শ্ৰমিকক প্ৰাথমিক চিকিৎসাৰ পাছত ঘৰলৈ যাবলৈ দিয়া হয় আৰু আন ৫ জন শ্ৰমিক বৰ্তমান চিকিৎসাধীন হৈ আছে ৷ চিকিৎসালয় প্ৰশাসনে জনাইছে যে তেওঁলোকৰ দল সষ্টম হৈ আছে আৰু আঘাতপ্ৰাপ্ত লোকক চিকিৎসালয়লৈ অনাৰ লগে লগে চিকিৎসা প্ৰদান কৰা হ’ব ৷
আম্বালাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক অজিত সিং শ্বেখাৱটেও পৰিস্থিতিৰ বুজ লয় ৷ সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে হোৱা বাৰ্তালাপত আৰক্ষী অধীক্ষকে কয় যে ১২ জন শ্ৰমিকক ধ্বংসাৱশেষৰ পৰা নিৰাপদে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ৷ তথ্য লাভ কৰাৰ লগে লগে এনডিআৰএফ আৰু এছডিআৰএফৰ দলে উদ্ধাৰ অভিযান চলাইছে আৰু ধ্বংসাৱশেষত আবদ্ধ শ্ৰমিকক উদ্ধাৰত সহায় কৰাত সমগ্ৰ জিলা প্ৰশাসন নিয়োজিত হৈছে ৷
আৰক্ষী অধীক্ষকে কয়, "অট্টালিকাটো নিৰ্মাণৰ কাম চলি আছিল ৷ উদ্ধাৰ অভিযান সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত তদন্তৰ সময়ত মালিক আৰু অন্যান্য তথ্য প্ৰকাশ কৰা হ’ব ৷ আইনী ব্যৱস্থা নিশ্চয়কৈ লোৱা হ’ব ৷ এইটো অবৈধ নিৰ্মাণ হওক বা নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত গাফিলতি, প্ৰতিটো কোণৰ তদন্ত কৰা হ’ব ৷" অবৈধ নিৰ্মাণৰ প্ৰশ্ন সন্দৰ্ভত তেওঁ কয় যে বিল্ডিং মেপখন আম্বালা পৌৰ নিগমৰ পৰা লাভ কৰি অনুমোদন লাভ কৰা হৈছে নে নাই তাক তদন্ত কৰা হ’ব ৷
লগতে পঢ়ক : ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ কবলত উত্তৰ প্ৰদেশ; কেইবাটাও ঘটনাত ৬ জনৰ মৃত্যু